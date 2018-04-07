DHA YURT BÜLTENİ- 1

Şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde, teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Samsun\'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Kırklareli\'nin Kofçaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Anıl Yalap için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Hakkari Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, polis ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit cenazeleri, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişleri okundu. Yapılan duanın ardından da bir süre omuzlarda taşınan şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van\'a gönderildi.



(HAKKARİ)

-Şehit cenazelerinin tören alanına getirilişleri

-Özgeçmişlerinin okunması, saygı duruşu ve dua edilmesi

-Cenazelerin omuzlarda taşınarak helikoptere götürülüşü

-Törenden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

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Bir yıl önce yaralandığı Hakkari\'ye gönüllü gitti, şehit düştü



HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Anıl Yalap\'ın memleketi Kırklareli\'nin Kofçaz ilçesindeki baba evine ateş düştü. Yalap\'ın geçen yıl PKK saldırısında yaralandığı ve gönüllü olarak yeniden bölgeye gittiği ortaya çıktı.

Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Şentepe üs bölgesinde yakınların operasyonda bulunan askerlerin geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Uzman Çavuş Yalap\'ın şehit olduğu haberi memleketi Kırklareli\'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyüne ateş düşürdü.

1 YIL ÖNCE YARALANMIŞ

Bugün şehit düşen Uzman Çavuş Anıl Yalap\'ın Çukurca\'da 26 Mayıs 2017 günü PKK\'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. Yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören Yalap\'ın daha sonra yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca\'ya gönüllü olarak gittiği öğrenildi.

\'GİTMEZSEM ŞEHİT ARKADAŞIMA İHANET ETMİŞ OLURUM\'

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili uzman çavuş Anıl Yalap\'ın Taştepe köyündeki baba ocağına ateş düştü. Şehit uzman çavuş Anıl Yalap\'ın acı haberini alan yakınları evine akın etti. Şehidin evi Türk ve Atatürk bayraklarıyla donatıldı. Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Elmas ve Kıymet Yalap çifti ile şehidin kardeşleri Kemal ve Nuri de gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı yakınları ise baygınlık geçirdi.

Şehit babası Elmas Yalap, oğlunun 1 yıl önce yaralanmasına rağmen kendi isteğiyle birliğine döndüğünü ifade ederek, \"Dün telefonla görüştük, iyi olduğunu ve tim olarak 15\'inde izne geleceğini söyledi. Oğlum 2.5 yıllık askerdi, geçen sene bu zamanlarda operasyonda yaralanmıştı. Yine kendi isteyerek gitti. Bir türlü ikna olmadı, \'ben gideceğim, ben gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum\' dedi. O zaman valimizde ikna etmeye çalıştı, yaralı olduğunu söyledi. Ama oğlum \'hayır, iyileşeceğim gideceğim\' dedi. Biraz rapor almasını söyledik ama \'iyi\' olduğunu söyleyerek gitti. Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak. Yeter ki vatanımız sağ olsun diyeceğiz\" diye konuştu.

Şehit annesi Kıymet Yalap ise, evlerinin bahçesinde \'evladım, bana da mı geldi bayraklar evladım? Evimi bayraklarla süsledin evladım\' diyerek gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap\'ın cenazesinin yarın öğle namazında Kofçaz ilçesinde kılınacağı, ardından naaşının ailesinin isteği üzerine Taştepe köyü mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(KIRKLARELİ)

-Şehit evi

-Bayraklarla donatılması

-Eve taziyeye gelenler

-Şehit babası Elmas

-Şehit annesi Kıymet Yalap

-Yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Şehit babasıyla röp.

-Evden genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ,(DHA)

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Samsun\'a şehit ateşi düştü



HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan\'ın memleketi Samsun\'un Bafra ilçesine ateş düştü.

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristler tarafından döşenen EYP\'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan\'ın acı haberi, bugün öğlen saatlerinde memleketi Samsun\'un Bafra ilçesindeki baba evine ulaştı. Askreri yetkililer tarafından Sadık Pehlivan\'a oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Şehidin baba evine dev bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Sevde Pehlivan\'ın ise Bursa\'da bir yakınlarının yanına gittiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin baba evine Türk Bayrağı\'nın asılması

-Baba evinden detay

-Şehit babasına taziyede bulunulması

-Acı haberi alıp evin önüne gelenler

-Ağlayanlardan detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun),(DHA)

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Uzman Çavuş Göksel Koç\'u şehit eden 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi



AĞRI Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, 12 Mart tarihinde pusu kurularak Uzman Çavuş Göksel Koç\'un şehit edildiği eylemi gerçekleştiren 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığımızca, Ağrı Dağı bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında 6 Nisan 2018 tarihinde saat 21.00 sıralarında sınır birliklerine ve vatandaşlara karşı eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 12 Mart 2018 tarihinde Uzman Çavuş Göksel Koç\'un şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren 3 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyondaki askeri helikopter

- Fotoğraflar

Haber: Oğuzhan HANÇER / AĞRI,(DHA)

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Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını uğurlama töreninde hüzün ve öfke

Katliam zanlısı tutuklandı, eski eşi serbest kaldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'nin Meşelik Kampüsü\'ndeki Eğitim Fakültesi\'nde dün tabancayla Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan\'ı öldüren ve olayın ardından polis tarafından 9 mm. çapındaki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla yakalanan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar ile 1 yıl önce boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar\'ın Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlandı.

Gözaltındaki Volkan Bayar ile Saadet Aylin Bayar, polislerin geniş güvenlik önlemleri altında ilk olarak Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

KATLİAM ZANLISI TUTUKLANDI, ESKİ EŞİ SERBEST KALDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi\'nde 4 kişiyi tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar\'ın bir yıl önce boşandığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi\'ne götürüldü.

Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli Volkan Bayar ile boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar\'ın sağlık raporu için polisler tarafından Devlet Hastanesi\'ne getirilip götürülmesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

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Eskişehir\'de saldırıda ölen 2 öğretim görevlisinin cenazeleri Tokat\'a getirildi

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi\'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar\'ın öldürdüğü 4 kişiden, Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan\'ın cenazeleri memleketleri Tokat\'a getirildi.

Osmangazi Üniversitesi\'nin Meşelik Kampüsündeki Eğitim Fakültesi\'nde ertesi gün araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen 4 kişiden Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın ve Yasir Armağan\'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ve ESOGÜ\'de düzenlenen törenin ardından memleketleri Tokat\'a getirildi. Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın\'ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna konulurken, Araştırma görevlisi Yasir Armağan\'ın cenazesi ise Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Mikail Yalçın cenazesi Turhal ilçesine bağı Üçyol köyünde, Araştırma görevlisi Yasir Armağan\'ın kent merkezinde Takyeciler Cami\'nde öğle namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin araçtan indirilmesi

-Morga konulması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

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Hırdavat dükkanında yangın: 1 ölü

İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle hırdavat dükkanında çıkan yangında 44 yaşındaki Güngör Kıran dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Köyiçi Mahallesi\'ndeki Dere Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katındaki hırdavat dükkanında çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri yanan dükkanda yaptığı incelemelerde, alevlerden kaçarak dükkanın arkasındaki tuvalete sığınan Güngör Kıran\'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Güngör Kıran\'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan dükkandan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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Kazazedelere otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı



NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde, kaza yaptıktan sonra yolda önlem almaya çalışan kazazedelere, başka bir otomobilin çarpıp, kaçması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hüsniye köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 51 HF 795 ve 33 NPP 81 plakalı otomobiller, köy yolunda kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza sonrası, araçlarından inip, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için önlem almaya çalışan kazazedelere, 51 BC 863 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaçan aracın plakası ise kaza yerinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit Akkuş (35) ile kayınbabası olduğu belirtilen Ramazan Dündar\'ın (55) öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Sema Akkuş (29) ve Sümeyye Akkuş (3) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Kaza yerindeki ekiplerden görüntü

- Cesetlerin ambulansa konulması

- Ambulansı gidişi

Haber-Kamera: Ali KADI /ULUKIŞLA(Niğde),(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ\'ta kaldırımda yürüyen Ömer Alcı (31) ve Ali Polat\'a (28), bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi Zabit Hamdi Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Ömer Alcı ile Ali Polat\'a bir otomobilden av tüfeğiyle ateş edildi. Sırtından yaralanan Alcı ile göğsünden yaralanan Polat, kanlar içinde kaçmaya çalıştı. Yaralılar fazla uzaklaşamadan Cahit Zarifoğlu Bulvarı\'nda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Ömer Alcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Ali Polat\'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıda, saçmaların isabet ettiği park halindeki 2 araçta da hasar meydana geldi. Olayın ardından polis, plakası tespit edilen otomobil ile şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Olay yerindeki polisler

- Polislerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Sokak ortasında 2 kişiyi tabanca ile vurarak yaraladı

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde Atilla E., aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Mehmet Ekşi ile Suat Agayev\'i sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi Derya Sokak üzerindeki bir koltukçu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Atilla E., üzerinde bulunan tabanca ile Mehmet Ekşi ve Suat Agayev\'e kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar ve gelen sağlık ekipleri yaptı. İstanbul\'dan Çerkezköy\'e geldikleri belirtilen yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 9 adet boş kovan buldu. Saldırıdan sonra kaçan Atilla E.\'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Yaralıların yerde yatması

Vatandaşların yaralılara müdahalesi

Sağlık ekiplerinin gelmesi

Yaralıları müdahale

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA / ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

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Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

BOLU\'da, 5 katlı binanın 2 katındaki odanın penceresinden düşen 6 yaşındaki Hakan Günenç yaralandı. Dükkanın tentesine düşen çocuk kurtuldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katındaki Hakan Günenç, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada yalnız olduğu odanın penceresinden sarktı. Çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düştü. Küçük çocuk düşme esnasında önce binanın zemin katında bulunan bir dükkanın tentesine çarptı. Bu sayede düşme şiddeti azalan çocuk daha sonra binanın alt kısmında duvarın dibinde bulunan toprağa düştü. Olayı görenler küçük çocuğun mucize kurtuluşu karşısında büyük sevinç yaşadı. Küçük çocuk, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartmandan görüntüler

-Tente ve çocuğun düştü yerden görüntüler

-Röportaj

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

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Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı

BURDUR\'da, sondaj kuyusuna düşen 2 aylık köpek, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, \'Çukur\' adı verilen köpeğin bakımını üstleneceklerini belirtti.

Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki tarlada, dün akşam saatlerinde, köpeğini gezdiren Ahmet Potak (57), sondaj kuyusundan gelen köpek sesini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olay yerine gelerek, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Saat 20.30\'da iş makineleriyle sondajın yanında ikinci kuyuyu kazmaya başlayan ekipler, yaklaşık 9 metre derinlikteki köpeğe ulaşmaya çalıştı. Ekipler, açtıkları kuyudan köpek yakalama aparatını, AFAD\'ın termal kamerası yardımıyla kuyuya salıp, köpeği almaya çalıştı. Ekipler, saat 02.00\'ye kadar sürdürülen çalışmalardan sonuç alamadı. Gece ara verilen çalışmalara, bugün saat 09.00\'da yeniden başlandı. İtfaiye ekiplerine Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ekipman desteği verdi.

\'ÇUKUR\' ADI VERİLDİ

Kurtarma ekipleri, 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusuna kafa üstü düşen ve sadece arka ayakları ile kuyruğu görülen yavru köpeği çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Köpek, saat 14.30 sıralarında, 12 metrelik aparatın içindeki çelik telle ayağından yakalanarak, yukarı çekildi. \'Çukur\' adı verilen köpek, çalışmalar boyunca kuyunun yanından ayrılmayan anne köpeğin yanına bırakıldı. Acıktığı anlaşılan yavru köpek, bir süre anneyi emdikten sonra bakımı yapılmak üzere Burdur Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi\'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, köpeğin bakımını üstleneceklerini belirtti.

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, köpeğin kurtarılmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti. AFAD Müdürü Yasin Tokgöz de \"Köpeği sağ salim kurtarmanın verdiği heyecan ve mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

\'ÇOK ZOR KURTARMAYDI\'

Burdur Belediyesi İtfaiye Çavuşu Mehmet Ali Ballak ise \"Çok zor bir kurtarma olayıydı. Köpek, 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusunun içindeki boru ile toprak arasına sıkışmış vaziyetteydi. İnce çelik teli bile sarkıtacak boşluk yoktu. Bu nedenle çok uğraştık. AFAD ekipleri ile adeta iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yaparak, kurtarma operasyonunu tamamladık\" diye konuştu.

Köpeği sondaj kuyusunda fark eden Ahmet Potak da \"Daha önceden köpekleri gözlüyorduk. Dün akşam üzeri ısrarlı havlama ve uluma sesi duyunca bir şey olduğunu düşündüm. Yaklaşıp, kontrol ettiğimde kuyudaki köpeği fark ettim ve ilgililere haber verdim. Köpeğin annesi de kuyunun başında bekliyordu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İş makinaların çalışması,

- Yavru köpeğin kuyunun içinden gelen sesi,

- Anne köpek, ekiplerin çalışmalarından detay,

- Kurtarılması, annesiyle buluşması

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)

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Drone\'lu fuhuş operasyonu

BARTIN Emniyet Müdürlüğü, fuhuşa aracılık eden suç örgütünü drone ile havadan takibe aldı. Drone sayesinde belirlenen 12 eve baskın düzenlenirken, 10\'u kadın 25 şüphheli gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhuşa aracılık eden, Trabzon, Zonguldak ve çevre illerden şehre gelen aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütünü drone da kullanarak takibe aldı. Drone sayesinde örgütün çalışma şekli ve hareketleri tek tek tespit edildi. Havadan drone ile tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3\'ü yabancı uyruklu 10\'u kadın 25 şüpheli, fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama ve tehdit iddiasıyla gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu kadınlardan bir tanesinde \'Hepatit C\' hastalığı tespit edildi. 25 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone\'la havadan yapılan çekimler

-Evlere yapılan baskınlar

-Polislerin evdeki malzemeleri tespit etmesi

-Gözaltına alınan kadınların görüntüsü

-Ele geçen silahlar

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,(DHA)

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Asansörlerin kartlarını haczettiren firmanın sahibi konuştu

ANTALYA\'da 12 katlı 2 bloğun asansörlerinin beyin kartlarını, sitenin borcu nedeniyle icra yöntemiyle söktüren firmanın sahibi Tolgahan Ateş, amaçlarının kimseyi mağdur etmek olmadığını belirterek, \"Kanunsuz bir şey yapmadık. İşin bu noktaya gelmemesi için 6 ay bekledik, sonuç elde edemeyince mecbur icraya başvurduk\" dedi.

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi\'nde bulunan Dostlar Sitesi\'nin iki bloğunun asansörlerinin beyin kartları, sitenin borcu nedeniyle haczedildi. Sitede oturan vatandaşlar mağdur olduklarını, yaşlıların asansörleri kullanamadığı için dairelerine inip çıkmakta zorluk yaşadığını belirterek protesto etti. Asansör kartlarını haczettiren, yalıtım işi için otomatik iskele kuran firmanın sahibi Tolgahan Ateş, vatandaşların iddiaları sonrası mağdur olduğunu söyledi. Kimsenin ödemediği borçlardan bahsetmediğini anlatan Ateş, \"Yalıtım işini yapan firmaya 1 yıl önce otomatik iskele için makinelerimizi kiraladık. Site sakinleri, mantolama için anlaşmış olduğu şirkete parayı ödeyemedi. Bu şirket de bize ödemesini yapamadı ve alacağını bize devretti. Biz de site yönetiminden alacağımızı istedik, onlar da bize ödeme yapacaklarını söyledi. Aidat alacakları olduğunu belirten site yönetimi borçlarını ödeyeceklerine yönelik söz verdi. Ancak site borçlarını bir türlü ödemedi\" dedi.

\'İŞÇİLERİN YOL PARASINI CEBİMDEN ÖDEDİM\'

Makinelerinin bu süreçte boş kaldığını belirten Ateş, \"Ödeme sözü alınca işi bitirdik. İşi yapan işçilerin alacağı vardı. En azından onların parasının ödenmesini istedik, onların parasını dahi ödemediler. Yönetici benden işçilerin yol parasını istedi. Onların yol parasını bile ben verdim. Geçen yıl kasım ayında 5 bin lira ücretle ihtarname gönderdik. Yine ödeme yapılmadı. İcra dışında bize hiç yol bırakmadılar. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, biz ticaret yapıyoruz. Kanunsuz bir şey yapmadık. İşin bu noktaya gelmemesi için 6 ay bekledik, sonuç elde edemeyince mecbur icraya başvurduk\" diye konuştu.

\'KİMSE BİZE OLAN BORÇTAN SÖZ ETMİYOR\'

Alacakları için yasal ve meşru her yöntemi denemelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktaran Ateş, \"Sitenin whatsapp grubunda uyarılarımızı yaptık ama hakarete uğradım. İnsanlar bizi insafsız olarak nitelendiriyor ama kimse bize olan borcundan bahsetmiyor. 196 bin lira alacak vardı. İcra işlemi ve faizler sonrası borç 200 binin üzerine çıktı. Ben asansör kartlarının alınmasının bir yaptırım olacağını düşünerek tasarrufumu o yönde kullandım\" dedi.

SİTE YÖNETİCİSİ SİTE SAKİNLERİNİ SUÇLADI

Site yöneticisi Bilal Sarı da işin yüzde 90\'ının bittiğini söyledi. İşi yapan şirketin ödemelerde kolaylık sağladığını kaydeden Sarı, şöyle konuştu:

\"Yaşayanların blok ödeme yapamayacaklarını, taksitlerle ödeme yapacağını şirkete söyledim, kabul ettiler. Yaptığımız sözleşmeye göre işin yüzde 25\'lik kısmının parasını ilk etapta verecektik ama onun bile tamamınını ödeyemedik. Şirket buna rağmen işi tamamladı. 5 ay önce şirket üyelere ihtarlarını çekti ama buna rağmen ödeme yapılmadı. Aylık 14 bin 500 civarında aidat toplanması gerekiyordu ama kooperatif üyeleri ödeme yapmadı, dolayısıyla işi yapan şirkete ödeme yapamadık. Mağduriyet fiziki olarak var ama üyeler de kooperatife yönelik sorumluluklarını yerine getirmedi. Kendi sorumluluklarını yerine getirmedikleri için mağdur oldular. Yönetimin veya şirketin insanlar mağdur olsun yaptığı bir şey yok.\"

\'HAYSİYET CELLATLIĞINA GİDİLİYOR\'

Yalıtım firması yöneticisi Cenk Bozkurt ise sözlere rağmen ödeme yapılmadığı için defalarca işi durdurmak istediklerini söyledi. 20 defa toplantı yaptıklarını ve her defasında ödeme sözü aldıklarını belirten Bozkurt, \"Biz ödeme almamamıza rağmen işi tamamladık. Sanki cebren asansörün kartlarını almışız gibi anlaşılıyor. Ama ödeme yapılmadığı için işçilerin mağduriyetleri gündeme getirilmiyor. Haysiyet cellatlığına gidiliyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Site dış plan görüntü

Firma sahiplerinin görüntüsü

RÖP 1: Tolgahan Ateş

RÖP 2: Cenk Bozkurt

RÖP 3: Bilal Sarı

Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)

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Peker Açıkalın\'dan, Ivana Sert\'e tepki



ÜNLÜ oyuncu Peker Açıkalın, filmde başrolünü paylaştığı Ivana Sert hakkında kötü niyetli bir şey söylemediğini belirterek, \"Bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin piarını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim\" dedi.

Yönetmenliğini Bülent Pelit\'in yaptığı, Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın, Ivana Sert ve Esra Sönmezer\'in de rol aldığı \'Karımı Gördünüz Mü?\' filminin galası Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde bir kafede yapıldı. Galaya Ivana Sert ve Berna Öztürk katılmazken, galaya yaklaşık 2 saat sonra katılan Peker Açıkalın\'a Nuri Alço tepki gösterdi. Peker Açıkalın oyuncularla tek tek tokalaşırken, Nuri Alço yer değiştirip tokalaşmadı. Nuri Alço, daha sonra elini uzatan Peker Açıkalın\'la istemsiz bir şekilde tokalaştı. Peker Açıkalın başrolünü paylaştıkları filmin oyuncularından Ivana Sert\'e bir televizyon programında söylediği söz ile ilgili olarak, \"Ivana hanım, yapımcımız Hamit Aras beyin filme yapmış olduğu sponsorculuk, yapımcılık konumunda seçmiş olduğu bir kast. Kendisini diğer oyuncularımızdan ayırt edecek herhangi bir davranış biçimine ne girdim şahsım adına, ne o girdi. Kendisi bana \'Ustam, ağabeyim, öğretmenim, hocam\' der. Biz kendisiyle sevişiriz, kendisi de çok profesyonel bir kişi. Ama kendi alanında tabi\" dedi.

Ivana Sert\'in kendisine hakaret davası açacağının hatırlatılması üzerine Açıkalın, \"Açabilir, bunlarla avukatlar ilgileniyor. Ben kötü niyetli bir şey olsa amacımı açıklardım. Ama bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana hanım yapmış olduğu başka bir filmin piarını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim. İkinci filmi yaparsak buna karar verecek olan yapımcı, ben değilim. Ben oyuncu konumunda bir insanım\" diye konuştu.

Ivana Sert ile filmin ikincisinin çekilmesi durumunda tekrar kendisiyle oynayıp oynamayacağı sorulması üzerine ise Açıkalın, şunları söyledi:

\"Bir şekilde Hamit Aras, Aras Yapım buna izin verirse, teklif götürürse Ivana hanım, başımızın üstünde tacımız. Ama benim tercihime soracak olursanız, bu ülkede o kadar çok tiyatro okuyan Türk kızı ve aslan gibi yetenekli oyuncular var ki, ben magazinden yola çıkarak popüler kültürle bugüne kadar gelmiş insanlarla iş yapacağıma profesyonel insanlarla iş yapmayı tercih ettim. Ekibimizde 35 kişilik bir kadro var. 35 kişinin 34\'ü tiyatro sanatçısıdır, benim gibi. Ben tiyatro sanatçılarının eğitim almış insanların filmlerde rol almasını, kaldı ki televizyonlarda da rol almasını tercih eden idealist bir sanatçıyım. Bundan dolayı da Türk sineması adına raflarda ve tarihe güzel iz bırakacak güzel komedi filmi yaptığıma inanıyorum.\"

Nuri Alço\'nun geç kaldığı için kendisiyle selamlaşmamak için yer değiştirmesiyle ilgili de, \"Nuri Alço benim ağabeyim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kokteylden detay

-Nuri Alço\'nun Peker Açıkalın ile tokalaşmamak için yerini değiştirmesi

-Peker Açıkalan\'ın Nuri Alço ile tokalaşması

-Peker Açıkalın\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

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