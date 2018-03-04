DHA YURT BÜLTENİ - 1

TSK: ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2516\'YA ULAŞTI

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında bugün Afrin\'e bağlı Racu beldesi ile birlikte 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını açıkladı. Harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 2 bin 516\'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 03 Mart 2018 tarihinde, Afrin\'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516\'ya ulaşmıştır.\"

Haber: KİLİS (DHA)

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ARKADAŞINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ



AKSARAY’da iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ç.A.(18), arkadaşı Nurullah Akpınar’ı (19) evinde av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli Ç.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ç. A., arkadaşı Nurullah Akpınar ile görüşmek için evine gitti. Nurullah Akpınar ile arkadaşı Ç.A., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.A., evde bulduğu av tüfeğiyle Nurullah Akpınar’a ateş etti. Ağır yaralanan Akpınar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine beldeye gelen jandarma ekipleri, Ç.A.’yı evin bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Nurullah Akpınar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan Ç.A., ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli Ç.A.,\'nın sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Olay yerinden görüntüler

-Jandarma ekiplerinin çalışması

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)

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YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU ÖLDÜRDÜ

ANTALYA’da, Nezir Bilgier (31), koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 182 Sokak’taki Kaan Apartmanı’nın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Nezir Bilgier, akşam saatlerinde girdiği odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenen yakınları odaya girince Nezir Bilgier’i kolunda enjektör ile yerde hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Nezir Bilgier’in yüksek dozda uyuşturucu aldığını ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri apartmanın giriş kapısına yakın bir noktada kanlı bir enjektör daha buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nezir Bilgier’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinden detay

- Apartmandan detay

- Balkondan detay

- Dairenin pencerelerinden detay

- Yerdeki kanlı enjektörden detay

- Olay yeri inceleme ekiplerinin enjektörde inceleme yapması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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POLİSLER ARABASINI BAĞLAYINCA, ÇATIYA ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞTI



ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar ilçesinde, denetim yapan polislerin sigortası yaptırılmadığı ve ruhsatı olmadığı için trafikten men ettikleri hafif ticari aracın sahibi kadın, 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisler araç sahibi kadını güçlükle ikna edip aşağıya indirdi.

Olay Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları 31 RG 541 plakalı hafif ticari aracı sigortasının yaptırılmadığı ve ruhsatının araçta olmaması nedeniyle trafikten men etti. Araç çekiciye yüklendiği sırada, araç sahibi olan kadın, 3 katlı binanın çatısına çıktı. Aracının götürülmesi halinde aşağıya atlayacağını söyleyen kadını polisler ikna etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil servis ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, güçlükle ikna edip aşağıya indirdikleri kadını, daha sonra emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- (Cep telefonu kamerası) Çatıdaki kadın

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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KAÇAKLARI TAŞIYAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 8 YARALI



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu kaçakların bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı, sürücü Mehmet P. (29) ve 7 kaçak yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı\'nda meydana geldi. Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinden, Keşan yönüne giden Mehmet P. yönetimindeki 34 GY 3298 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı\'na geldiği sırada önce dönel kavşağa, daha sonra ise savrularak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mehmet P. ile araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Keşan\'dan, İpsala yönüne bir süre kapalı kalan kavşak, devrilen otomobilin çekilmesi ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kazanın olduğu noktada, geçen ocak ayında da Suriye ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu ticari taksinin dönel kavşağa çarparak, devrilmesi sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazada yaralananlar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza yapan araç

-Polisin incelemesi

-Kaçakların eşyaları

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Temizlik çalışması yapılması

-Acil servis girişi genel gör.

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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OTOMOBİL ALT GEÇİDE DÜŞTÜ: 3 YARALI



KONYA\'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alt geçide düştü. Kazada otomobildeki 3 kadın yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre Yeni İstanbul Caddesi\'nde seyreden 32 PC 885 plakalı otomobil, sürücüsü Havva Nur Eda Çamurcu\'nun (25), direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, korkulukları aşarak 2 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada sürücü Havva Nur Eda Çamurcu ile otomobilde bulunan Yasemin Bulut ve kardeşi Elif Bulut yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Kaza yapan araç

- Polisin yolda önlem alması

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)

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BARİYERLERE ÇARPAN TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

SİVAS\'ta, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan TIR\'ın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sivas-Ankara karayolunun 90\'ıncı kilometresinde, Şeyh Halil Köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat\'tan Sivas\'a gelen İsmail D. (26) yönetimindeki 06 JTB 17 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR yan yattı. Yaralanan sürücü İsmail D., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Aracın görüntüleri

Haber: Hakan KALELİ / SİVAS, (DHA)

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FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, 6 ARACA ÇARPTI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde freni boşalan otomobil, 6 araca çarparak dururken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Şehit Temizer Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi. Seçkin B., kullandığı 59 SK 858 plakalı otomobille, Şehit Temizer Caddesi\' dönmek isterken, bir otomobille hafif şekilde çarpıştı. Seçkin B., kazaya bakmak için otomobilinden indikten sonra, freni boşan aracı, önce bir otomobile vurup çıktığı kaldırımdaki başka bir otomobile de vurduktan sonra yokuş aşağı giderek burada 4 ayrı araca daha vurdu. Sürücüsünün peşinden koşarak durdurmak istediği otomobil, çevrede bulunanlar tarafından başka araçlara vurmadan güçlükle durduruldu.

Yaralanan olmayan kazada, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan araçlar

-Bir sürücünün olayı anlatması

-Hasar gören araçlar

-Kaza bölgesinden detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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SAHTE ALTINLA 225 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIĞA 5 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA\'da sahte altın sattıkları 4 kişiyi 225 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 5\'i tutuklandı.

Kentte 4 kişi, farklı tarihlerde telefonla görüştükleri isimleri açıklanmayan Suriye uyruklu 6 kişi ile altın alışverişi için Şanlıurfa\'da buluştu. Piyasa değerinin altında satış yaptıklarını ifade eden Suriyeli şüpheliler, alıcılarına numune olarak gösterilen altını kuyumcuya götürüp bozdurdu. Altının hem gerçek, hem de ucuz olduğunu gören alıcılar, daha sonra Suriyelilerin yanlarında bulunan diğer altınları istedi. Aralarında kadınların da bulunduğu Suriyeliler, yanlarında bulunan ve üzerinde erkek, kadın ve aslan figürleri ile Osmanlı tuğrası bulunan altınları 225 bin liraya sattı. Altınları aldıktan sonra bozdurmak için kuyumcuya giden alıcılar, gerçeğine çok yakın olarak hazırlanan altınların sahte olduğunu öğrenince polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini ve eşkallerini tespit ettikleri Suriyelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Evde 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise çorap içerisinde saklanan 412 sahte altın, 2 cep telefonu ve 2 bin 400 dolar ele geçirildi. Sahte altın ve paraya polis tarafından el konulurken, gözaltına alınan 6 Suriyeli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5\'i tutuklanırken, 1\'i serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Ele geçirilen sahte altınlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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BİTLİS\'TE HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTI

BİTLİS’in Tatvan ilçesindeki Kaçmaz ve Taş aileleri arasında 1 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla noktalandı.

Ailelerin barıştırılması için düzenlenen törene, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ak Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İl Müftüsü Faysal Geylani, kurum amirleri, STK temsilcileri, husumetli aileler ve vatandaşlar katıldı. Tatvan’daki bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen barış töreninde konuşan Vali Ustaoğlu, İslam dininin barış ve kardeşlik dini olduğunu söyledi. Ustaoğlu, ülkenin geçirdiği bu kritik süreçte kardeşliğe ve birliğe ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"İlimizde sosyal bir kangren olarak yıllardır süren bu tip problemlerin çözümü noktasında gösterilen ilgi ve alaka, buna çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Mensubu bulunduğumuz din, barış ve kardeşlik dinidir. Dinimizin emri olan kardeşliğe ve huzura katkı sağlamak adına herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ülkemizin geçirdiği bu kritik süreçte birliğe, dirliğe ve kardeşliğe en fazla ihtiyacımız olan şu günlerde, bunları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bir evladını kaybeden Kaçmaz Ailesi\'ne göstermiş olduğu fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı gibi mücadele verdiği şu günlerde bizim tek vücut olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Bu bölge zaten 40 yıldır terörden çekiyor. Bir de bu tip sosyal problemlerle, acılarla uğraşıyor. Yeni nesillere bırakacağımız çok daha güzel şeylerin olması gerekiyor. Bizim şu an kahramanca mücadele veren askerlerimiz bir bir şehadete yürüyor. Bedrin aslanları gibi her birinin şehadet şerbetine ulaştığı yiğitlerimiz var. Onlar bu ülkenin huzuru ve güvenliği için mücadele veriyor. Bizim de bu tür yerel problemlerin çözümünde elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor.\"

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise kan davalarının ve cinayetlerin İslam dininde yeri olmadığını belirterek, \"Bazen öfkemizi kontrol edemediğimiz için hesabını yapamadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz. Bu tür hadiseler ilçemizde yaşandıkça üzüntü içinde olmamıza sebep oluyor. Bugün burada şeytan ve dostlarını sevindirmemek için barış merasimi düzenledik. Bu barışta en büyük emeği Kaçmaz Ailesi\'ne borçluyuz. Hayrın tarafı olduklarını dile getirerek barışa adım attılar. Bu anlamlı günü bize yaşatan ailelerimize ve barışa selam olsun\" dedi.

Konuşmaların ardından iki aile üyeleri tokalaştıktan sonra barış yemini ederek Kuran-ı Kerim\'in altından geçti. İki ailenin bir araya gelip fotoğraf çektirmesiyle tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kur\'an-ı Kerim okunması

- Katılanlardan detaylar

- Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy\'un Konuşması

- Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun konuşması

- Dua edilmesi

- Tarafların Kur\'an-ı Kerim\'in altından geçmeleri

- Kucaklaşmalar

- Detay Görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera. Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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