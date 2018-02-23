DHA YURT BÜLTENİ-1

1)AFRİN\'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH VE TERÖRİST TAŞIYAN 30-40 ARAÇLIK KONVOY VURULDU

AFRİN\'de bölgeye terörist ve silah taşıyan PKK/PYD\'ye ait 30-40 araçlık konvoy, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) bağlı kara ateş destek vasıtaları ile başarılı bir şekilde vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi: \"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.\"

Görüntü Dökümü

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-Konvoyun vurulma anı

Haber: ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ELAZIĞ\'DA GÖREVLİ 22 ÖZEL HAREKAT POLİSİ AFRİN\'E UĞURLANDI



ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'nde görevli 22 polis, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Afrin bölgesinde sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere düzenlenen tören ve okunan dualarla uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu, göreve giden polislerin aileleri ve meslektaşları katıldı.

Törende konuşan Vali Kaldırım, Afrin\'e gidecek özel harekat polislerine halkın büyük destek verdiğini belirterek, \"Güvenlik güçlerimiz Afrin\'de terörle mücadele ediyor. Milletimiz de malı ve canı ile bu mücadelenin arkasındadır ve desteğini vermektedir. Polislerimiz göreve bu vazife şuuru ile gidecek ve vazifesini en güzel şekilde yerine getirecektir. Bütün milletimizin temennisi can kaybı olmamasıdır ama Allah şehadet verirse de o bizim için yüce bir mertebedir\" dedi.

8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ise, \"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimizle, polisimizle ve devletimizle beraber Afrin\'de kutsal bir görev icra ediyor. Bu göreve polisimizin de katkı sağlaması bizleri onurlandırıyor\" diye konuştu.

Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise, özel harekat polislerinin sağ salim giderek aynı şekilde dönmeleri temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından polisler dualar ile uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Zırhlı araçların siren sesi eşliğinde hareketi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)PÖH\'LER BİTLİS\'TEN AFRİN\'E UĞURLANDI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için Bitlis\'ten Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.

Bitlis Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde, Afrin\'de görevlendirilecek Özel Harekat polisleri için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Bitlis Vali Yardımcıları Murat Kütük, Tolga Polat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Müftüsü Faysal Geylani, Özel Harekat polisleri ve aileleri katıldı.Slogan ve dualar eşliğinde polislere moral verilirken, Afrin\'e giden PÖH\'ler için dua edilip kurban kesildi. PÖH\'ler otobüslerle Afrin\'e gitmek üzere harekat etti.

Görüntü Dökümü

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-Afrin\'e giden Özel Harekat polislerinden detaylar

-Polisler için kurban kesilmesi

-Dua edilmesi

-Afrin\'e giden polislerin boyunlarına, ayyıldızlı kaşkol takılması

-Törene katılanlar ve silah arkadaşları ile vedalaşmaları

-Ezan okunması

-Araçların hareket etmesi

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afrin\'e girecek özel harekatçıların görev merkezini DHA görüntüledi/EK

4)ZIRHLI İŞ MAKİNELERİ DE SEVK EDİLİYOR

Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde kurulan Müşterek Görev Merkezi\'ne jandarma ve polis özel harekat personeli ile güvenlik korucusu sevkiyatı devam ediyor. Kente ulaşan birlikler içeri alınırken, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulunuyor. İlçedeki bir grup öğrenci de ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri merkez önünde güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulunup, destek verdi. Zırhlı iş makinelerinin de sevk edildiği merkezin üzerinde ise helikopterin güvenlik amacıyla devriye uçuşu yaptığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Müşterek Toplanma Merkezi

- Müşterek Görev Merkezi

- Merkeze gelen güvenlik güçleri

- Zırhlı iş makineleri ve araçlar

- Öğrencilerin sevgi gösterisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-Murat VAROL-Güven USTA / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KOZAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI\'NDA YANGIN



ADANA\'nın Kozan ilçesindeki Jandarma Komutanlığı\'nın çamaşırhanesinde çıkan yangında 8 asker, duman etkilendi. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın, dün akşam saatlerinde Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın çamaşırhanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çamaşır makinesinin alev alması sonucu başlayan yangın, askerler tarafından söndürüldü. Yangın sırasında çamaşırhanenin yan tarafında bulunan yatakhanedeki askerler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 8 asker ise çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansların hastaneye gelişi

- Askerlerin ambulanstan inişi

- Askerlerin ayakta hastaneye girişi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ / KOZAN(Adana),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ŞEHİT YAKINLARI REYHANLI SALDIRISININ KARAR DURUŞMASI İÇİN ANKARA\'YA GİTTİ



HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013\'te gerçekleşen bombalı saldırılara ilişkin davanın bugün Ankara\'da gerçekleşecek duruşmasına katılmak için yola çıkan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, sanıkların en ağır cezayı almalarını beklediklerini söyledi.

PTT ve belediye binası yakınlarında iki ayrı araçla gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 52 kişinin yakınlarıyla Ankara\'ya gitmek için yola çıkan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, davanın Ankara\'da gerçekleşecek 17\'nci duruşmasında karara bağlanacağını söyledi. Şehit aileleri olarak Ankara 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki son duruşmada sanıkların en ağır cezayı almalarını beklediklerini belirten Tuna, \"İnşallah güzel bir kararla Reyhanlı’ya döneceğizö dedi.

\'HİÇ BİR ANNENİN YÜREĞİ YANMASIN\'

Belediye binası yanındaki patlamada kızı Fatma Nur ile ablası Nadire Kuvvet’i kaybeden Hatice Erboz, \"Yavrusunu şehit vermiş bir anne olarak hepimiz acılı günler geçirdik. Yarınki duruşma için Ankara’ya gidiyoruz. Gereken cezalar verilecektir. Türk adaletine güveniyoruz. Allah hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın. Hiçbir annenin yüreği yanmasınö dedi. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği ve tüm vatandaşlar olarak \'Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini belirten Erboz, “Mehmetçiklerimiz Afrin’deki görevlerini tamamlayıp zaferle gelecekler. Allah Mehmetçiğimize güç ve kuvvet versin. Geldiklerinde biz de onları Türk bayrağı ile karşılayacağızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- 11 Mayıs Şehitle Anıtı\'ndan görüntü

- 11 Mayız Şehitler Derneği üyelerinin toplanması

- Dernek Başkanı Ahmet Tuna\'nın açıklaması

- Saldırıda kızı ve kız kardeşini kaybeden Hatice Erboz\'un açıklaması

- Dernek üyelerini yolcu etmeye gelenlerden görüntü

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU / REYHANLI(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ÇÖKEN TAVANIN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ



TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde evlerinin yanındaki tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalıştığı sırada çöken tavanın altında kalan Ayşe Döner (54) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Değirmenli köyünde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner (27) ile birlikte evlerinin yanında bulunan kendilerine ait tek katlı ahşap binayı yıkmak için çalışmaya başladı. Bu sırada evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Ayşe Döner çöken tavan tablasının altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan Ayşe Döner, oğlu Erhan Döner tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ayşe Döner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Döner\'in cesedi otopsi için ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İnşaat ustası olan eşi Hasan Döner’in ise olay sırasında ilçeye bağlı Hacıpazar köyünde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Çöken binanın görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin incelemesi

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)UYUŞTURUCU ALDIĞI ÖNE SÜRÜLEN LİSELİ BAYGIN BULUNDU, ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI



KAHRAMANMARAŞ\'ta uyuşturucu kullandığı öne sürülen lise öğrencisi, okulun yanında baygın halde bulundu. Öğrenciye uyuşturucu maddeyi verdiği iddia edilen aynı okuldaki H.Ö. (18), polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Yavuz Selim Mahallesi\'ndeki TOKİ 21\'inci Yüzyıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yanında meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan lise öğrencisi, baygın halde bulundu. Arkadaşlarının bilgi verdiği okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenci, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yapılan araştırmada, öğrencinin uyuşturucu madde nedeniyle baygınlık geçirdiği ve maddeyi de aynı okulda öğrenci H.Ö.\'nün verdiği öne sürüldü. Bunun üzerine okula gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö.\'yü gözaltına aldı. H.Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sağlık durumu iyi olan öğrencinin bayılmasına neden olan maddenin ne olduğu araştırılıyor.



Görüntü Dökümü

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- Polis otosu

- Polisin okula girmesi

- H.Ö.\'nün okuldan çıkarılması

- H.Ö.\'nün hastaneye götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ÇORUM\'DA ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ DAYAK İDDİASINDA ÜÇ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Çorum\'da yurtta dayak skandalına adı karışan 3 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler kötü bir amacımız yoktu. şakalaşıyorduk. yanlış anlaşıldık\" diyerek kendilerini savundu.

Çorum\'da, yurtta kalan lise 1\'inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.\'nin arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan üç öğrenci serbest bırakıldı. Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi\'ndeki bir lisenin yurdunda yatılı kalan G.K.Ç. (14), geçen Pazar günü odasında arkadaşları B.G., D.T., ve A.Ö. tarafından sopayla dövüldü. Arkadaşları, olayı cep telefonunun kamerasıyla da kayda aldı, ardından da görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan öğrenciler, dayak sonucu yaralanan G.K.Ç\'nin basit tıbbi müdahale ile tedavi edilmesi nedeniyle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan üç öğrenci aynı şekilde ifade vererek \" Şaka yapıyorduk. yanlış anlaşıldık. kötü bir niyetimiz yoktu. zaten hep şakalaşıyorduk\" diyerek kendilerini savundu. Öte yandan Çorum Cumhuriyet Savcılığından yapılan yazılı açıklamada ise \" İlimizdeki bir öğrenci yurdunda meydana gelen küçük yaştaki çocuğun \" Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir\" şeklinde yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, yasal mevzuat çerçevesinde serbest bırakılmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencinin ayağında sopa karılması

-Öğrencinin yere düşüp ağlaması

-Öğrenci Yurt görüntü

-Adliye görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 1.37 ) (BOYUT 67 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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10)MADDE BAĞIMLISI GENÇ KIZLAR HAYALLERİNDEKİ GELİNLİKLERİ DİKTİLER

KAYSERİ\'de Toplum Destekli Polisin başlattığı \"Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum\"projesinde madde bağımlısı ve bu konuda risk bulunan 15 genç kız, gördükleri kurs sonucu kendi gelinliklerini diktiler.

Emniyet Müdürlüğü, denetimli Serbestlik, Milli Eğitim, Gençlik Hizmetleri, Sağlık, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri, Madde Bağımlıları ve Aile\'yi Koruma Derneği ile Erkut İnşaat firmasının paydaşları arasında bulunduğu \"Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum\" projesi kapsamında 16-27 yaş arasındaki uyuşturucu maddeye bulaşmış veya bulaşma riski olan, suç işlemeye meyilli 15 genç kıza , 4 aylık süreçte , toplam 512 saat kadın giysileri dikme kursu verildi. Bu kapsamda 15 gelinlik ve 25 dış giyim ürü olan abiye kıyafetler dikildi. Kurs boyunca genç kızlara günlük 25 TL\'de harçlık verildi. Kurs sonunda sertifika alanlara iş istihdamı sağlanması için girişimcilik belgesi de düzenlendi. Genç kızların diktiği gelinlik ve abiye kıyafetler Kadir Has Kongre merkezi Erciyes salonunda açılan serğilendi. Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emniyet müdürü İbrahim Kulular, Milli Eğitim müdürü Osman Elmalı\'da sergiyi gezdi. Kursiyerin tanınmaması için diktikleri gelinliklerle birlikte fotoğraf çekilmesine, görüntü alınmasına izin verilmedi.

Görüntü Dökümü

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-Gelinliklerden görüntü

-Vali Süleyman Kamçı konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ZAM ALAN LASTİK İŞÇİLERİ SENDİKA BAŞKANINI OMUZLARDA TAŞIDI



LASTİK-İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılması İzmit\'te lastik işçileri tarafından coşkuyla kutlandı. Meşaleler yakan işçiler, Sendika Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ı omuzlarda taşıdı. Karacan, destek hizmetlerinde çalışan işçilere yıllık yüzde 25, kadrolu çalışan işçilere ise yaklaşık yüzde 12 oranında zam yapıldığını belirtti.

Bir otelde Lastik İş Sendikası ile işveren temsilcileri arasındaki toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, İzmit\'te bulunan bir lastik fabrikası önünde işçilerle bir araya gelerek, toplu iş sözleşmesinin detaylarını paylaştı. İşçiler fabrika önünde meşalelerle karşıladıkları Abdullah Karacan için \"Bu işçi seninle gurur duyuyor\" diye slogan attı. Büyük sevinç yaşayan işçiler, Karacan\'ı bir süre omuzlarda taşıdı.

Abdullah Karacan işçilere yönelik yaptığı konuşmada, \"Destek bölümünde çalışan arkadaşlarımız çok uzun dönemden beri ikinci sınıf vatandaş olarak görüldü. Hiçbir sosyal hakkı olmadan, sadece asgari ücretle çalışıyordu. Bugün itibarıyla Lastik-İş Sendikası\'nın bir ferdi olarak yer alıyorlar. Bu arkadaşlarımızın bugün tüm sosyal hakları artık var. Arkadaşlarımıza sabretmelerini söylemiştik. Bundan sonra çok daha iyi bir duruma gelebilecek bir süreci yürürlüğe sokacağız. Ülkemizde geçmiş dönem hakların kaybedildiği dönemde sizlerin desteğiyle eşit iş, eşit ücrette devam ediyoruz. Bizim aldığımız zam, enflasyon değerinin çok çok üstündedir\" dedi.

KADROLU İŞÇİYE YÜZDE 12 ZAM

Karacan kadrolu çalışanlara yüzde 12\'ye yakın zam yapıldığını belirterek, \"Lastik-İş, destek hizmetlerinde ilk altı ay yüzde 14 olmak üzere, ikinci altı ayla birlikte, bir yıllık almış olduğunuz zam yüzde 25\'tir. Bu tüm sosyal haklarla birlikte yüzde 40-45\'lere çıkacaktır. Ramazan paketi de her iki grubumuza verilecek. Bu ilk defa oluyor. Kadrolu çalışanlarımız için yüzde 12\'ye yakın zam aldık. Üretim bölümündeki arkadaşların her birine, bu sosyal haklar, zamlar dışında, 4 bin 500 TL\'si hibe olmak üzere 10\'ar bin lira para verilecek. Destekteki arkadaşlarımıza da 2 bin 500 lirası borç, 2 bin lirası hibe olmak üzere 4 bin 500 lira verilecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İşçilerin meşaleler yakmaları

İşçilerin sendika genel başkanını omuzlara almaları

Alandan görüntüler

Sendika genel başkanının konuşması

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MİNİK ÖĞRENCİNİN PARMAĞI AKILLI TAHTAYA SIKIŞTI, İTFAİYE KURTARDI



DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki Amiroğlu İlkokulu\'nda 4\'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ali Bünyamin Tan\'ın sağ elinin orta parmağı, sınıftaki akıllı tahtaya sıkıştı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, akıllı tahtanın kalem konulan kısmını testereyle keserek Tan\'ın parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi\'ndeki Amiroğlu İlkokulu\'nda meydana geldi. Okulun 4\'üncü sınıf öğrencisi Ali Bünyamin Tan, sınıfta akıllı tahtayla oynamaya başladı. Tan, akıllı tahtanın kalem konulan kısmındaki deliğe, alt kısımdan sağ elinin orta parmağını soktu. Ancak Tan parmağını, soktuğu delikten bir türlü geri çıkaramadı. Arkadaşlarından yardım isteyen öğrencinin parmağı, bir türlü delikten çıkarılamadı. Öğrenciler de durumu öğretmenlerine bildirdi. Durum karşısında şaşkına dönen öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Okula gelen itfaiye ekibi, önce Tan\'la bir süre sohbet ederek sakinleştirmeye çalıştı. Minik öğrencinin korkmadığı ve gayet sakin olduğu anlaşılınca parmağının çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tan\'ın parmağının sıkıştığı bölümdeki alüminyum parça, itfaiye ekibi tarafından testereyle dikkatli bir şekilde kesildi. Titiz bir çalışma sonrası Tan\'ın parmağı, hiçbir zarar görmeden sıkıştığı yerden çıkarıldı. Parmağı kurtarılan öğrenci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekibinin parmağı sıkışan öğrenciyle konuşması

- Akıllı tahtanın testereyle kesilmesi

- Öğrenciden görüntü

- Öğrencinin kurtarılmayı beklemesi

- Parmağın sıkıştığı yerden çıkarılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)MARMARİS\'TE ÇÖPE ATILAN YUMURTALARDAN ÇIKAN 60 CİVCİV KURTARILDI



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, bozul olduğu düşünülerek çöpe atılan yumurtalardan çok sayıda civciv çıktı. Belediye ekipleri çöpe atılan 400 yumurtadan 60 tane civcivi kurtararak yaşaması için seferber oldu. Marmaris\'te dün saat 17.00 sıralarında İnönü Caddesi\'nde bir vatandaş çöp konteynerlerinden civciv seslerinin geldiğini söyleyerek belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Marmaris Belediyesi\'ne bağlı zabıta ve temizlik işleri ekipleri, İnönü Caddesi 152 sokak üzerine geldi. Ekipler, adrese geldiklerinde sokaktaki üç çöp konteynerine atılmış çok sayıda yumurta ve yumurtadan çıkan civcivlerle karşılaştı. Bozuk olduğu düşünsesiyle çöpe atıldığı zannedilen yumurtalar ve yumurtalardan çıkan civcivler çöpten çıkartıldı. Tek tek kontrol edilen yumurtalardan yaklaşık 60 civciv çıkarıldı.

Belediye ekipleri, durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bildirdi. Yumurtalardan çıkartılan civcivler belediye personelinin elbiseleri veya araç içindeki eşyalarla sıcak tutulmaya çalışıldı. Olay yerine gelen Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde tavuk yetiştiriciliği yapan işletmelerle irtibata girerek kuluçka makinesi talep etti. 20 civciv, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne, diğer 40\'ı da çeşitli işletmelerin kuluçka makinelerine alındı.

Ekipler, damgasız yumurtaların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı fakat aranan kişi ya da kişiler bulunamadı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"Bizlere gelen ihbarı değerlendirdik. Sokağa gittiğimizde çöp kutularından civciv sesi geliyordu. Baktığımızda şok yaşadık. El birliği ile yumurtaları inceleyerek çıkmak üzere ve çıkan olan 60 tane civcivi kurtardık. İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte civcivleri yaşatmak için çalışma yapıyoruz\" dedi.

Marmaris\'te Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ise yaşanılan olay ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını, bunu yapanların bir an önce bulunarak cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Çöp kutularına atılan yumurta ve yumurtalardan çıkan civcivlerden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN, MEHMETÇİK İÇİN KERMES

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören öğrenciler tarafından Afrin\'e yönelik yürütülen \'Zeyten Dalı Haraketi\'ne katılan Mehmetçiklere destek olmak için kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen parada Mehmetçik Vakfına yatırıldı.

Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmeni Fadimana Esen öncülüğünde, velilerinin de desteğiyle kermes düzenledi. Kermesten elde edilen 300 lira ise Mehmetçik Vakfına bağışlandı. Yunus Emre İlkokulu Müdürü Ali Tuna, öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafıdan yürüten Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için yapıldığını belirterek, \" \"Mehmetciklerimiz, vatan için, canlarını hiçe sayarak yurdumuz üzerindeki kara bulutların dağılması için savaşıyorlar. Bizim topladığımız zerre yardımın amacı, yüreğimizle onların yanında olduğumuzu göstermek ve öğrencilerimizi bu milli duygulardan haberdar etmek istedik. bu vesile ile, öğrencilerimize vatan ve asker sevgisini aşılamış olmayı hedef aldık.\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kermesten detay

-genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU / KARAPINAR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)MARMARİS\'TE MİNİKLER, ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN SOKAKLARA ÇIKTI



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, özel bir kolejin bir ve ikinci sınıf öğrencileri tarafından oluşturulan \'Eko Timi\', çevre konusunda farkındalık yaratmak için öğretmenleri ile birlikte işlek caddeler ve pazarlarda ellerinde dövizlerle dolaşıp, alışveriş yapanlara file dağıttı, \'Çevreye karşı duyarlı olunması için\' söz aldı. Küçük çevreciler evlerinden getirdikleri ikinci el kıyafetleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere caddelerdeki giyecek kumbaralarına attı.

Marmaris ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir kolej tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir ve ikinci sınıf öğrencilerinden \'Eko Timi\' kuruldu. Eko Timi, ilk faaliyetlerini gerçekleştirdi. Çevre konusunda farkındalık yaratmak için, üzerinde \"Gelecek geri dönüşümle gelecek\" yazılı yeşil yelekler giyen Eko Timi\'ndeki öğrenciler, \"Bir plastik doğada bin yıl, bir kağıt üç ayda çözülüyor\", \"Daha güzel dünya için çevreyi koruyalım\", \"Herkesi çevreyi korumaya davet ediyoruz\", \"Biraz daha duyarlılık daha güzel yaşam\" ve \"Atıkları geri dönüşüme ver hayata bir can ver\" yazılı dövizlerle sokağa çıktı. İlçenin işlek caddelerinde gezen öğrenciler, evlerinden getirdikleri ikinci el giyecekleri burada konuşlandırılmış olan kumbaralara attı. Küçük çevreciler, yetkililerden bu kumbaraların nasıl çalıştığı ve toplanan giyeceklerin ne şekilde değerlendirildiği konusunda bilgi aldı. Daha sonra Marmaris Belediyesi Kapalı Pazaryeri\'ne geçen küçük çevreciler, yanlarında getirdikleri fileleri alışveriş yapanlara dağıtıp, \'çevreye karşı duyarlı olunması için\' söz aldı. Proje sorumlusu sınıf öğretmeni Rabia Tayfur, \"En küçükten, en büyüğe doğayı korumak için çocuklarımızla farkındalık yaratmak istiyoruz. İnsanlarımıza doğaya verdikleri zararları anlatmaya çalışıyoruz. Pazaryerinde vatandaşlarımıza plastik torbalar yerine geri dönüşümlü doğaya zarar vermeyen materyaller kullanmalarını söyledik. Umarım doğanın korunmasına katkı sağlamış oluruz. Marmaris\'in eşsiz doğasını korumak ve çevre bilincini aşılamak için sosyal sorumluluk projelerimize bundan sonra da devam edeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ellerinde dövizlerle dolaşan çocuklardan görüntü

-İkinci el giyim eşyalarını kumbaralara atılmasından görüntü

-Pazaryerinde ellerinde dövizlerle dolaşan öğrencilerden görüntü

-Halk pazarında alışveriş yapanlara file dağıtan öğrencilerden görüntü

-Proje hakkında sınıf öğretmeni Rabia Tayfur\'un bilgi vermesi

-Genel ve detay



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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