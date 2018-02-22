DHA YURT BÜLTENİ-1

1)KIRIKHAN\'DA TARLAYA 3 ROKET DÜŞTÜ



HATAY\'ın Kırıkhan ilçesine Suriye\'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 3 ayrı roket düştü. Buğday tarlasına düşen roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kırıkhan\'ın Afrin sınırında yer alan Kaletepe Mahallesi\'ne dün öğleden sonra 3 roket düştü. Buğday ekili tarlaya düşen roketler sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alıp inceleme başlattı. Bölgede Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz gelerek inceleme yaptı. Güzelce Jandarma Karakol ekipleri, roketin düştüğü alanda inceleme başlatırken, roketin etkisiyle bir evin camlarının kırıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-roketlerin düştüğü Kaletepe Köyü

-roketlerin açtığı çukurlar.

-ev ve bahçesinden görüntü

-köylü kadınlar ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ERŞAD SALİHİ: PARÇALANAN SURİYE, IRAK\'I DA İRAN\'I DA ETKİLER



IRAK Cumhuriyeti Milli Meclisi Kerkük Milletvekili ve Türkmen Cephesi Partisi Genel Başkanı Erşad Salihi, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı desteklediklerini belirterek, \"Parçalanan Suriye; Irak\'ı da etkiler, İran\'ı da etkiler\" dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (YTATAUAM) tarafından kente davet edilen Erşad Salihi, \'Ortadoğu\'nun Geleceği ve Irak Türkmenleri\' konferansa konuşmacı olarak katıldı. GAÜN Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen konferansa Salihi\'nin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, YTATAUAM Müdürü Yunus Emre Tansü ile çok sayıda öğrenci katıldı. Türkiye\'nin terörle mücadele çerçevesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı canıgönülden desteklediklerini belirten Erşad Salihi, \"Türkiye\'nin terörle mücadele çerçevesinde başlattığı bu operasyonu biz Irak Türkmenleri olarak canı gönülden desteklemekteyiz. Suriye\'deki Türkmen kardeşlerimin bu operasyonu, hep beraber desteklemeleri onların da üzerlerine düşmektedir. Türkmenleri, Bayır Bucak\'tan, Hama\'dan, Humus\'tan koparmaya çalışmış olabilirler. Fakat bugün, Çobanbey\'de, Cerablus\'ta, El Bab\'da aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde sizler için yeni bir umut ışığı doğuyor. Fırat Kalkanı bölgesinde Türkmenler bir araya gelip, geleceklerini yeniden inşa etmek için ayakta durmak zorundalar. Buna destek olun. Zor zamanlarda bir arada olun. Millet olarak çalışmak gerekir\" diye konuştu.

\'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BÖLGEMİZDE BARINDIRILMASI HASSASİYET YARATTI\'

Bölgedeki terör örgütleriyle Irak ve İran\'ın da mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Salihi, şunları söyledi:

\"Ne olursa olsun terör örgütlerinin, Irak\'ın içinde, Kerkük\'ün çevresinde PKK\'nın, İran\'ın PEJAK\'ın bizim bölgemize getirmek, Sincar\'ın içine PKK\'yı, PYD\'yi getirmenin Suriye\'deki terör koridorunu korunmasından hiçbir farkı yoktur. Peki, bu tehlikenin karşısında neden sadece Türkiye dursun? İran nerede, Suriye nerede? Ben bir Irak milletvekili olarak hem de bir cephe başkanı olarak bunu açıkça söylüyorum. Iraklılar da bir süre bu işten uzak durdular. Terör örgütlerinin bölgemizde barındırılması hassasiyet yarattı. Biz İran\'a da söyledik. Halk mücahitleri İran hükümdarı aleyhine çalışan bir örgüttür, terör örgütüdür. Irak içinde, İran İslam Cumhuriyeti\'ne karşı hareketlerde bulunuyordu. Ama milletvekilleri olarak onların Irak\'tan çıkarılmasıyla hep birlikte durduk. Biz aynı zamanda Irak parlamentosuna ve Irak hükümetine de PKK, PYD, PEJAK\'ın Türkmen bölgelerinde eli olduğunu ve onların bölgede kaldığı sürece Irak\'ın toprak bütünlüğünün tehlikede olduğunu söyledik. Söylediğimiz zaman Arap ülkeleri, İran, körfez ülkeleri şunu bilmeleri lazımdır ki bugün bu terör koridorları gerçekleşmiş olursa gelecekte hiç kimse Suriye\'nin toprak bütünlüğünden bahsetmesin. Kesinlikle Suriye parçalanır. Parçalanan Suriye; Irak\'ı da etkiler, İran\'ı da etkiler. Türkiye gibi bir devleti belki etkilenmez. Çünkü burada bir demokratik sistem var. Burada insanlar hak ve hukuklarını almışlardır. Ama o ülkeler halen demokrasiyi iyice kavramadıkları için en çok zararı göreceklerdir.\"

Erşad Salihi, konuşmasının ardından öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Görüntü Dökümü

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- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Türkmen Marşı\'nın okunması

- Erşad Salihi\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)KIRIKKALE\'DE PATLAMA: 2\'Sİ AĞIR, 10 YARALI



KIRIKKALE\'nin Kurtuluş Mahallesi\'nde doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürülen patlamada 2\'si ağır 10 kişi yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi\'nde 5 katlı bir binanın 3\'üncü katında meydana geldi. Gündüz saatlerinde kaçak olduğu ihbarı yapılan binaya gelen ekipler doğalgazı kesti. Akşam saatlerinde ise doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği öne sürüldü. 5 katlı binanın 3\'üncü katında meydana gelen patlamada 2\'si ağır 10 kişi yaralandı. Binada ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Patlama anında sokakta bulunan bazı araçlarda da hasar meydana geldi. Yaralılardan 8\'i yüksek İhtisas Hastanesi\'ne durumu ağır olan 2 kişi ise Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olaydan sonra Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Patlama olan binadan görüntü

- Zarar gören araçlar

- Vatandaşların açıklamaları

- Binada oturan bir vatandaşın anlattıkları

- İtafiye ve polisin çalışmaları

Haber: Erhan GÖĞEM /KIRIKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)CİPLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, bir ciple kamyonetin çarpıştığı kazada 43 yaşındaki Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Atatürk Caddesi Yeni Buca Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Kaynaklar Mahallesi\'nden Buca yönüne giden Hakan Erkılıç yönetimindeki 35 GE 2256 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek karşıdan gelen 46 yaşındaki Doğan Ersanlı idaresindeki 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen cipin sürücüsü Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, cipte yolcu konumunda bulunan Şemsettin Çelik (36), Hasan Hüseyin Koçer (54), Teoman Mete (34) ile kamyonet şoförü Ersanlı ve kamyonette yolcu olarak bulunan Şevki Kul (46) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu; sağlık, AKS110 ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Araçların kaldırılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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\'Mavi Balina\' oyunu Bursa\'da can aldı (2)

5)\'OĞLUM MAVİ BALİNA OYUNU YÜZÜNDEN İNTİHAR GİRİŞİMDE BULUNDU\'

Bursa\'da iddiaya göre \'Mavi Balina\' oyunu oynadıktan sonra halı sahada kendini asarak yaşamını yitiren arkadaşı Ahmet P.\'nin ölümüne tanık olan Batuhan K.\'nın da olayın etkisiyle geçirdiği sinir krizi sonucu kendisini bir TIR\'ın önüne attığı ortaya çıktı. Batuhan K.\'nın TIR sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan hafif yaralı kurtulduğu belirtildi. Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören Batuhan K.\'nın annesi andığı Mücahide K., sosyal paylaşım sitesinde oğlunun da \'Mavi Balina\' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu belirtti. Mücahide K., anne ve babaları uyarmak amacıyla Twitter\'dan yaptığı ve altında oğlu Batuhan K.\'nın hastanede yatarken çekilmiş fotoğrafı bulunan paylaşımında, \"Anne babalar lütfen çocuklarınızı kontrol edin oğlum Mavi Balina oyunu yüzünden intihar girişiminde bulundu ve bu halde\" ifadesini yazdı.

Bu arada Batuhan K.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İntihar eden gençle arkadaşı ellerinde tabure ve iple olay yerine giderken

Haber: Halil ÖZÇOBAN / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Canlı yayında katliam yapan zanlı, sevdiği kızı daha önce de kaçırmak istemiş (EK)

6)\'BUNDAN SONRA ADIMI HERKES DUYACAK\'

Balıkesir\'in Havran İlçesine bağlı Eseler köyünde sevdiği kızı vermeyen ailenin evini basarak av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan ve katliamı da sosyal medyadan yayınlayan Ali Saral\'la (26) ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ali Saral\'ın katliamı yapmadan 3 saat önce Hüseyinbeşeler köyüne 10 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonundan plakasız motosiklet ile 30 TL\'lik benzin aldığı görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Ali Saral’ın akaryakıt istasyonundaki çalışanlara, “Bugüne kadar horlandım bundan sonra adımı herkes duyacakö dediği belirlendi.

MİNİK YASİN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Kan donduran olay sırasında yaralananlardan durumu ağır olan ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yoğun bakım ünitesinde bugüne kadar tedavisi süren Yasin Çetinkaya\'nın sağlık durumunda düzelme yaşandı. Tehlikeyi atlattığı belirtilen Yasin bebeğin tedavisine serviste devam edileceği öğrenildi. Diğir yaralıların da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ali Saral\'ın motosiklet ile akaryakıt istasyonuna gelmesinden görüntü.

-Ali Saral\'ın benzin almasından görüntü.

-Ali Saral\'ın Market içine girip, istasyonda çalışan bir görevliden boş poşet almasından görüntü.

Haber-Kamera: Fatih EMRAH ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)DİYARBAKIR\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 15 EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU



DİYARBAKIR\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kullanılmayan bir evde yapılan aramada 15 el yapımı patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir başka eve yapılan operasyonda ise 6 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekât, terörle mücadele ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 400 polis katıldı. Kentte 4 merkez ilçede düzenlenen operasyonda, polisler uyuşturucu tacirlerinin kullandığı adreslere baskın düzenledi. Bağlar ilçesi Kaynertepe 235 Sokak\'ta kullanılmayan bir eve düzenlenen operasyonda, 6 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve çevresinde yapılan aramada, poşetlerde kullanıma hazır uyuşturucu bulundu.

Operasyon kapsamında bir başka kullanılmayan eve giren polisler, burada yaptıkları aramada ise 15 el yapımı patlayıcının yanı sıra gübre ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Eve gelen bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri geniş kapsamlı çalışma yaparak, delil topladı. Ele geçirilen malzemeler ile deliller incelenmek üzere emniyete gönderildi. Kentteki operasyonlarını sürdüren polis, yol üzerinde kendilerini izleyen çocuklara tatlı alıp ikram etti.

Görüntü Dökümü

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-Operasyona katılan polisler

-Ara sokaklarda koşma anları

-Polisin metruk binaya girmesi

-Şüphelilerin suç üstü yakalanması

-Şüpheliler üzerinde yapılan arama

-Şüphelilerin kova yöntemiyle aldıkları uyuşturucu

-Yerlere attıkları esrar fişekleri

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Polisin bi,r diğer evde bulduğu EYP\'ler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Metruk evde bulunan deliller

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 4 TUTUKLAMA



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK\'yı övüp, devlet büyüklerine hakarat ettikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhinde propaganda yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakarette bulundukları, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları, ayrıca PKK/KCK\'yı övdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik, geçen 19 Şubat\'ta 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Marmaris İlçe Başkanı Y.N. (43) ile C.Ç. (36), Ö.V. (33), B.G. (55), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirilen cep telefonu, harici bellek, bilgisayar, çeşitli kitap ve evraklara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden M.Ş.\'nin evinde yapılan aramada FETÖ ile ilgili kitaplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, \'terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret\' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, aynı gün yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ EDİNCE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcı şüphelilerden Ö.V. (33), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç.\'nin (25) serbest bırakılmalarına itiraz etti. Savcnın talimatı ile dört şüpheli polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından \'Terör örgütü propagandası, devlet büyüklerini aşağılama ve hakaret etmek\' suçlarından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Tutuklanan dört şüphelinin görüntüsü

-Şüphelilere destek için gelenlerden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Silahı ateş alan asker hayatını kaybetti (EK)

9)KAHRAMANMARAŞ\'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın\'da nöbet değişimi sırasında silahının kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Abdullah Yıldız\'ın (24) cenazesi, Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Yıldız\'ın cenazesi, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından Yıldız\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Ulu Cami\'ye götürüldü. Burada düzenlenen törene, Andırın Kaymakamı Haluk Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Hasan ve Emine Yıldız\'ın 4 çocuğundan biri olan ve bekar olan Abdullah Yıldız\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kerpetenlik Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeye katılanlar

- Naaşın cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / GÖKSUN(Kahramanmaraş),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI ÜLGÜR GÖKHAN: HAKLI OLDUĞUMUZU YARGI ORTAYA ÇIKARDI



ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, kent merkezine bağlı Kirazlı köyünde bir maden firması tarafından alınan \'Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi Projesi\' ÇED olumlu kararının iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi\'ne açtıkları davadan çıkan ret kararının, Danıştay tarafından bozulması üzerine, \"Mücadelede haklı olduğumuzu yargı ortaya çıkardı\" dedi.

Kanadalı Alamos Gold şirketi adına Doğu Biga Madencilik şirketi, Kirazlı bölgesinde işletmeye açmaya hazırlandığı altın ve gümüş madenine kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesi için ÇED olumlu raporu aldı. Çanakkale Belediyesi, kapasite artışı ve zenginleştirme projesinin ÇED olumlu kararının iptali için Çanakkale İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. İdare Mahkemesi, 29 Mart 2017 tarihli kararında başvuruyu ret etti.

Çanakkale Belediyesi Avukatı Şebnem Çıtak, Çanakkale İdare Mahkemesi\'nin ÇED olumlu kararının iptali konusundaki ret kararının usul ve yasaya uygun olmadığını gerekçe göstererek, konuyu Danıştay’a taşıdı.

Danıştay 14\'üncü İdare Mahkemesi, 28 Kasım 2017 tarihinde oy birliği ile aldığı kararı, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Belediyesi\'ne gönderdi. Danıştay kararında; \"Çanakkale İdare Mahkemesi\'nin 29/03/2017 günlü, E:2016/752, K:2017/497 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın Çanakkale İdare Mahkemesi\'ne gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A-2-(i) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, 28/11/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi\" ifadelerine yer verdi.

Altın madenlerine karşı mücadele veren Çanakkale Belediyesi de, Danıştay\'ın kararını kamuoyuyla paylaşmak için çevrecilerin de katılımıyla dün Cumhuriyet Meydanı\'nda bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Çevre Platformu ile ilçelerden çeşitli çevre dernekleri temsilcileri ile çok sayıda çevreci katıldı.

Çevreciler meydana ellerinde, \'Atikhisar\'ı Siyanüre Teslim Etme\', \'Bir Ağacı Savunmakla Başlar Her şey\', \'Diren Bin Pınarlı İda\', \'Su Gibi Ömrümüz Olsun\', \'Ağaç ile Barış Hemen Şimdi\', \'Su ile Barış Hemen Şimdi\', Atikhisar, Atık Hisar Olmasın\' ve Toprak ile Barış Hemen Şimdi\' yazılı döviz ve pankartlarla geldi. \'Havana, suyuna, toprağına sahip çık\', \'Bu daha başlangıç mücadeleye devam\', \'Altıncı şirket Çanakkale\'yi terk et\', \'Altıncı şirket istemiyoruz\' sloganları attı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin açtıkları davada Çanakkale İdare Mahkemesi\'nin verdiği ret kararının, Danıştay 14\'üncü İdare Mahkemesi tarafından bozulmasını kamuoyuyla paylaştı.

Çanakkale\'de 2012 yılından bu yana, Atikhisar Barajı\'nın arkasındaki Kirazlı bölgesinde maden aranmasına karşı mücadelelerinin sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Gökhan, şunları söyledi:

\"Mücadelede haklı olduğumuz ortaya çıktı. Kim çıkardı. Yargı çıkardı. Bu yiğit 14\'üncü Hukuk Dairesi\'nin yargıçlarını Çanakkale halkı adına kutluyorum. Bu noktadan itibaren şunu bekliyoruz. Derhal orman tarafından buradaki kesimler durdurulmalı. Yoksa suç duyurusunda bulunuruz. Burada bir mahkeme kararına uyma var. Orada devam etmek noktasında mutlaka bunun yaptırımı olacaktır. Buraya ruhsat verme konumunda olan bütün ilgililer, kim olursa olsun bu yargı süreci tamamlanana kadar, ÇED süreci tamamlanana kadar bütün eylem ve işlemlerin Çanakkale ve Türkiye halkı adına durdurulmasını talep ediyoruz. Suyumuzu, havamızı, çevremizi ve geleceğimizi risklerden korumak amacıyla bu mücadelemize vermeye devam edeceğiz.\"



Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet meydanındaki basın açıklamasından genel ve detay görüntüler

-Basın açıklamasında çevrecilerin elindeki döviz ve pankartlardan görüntüler

-Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü

-Basın açıklamasında slogan atan çevrecilerden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ANTALYA\'DAN 23 ÖZEL HAREKATÇI AFRİN\'E UĞURLANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği \'Zeytin Dalı Operasyonu\'nda görev yapmak üzere Antalya\'dan 23 özel harakatçı polis kurban kesilerek, Türk bayraklarıyla uğurlandı. Duygusal törende özel harekatçılar kalabalık bir konvoyla şehir turu da yaptı.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Afrin\'e gidecek özel harekatçı polisler, yakınlarıyla ve törene katılanlarla tek tek vedalaşırken, İl Müftüsü Osman Artan da dua okudu.

ALINLARINA KURBAN KANI SÜRÜLDÜ

Kurban kesiminin de yapıldığı uğurlama töreninde Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 23 özel harekatçı polisin alınlarına kesilen kurbanın kanını sürdü. Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de tek tek başarılar dilediği özel harekatçılar, Afrin\'e yola çıkmak üzere otobüse bindi. Türk bayrağıyla süslü otobüs, yunuslar ve motorize trafik ekipleriyle kobra ve kirpi araçlarından oluşan konvoyla şehir turu yaptı. Şehir turuna araçlarıyla yüzlerce Antalyalı da eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı törende, göreve gidecek polis yakınları ve törene katılan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

\'HEPİMİZİN YÜREĞİ AFRİN\'DE MEHMETÇİĞİMİZLE\'

32 gündür millet olarak herkesin yüreğinin Afrin\'de attığını belirten Vali Karaloğlu, \"Yüreğimiz Afrin\'de mücadele veren Mehmetçiğimizle atıyor. Afrin\'de hem Türk Silahlı Kuvvetlerimize hem de şimdi polis ve jandarmamıza ihtiyaç var. Polisimizden ve jandarmadan özel harekatçılar Türkiye\'nin çeşitli illerinden Afrin\'e uğurlanıyor. Bizim kadromuzda bulunan 23 kahraman arkadaşımızı Afrin\'e uğurluyoruz\" dedi.

\'HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\'

Türkiye\'nin hiç kimsenin toprağında gözü olmadığını belirten Vali Karaloğlu, \"Suriye\'nin toprağında da gözümüz yok. Ama Suriye topraklarını kullanarak ülkemize operasyon çekilmesine de izin vermeyeceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız defaatle ifade etti. Bizim yapmaya çalıştığımız, bizi terör yapılarıyla kuşatmaya çalışanlara haddini bildirmek. Türk ordusu, Türk jandarması ve Türk emniyeti de Afrin\'de onun için var. Ve bu arkadaşlarımız, bu kahramanlarımız gidecek oradaki Mehmetçiğimize destek ve yardımcı olacaklar. Oradaki hainlere teröristlere ve onları kullanan, yediren içiren güçlere de dersini vermiş olacaklar\" dedi. Göreve giden özel harekatçı polislere de seslenen Vali Karaloğlu, \"Unutmayın gittiğiniz yerde al bayrağın gölgesi hep üzerinizde olacak. İnşallah bu milletin duası, aminleri de sizinle olacak. Temenni ediyorum ki gidersiniz, görevinizi hakkıyla yerine getirirsiniz ve hiçbirinizin kılına, tırnağına zarar gelmeden tekrar sağ salim şehrinize ve ailenize dönersiniz diye temenni ediyorum. Rabbim sizi korusun, sizi ve ülkemizi muzaffer kılsın\" diye konuştu.

DÜĞÜNE BAYRAMA GİDER GİBİ

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise \"Bizler cepheye polisini, askerini bayram yerine, düğüne gönderir gibi uğurlayan ve yine cepheden dönen kahramanlarını bayram yerinde karşılama yapar gibi karşılayan bir milletin evlatlarıyız. Bizler bugün bu kardeşlerimizi cephe alanına Afrin\'e, ülkenin geleceğini, istikbalini koruma adına, güvenliğini sağlama adına çok kutsal bir görevi ifa etmek üzere uğurlama amacıyla bulunuyoruz. Bu ülke kolay kazanılmadı ve kolay korunmuyor. Dolayısıyla biz hem şehidini hem kahramanlarını karşılama ve uğurlamalarını bayrama, düğüne gönderir gibi karşılıyor ve uğurluyoruz. Ama bu ülkeye kast eden hainlerin ne karşılayıcıları ne uğurlayıcıları var. Bizim bu görkemli, anlamlı, değerli merasimlerimizden nasiplerini alma şansları da yok. Onları bu dünyada karşılayanlar olmadığı gibi öbür dünyada da inanıyoruz ki zebaniler karşılayacak. 23 kahraman kardeşimize bu ülke için alın terlerini bugüne kadar olduğu gibi bu seferlerinde de akıtacaklarını, hainlere gerekli dersi bugüne kadar olduğu gibi bu gidişlerinde de vereceklerine inanıyorum. Allah hiçbir güvenlik görevlimizin ayağına taş değdirmesin. Kendilerinin kazasız belasız gidip dönmelerini temenni ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşlar ile özel harekat polislerinin sarılıp kucaklaşması

- Üniformalı özel harekat polislerinden detay

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'ndan detay

- Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'dan detay

- Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'nın açıklaması

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun açıklaması

- Afrin\'e gidecek özel harekat polisleri için İl Müftüsü Osman Artan\'ın dua okuması

- Özel harekat polisleri için koç kurban edilmesi (Kadrajda çocukların kesilme anına tanıklık etmesi var)

- Kurban kanını karton bardağa doldurulması

- İl Emniyet Müdürü Uzunkaya\'nın özel harekat polislerinin alnına kurban kanı sürmesi

- Özel harekat polislerinin otobüse binmesi

- Ağlayan bir kadın vatandaştan detay

- Konvoy eşliğinde özel harekat polislerinin ilçe emniyet binasından ayrılması

- Çevre yolunda konvoyun geçişi

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR-Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)SAMSUN\'DAN PÖH TİMİ, \'ZEYTİN DALI HAREKATI\' İÇİN UĞURLANDI

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) biriminde görevli 44 kişilik tim, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Afrin\'e gitmek üzere dualarla yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak 44 kişilik PÖH timi, görev yaptıkları Samsun\'dan dualarla uğurlandı. Polis Özel Harekat önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, askeri erkan, özel harekat polisleri, vatandaşlar ve polis aileleri katıldı. Düzenlenen törende konuşan Vali Osman Kaymak, polislere başarılar diledi. Duygusal anlarında yaşandığı törende dualar edildi ve kurban kesildi. 44 kişilik tim mensubu daha sonra silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaşıp, hellaleşti. Tören otobüslerle timin Afrin\'e uğurlanmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Detaylar

-Ailelerden detay

-Vali Osman Kaymak\'ın konuşması

-Duaların edilmesi

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)PÖH\'LER AĞRI\'DAN AFRİN\'E UĞURLANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için Ağrı\'dan iki tim Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.

Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde, Afrin\'de görevlendirilecek 48 kişiden oluşan iki tim için uğurlama töreni düzenlendi. Törenine Ağrı Vali Vekili Ejder Demir, Ağrı İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar sloganlar ve dualar eşliğinde polislere moral verdi. Şube önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından, ekip için daha sonra dualar edilip kurban kesildi. 48 kişiden oluşan ekip, Özel Harekat Şubesi önünden yola çıkan otobüslerle Afrin\'e gitmek Görüntü Dökümü

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- Pöh timinin yemin töreni

- Özel Harekat Şubesi önündeki vatandaşlar

- Pöh timini uğurlama

- Konvoy görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER /AĞRI,(DHA)

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14)SİLOPİLİ ELEKTRİKÇİ, AFRİN OPERASYONUNA KATILMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası elektrikçi Hasan Kanıt (26), Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Askerlik Şubesi\'ne başvuru yaptı.

Silopi\'de yaşayan elektrikçi Hasan Kanıt, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Askerlik Şubesi\'ne başvurdu. 2 çocuk babası Kanıt, teröristler ile mücadele etmek için askerlik şubesine dilekçe vererek, Afrin\'e gitmek istediğini söyledi. Askeriliğini 4 yıl önce yaptığını anlatan Kanıt, kendisine ön saflarda yer alması için öncelik tanınmasını isteyerek, \"Suriye\'deki operasyonda askerimize ve devletimize destekte bulunmak için gönüllü askerlik başvurumuzu yaptık. İnşallah devletimiz bu operasyonda bana da öncelik verir. Ön saflarda teröristlere karşı savaşmak istiyorum. Vatanım ve milletim uğruna ölmek istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hasan Kanıt\'ın askerlik şubesine girişi

-Askerlik şubesi önünde açıklama yapması

-Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN /SİLOPİ(Şırnak),(DHA)

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15)ÇAMELİLİ ÇİFTÇİLER MEHMETÇİK VAKFI İÇİN SÜT TOPLUYOR

DENİZLİ\'nin Çameli ilçesindeki çiftçiler, topladıkları sütleri kooperatif aracılığıyla satarak, elde edilecek geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacak.Çameli ilçesi Kalınkoz Kalkınma Kooperatifi\'ne bağlı Kalınkoz ve Yaylapınar Mahallesi\'ndeki yaklaşık 487 üye, kooperatifin ve Çameli Belediyesi Meclis Üyesi İdris Öz\'ün başlattığı kampanyaya destek oldu. Çiftçiler, Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere bugüne kadar yaklaşık 7 ton süt biriktirdi. Sütün bedelinin önümüzdeki günlerde Mehmetçik Vakfı\'nın hesabına yatıracağı, dekontların ise bağış yapan tüm üreticilere ulaştırılacağı kaydedildi. Çameli Belediyesi Meclis Üyesi İdris Öz, \"Hedefimiz 20 ton süt toplayıp satarak, maddi olarak destek sağlamak. Çamelililer olarak bir nebze olsun katkı sunmak istedik. Burada önemli olan miktarı değil, halkımızın bu türlü milli konularda birlik ve beraberliğidir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çiftçilerin süt toplamasından görüntü

Haber-Kamera: Sezgin ÖZDEMİR /ÇAMELİ(Denizli),(DHA)

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