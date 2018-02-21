DHA YURT BÜLTENİ-1

1)HAVRAN\'DA ÖLDÜRÜLEN ANNE VE 2 ÇOCUĞU GECE DEFNEDİLDİ

BALIKESİR\'in Havran ilçesinde, evlenmek istediği kızın ailesinden olumsuz yanıt alan katil zanlısı Ali Saral’ın (26) öldürdüğü 3 kişi, dün geç saatlerde defnedildi. Cenaze törenine katılan Havran Kaymakamı Şeref Aydın, aileyi teselli edip, taziye dileklerini iletti.

Havran ilçesine bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi\'nde, evlenmesine izin verilmeyen Gülşen Çetinkaya\'nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basan katil zanlısı Ali Saral\'ın ruhsatsız av tüfeği ile öldürdüğü 3 kişi dün gece saat 22.00 sıralarında Hüseyinbeşeler Mezarlığı\'na defnedildi. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen anne Melike ve çocukları Ebru ile Tuncay Çetinkaya’nın cenazeleri saat 21.30 sıralarında Hüseyinbeşeler Mahallesi’ne getirildi.

Cenaze namazı öncesinde aileye taziye ziyaretinde bulanan Havran Kaymakamı Şeref Aydın, vatandaşları sakinleştirip, teselli etti. Aydın konuşmasında şunları söyledi:\"Dün (önceki) gece menfur bir olay gerçekleşti. Hepimizi derinden üzdü, derinden sarstı. Gerçekten bu olayı tarif edecek bir söz bulamıyorum. Bu olayı lanetliyoruz. Rabbim hayatlarına kıyılan kardeşlerimizin mekanlarını cennet etsin. Geride kalan kardeşlerimize sabırlar versin. Toplumumuzda böyle olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Bütün jandarma ekiplerimiz ciddi bir çalışma yaparak zaten zanlıyı yakaladılar. Adli makamlara teslim ettiler. Bundan sonra cezası adli makamlar tarafından tayin edilecek. Ne olursa olsun hiçbir şey gidenleri geri getiremeyecek. Ancak hiçbirimizin kabul edemeyeceği bu olayı gerçekleştirenin, en azından şuanda yargının elinde olması bizi teselli etti. Hepimizin başı sağolsun. Gerçekten insanı güzel, havası güzel, namı güzel Koca Seyit’in memleketinde böyle bir olayın olması hepimizi çok ama çok üzdü. Bu şekilde memleketimizin gündeme gelmiş olması hiçbirimizin kabul edebileceği bir durum değil maalesef. Ancak bazen de oluyor. Rabbim bizlere sabırlar versin\" dedi.Mahalledeki camide kılınan cenaze namazına Havran Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte Havran Belediye Başkanı AK Partili Emin Ersoy ve mahalle sakinleri katıldı. Yakınları gözyaşı döküp, yaşanan katliama tepki gösterdi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri Hüseyinbeşeler mezarlığına defnedildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevi\'ne gönderilen Ali Saral’ın mahkemedeki ifadesinde, Çetinkaya ailesinin evine son kez konuşmak amacıyla gittiğini, iki yıl önce istedikleri Gülşen Çetinkaya’yı bu kez kaçırmak istediğini söylediği, konuşmanın tartışmaya dönmesi üzerine de etrafa ateş etmeye başladığını anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral (26), Edremit Adliyesi\'nde savcılıktaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Katil zanlısı Ali Saral\'ın Adliye\'den çıkarılmasından görüntü

-Kaymakam Şeref Aydın\'ın cenaze töreni için Hüseyinbeşeler mahallesine gelmesi

-Kaymakam Şeref Aydın\'ın aile ve halka hitabı

-Cenaze arabalarının mahalleye gelişi

-Araçlardaki tabutların cami önüne taşınması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / HAVRAN (Balıkesir), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)OTOMOBİLİNİN YANINDA BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

KONYA\'da emekli Mustafa Taşkın (51), otomobilinin yanında tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Tabancanın Taşkın\'ın kafasının altında bulması nedeniyle intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selaaddin Eyyübi Mahallesi Yükselen köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen çevredekiler, 42 EY 756 plakalı otomobilin yanında kanlar içerisinde bir kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Mustafa Taşkın olduğunu ve başından tabancayla vurularak öldüğünü tespit etti. Taşkın\'ın kafasının altında bulunan tabanca üzerinde yapılan incelemede ise içerisinde başka bir mermi olmadığı saptandı. Polis, olayın intihar olabileceği üzerinde dururken olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Cesetten detal

- Polisin inceleme yapması

Haber:Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ALNINDAN ÖPÜP BOĞAZINI KESTİ, YARIM MİLİMLE HAYATA TUTUNDU

ANTALYA\'da bir markete gasp için giren M.M.C. (30), market sahibi Hasan Bulut\'u (44) önce alnından öptü, ardından boğazını bıçakla 10 santimetre kesti. Şah damarının kesilmesine yarım milimetre kalan Bulut, ölümden döndü. Olay, 14 Şubat gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 96. Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. 3 yıldır marketi işleten Hasan Bulut, uzun süredir müşterisi olan M.M.C.\'yi geç saatlerde market önünde gördü. Bulut\'un yanına gelen M.M.C., bir adet sigara ve yanında biraz oturmak istedi. Market içerisinde sigara içen ikili bir süre de sohbet etti. M.M.C. ilerleyen saatlerde Bulut\'u önce öptü ardından cebinden çıkardığı bıçakla market sahibinin boğazını kesti. Boğazından 10 santimetrelik kesiyle yaralanan Bulut, can havliyle kendini market dışına atarak yardım istedi. M.M.C. ise kasadaki 2 bin 500 TL\'yi alarak kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Bulut\'un boğazına 10 dikiş atıldı. Polis ekipleri marketin güvenlik kameralarını inceleyip eşkalini belirlediği M.M.C\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

\'EŞİM YARIM MİLİMLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ\'

Eşi Tevhide Bulut (33), çok korktuklarını ve daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söyledi. M.M.C\'nin sürekli marketlerinden alışveriş yapan biri olduğunu anlatan Bulut, “Eşimle gece oturup biraz sohbet etmiş. Sonra bir anda eşime yaklaşıp önce öpmüş ardından boğazını bıçakla kesmiş. 10 santimetrelik kesiye 10 dikiş atıldı. Doktorlar eşimin şah damarının kesilmesine yarım milimetre kaldığını, kesilseydi hayatını kaybedebileceğini söyledi. M.M.C.\'nin bir an önce yakalanmasını istiyoruz\" dedi.

Olay sonrası M.M.C.\'nin yakınlarının markete gelerek özür dileyip \'Hakkınızı helal edin\' dediğini de aktaran Bulut, “Hakkımı helal etmiyorum. Eşimin canına kastetti cezasını çeksin\" diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anı ise olayın dehşetini gözler önüne serdi. Televizyon izleyen ikilinden M.M.C\'nin bir ara ayağa kalkarak sağ arka cebinden bıçak çıkardığı ve koltukta oturan Hasan Bulut\'un boğazına dayadığı görüldü. Saldırı karşısında uzun süre hareketsiz kalan Bulut\'u alnından öpen saldırganın daha sonra bıçakla market sahibinin boğazını kesmesi ve ikili arasındaki mücadele kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Röp: Tevhide Bulut (Hasan Bulut\'un eşi)

- Tevhide Bulut detay

GÜVENLİK KAMERASI

- M.M.C.\'nin Hasan Bulut\'a sarılması

- Bıçağı boğazına dayaması

- MMC:\'nin Hasan Bulut\'u alnından öpmesi

- Yaşanan arbede

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ SİLAHLI VE MASKELİ SOYGUN KAMERALARA YANSIDI

BURSA\'da, yüzünde kar maskesi olan silahlı bir şüpheli, bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompacı Haluk Ö.\'yü (48)\'i darp ederek 2 bin 500 lirasını aldı. Yaşanan boğuşma sırasında kar maskesi ve kol saatini olay yerinde düşüren şüpheli, pompacıya silahla ateş ederek kaçtı. Silahlı soygun anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay; Merkez Nilüfer İlçesi, İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bu sabaha karşı saat 14:00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan 48 yaşındaki Haluk Ö., istasyonun arka bahçesinden ses geldiğini duyarak el feneri ile kontrol etmeye gitti. Bu sırada kapının yanına saklanan eli silahlı yüzü maskeli şüpheli, Haluk Ö.\'yü darp etmeye başladı. Kafasına silah dayanan Haluk Ö. yere düşerken, silahlı ve maskeli şüpheli, Haluk Ö\'.nün cebindeki 2 bin 500 lira parayı aldı. Şüpheli, bu sırada kendisine direnen Haluk Ö\'ye silahla ateş ederek kaçtı. Mermi isabet etmeyen Özçelik, aldığı yumruk darbeleri ile bayıldı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücüdunda darp izleri olan pompacı Haluk Ö.\'yü, Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelinin kol saati ve kar maskesini boğuşma sırasında düşürdüğü belirtildi.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve istasyondaki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Silahlı soygun anının istasyon kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, kar maskeli 25-30 yaşlarında bir şüphelinin, akaryakıt istasyonunun arka bahçesine girdiği, daha sonra pompacının bahçeye çıktığı, şüphelinin ise pompacıyı darp ettiği, paralarını aldığı ve silahı ile ateş açtığı görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Soygun anı, güvenlik kamerası

- Pompacıdan görüntü

- Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinden görüntü

- Kar maskesi ve kol saatinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)İZMİT\'TE PARA NAKİL ARACINI SOYAN ŞÜPHELİLER ESKİŞEHİR\'DE YAKALANDI



KOCAELİ\'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan 2 kişi, Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. İzmit\'te, önceki gün meydana geldiği bildirilen olayda, bankaya ait paraları 34 NP 9294 plakalı araçla götüren sürücü, iddiaya göre, araçtaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, yardımına gelen arkadaşıyla birlikte paraları alarak, kaçtı. Şüpheliler, dün Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesinde, polis ekipleri tarafından çaldıkları paralarla yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

2 VALİZDEN 1 MİLYON 879 TL ÇIKTI

Kocaeli\'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan ve Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesinde polisler tarafından yakalanan B.M.Ç. ile R.Ö.\'nün içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajında 2 valiz dolusu çalıntı para ele geçirildi.

Polis ekipleri, banka görevlilerinin getirdiği para sayma makinasıyla, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün arka bahçesinde valizdeki paraları saydı. 2 valiz içerisinden toplam 1 milyon 879 bin 900 TL para çıktı. B.M.Ç. ile R.Ö. adlı şüpheliler ile çalıntı paraların Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nden gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin aracı

- Araç içerisindeki 2 valiz

- Banka görevlilerinin getirdiği para sayma makinası,

- Şüphelilerden birinin ilçe emniyet müdürlüğünden çıkartılması

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-SİVRİHİSAR,(Eskişehir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BACAĞINDAN VURULDU, HASTANENİN ÖNÜNE GELDİĞİNDE ATEŞ ETTİ



KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından bacağından vurulan İsmail A. kendi kullandığı aracıyla hastanenin önüne geldiğinde havaya 3 el ateş etti. Yaralanan İsmail A. tedavi altına alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında, Gölcük Hisareyn Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmail A. aralarında husumet bulunan V.A. ile evinin önünde bilinmeyen bir nedenle kavga etti. V.A. tabancasını çıkarıp ateş ederek İsmail A.\'yı bacağından vurdu. V.A. olay yerinden kaçarken, yaralanan İsmail A. kamyoneti ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'nin önüne geldi. Aracını park ettikten sonra hastaneye doğru ilerleyen İsmail A. tabancası ile havaya 3 el ateş etti. Çevrede panik yaşanırken, hastaneye giren İsmail A. tedavi altına alındı.

Polis yaralanan İsmail A.\'nın ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hastanenin önünde inceleme yapan ekiplerden görüntü

- Aracı incelemeleri

- Hastaneden görüntü ve detaylar

Haber: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Zerrin Akagündüz (65) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet K.(32) yönetimindeki 67 UB 772 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Zerrin Akagündüz’e çarptı. Kazada yaralanan Zerrin Akagündüz\'ün yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Akagündüz, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akagündüz\'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mehmet K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yaralanan kadın

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yaralının sedyeye alınması

- Ambulansın ayrılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ARDAHAN\'DA KARDAN KAPANAN KÖY YOLLARI AÇILIYOR

ARDAHAN\'da etkili olan tipi nedeniyle yer yer 4 metreyi bulan karla kaplı yollar, İl Özel İdare ekipleri tarafından tarafından açılıyor.

Ardahan\'da bazı bölgelerde kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tipi nedeniyle merkeze bağlı Çetinsu ve Çeğilli köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Köyleri birbirine bağlayan yolda yer yer 4 metre yüksekliğe ulaşan kar, İl Özel İdare ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler, en son iki köy yolunu da ulaşıma açtı.

Görüntü Dökümü

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- Kar temizleme çalışmalarından cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KADROYA ALINMAYAN İŞÇİLER, AK PARTİ İL BİNASI ÖNÜNDE EYLEM YAPTI



KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler, kadroya alınmayarak kendilerine haksızlık yapıldığını belirterek, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nın önünde eylem yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler bugün kadroya alınanlar arasında isimlerini göremeyince, akşam saatlerinde AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Kadroya alınmayarak kendilerine haksızlık yapıldığını iddia eden işçiler, tepki gösterdi. Yaklaşık 150 işçi, \'İşçiyiz haklıyız, kadro hakkımız\' diye slogan attı. İşçiler, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile görüştü. İşçilerle görüştükten sonra açıklamada bulunan Şemsettin Ceyhan, \"Hem büyükşehir belediye başkanımızla hem de milletvekillerimizle konuyu müzakere edip Ankara\'da il başkanları toplantısına gittiğimizde orada başbakanımıza ve cumhurbaşkanımıza konunun anlatılmasında aracılık edeceğimizi ifade ettik. Arkadaşlar da anlayışla karşıladılar. Küçük bir yanlış anlaşılma var. Şu anda kaç işçi var sayıyı tam bilmiyorum. Fakat bu arkadaşlarımızın hiçbirinin yarın işiyle alakalı bir sıkıntısı yok. Yani biz kadroya giremedik, işsiz mi kaldık, evimize ekmek götüremeyeceğiz gibi kardeşlerimizin bir sıkıntısı olmasın. Burada temel sıkıntımız belediyenin kadrosuna geçmemekle alakalı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşçilerin sloganları

- İşçilerle röp.

- Şemsettin Ceyhan

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

