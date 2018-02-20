DHA YURT BÜLTENİ-1

1)GÖRÜCÜYE GİTTİĞİ EVDE YAPTIĞI KATLİAMI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI



BALIKESİR\'in Havran ilçesinde 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gittikleri evi çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle bastı. Saral\'ın silahından çıkan saçmalarla 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Zanlı Saral, olay yerinden ayrılmadan önce gerçekleştirdiği katliamı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Hüseyin Beşeler Mahallesinde meydana geldi. Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti. İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral\'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.

CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATİLAMI YAYINLADI

Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Dehşet görüntüleri Facebook\'tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, \"Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü\'ndeyim son hali\" dedi. Saral, son olarak \"Oldu bitti kül oldu\" yazılı ifadelerini paylaştı. Güvenlik güçleri firari zanlı Ali Saral\'ın yakalanması için çalışma başlattı.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN BURSA\'YA GÖNDERİLDİ

Balıkesir\'in Havran ilçesinde evlenmek istediği kızı vermeyince av tüfeğiyle evi basan Ali Saral\'ın öldürdüğü Melike, Ebru ve Tuncay Çetinkaya\'nın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yaralılardan Saral\'ın evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya, Bayram Eren ve oğlu Murat Eren\'in Edremit Devlet Hastanesi\'ndeki tedavileri sürerken, durumu ağır olan 2 yaşındaki Yasin Çetinkaya ise Balıkesir Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Ali Saral\'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU)

-Sosyal medyadan paylaşılan görüntü

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-Havran Devlet Hastanesi\'nden görüntü

-Morg giriş görüntüsü

-Cenaze aracı

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU-Sefer TALAY / BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)SUR\'DA YASAKLI BÖLGEDE PATLAMA: 2 YARALI

DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağı bulunan bölgeye giren 2 kişi, yerde görüp tekmeledikleri cismin patlaması sonucu yaralandı. Merkez Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Süleyman Nafiz Mahallesi\'ndeki Süleyman Nazif İlkokulu\'nun arka bölümünde, dün saat 17.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamada, 17 ve 20 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gönderilen ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı. Patlamanın, yasaklı bölgeye kaçak olarak girip fotoğraf çeken 2 kişinin yerde buldukları cismi tekmelemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Polis araçları

Yaralı çocukların girdiği yasaklı bölge

Olay yerindeki ambulanslar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)HAFİF TİCARİ ARAÇ KAFEYE GİRDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



KARAMAN\'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kafenin önündeki tenteli bölüme girmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Aracın kafeye girmesi ve müşterilerin panik içinde kaçışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi\'nde meydana geldi. Burak Yıldız (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kaldırım aştı. İlk olarak kafenin önünde bekleyen Ali Rıza Kuku\'ya (38) çarpan hafif ticari araç, Kuku\'yu sürükleyerek kafeye dalıp, içeride oturan Meltem Azman\'a (21) çarptı.

Kazada sürücü Burak Yıldız, Ali Rıza Kuku ve Meltem Azman yaralandı. Aracın altında kalan Ali Rıza Kuku, sağlık görevlileri ve çevredekilerin müdahalesiyle aracın altından kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Rıza Kuku, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ve müşterilerin panik anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araç ve kafeden detay

- Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ZİRAAT MÜHENDİSİ, İŞ YERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ (EK)

4)ÖLDÜRÜP KAÇAN ÇİFTÇİNİN YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Konya\'nın Karapınar ilçesinde ziraat mühendisi Kenan Özdamar\'ı, pompalı tüfekle vurup otomobiliyle kaçan çiftçi Neşet C.\'yi, yakındaki Jandarma Karakolu önünde durduran askerin, karakolun nizamiyesinde nöbet tutan er olduğu ortaya çıktı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Askerin aracı durdurması

-Şüphelinin araçtan inmesi

-Askerin şüpheliyi yere yatırması

-Şüphelinin gözaltına alınması

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU / KARAPINAR(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)BALIK LOKANTASI ALEV ALEV YANDI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir balık lokantasında henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Tesisin kullanılamaz hale geldiği yangında patlayan tüpler, alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İnegöl\'ün Arapoturağı mevkiinde Serkan Memiş\'e ait balık lokantasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken patlayan tüpler görevlilere zor anlar yaşattı. Olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına aldığı yangın güçlükle söndürüldü, işletme ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Patlama anı

-Alev alev yangın görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ANTEN TAMİR EDEN 2 KİŞİ 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ



HAKKARİ\'nin Bağlar Mahallesi\'nde televizyon antenini onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıkan ev sahibi Metin Sayık ile komşusu Davut Akın dengelerini kaybederek çatıdan yere düştü. Akın ile Sayık ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, çanak antenden kaynaklı yayın alamayan Metin Sayık, komşusu Davut Akın ile birlikte 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çanak anteni düzeltmeye çalıştıkları sırada da Akın ve Sayık, dengelerini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı.

Binadaki yakınları ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldıralan Akın ve Sayık\'ın tedvilerinin sürdüğü, durumlarını ağır olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin Hastnae önünde güvenlik önlemi alması

-Yakınların Hastaneye gelmesi

-Kazanın meydana geldiği binanın görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)POLİS GİBİ DAVRANARAK YOLU KAPATIP, UYGULAMA YAPARKEN YAKALANDILAR



ADAPAZARI\'nda, polis gibi davranarak dubalarla kapattıkları yolda sözde uygulama yapan ve güvenlik kameralarınca görüntülenen 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Olay, önceki gece, Adapazarı 15 Temmuz Bulvarı\'nda meydana geldi. M.Ö., C.S., T.T., Ö.O. ve O.Ş. polis gibi davranarak trafik kontrol levhası ve dubalarla yolu kapatıp, uygulama yaptı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi\'nde görevli polislerin kameralardan tespit ettikleri şüphelilere, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Sivil ve resmi polis araçlarıyla çevreleri sarılan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ö. ve C.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T., Ö.O. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kent Güvenlik Yönetim Sistemi\'ndeki olay anı görüntüsü

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ARKADAŞIYLA ANLAŞIP, SÜRÜCÜSÜ OLDUĞU BANKA NAKİL ARACINI SOYDU



İZMİT\'te, bir bankaya ait zırhlı nakil aracının sürücüsü, arkadaşıyla anlaşıp, minibüsteki özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra paraların bir bölümünü çalarak kaçtı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir bankaya ait zırhlı nakil minibüsünün sürücüsü mevcut rotasını değiştirerek, daha önce anlaştığı arkadaşı ile Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak\'ta buluştu. Sürücü ile buluştuğu arkadaşı, araçta bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Banka aracının üzerinde bulunan güvenlik kamerasının üzerine de sprey boya sıkarak görüntü alınmasını engelleyen soyguncular, araçta paketler halinde bulunan paraların bir kısmını çaldı. Paraları olay yerinde bulunan otomobile yükleyen soyguncular, kaçtı.

Olayın ardından kendine gelen özel güvenlik görevlisi, polisi ve bankayı arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, güvenlik görevlisini muayene ederken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik görevlisi, ifade için Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Nakil aracından görüntüler

-Polisin ve banka görevlileriin araç başında

-Sprey sıkılan kameranın yakın görüntüsü

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KUYUMCUDA SİLAHLI SOYGUN



KONYA\'da yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan 50\'ye yakın altın bileziği alıp kaçtı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi\'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla, Menderes Koçak\'a ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak\'ın eşi Fatma Koçak\'a silahını doğrultan gaspçı, çantasına 50\'ye yakın altın bileziği doldurup kaçtı. Gaspçının kaçtığını gören çevredekiler de peşine düştü. Bir süre süren kovalamacanın ardından soyguncu izini kaybettirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, soyguncuyu aradı ancak izine rastlanılmadı.

Gaspçının peşinden koşan iş yeri sahibinin arkadaşı Hikmet Akbaş, \"İçeride birilerini gördüm. Tezgâhtan altınları çıkartıyordu. Müşteri sanmıştım. Ben arabayı park edip, çay içmeye gelecektim. Dışarı elinde çantayla çıktı. O sırada Menderes\'in eşi de peşinden çıkınca durumu fark edip peşinden kovaladım, yakalayamadım\" dedi.

Polis, kaçan soyguncunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kuyumcunun dışından detay

- Polisin inceleme yapması

- Şüphelinin peşinden koşan Hikmet Akbaş röp.

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)KAHRAMANMARAŞ\'TA 15 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



KAHRAMANMARAŞ\'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 15 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde il merkezi ile Pazarcık ilçesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 13 tabanca, 2 tüfek ve 1 gaz tabancacısı ele geçirildi. Silahlara el konulurken ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen silahlar

- Silahlardan detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)İSTİKLAL MARŞI\'NDA AYAĞA KALKMAYAN MİMARA TEPKİ



DÜZCE\'de, KHK ile meslekten ihraç edilmesi nedeniyle oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin\'in, İstiklal Marşı\'nın okunduğu sırada ayağa kalkmamasına tepki gösteren İlhan Koç, aynı alanda döviz açarak protestoda bulundu. Bu sırada bazı kişiler mimara saldırmak isterken, polis engel oldu.

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde çalışırken meslekten ihraç edilen mimar Alev Şahin, Düzce Spor Sokak\'ta işine geri dönebilmek için oturma eylemi yaparken, geçen hafta Türkiye Kamu-Sen Afrin operasyonuna destek olmak için aynı alanda basın açıklaması yaptı. İstiklal Marşı\'nın okunduğu sırada ayağa kalkmayan Alev Şahin ve kendisine destek veren arkadaşı \'İstiklal Marşı\'nın alenen aşağılama suçlaması\' ile gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alev Şahin ve arkadaşı serbest bırakıldı.

Alev Şahin aynı alanda eylemine devam ederken, İlhan Koç isimli kişi de aynı alana gelip oturarak, \'İstiklal Marşımıza saygısı olmayanı ben de protesto ediyorum\' yazılı döviz açtı. İlhan Koç yaptığı açıklamada, \"Geçtiğimiz günlerde hem yerel hem de ulusal basından okudum. Bunun üzerine ülkemizin kritik dönemden geçtiği bu günlerde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda onlarca şehit verirken, İstiklal Marşımızı tekrar yazdırmamaya, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmemeye yeminliyken, İstiklal Marşımıza karşı yapılan bu saygısızlığa vatansever bir Düzceli olarak kayıtsız kalamayacağımı anladım. Bu aşamada bende işini geri isteyen, ancak halkın bazı değerlerine saygı göstermeyen, özellikle uğruna şehit verdiğimiz İstiklal marşımıza saygısızlık gösteren kişi ve kişileri protesto etmeye karar verdim. Bu yönde bende bu süreçten sonra İstiklal marşımızı protesto edenleri protesto ediyor, gerekirse vatan ve millet uğruna canımı seve seve feda edeceğime söz veriyorum\" dedi.

İlhan Koç\'un açıklamasının ardından alanda toplanan vatandaşlardan bazıları Alev Şahin\'in üzerine yürüdü. Bazı vatandaşlar ise Alev Şahin\'in standını teklemeyerek eylemini sonlandırmasını istedi. Polis, Alev Şahin\'e tepki gösterenleri olay yerinden uzaklaştırıldı. Alev Şahin ve İlhan Koç ise eylemlerine devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların Alev Şahin\'e tepki göstermeleri

-Bir vatandaşın standı tekmelemesi

-İlhan Koç\'un görüntüsü

-Basın açıklaması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MARMARİS\'TE İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 1 KAMYON GİYİM EŞYASI TOPLANDI



MARMARİS Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara yerleştirilen 2\'nci el giyim eşyası kumbaralarında 1 kamyon eşya toplandı. Kullanıma uygun giyim eşyaları ve ayakkabıların bir kısmının Afrika\'da yardıma muhtaç insanlara, bir kısmının ise ilçede yaşayanlara dağıtılacağı öğrenildi.

Marmaris Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 10 gün önce kent merkezi ve kırsal mahallelere 2\'nci el giyim eşyalarının konulduğu geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdi. 75 noktaya yerleştirilen kumbaralar, dün açıldı. Kumbaralardan 2\'nci el giyim eşyası, havlu, bornoz, çeşitli ayakkabılar ve terlikten oluşan yaklaşık 1 kamyon malzeme çıkarıldı. Eşyalardan kullanılabilir olanların bir kısmı, Marmaris\'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlendi. Bir bölümü ise Afrika\'da yardıma muhtaç insanlara gönderilmek üzere hazır hale getirildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"10 gün önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal mahalleler dahil olmak üzere 75 noktaya kumbaralarımızı yerleştirdik. Bugün kumbaralar açıldı ve içinden bir kamyona yakın giyim eşyası, ayakkabı ve tekstil ürünleri çıktı. Kullanılabilir olan eşyaların bir kısmını Afrika\'daki yardıma muhtaç insanlara göndereceğiz. Bir bölümü de Marmaris\'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Önümüzdeki aydan itibaren açacağımız bir mekânda ücretsiz eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Halkımızın gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kumbaralardan görüntü

- Kumbaralardan giyim eşyalarını çıkaran görevliler görüntü

- Belediye Temizlik Müdürü Barış Ünlü ile röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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