DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TSK: 2 ÇATIŞMADA 7 ASKER YARALANDI

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle girilen 2 ayrı çatışmada 7 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulanstan görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: KİLİS,(DHA)

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2)SINIRA GİDEN SAĞLIK PERSONELİ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibinin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu paramedik Büşra Boyacı (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.

Kaza Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği\'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı\'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Büşra Boyacı için bu sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya\'ya bağlı Oğlakören Mahallesi\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fotoğraflar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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3)TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ HAVADAN VURULDU

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip, koordinatları Türk Hava Kuvvetleri\'ne bildirildi. Havalanan jetler, belirlenen mevziler ile teröristlerin barınma alanı olarak kullandıkları yerleri havadan ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgeden yükselen alev ve yoğun duman, Kilis\'ten de görüldü.

CİNDERESİ\'NDE PATLAMA

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderesi bölgesinde teröristere yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından şarapnel parçalarının isabet etmesiyle askerlerden bazıları yaralandı. Yaralanan askerler bölgeden tahliye edilerek tedavi için Türkiye\'ye getiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jetlerin havadan bombalaması

- Yükselen alev ve duman

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Akın ÇELİKTAŞ-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KİLİS,(DHA)

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4)AFRİN GAZİSİ UZMAN ÇAVUŞ COŞKUYLA KARŞILANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Afrin\'in Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede 8 Şubat tarihinde yürütülen operasyon sırasında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen tanksavar ve havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesine geldi. Uzman Çavuş Yüzgeç\'i, Niksar ilçesi Hamidiye mevkiinde Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Keskin ve İlçe Emniyet Müdürü Taşkın Tekcan, Yüzgeç\'in ailesi ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Anne Yüksel Yüzgeç, “3 tane daha oğlum var, 3\'ünü de vatana veriyorum. Devletimizin her zaman arkasındayız. Başbakan\'ımızdan ve herkesten Allah razı olsun. Oradaki askerlerde bizim yavrumuz. Allah\'ım onları da oradan zafer ile çıkarsın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karşılamadan görüntüler

-Uzman çavuşun görüntüsü

-Annenin konuşması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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5)BİN İMAM VE MÜEZZİN, ZAFER İÇİN FETİH SURESİ OKUDU

ŞANLIURFA\'da müftülük öncülüğünde bir araya gelen bin imam ve müezzinden oluşan grup, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okuyup şehitler için dua etti.

Şanlıurfa İl Müftülüğü öncülüğünde merkez ve ilçe merkezinde görevli imam ve müezzinlerden oluşan bin kişilik grup, Eyyüp Peygamber Camisinde bir araya geldi. \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okuyan grup, harekatın başarıyla sonuçlanması ve şehitler için dua etti.

İl Müftüsü İhsan Açık, ülkenin birlik, beraberlik ve bekası için canlarını feda etmeye hazır olan Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi. Dualarının operasyonda olan Mehmetçikler için olduğunu belirten Açık, \"Şanlıurfa İl Müftülüğü olarak Eyyüp Peygamber Camisi\'nde toplandık. Burada Afrin\'deki güvenlik güçlerimize ve orada şehit olan kardeşlerimizi anmak, yaralanan gazilerimize sıhhat ile afiyet dilemek ve dua için toplandık. Programımız sala okunarak başlandı. Afrin\'de şehit olan bir kardeşimizin vasiyeti vardı. Onun vasiyeti okundu. Daha sonra şehitlerimizle ilgili kaside okundu. Fetih Suresi okunup duamızı yaptık. Afrin\'deki güvenlik güçlerimize moral ve motivasyon için manevi olarak onları desteklediğimizi ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eyyüp Peygamber Camisi

- Camide toplanan imam ve müezzinler

- Kuran ve dua okunması

- İl müftüsü İhsan Açık\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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6)RAKİP TAKIMLARIN TARAFTARI, ŞEHİTLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ

TÜRK futbolunun ezeli rakip takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı, Kahramanmaraş\'ta UltrAslan Temsilciliği\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı ile vatan savunması şehitleri için düzenlenen mevlitte bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için Galatasaray\'ın taraftar grubu UltrAslan Kahramanmaraş Temsilciliği mevlit programı düzenledi. Mevlidin okutulduğu Hz. Yunus Camisinin duvarına da \'Zeytin Dalı Harekatı onurumuzdur\' yazılı pankart asıldı.

3 TAKIMIN TARAFTARI BİR ARADA

UltrAslan, mevlide Galatasaraylı taraftarların dışında ligde ezeli rakipleri olan takımların taraftarlarını da davet etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı da takımlarının formalarını giyip kaşkollarını takarak Hz. Yunus Caminde Galatasaray taraftarlarıyla bir araya geldi. UltrAslan Kahramanmaraş Temsilcisi Mustafa Karapınar, söz konusu vatan olduğunda renklerin ve rakibin bir önemi olmadığını belirterek, \"Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı kardeşlerimizle şehitlerimiz için okutulan mevlidde bir arada olmaktan çok mutluyuz\" dedi.

\"SÖZ KONUSU VATANSA RENK AYRIMI OLMAZ\"

UltrAslan olarak Zeytin Dalı Harekatı\'nı desteklediklerini ifade eden Karapınar, \"UltrAslan olarak hem Kahramanmaraş\'ta, hem de ülkemizin diğer şehirlerinde bu tür sosyal projelerde öncü olup organizasyonlar düzenliyorduk. Bu defa da söz konusu vatan olunca gerisi teferruat oldu bizim için ve böyle bir organizasyonu düzenledik. Afrin\'de şehit olmuş askerlerimizin nezdinde tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Tabi biz bunu düzenlerken de hiçbir şekilde renk ayrımı yapmadık. Renk ayrımı gözetmeksizin tüm taraftar gruplarını davet ettik. Buraya gelip bizi yalnız bırakmayan herkese de teşekkür ederiz\" diye konuştu.

1907 Ünifeb Kahramanmaraş Yöneticilerinden Furkan Bozdağ da söz konusu vatan olduğu zaman renklerin bir önemi olmadığını ifade ederek, \"Galatasaraylı arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu mevlit programına biz de katılım gösterdik. Arkadaşımızın da söylediği gibi renk ayrımı yok. Burada maksat hep beraber birlikte bir şeyler yapabilmek. Afrin şehitlerimiz ve diğer şehitlerimizin mekanları cennet olsun\" diye konuştu.

Beşiktaşlı Fatih Kayalı da 3 farklı rengin Afrin\'deki Mehmetçikler için bir araya geldiğini kaydederek, şehit olanlara Allah\'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Camide toplanan taraftarla okunan mevlitte şehitler için ve Afrin\'de terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cami duvarına asılı pankart

- Mevlide katılan taraftarlar

- Ezan okunması

- Mustafa Karapınar ile röp.

- Furkan Bozdağ ile röp.

- Hz. Yunus Camisi

- Mevlit okunurken detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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7)MERİÇ\'TE BOTUN ALABORA OLMASIYLA KAYBOLAN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ-YENİDEN



EDİRNE\'den Yunanistan\'da kaçmak isterken bindikleri botun Meriç Nehri\'de alabora olması sonucu 2 çocukla birlikte FETÖ şüphelisi Ayşe Abdulrezzak\'ın cesetlerinin bulunmasının ardından, suda kaybolan ve kimlikleri tespit edilen 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yunanistan\'da kaçmak isterken bindikleri botun önceki gün Meriç Nehri\'nde alabora olması sonucu suya düşüp boğularak hayatını kaybeden FETÖ/PDY şüphelisi Ayşe Abdulrezzak\'ın yanı sıra 2 çocuğun kimliklerini belirlendi. Ölen çocuklardan Abdulkadir Enes\'in (11), Ayşe Abdulrezzak\'ın oğlu, diğer çocuğun ise İbrahim Selim Doğan (2) olduğu tespit edildi. Ölen 3 kişinin cesetleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Botun alabora olması sonucu nehirde kaybolan ve arama çalışmaları süren 4 kişinin de kimlikleri belirlendi. Kaybolanların Aslı Doğan, eşi Fahreddin Doğan, çocukları İbrahim Selim Doğan ile Ayşe Abdurrezzak\'ın oğlu Halil Münir Abdulrezzak (3) olduğu tespit edildi.

Aslı Doğan ile eşi Fahreddin Doğan\'ın Bolu\'nun Gerede İlçesi Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından arandıkları belirlendi. AFAD ekiplerinin nehirdeki arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meriç Nehrinde AFAD\'ın aramaları

-AFAD ekipleri detay

-Aramadan genel detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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8)KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL YANDI

Gaziantep\'te, yol kenarında park halindeki kamyona çarpan ve alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Mehmet Ataoğlu ağır yaralandı.

Kaza, önceki gece Gaziantep- Nizip karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Mehmet Ataoğlu yönetimindeki 27 Y 9937 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki Ataoğlu, kamyon sürücüsü tarafından otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Ataoğlu\'nu, Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Nizip Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ataoğlu\'nun oğlu olan Mehmet Ataoğlu acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan araçtan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Metin İLİKSOY-Kamera:GAZİANTEP,(DHA)

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9)POLİS, EVDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN 4 DİL KULLANDI

ANTALYA\'da polis, evinde mahsur kalan Iraklı Birtanem Perihan\'ın (5) kapıyı açması için Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerini kullandı. Yaklaşık 2 saat boyunca ağlayan çocuk, polis tarafından kapı açılarak kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesinde 123 numaralı sokaktaki bir apartmanın 4\'üncü katında bir çocuğun yüksek sesle ağladığını duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sesini duydukları Birtanem Perihan\'ın kapıyı açması için uzun süre çaba sarf etti. Önce çocuğa Türkçe kapıyı açması için çağrıda bulunan ekipler, daha sonra komşularından Perihan\'ın Iraklı olduğunu öğrendi. Polis, Arapça bilen başka bir meslektaşını arayarak yardım istedi. Telefondan Arapça konuşan polis, çocuğu kapıyı açması için ikna edemedi. Çocuğun Kürt kökenli olabileceğinin belirtilmesi üzerine Kürtçe bilen başka bir polis, Birtanem ile iletişim kurmaya çalıştı. Polis, İngilizce de çocuğun kapıyı açmasını istedi, ancak başarılı olamadı.

KAPIYA SIKIŞAN ÇOCUĞUN PARMAĞINI ÖPTÜ

Polisler, çocuğu 4 dilde ikna edemeyince bu kez çatıdan içeri girmeye çalıştı. Çatıdaki kapıların da kilitli olması üzerine çilingir ve itfaiyeye haber verildi. Anne Yasmin Perihan\'a ulaşan polisler, kapıda beklediği esnada kızın ağabeyi Abdulkadir Latif okuldan geldi. Abdulkadir Latif, kapıyı anahtarıyla açmaya çalıştı ancak küçük çocuğun kapıyı arkadan da kilitlediği anlaşıldı. Ağabeyinin kapıyı açmaya çalışması esnasında Birtanem Perihan\'ın parmağı kapıya sıkışınca küçük kız çığlık attı. Polis, uzun uğraş sonucunda kapının arkasındaki sürgüyü bıçakla açmayı başardı. Polis küçük kıza sarıldı ve sıkışan parmağını öperken, Birtanem korktuğunu söyledi.

Ailenin bir hafta önce bu eve taşındığı, anne Yasmin Perihan\'ın turizm sektöründe çalıştığı için çocuğunu yalnız bıraktığı anlaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin kapıdan Iraklı çocuğa Arapça, Türkçe, İngilizce ve Kürtçe seslenmesi

- Komşuların seslenmesi

- Polisin eve çatıdan girmeye çalışması

- Ağabeyin anahtarla kapıyı açmaya çalışması

- Polisin çocuğun kapıya sıkışan parmağını öpmesi

- Çocukla konuşmaları

- Kapının açılması

- Çocuğun kurtarılması

- İtfaiye ve polisin ekiplerinden detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)

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10)POMPALI TÜFEĞİ TEMİZLERKEN KENDİNİ VURDU

ADAPAZARI\'nda, pompalı tüfeğini temizleyen Hasan Ay (30) kazayla silahın ateş alması sonucu kendini bacağından vurdu. Yaralanan Ay tedaviye alındı.

Olay akşam saatlerinde, Adapazarı\'nda bir iş merkezindeki kuaför dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Hasan Ay pompalı tüfeğini temizlerken silah bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Hasan Ay\'ın bacağına isabet etti. İş yerine gelen 112 Acil ekibi Hasan Ay\'a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Hasan Ay tedaviye alındı.

Polis olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin inceleme yapması

-Olay yerinden görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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11)TAŞIN ALTINDAN BONZAİ ÇIKTI

SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde jandarmanın operasyonunda A.T.\'nin bahçesinde taşın altına gizlenen 49 paket halinde 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler A.T.\'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler, A.T.\'nin Arifiye Sakarya Mahallesi\'ndeki evine baskın düzenledi. A.T.\'nin bahçesinde bulunan bir taşın altına gizlenen 49 paket halinde 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tüfek, bir adet muşta ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 570 TL ele geçirildi. A.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyondan görüntü

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),(DHA)

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12)ESKİŞEHİR\'DE 14 ÇİFTE TOPLU NİKAH TÖRENİ



ESKİŞEHİR\'de düzenlenen törende, 14 çiftin toplu nikahları kıyıldı.

Kentte Tepebaşı Belediyesi ile bir alışveriş merkezinin iş birliğiyle toplu nikah töreni düzenlendi. AVM\'deki toplu nikah törenine yaşları 25 ile 65 arasında değişen 14 çift katıldı. Çiftlerin nikahlarını Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç kıydı. Ataç, çiftleri tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diledi. Başkan Ataç, nikahlarını kıydığı çiftlere altın takarken, evlilik cüzdanlarını da gelinlere teslim etti.

Görüntü dökümü:

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-Çiftlerin gelişi,

-Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'ın konuşması

-Çiftlerin konuşması

-Belediye başkanı Ataç\'ın çiftlerin nikahlarını kıyması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

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13))MOTOSİKLET ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, 2 motosiklet çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Sapanca Göl Mahallesi\'nde 1 ay önce bir evin önünde motosiklet çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, motosikleti E.O. (18) ve F.D.\'nin (17) çaldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin yine Göl Mahallesi\'nden bir motosiklet daha çaldığı belirlendi. Polis, şüphelilerin Serdivan ilçesinde bulunduklarını belirleyerek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan E.O. ve F.D. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya),(DHA)

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14)ANNE ENGELLİ OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ



DENİZLİ\'de anne Seher Baş, yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk\'ü av tüfeğiyle başından vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla kendini de vurarak intihar etti. Seher Baş\'ın 1 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Öztürk\'ün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 1071 Sokak\'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin silah sesleri duymasıyla ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmanın giriş katında oturan Seher Baş\'ın evinin kapısını kırarak içeri girdi. Evin mutfağına giden polis, Seher Baş ile yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası olduğu öğrenilen 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk\'ün kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında anne Seher Baş\'ın av tüfeğiyle engelli oğlunun kafasına ateş ederek öldürdüğü ardından yine aynı tüfekle kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından eve gelen Seher Baş\'ın babası Orhan Baş gözyaşı döktü.

Seher Baş\'ın 1 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Öztürk\'ün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları\'nda (TCDD) görevli olduğu ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilerek tutuklanıp, cezaevine konulduğu öğrenildi. Anne Baş ile oğlunun engelli maaşı ile belediyeler ve komşulardan gelen yardımlarla geçinmeye çalıştıkları öğrenildi. Son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşayan anne Baş\'ın sık sık komşularına, \"Oğlumu da öldürüp intihar edeceğim\" dediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detay ve genel görüntüler

-Polislerden detaylar

-Anne Seher Baş\'ın babası Orhan Baş\'ın görüntüsü

-Cesetlerin evden çıkarılması

-Engelli oğul Eyüp Öztürk\'ün fotoğrafı

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)