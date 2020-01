DHA YURT BÜLTENİ-1

1)DOĞUBAYAZIT\'TA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI



AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'nda görevli askerler, sınır devreyesi yaparken bir grup PKK\'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada bir er şehit olurken, bir uzman çavuş yaralandı. Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'nda görevli güvenlik güçleri, dün öğlen saatlerinde örülen sınır duvarı çevresinde devriye görevini sürdürürken bir grup PKK\'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt ilçesindeki Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı er burada yapılan tüm müdahalelere müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı uzman çavuş ise askeri helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Haber: AĞRI,(DHA)

2)HARRAN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar’ın (21) acı haberi, Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki baba evine ulaştı. Çocuklarının şehit olduğu haberini alan aile, Arapça ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu\'nda sınır devriyesi yapan askerler ile PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada 1 onbaşı ile 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan askerler olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı onbaşı Aydar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aydar’ın şehit olduğu haberi, akşam saatlerinde Şanlıurfa\'nın Harran ilçesine bağlı Demirci Mahallesi\'ndeki ailesine bildirildi. Askeri yetkililer gittikleri evde şehit Onbaşı Aydar’ın annesi Fatma ve babası İsmail Aydar\'a acı haberi verdi. Aldığı acı haberle yıkılan aile Arapça ağıt yaktı. Acı haberi alan komşuları ve yakınları, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, yetkililer ölüm haberiyle yıkılan acılı aileyi uzun süre teselli etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 yıl önce evlenen şehit Onbaşı Ali Aydar, bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

- Askeri yetkililer şehidin ailesine haber vermek için yola çıkması

- Şehidin evinde toplanan kalabalık

- Şehidin evinde asılı olan bayrak

- Asker önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

3)KIRIKHAN\'A ROKET ATILDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdürdüğü Suriye\'nin Afrin kentinden PYD/YPG\'li teröristlerce atılan roket, akşam saatlerinde Hatay\'ın Kırıkhan ilçesi Perişan Mahallesi\'ne düştü.

Sınırın sıfır noktasındaki boş bir araziye düşen roketin ardından bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, sınır birlikleri de PYD/YPG\'li teröristlerin mevzilerini top atışlarıyla yoğun ateş altına aldı.

REYHANLI\'YA 2 ROKET DÜŞTÜ

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Değirmentaşı Mahallesi\'ne gece saat 00.30 sıralarında Suriye tarafından PYD/YPG\'li teröristlerin attığı iki roket düştü. Her iki roketin de farklı evlerin bahçelerine düştüğü, ancak birinin patlamadığı öğrenildi. Patlamayan roketin bulunduğu evin bahçesinde güvenlik güçlerince önlem alındı. Diğer roketin patladığı bölgedeki evlerde hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri de olası yeni bir saldırıya karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Güvenlik güçlerinin bölgedeki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Polisin önlemleri

- Genel ve detaylar

Haber: Murat KİBRİTOĞLU / Kamera: REYHANLI(Hatay),(DHA)

4)JETLER, ÖCALAN RESMİNİ İMHA ETTİ

KİLİS\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Sahra ile Bülbül arasındaki kırsal alanda, beton bölüme boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın resmi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bildirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması\'ndaki coğrafi bölümler alanı ile Google Haritalar\'da \'36.77954505\' enlem ve \'36.81206886\' boylamda net şekilde görülen, Darmık Dağı\'nın arka tarafında düşen alandaki Öcalan resmi, dün öğle saatlerinde, Türk jetleri tarafından hedef alındı. Jetler tarafından art arda sortilerle ateş altına alınan resim, tam isabetle imha edildi. Jetlerin bombalama anında, uçaktan çekilen fotoğraflarda hedefin imha edildiği görüldü.

- PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi

- İmha edilme anının fotoğrafı

- Genel ve detay

Haber: KİLİS,(DHA)

5)YOLA DÖŞENEN MAYIN BÖYLE İMHA EDİLDİ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında TSK ve ÖSO güçlerinin Anten tepe bölgesine ilerleyişi sırasında PYD-YPG/PKK\'lı teröristler tarafından yola döşenen mayınlar, uzman ekipler tarafından güvenli bir şekilde patlatılarak imha ediliyor. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk gününde Anten tepe bölgesine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi sırasında can kaybını en az indirmek için çok sıkı önlemler alınıyor. Bu amaçla harekat süresince askerlerin ilerleyeceği güzergah boyunca yollar, önce dedektörler tarafından didik didik taranıyor. Dedektörlerin yaptığı kontrollerde PYD-YPG/PKK\'lı teröristlerin yollara tuzakladıkları birçok mayın tespit edildi. Bu mayınlar daha sonra bomba uzmanı askerler tarafından yapılan müdahale ile kontrollü bir şekilde patlatılarak, can kayıpları önleniyor. Harekatın ilk günü Anten tepe bölgesinde askerlerin ilerleyeceği yol üzerine tuzaklanan bir mayın da uzman ekip tarafından etkisiz hale getirilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

- Mayının imha anı

Haber: KİLİS,(DHA)

6)\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA KATILAN MEHMETÇİKLERE, 1 TONLUK DANA KURBAN ETTİLER



EDİRNE\'nin Havsa ilçesi Osmanlı köyünde işadamları, Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçikler için 1 tonluk dana kurban etti. Havsa ilçesine bağlı 1200 nüfuslu Osmanlı köyünde, 8 işadamı bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçikler için 1 ton ağırlığında dana satın aldı. Bir çiftliğe götürülen hayvan, Havsa Kaymakamı Yunus Ataman ve işadamlarının katıldığı programla kurban edildi. Kurban kesilmesi sırasında imam Mahmut Eroğlu, tarafından da dualar edildi. Türkiye\'nin güvenliği için yapılan harekata destek olmak için işadamlarının dana kurban ettiğini söyleyen Kaymakam Ataman, \"Allah askerlerimize, ordumuza yardımcı olsun. Askerlerimize muzafferiyet nasip etsin. Bütün şehitlerimizi buradan rahmetle anıyoruz. Orada şehit olan, şehadete yürüyen askerlerimiz kahramanlarımız var. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi.

Osmanlı köyü işadamlarından Selman Astürk, imece usulü alınıp kesilen dananın etlerinin Cuma namazı çıkısında halka etli pilav olarak ikram edileceğini belirterek, \"Türk milleti ve tüm Türkiye Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Bizler de bunu göstermek için kurban kestik. Hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi.

Hayırseverlerden, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu da \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 12\'nci gününde olduğunu hatırlatarak, \"Mehmetçiğin terörü ve teröristi temizleme çalışmalarının sürüyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ülkemizin yardımcısı olsun inşallah. Bugün de 2 sivil şehidimiz var. Biri bombalı araç saldırısında, biri de Reyhanlı\'ya atılan roket sonucunda. Geçen hafta da camiye roket atmışlardı. Bizim gittiğimiz yolun doğru olduğunu görüyoruz. İnşallah sonuna kadar ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Gerektiğinde de savaşmaya hazırız kimsenin bundan şüphesi olmasın. Köyde bir araya geldiğimiz hayırseveler ile birlikte kurban alarak askerlerimize destek olmak istedik. Kurban etlerimiz Selimiye Camii\'nde Cuma namazından önce okunacak mevlidin ardından dağıtılacak\" diye konuştu.

- Kurban edilen dana

- Programa katılanlar

- Kaymakam Ataman'nın konuşması

- Dua edilmesi

- Dananın kurban edilmesi

- Selman Astürk ve Çağrı Muş'tu ile röp.

- Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

7)KARS’TA KARDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİYİ, AFAD VE UMKE EKİPLERİ KURTARDI



KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyü yakınlarında 2’si öğrenci 3’ü öğretmen 5 kişi, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri AFAD ve UMKE ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.

İstanbul’dan gezi için Kars’a gelen öğretmen ve öğrenciler, Çıldır Gölü civarına gitti. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil, Gülyüzü köyü yakınlarında kara saplanması sonucu mahsur kaldılar. Öğretmen ve öğrencileri yoldan geçen köylüler fark etti. Bir süre arabayı saplandığı yerden kurtarmaya çalışan köylüler, başarılı olamayınca öğrenci ve öğretmenleri köye götürerek misafir etti.

Bu arada köye 3 kilometre mesafede 3 aracın daha mahsur kaldığı şoförler ve yolcuların kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. Olayın ardından UMKE ve AFAD ekipleri öğrencilere ve vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri AFAD ve UMKE ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.

Öğrenci ve öğretmenlerin kurtarılması

AFAD ve UMKE araçlarına alınmaları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK /KARS,(DHA)

Bursa\'da toprak kayması sonucu duvarları çatlayan 60 ev boşaltıldı (EK)

8)VALİ KÜÇÜK VE YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI EDEBALİ OLAY YERİNDE

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Vali İzzettin Küçük ile birlikte Mollaarap Mahallesi’nde heyelan tehlikesinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Olayın yaşanmasının ardından bölgede hızla inceleme başlatarak gereken önlemleri aldıklarını söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Bölgede heyelan tehlikesi riski ortaya çıktıktan sonra belediyemiz bünyesinde bir kriz merkezi oluşturarak, tüm imkânlarımızı seferber ettik. Başta Valimiz olmak üzere tüm yetkili birimlerle birlikte yaşamı normale döndüreceğizö dedi.

\'JEOFİZİK SİSMİK CİHAZLARLA ZEMİN HAREKETLERİNİ İNCELİYORUZ\'

Bölgenin yamaç olması nedeniyle zemin hareketlerinin hızla oluştuğuna dikkat çeken Başkan Edebali, “Burada meydana gelen çatlaklarla ilgili bir süredir yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Jeofizik sismik cihazlarla zemin hareketlerini inceliyoruz. Raporlarımıza da devam ediyoruz. Önceliğimiz can kaybı riskini ortadan kaldıracak tedbir faaliyetlerini bir an önce almak. İlk günden itibaren hızla evlerin tahliyesine başladık bugün itibariyle 82 evin tahliye işlemi tamamlandı. Jeoteknik raporumuzu tamamladıktan sonra zeminin ıslahına yönelik çalışmalarımızı hızla devam ettireceğizö diye konuştu.

Belediyenin konuyla ilgili tüm personelinin bölgede olduğunu aktaran Başkan Edebali, “Konutlarında hasar meydan gelen vatandaşlarımızla görüştük. Yıldırım Belediyesi olarak, yanlarında olduğumuzu söyledik. Mağdur vatandaşlarımız için Yeşil Yıldırım Otelimizin kapılarını açtık. Vatandaşlarımız da kendi can güvenlikleri için evlerine lütfen girmesinler. Kiralık evlere geçecek vatandaşlarımızın kiralarını da karşılıyoruz. Rahat olsunlar Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür.\" dedi.

Bu sırada Vali Küçük, kendisine yaklaşıp çok korktuğunu söyleyen 86 yaşındaki Hatice Selçuk’u sarılarak teselli etti.

- Vali Küçük ve Başkan Edebali olay yerinde incelemede

- Vali Küçük konuşması

- Başkan Edebali konuşması

- Valinin yaşlı kadını teselli etmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

9)KUZENLER SİLAH, TAŞ VE BIÇAKLARLA KAVGA ETTİ: 8 YARALI, 3 GÖZALTI



ŞANLIURFA\'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Büyükalanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında ekili arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan ve birbirleriyle kuzen olan Bayram Ailesi\'nin fertleri, mahallede karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran kuzenlerin kavgasına diğer mahalle sakinleri engel olamayınca jandarmadan yardım istendi.

İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma, kavgayı güçlükle sona erdirdi. Kavgada, bıçak ve sopayla yaralanan 3, tüfekle yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine başlanırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Kuzenlerin yaşadığı evlerin çevresinde jandarma önlem aldı.

- Polis ekiplerinin beklemesi

- Hastanenin acil servisi

- Jandarma ekipleri kavgaya karışanları gözaltına alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

10)TREN, MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ



ADANA\'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı motosiklette bulunan Ahmet Can ve Erhan Can hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, bariyerlerin kapandığı sırada motosiklet ile demiryolunun karşısına geçmek isteyen Ahmet Can ve Erhan Can\'a, Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Ahmet Can ve Erhan Can, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet ve Erhan Can\'ın öldüğü belirlendi. Kaza haberi duyup, olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Ahmet ve Erhan Can\'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kazaya karışan trenden görüntü

- Trenin çevresindeki kalabalıktan görüntü

- Kalabalıkta ağıt yakan kadınlar

- Kamyonet kasasına konulan motosikletten görüntü

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

11)MİNİBÜS KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

BOLU’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Gökhan Tekinalp idaresindeki 06 AFC 912 plakalı minibüs, önünde giden Mehmet Akgün yönetimindeki 61 K 3205 plakalı kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan Ahmet Gül araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Gökhan Tekinalp yaralanırken, kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle Gül’ün cesedini araçtan çıkardı. Kaza nedeniyle TEM’in İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kaza yapan araçların görüntüsü

- Oluşan trafik

- Ekiplerin çalışmaları

- Ambulansların görüntüsü

- Cesedin çıkarılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

12)ADIYAMAN\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI



ADIYAMAN\'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 LJ 6071 plakalı otomobil ile 02 ETL 052 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Hasan Tunç (19), Muhammed Burak Tunç (19), Emine Bilgin (69), Sakine Karakaş (56), Hüseyin Karakaş (56), Mehmet Bilgin (52) ve Oğuzhan Uncu (17) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Yaralılar sedye üzerinde çıkartılması

- Yaralılar acil servise götürülmesi

- Kazayı duyarak acil servise gelen yaralıların yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

13)BURSA\'DA MARKETTEN HIRSIZLIĞA 1 GÖZALTI

BURSA\'da, bir gecede 2 markete girerek sigara ve içki çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesinde hırsızlar, aynı gece 2 marketin kapılarını kırarak içeri girdi. Soyguncular, marketlerden kısa sürede yüklü miktarda alkollü içki, sigara ve bir miktar nakit para çalarak kayıplara karıştı. Sabah marketlerini açmaya gelen işletmeciler, durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketlerdeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelilerin Y.Y., M.S.. ve Y.N. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Y.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki şüpheli ise ekipler tarafından aranıyor. Hırsızlık anı marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası

- Zanlının adliyeye sevk olması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

14)TUNCELİ\'DE TERÖR OPERASYONUNDA BİN 500 YILLIK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ



TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerce, terörle mücadele kapsamında düzenledikleri bir operasyonda, Orta Çağ dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık bin 500 yıllık, \'pithos\' denilen tahıl küpü ele geçirilerek, Tunceli Kültür Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Elde edilen istihbarat bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Pertek Cumhuriyet Savcılığı\'ndan aldıkları izin ile Kolonkaya köyü Zeyno mezrasına operasyon düzenledi. Önceki gün gerçekleştirilen arama sırasında jandarma özel harekat timlerinin bir evde yaptığı aramada, evin gizli bölgesinde Orta Çağ dönemine ait olduğu tahmin edilen (pithos\' olarak adlandırılan tahıl küpü bulundu. Tahıl küpünün teslim edildiği Kültür Müdürlüğü\'nde görevli arkeologların yaptığı ilk incelemede, Orta Çağ döneminden kalma pithosun, yöredeki en büyük ve tek parça olarak bulunan hasarsız tarihi eser olduğu belirtildi. 95 santimetre çapında olan tahıl küpünün boyunun da 145 santimetre olduğunu kaydedildi, Ttahıl küpü, Tunceli Kent Müzesi\'nde sergilenmek üzere Kültür İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

- Ele geçirilen küpün yakın ve uzak görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,(DHA)

15)GENÇ KIZ MAGANDALIĞINI PAYLAŞTI



İZMİT\'te, genç bir kız hareket halindeki bir otomobilden ve dışarıda ateş ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

İzmit\'te, E.K. isimli genç kız, kent merkezinde hareket halindeki bir otomobilden tabanca ile havaya ateş açmasını ve dışarıda yine tabanca ile ateş açmasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Aracın ön koltuğunda oturan E.K. tabanca ile havaya ateş ederken, araçtaki kişilerin bağrışması dikkat çekti.

E.K.'nın araç ilerlerken havaya ateş açması

E.K.'nın dışarıda havaya ateş açması

Haber: Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

16)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, ATKIYLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



ADIYAMAN\'da, bilinmeyen bir nedenle tavana bağladığı atkıyla intihar etmek isteyen üniversite öğrencisi K.P. (20), hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Malazgirt Mahallesi\'nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi K.P., bilinmeyen bir nedenle evde yalnız olduğu sırada tavana bağladığı atkıyla intihar etmek istedi. Eve gelen yakınlarının bulduğu K.P., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan K.P.\'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Ambulans üzerinde acil servise götürülmesi

- Yakınlarının feryadı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

17)KİLİS\'TE SÜPER MAVİ KANLI AY TUTULMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

DÜNYA genelindeki çoğu ülkeden izlenebilecek olan \'Süper Mavi Kanlı Ay\' tutulması havanın kararmasıyla birlikte Kilis\'te de kameralara yansıdı.

- Kanlı aydan görüntü

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KİLİS,(DHA)

18)BODRUM\'DA \'SÜPER KANLI MAVİ AY\' TUTULMASI



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar kanlı ay tutulmasını ilgiyle izlendi. Yüksek yerlere çıkanlar ayın muhteşem manzarasınI izlerken bol bol fotoğraf çekti.

Bu yılın ilk önemli doğa olayında süper kanlı ay tutulması gerçekleşti. Muğla\'nın Bodrum ilçesinde ise saat 18.55 ile 19.50 arasında izlenen \'Süper Kanlı Mavi Ay\' tutulmasını görmek isteyen vatandaşlar Değirmenler Tepesi ile 3 bin yıllık antik Myndos Kapısı\'nın sur duvarları üzerine akın etti. Ay\'ın Dünya\'ya en yakın konumda olduğu \'Süper Kanlı Mavi Ay\' tutulması için 9 yaşındaki kızı Karya Akgün ile Myndos Kapısı surlarına çıkan Selma Akgün (40), yaklaşık yarım saat ayın doğal güzelliğini seyretmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Akgün, \"Ay\'ın en güzel hallerinden birini bugün izledik, hava çok güzel ve açıktı, bu nedenle Ay\'ı net olarak görebildik. Ancak söylenilen kırmızı rengi çok da algılayamadık ama kızımla birlikte muhteşem bir doğa olayının tanığı olduk\" dedi.

- Ayın kentin farklı noktalardan çekilen görüntüsü

- Myndos surları üzerinden çekilen ayın görüntüsü

- Akgün ve kızı ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER-Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),(DHA)

