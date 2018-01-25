DHA YURT BÜLTENİ-1

KİLİS\'E İKİ ROKET DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten biri, dün saat 18.15\'te Kilis\'in Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi Çalık Camisi\'ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40\'ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi\'ne düşüp patladı. Kilis Valiliği, biri tarihi Çalık Camisi\'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden iki roketli saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtildi.

KİLİS VALİLİĞİ: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi\'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden iki roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

\"Bugün saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince ilimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2\'nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.\"

Roketlerden ilki Çalık Camisi\'nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Saat 17.56\'da okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi, camiden çıktıkları sırada yaralandı. Camide can pazarı yaşanırken, olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı. Patlayan roketle kubbesi açılan cami, harabeye döndü.

Bundan 25 dakika sonra saat 18.40\'ta, tarihe camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi\'ne bir roket daha düşüp patladı.

VALİ: KENT MERKEZİNE 2 ROKET DÜŞTÜ

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 100 metre mesafeyle kent merkezine iki roket düştüğünü belirterek, \"Biri namaz sırasında camiye düştü.\" dedi. Saldırının ardından roketlerin ateşlendiği bölge, güvenlik güçlerince tespit edilerek, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

ROKET SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve Kilis\'te camiye düşen roketle yaralanan Suriyeli Tarık Tabak da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Caminin kubbesine isabet eden roketle yaşamını yitiren diğer kişinin ise Muzaffer Aydemir olduğu belirlendi. 11 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cami önünden görüntü

-Yaralıların ambulans konulması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Detaylar

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-Valinin açıklamaları

-Camideki kurtarma çalışmaları

-detaylar

Haber-Kamera: KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

NOT : GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLECEK

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ROKETLİ SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ, MERMİLER HAVADA GÖRÜNTÜLENDİ

Kilis\'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı, mermiler havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü

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-Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mermilerinin görüntüsü

-Kilis kent merkezi

-detaylar

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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TSK: EN AZ 287 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine ait 47 hedefin 27 uçak ile ateş altına alındığını harekatın ilk gününden bu yana toplam en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

İKİ KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZIN NAAŞLARINA ULAŞILAMAMIŞTIR

23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekat bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.\"

47 HEDEF HAVA HAREKATI İLE İMHA EDİLDİ

\"24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

\"287 PKK/KCK/PYD-YPG VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBUNUN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ\"

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)

-uçakların havalanması

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(KİLİS) (AZEZ)

-HEDEFLERİN VURULMA ANI

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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KONYA\'DA 4 ARAÇLI KAZA: 1 ÇOCUK ÖLÜ, 18 YARALI



KONYA\'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılara yardım amacıyla duran otomobilin içinde bulunan Eslem Sena Uyanık (5), bir başka aracın çarpması sonucu camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Kazada diğer araçlardaki 18 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 78\'inci kilometresinde meydana geldi. Adil Coşkun Sel (39) yönetimindeki 42 GN 733 plakalı TIR, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Arkasından gelen sürücüsü belirlenemeyen 68 S 3021 plakalı midibüs, TIR\'a çarpmamak için manevra yapıp, yolun sağına park etmek isterken arkasından gelen Mardin Seyahat\'e ait Abdülrezak K.\'nin kullandığı 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü, midibüse çarptı. Midibüs de, yoldan geçerken kazaya yardım etmek için duran Tunahan Uyanık\'a (43) ait park halindeki 41 AC 008 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi.

OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADI

Otomobilin arka koltuğunda oturan Eslem Sena Uyanık (5), çarpmanın şiddetiyle arka camdan fıryalarak devrilen midibüsün altında kaldı. Vinç yardımıyla kaldırılan midibüsün altından çıkarılan Eslem Sena Uyanık, ambulansla kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastenesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada TIR, otobüs ve midibüs sürücüleriyle birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÜŞEMEMESİ İÇİN OTOMOBİLİN İÇİNDE BIRAKMIŞLAR

Tunahan Uyanık\'ın, kazayı görüp, yardım etmek için otomobilini park ettikten sonra eşi Ünzüle Uyanık (40) ve kızı Ayşe Uyanık (19) ile otomobilden indikleri, küçük Eslem Sema\'yı da üşümemesi için araçta bıraktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

-Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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POLİS OTOMOBİLİ DENİZE DÜŞTÜ: 1 POLİS KAYIP, 1 POLİS YARALI



ORDU\'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis otomobili, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak denize yuvarlandı. Olayda bir polis kaybolurken, bir polis ise kendi imkanları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başardı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ordu\'nun Fatsa ilçesi sahilinde meydana geldi. Sahil yolunda devriye görevi yapan sivil polislerin bulunduğu ekip aracı, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı otomobil, denize yuvarlandı. Otomobilde bulunan polislerden biri kendi imkanları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başarırken, diğer polis ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan diğer polisin kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen otomobilin çıkarılması için de bölgeye vinç getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Olay yerinden detay

- Kurtarma çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN /FATSA(Ordu),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SİVAS\'TA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SİVAS\'ta refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GC 2623 plakalı otomobil kar yağışının de etkisi ile kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrulan otomobil yol üzerinde takla atarak ters döndü. Kazanan fark edilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan Hasan Bircan (27), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı Bekir Hatipoğlu (35) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedaviye alındı. Kazanın ardından yolun bir şeridi yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Bircan\'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil de çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin yaptığı çalışmalar

-Otomobilin görüntüsü

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AYDIN\'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

AYDIN\'ın Sultanhisar İlçesi\'nde, otomobilinin direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrilen otomobilin içinde sıkışan 45 yaşındaki sürücü Tahsin Dinleyen hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu Yenipazar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tahsin Dinleyen yönetimindeki 48 Y 1144 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobil içiresinde sıkışan Dinleyen, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dinleyen\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Nazilli-Aydın Karayolu devrilen otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Kaza yapan otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /SULTANHİSAR(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SURİYELİ KÜÇÜK KIZIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ (2)

ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

İzmir\'in Torbalı ilçesinde, banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulunduğu öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş\'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede cinsel istismar bulgusuna rastlanmazken, ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirlendi. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan küçük kızın anne, baba, teyze ve halasının emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evden görüntü

- Hastanenin girişinden görüntü

Haber-Kamera:Mehmet CANDAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SERTAVUL GEÇİTİ\'NDE SÜRÜCÜLER ZORLUK YAŞIYOR

AKDENİZ\'i İç Anadolu?ya bağlayan Mersin?in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor.

Türkiye?nin dört bir yanını etkisi altına alan kar yağışı Mut ilçesinde de yaşamı zorlaştırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde özellikle sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, Sertavul Geçidi?nde aralıklarla tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu geçitte trafik ekipleri araçları kontrol ederek zincirsiz araçlara geçiş izni vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yoldan geçen araçlar

- Greyder kara kürerken

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ /MUT(Mersin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İZMİR\'DE, ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ



İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen 2 ağaç maddi hasara neden oldu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi 274/1 Sokak\'ta meydana geldi. Gündüz saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi. Park halindeki 35 KG 118 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaçları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin devrilen ağaçları kaldırmasının ardından yapılan incelemede otomobilde maddi hasar oluştuğu belirlenirken, olayda yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Devrilen ağaçlardan görüntü

- Ağaçları kaldırılmasından görüntü

- Hasar göre otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAZA YAPAN MİNİBÜSTE 47 KAÇAK YAKALANDI



SİVAS\'ın Hafik ilçesinde kaza yapan minibüste, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 47 kaçak yakalandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu, Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı Doğubeyazıt\'tan yola çıkan 04 D 3625 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, minibüsün, kaçakları taşıdığını belirledi. Koltukları sökülerek içi genişletilen 14 kişilik minibüste yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 45 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu, toplam 47 kaçak yakalandı. Minibüs sahibine 10 bin 320 lira para cezası uygulandı.

Kaçakların, işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakalanan göçmenlerin görüntüsü

Haber: SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÜTAHYA\'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAKLA SUÇLANAN DOKTOR TUTUKLANDI

KÜTAHYA\'da sosyal medya hesabından bölücü terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Dr. Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emet Devlet Hastanesi\'nde görevli çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ö.B., iddialara göre 2014 yılından bu yana sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceki gün Dr. Ö.B.\'yi Emet ilçesinde gözaltına aldı. TEM Şubesi\'ne getirilen Ö.B.\'nin sorgulamasının tamamlanmasından sonra dün adliyeye sevk edildi. Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlarından tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Doktorun polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkartılıp ekip aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SİVEREK\'TE KIRSAL MAHALLEDE KUDUZ KARANTİNASI

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal mahallesinde 2 çocuğu ısıran köpekte kuduz tespit edildi. Mahalle karantinaya alındı.

Siverek merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal mahallesinde oynayan çocuklar M.Ç. ve H.Y.Ç., başıboş gezen bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kol, bacak ve kafalarından ısırdığı çocuklar, mahalle sakinleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mahalleye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü\'ne gönderdi. Yapılan incelemede, köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Ekipler, mahallede dezenfekte çalışması yaptı, tüm kedi ve köpekleri aşıladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahalle

- Veteriner hekimin hayvanları aşılaması

- Köpeğin ısırdığı çocuk

- Mahalledeki hayvanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÜTAHYA\'DA 177 CAM TÜPTE AT DOPİNG MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

KÜTAHYA\'da polisin düzenlediği operasyonda, 2 milyon lira değerinde olan ve atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde ele geçirildi. Kaçak olarak insanlarda botoks uygulamasında ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığı belirtilen kimyasal ilgili Harun A. (46) gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Harun A.\'nın Cedit Mahallesi\'ndeki ev ve iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde, 4 şişe kaçak viski, 36 gram esrar tohumu ile bir şırınga ele geçirildi. Yetkililer atlara doping olarak verilen kimyasal maddenin değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, bunların kaçak olarak insanlarda botoks uygulamasında ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığını belirtti.

Gözaltına alınan Harun A.\'nın sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerin operasyon sırasında şüphelinin evine doğru koşmaları,

-Evin içinde yapılan arama yapılması ve doping şişelerinin bulunması,

-Şüphelinin iş yerinden görüntü,

-Bulunan malzemelerin polisler tarafından incelenip toplanması,

-Şüphelinin iş yerinden çıkarılması

-Ele geçirilen malzemelerin maddelerin çekilen görüntüsü bulunuyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KÖPRÜ AYAĞINDA MAHSUR KALDILAR

ADANA\'da nehir kenarında gezintiye çıkan 3 genç, köprünün betonarme ayağında mahsur kalınca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Merkez Park\'ta gezintiye çıkan 3 genç, parkın kenarından geçen Seyhan Nehri\'nin çevresinde dolaşmaya başladı. Nehrin üzerinden geçen TCDD\'ye ait Demir Köprü\'ye tırmanan 3 genç, köprünün nehir üzerindeki betonarme ayağına indi. Buradan geri çıkamayan 3 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, köprünün üzerine çıkıp merdiven uzatarak mahsur kalanları kurtardı. Yüzlerini gizleyen gençler, herhangi bir açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahsur kalan çocukların merdiven yardımıyla duvara tırmanması

- İtfaiye ekiplerinin aşşağı inip yardım etmesi

- İtaiye ekiplerinden görüntü

- Çocukların teker teker yukarıya tırmanması

- İtfaiye ekibinin çıkmalarına yardım etmeleri

- Genel ve detay görüntüler

- Ambulansın görüntüsü

- İtfaiye aracının görüntüsü

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AKÇAKALE\'DE İNTİHAR VE LİNÇ GİRİŞİMİNİ POLİS ÖNLEDİ (2)

TUTUKLANDI

Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde otomobiline benzin dökerek yakmaya çalışan ve 1 kişiyi yaraladıktan sonra tüfekle intihara kalkışan Mahmut Dağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilin üzerine benzin döken şahıs

- Elinde pompalı tüfek bulunan şahıs

- Arkadan şahıssa yaklaşan jandarma tüfeği alması

- Kalabalık grup şahsı linç etmeye kalkışması

- Havaya açılan ateş

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FORD OTOSAN VE ARÇELİK GREV KARARI ALDI



ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesindeki Ford Otosan ile kent merkezindeki Arçelik Buzdolabı fabrikalarında, yaklaşık 4 bin 500 işçi anlaşma sağlanamazsa greve gidecek.

Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, Ford Otosan İnönü Fabrikası\'nın sendika işyeri temsilciği önünde basın açıklaması yaptı. Demir Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile geçen 5 Ekim\'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladıklarını, ancak anlaşma sağlanamadığını belirti. Kendilerinin Ford Otosan İnönü Fabrikası\'nda 2 Şubat, Arçelik Buzdolabı Fabrikası\'nda da 12 Şubat\'ta greve çıkma kararı aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Bu iki fabrikamızda 4 bin 500 işçi çalışıyor. Biz 2 yıllık sözleşme istedik. Yüzde 38.20 oranında içerisinde kıdem ve seyyanen zamdan oluşan bir zam oranı ile biz taslağımızı verdik. Ama şu ana kadar MESS\'den karşımıza çıkan cevap yüzde 6.4 oldu. Kıdem zammına hayır dediler. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istediler. Biz de bu şartları kabul etmediğimizden dolayı grev kararımızı ilan ettik. Ama bugün aldığımız bir habere göre Cuma günü MESS yönetim kurulu bizi tekrar görüşmek için davet etti. Cuma günü tekrar bir görüşme olacak ve yeni tekliflerini dinleyeceğiz. \"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ford Otosan Fabrikası\'nın dışından çekilen görüntü,

-Fabrika işyeri temsilciliği önündeki işçilerin,

-Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Orhan Demir\'in konuşmasından çekilen görüntüler ile;

-Grev kararının açıklanmasından sonra işçilerin fabirka içerisinde slogan atarak yürümeleri

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İŞKUR GENEL MÜDÜR VEKİLİ UZUNKAYA: ÇALIŞAN KADINA 400 TL KREŞ YARDIMI YAPACAĞIZ

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Vekili Cafer Uzunkaya, kadınların istihdamı konusunda pozitif ayrımcılıklar yapacaklarını söyledi, \"İşi ve evi arasında kalan çalışan kadınlara 400 TL\'lik kreş yardımımız olacak\" dedi.

Rize, 53 Gazeteciler Derneği\'nde basın toplantısı düzenleyen İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, Türkiye\'nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri olan işsizlik ve istihdamı arttırma konuusnda istihdam politikalarının oluşturulma sürecinde, uygulanmasında ve takibinde ciddi sorumluluklar alan bir kamu kuruluşu olduklarını söyledi.

\'RİZE, ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINLARIN İSTİHDAMINDA İLK SIRADA\'

İŞKUR aracılığı ile üniversite mezunu kadınların işe girme oranının en yüksek olduğu ilin Rize olduğu açıklayan Uzunkaya,şöyle dedi:

\"Bu Rize için sevindirici bir durumdur. Kadınların istihdam oranlarını yükseltmek zorundayız. Türkiye\'nin son 10 yılda genç, kadın ve genel istihdamında yakaladığı başarıyı Avrupa\'da ve dünyada görmemiz mümkün değildir. İstihdam rakamlarımız ortadadır. 2017 yılında 1.5 milyon üzerinde istihdam gerçekleştirdik. Bu tarihi bir rekordur. Rize\'de il ölçeğinde bu rakama katkı verdi. İş başı eğitim kursları ile girişimcilerinde bundan istifade ettiği bir yılı geride bıraktık. Yeni yılda daha geniş teşviklerle milletimizin huzurundayız\" dedi.

\'ÇALIŞAN KADINA 400 LİRA KREŞ YARDIMI YAPACAĞIZ\'

2017 yılında yapılan teşviklerin büyük bir ilgi uyandırdığını ifade eden Uzunkaya, yeni yılda toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini karşılayacak teşvikler uygulayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Geçtiğimiz yılda yapılan teşvikler milletimiz tarafından büyük beğeni topladı. İş verenlerin beklentisini dahi aşan teşviklerde bulunduk. Yeni alınan her bir işçi için İŞKUR olarak 773 TL teşviğimiz vardı. Bu yıl bu teşviklerimizi oldukça çeşitlendirip birçok farklı alanda ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teşvikler sunduk. En düşük teşviğimiz 883 TL\'den başlayıp 2 bin TL\'nin üzerine çıkmaktadır. Özellikle bilişim ve imalat sektöründe 3 ay ile sınırlı olan kurs süresini 6 aya çıkaracağız. 54 TL olan günlük harçlığı 61,65 TL\'ye çıkarıyoruz. Esnafa yönelik ciddi bir pozitif ayrımcılıklar düzenlemekteyiz. İmalat konusunda ve ustalık belgesi olan yeni alınacak gençlerimizle alakalı olarak bir ay maaşlarını iş veren tarafından diğer ay İŞKUR tarafından ödenmesi için çalışacağız. Yine bilişim, siber güvenlik ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda kurs süresi 9 aya çıkartılarak, günlük 75 TL verebileceğimiz bir teşviğimiz söz konusu olacak. Yine çok önemsediğimiz bir konu olan kadınlarımızın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılıklarımız olacak. İşi ve evi arasında kalan çalışan kadınlarımıza 400 TL\'lik kreş yardımımız olacak.Bu sayede istihdam rakamlarımızı 2017 yılının daha da üzerinde bir noktaya taşımış olacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER /RİZE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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UĞUR MUMCU, BOMBALANAN OTOMOBİLİNİN SERGİLENDİĞİ ESKİŞEHİR\'DEKİ PARKTA ANILDI

GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, Ankara\'daki evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesinin 25\'inci yıl dönümünde, adının verildiği ve bombalanan otomobilinin sergilendiği Eskişehir\'deki parkta düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin başyazarı Uğur Mumcu için 24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülmesinin yıl dönümünde, isminin verildiği Odunpazarı ilçesindeki parkta anma töreni düzenlendi. Mumcu\'nun bombalı saldırıda enkaza dönen 06 YR 245 plakalı otomobilinin mermer ve cam kaide içinde sergilendiği, Büyükdere Mahallesi Buse Sokak\'taki Uğur Mumcu Parkı\'nda yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

\'DERS VERECEK BİR ANIT\'

Başkan Büyükerşen, anma töreninde yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu\'nun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi\'nde bir süre öğrencilere ders verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

\"Uğur Mumcu, her hafta Eskişehir\'e gelir ve araştırmacı gazeteciliğin ne olduğunu, hepsinden önemlisi gazeteciliğin ne derece namuslu olmayı gerektiren bir meslek olduğunu öğretir sonra da objektif gazeteciliğin ne olması lazım geldiğinin çizgilerini çizer ve araştırmacı gazeteci olarak mesleğin zirvesine ulaşmak isteyen gençlere tavsiyede bulunurdu. Kendisi, birçok noktada Türkiye\'yi kemiren bir hastalık gibi kanser gibi kemiren olayları ince ince inceler, ince ince yazılar yazmaz; ama çok sert, çok keskin yazılarla da ifade etmekten asla çekinmezdi. Korkmayan bir gazeteciydi. Mükemmel bir insandı. Eğer Uğur Mumcu yaşasaydı bugünkü medya dediğimiz gazetelerdeki durumu görseydi daha çok kahrolacaktı. Belki daha çok enteresan yazılar yazacaktı.\"

Konuşmaların ardından anma etkinliğine katılanlar, mermer ve cam kaide içinde bulunan ve altında \'Vurulduk ey halkım unutma bizi\' yazan Uğur Mumcu\'nun otomobilinin önüne kırmızı karanfiller bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Parkta sergilenen Uğur mumcu\'nun bambalanan otomobilinin görüntüsü,

-Anma etkinliğine katılanların,

-Büyükşehir belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in konuşması,

-Karanfil bırakılması

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DOSTLUK MAÇINDA HERKES 21 NUMARALI GAFAR OKAN FORMASI GİYDİ

Diyarbakır\'da 17 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda 5 koruma polisi ile birlikte şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan\'ı anma etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Kompleksi\'nde özel bir dostluk maçı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile kurum müdürlerinin izlediği maçta ünlü futbolcular, Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci, Mehmet Gönülaçar, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, sanatçı Berdan Mardini\'nin de aralarında bulunduğu ünlüler, özel maçta mücadele etti. Dostluk maçına katılan futbolcuların tümü Gaffar Okkan yazılı 21 numaralı formayla ter döktü. Taraftarların sık sık Okkan sloganları attığı maç 5-5 berabere biterken, çok sayıda taraftar Gaffar Okkan maskesi takarak tezahürat yaptı.

Maçta ter döken ünlü sanatçı Berdan Mardini, Gaffar Okkan\'nın anısını yaşatmak amacıyla Diyarbakır\'a geldiklerini belirterek, \"Spor ve sanat en büyük silahtır. Ekonomi, barajlar tabiki çok önemli ama bunun yanısıra sanatın, kültürün ve sporun ne kadar güçlü bir silah olduğunu görüyoruz\" dedi.

Maç sonrası gazetecilere konuşan Fenerbahçe\'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı da, \"Gaffar Okkan vesilesiyle buradayız. Şehitlerimizi unutmak mümkün değil. Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarına rahmet diliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Maça katılanlar

-Maçın oynanması

-Tribünlerden atılan Okkan sloganları

-Gaffar Okkan maskelerini takan taraftarlar

-Maçı izleyen protokol

-Sanatçı Berdan Mardini\'nin konuşması

-Futbolcu Tuncay Şanlı\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR /DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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