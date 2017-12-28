DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ADANA\'DA PKK OPERASYONU: 13 GÖZALTI

ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, 2012 yılında örgüt adına yapılan korsan gösteride bir iş makinasını yaktığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emnniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Polis araçların operasyon noktasına gidişi

- Özel harekat polislerinin operasyon yapılacak eve yürümesi

- Özel harekat ve sivil polislerin eve girişi

- Evin içindeki polis ve vatandaşlardan görüntü

- Evin damında arama yapan sivil polisten görüntü

- Evin girişindeki polislerden görüntü

- Operasyon yapılan evin sokağında uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan TEM polisi

- Sokaktaki zırhlı araçtan görüntü

- Adli tıp biriminin görüntüsü

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

2)BURSA\'DA ŞAFAK VAKTİ DEAŞ OPERASYONU: 38 GÖZALTI



BURSA\'da terörle mücadele ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunuğu 38 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonu başlattı. Yaklaşık 200 polis, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, özel harekat ekipleri koçbaşı ile kapıları kırarak evlere baskın düzenledi. Çoğu Suriyeli olan ve aralarında 38 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel döküman ve dijital materyeller ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Özel harekatın evlere girmesi

Şüphelilerin gözaltına alınıp yere yatırılması

Evlerden ve ekiplerden görüntüler

Gözaltına araçlarına bindirilmesi

Opersayondan detaylar

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

SÜRE: 4 dakika 22 saniye

BOYUT: 260 MB

=================================================

3)ATEŞİ TİNER İLE CANLANDIRMAK İSTEYEN ÇOCUK ALEVLERİN ARASINDA KALDI



İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, ısınmak için yakılan ateşi canlandırmak için tiner döken çocuk, alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi\'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuk, ısınmak için yakılan ateşi canlandırmak için tiner dökünce, alevlerin arasında kaldı. Elbiseleri tutuşan çocuk, acı içerisinde çığlıklar atıp, sağa sola koştu, ardından da kendisini yola bıraktı. Küçük çocuğun yardımına çevredeki işyeri çalışanları koştu. Yapılan müdahaleyle alevler söndürülürken, çocuk çağırılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuk, hava ambulansıyla Ankara\'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yanık Tedavi Merkezi\'ne sevk edildi. Tedavisi süren çocuğun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada, olay anı saniye saniye çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

- Çocuğun elbiselerinin tutuşmasından görüntü

- Çevredekilerin çocuğa yardım etmesinden görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

4)YURTTA KALAN 17 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ



BOLU\'da, İzzet Baysal Anadolu Lisesi\'nin yurdunda kalan 17 erkek öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Sümer Mahallesi\'nde bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi\'nin erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında akşam yemeğinden sonra mide bulantısı şikayeti ortaya çıktı. Öğrenciler, durumu yurt görevlilerine bildirince, yurda sağlık ekipleri sevk edildi. Yurtta kalan 7 öğrenci Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne, 7 öğrenci İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne, 3 öğrenci ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, akşam yemeğinden yurtta kalan 248 öğrencinin yediğini, 17 öğrenci haricinde herhangi bir şikayet olmadığı bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Yurttan görüntüler

-Yurtta kalan öğrencilerin, zehirlenen arkadaşlarıyla ilgili konuşması

-Hastanelerden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

5)MANİSA\'DA SOBADAN ZEHİRLENEN BABA VE OĞLU ÖLDÜ



MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde yatmadan önce yaktıkları kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 52 yaşındaki Mustafa Yapucu ile 22 yaşındaki Berkay Yapucu öldü.

Olay, dün gece saatlerinde Gökçeören Mahallesi\'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Esnaf olan Mustafa Yapucu, kömür sobayı yaktıktan sonra oğlu Berkay Yapucu ile uykuya daldı. Hatay\'da görev yapan oğlu Uzman Çavuş Necati Yapucu\'nun yanında bulunan anne Ayşe Yapucu, eşinin ve oğluna ulaşamayınca yakınlarına haber verdi. Mustafa Yapucu\'nun yakınları eve gelip kontrol etti. Kapının kitli olmasından dolayı camı kırarak içeri giren yakınları, baba ve oğlunun yerde cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapucu ailesinin yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde baba ve oğlunun öldüğünü belirledi.

İlk incelemelere göre, baba ve oğlunun kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa ve Berkay Yapucu\'nun cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Cesetlerin cenaze aracına konmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

6)SİNOP\'DA 13 YAŞINDAKİ KIZIN SIR ÖLÜMÜ



SİNOP\'ta babası polis olan 13 yaşındaki İ.A. adlı kız, evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru H.A.\'nın kızı İ.A., Zeytinlik Mahallesi\'ndeki evlerinde başından tabancayla tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.A.\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İ.A.\'nın cesedi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Polis küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Detaylar

-Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Esra AKSU / SİNOP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

7)KIZ ARKADAŞINI BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ



BURSA’nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda kız arkadaşını beklerken, 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Koç (25) yaşamını yitirdi.

Olay, İznik ilçesi Mezbahane yolu Karataş mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Koç, arkadaşı Eşref Coşkun ile birlikte buluşmak için sözleştiği kız arkadaşını beklerken, yanlarına 2 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişilerden biri, tabancasını çıkarıp, Koç\'a tek el ateş etti. Hüseyin Koç, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı, Eşref Coşkun’u da döven şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 35 dakika boyunca kalp masajı yaptıkları Hüseyin Koç’u Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak Hüseyin Koç, doktorların tüm çabasına karşın hayata döndürülemedi.

Eşref Coşkun\'un ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GEMLİK\'TE YAKALANDI

Bursa\'nın İznik ilçesinde kız arkadaşını bekleyen Hüseyin Koç\'un, öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle kaçtığını tespit etti. Plaka Takip Sistemi\'nden (PTS) aracın Gemlik ilçesine gittiğini saptayan ekipler, ilçede dört ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla cinayet şüphelisi 17 yaşındaki C.Y. ile olaya karıştıkları belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli C.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Çok şükür hırsızlık yapmadık, uyuşturucu da satmadık. Terörist de değiliz. Namusumuzu kirlettiler\" dedi.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Sağlık ekiplerinin kalp masasjı yapması

---------

-Cinayet zanlısı C.Y.\'nin emniyete getirilişi

Haber-Kamera: Halil ATAŞ / İZNİK(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

8)DÜĞÜN MAGANDASI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI: 5\'İ ÇOCUK, 6 YARALI

GAZİANTEP\'te cadde üzerinde düzenlenen düğününde 56 yaşındaki K.Ö. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet ettiği 5\'i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Farabi Caddesi üzerinde birbirleriyle akraba iki ailenin düğünü sırasında K.Ö., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan E.Ö. (11), Z.C. (17), H.H. (13), H.C. (32), H.Ö. (14) ve R.Ö.\'ye (10) isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 5\'i çocuk 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, tüfeği ateşleyen kişinin \'Resmi belgede sahtecilik\' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö. olduğu belirledi. Polis, şüpheli K.Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

VALİLİK VE SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, kentte düğünde tüfekle ateş açılması sonucu 5\'i çocuk 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, olayın okul ile ilgili bulunmadığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Olay yeri

- Düğünün yapıldığı cadde

- Caddedeki kalabalık

- Olay yerine yakın yerdeki okul

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

9)MARMARİS\'TE 10 KİŞİNİN BİR KİŞİYİ DARP ETTİĞİ KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde 10 kişinin bir kişiyi darp ettiği ve bir tabancanın ateşlendiği kavga, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ölen ve yaralanın olmadığı kavgayla ilgili olarak polis, şüphelilerin yakalanması için araştırma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu\'nda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, iki kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmayı gören sekiz kişi daha arkadaşlarının yanına geldi. Çevresini saran kişiler tarafından elleri ve ayakları tutulan kişi, grubun tekme ve yumruk darbeleriyle darp edildi. Saldırganların elinden bir anlığına kurtulan kişi, belinden çıkardığı tabancayı 1 el rastgele ateşledi. Kavganın sona ermesinin ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Polis ekiplerinden görüntü

- Sokaktaki mermi çekirdeğinden görüntü

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

10)100 KİŞİLİK EKİP FATMAGÜL\'Ü ARADI, ÇANTASINI BULDU



KAHRAMANMARAŞ\'ta iş aramak için evden ayrılıp bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül Berk\'in dere yatağındaki zeytinlikte çantası bulundu. Çantanın bulunduğu alanda polis ve AFAD\'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip genç kızı aramaya başladı.

Yunus Emre Mahallesi\'nde oturan Fatmagül Berk, iddiaya göre saat 11.30 sıralarında iş aramak amacıyla İŞKUR\'a gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kıza bir türlü ulaşamayan ailesi saat 22.00 sıralarında polisten yardım istedi. Ekipler Fatmagül Berk\'i ararken, akşam saatlerinde 85 yaşındaki Halil Torun, Yunus Emre Mahallesi\'nde dere yatağındaki zeytinlikte bir kadın çantası buldu. Yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çantayı incelerken kayıp olarak aranan Fatmagül\'ün kimliğini ve cep telefonunu buldu. Bunun üzerine bölgeye polis ve AFAD\'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Yaşlı adam da bölgeye getirilerek çantayı bulduğu yeri tarif etmeye çalıştı.

Ekipler ellerinde fenerlerle dere yatağı ile çevredeki inşatlarda genç kızı aradı ancak yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalardan bir sonuç çıkmadı.

OTOGARDA BULUNDU

Kahramanmaraş\'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde bulundu. Ailevi nedenlerden dolayı evinden ayrıldığı öğrenilen genç kız, polis tarafından emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Polislerin zeytinlikte arama yapması

- İnşaattaki arama çalışmaları

- Halil torun\'un çantayı bulduğu yeri tarif etmeye çalışması

- Çevik kuvvet polisinin gelişi

- AFAD\'ın arama yapması

- Arama çalışmalarından detaylar

------------

- Fatmagül Berk\'in otogardan çıkarılışı

- Genç kız polislerin arasında

- Polis otosuna bindirilirken

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

11)ÇOCUK ŞÜPHELİLERİ DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN POLİS HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



ADANA Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara şiddet uyguladığı iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana\'da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memurunun şiddet uyguladığı iddia edildi. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, polis memuru hakkında \'kasten yaralama\' suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu.

Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu\'na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adliyede bir polisin iki çocuğa tokat attığı haberle ilgili Adana Valiliği\'nden açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

- Sandalyede oturan çocuk şüphelilerden görüntü

- Polisin iki çocuğa tokat atması

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

12)ZONGULDAK\'TA KAZA: 4 YARALI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi İsmail Mazlumcu Sokak\'ta meydana geldi. 27 yaşındaki Tuncay Şişman idaresindeki 67 LV 439 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen karşı yönden gelen 81 EV 234 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Tuncay Şişman ile aynı araçta bulunan Emine Gamze Aygın (21), Esra Özmen (2) ve Gözde Özmen (3) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tuncay Şahin\'in kullandığı otomobil kaza sonra alev alırken, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Başına darbe aldığını söyleyen Tuncay Şişman, polisin kazayı hatırlayıp hatırlamadığını sorması üzerine, \"Hiçbir şey hatırlamıyorum. Arabada benden başka kimse var mıydı onu bile hatırlamıyorum\" dedi.

Polis, diğer aracın sürücüsünü tespit etmek için kaza yerinde çalışma yaptı. Fahrettin Ç. aracı eşinin kullandığını söyledi. Aracın içinde içki şişeleri bulunması üzerine polis, Fahrettin Ç. ve eşi Özlem Ç.\'yi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Polis, sürücünün tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Fahrettin Ç.\'nin yapılan kontrolünde 140 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Kaza yapan araçlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yaralı kadın ve çocuklarının ambulansa alınması

-Sürücü Tuncay Şişman\'ın polisle konuşması

-Fahrettin Ç.\'nin olay yerine gelmesi, polise kazayı eşinin yaptığını söylemesi

-Fahrettin Ç.\'nin ekip aracına alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

13)ATATÜRK İÇİN KOŞTULAR

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde \'Atatürk Yol Koşusu\' yapıldı.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi\'nin katkılarıyla düzenlenen koşuya 17 okuldan 450 öğrenci katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Temsil Heyetiyle birlikte 27 Aralık 1919 tarihinde, Ankara\'ya gelişinin yıldönümü kapsamında düzenlenen yarışlar, yol yarışı olarak yaş gruplarına göre farklı mesafelerdeki 7 ayrı kategoride yapıldı. Turgutreis Meydanı\'nda sona eren yarışlarda, sporcular kıyasıya mücadele verdi. 1200 metre küçük kızlarda Büşra Yıldızgör, 1500 metre küçük erkeklerde Anıl Şahin, 2 bin metre yıldız kızlarda Mihraç Ayan, 3 bin metre yıldız erkeklerde Özcan Doğan, 3 bin metre genç kızlarda Türkü Kaman, 5 bin metre genç erkekler kategorisinde de Mehmet Oğuz birinci oldu. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından madalya verildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Koşudan görüntü

-Ödül töreninden görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

14)ESKİŞEHİR\'DE \'ANADOLU GELİNLERİ DÜĞÜN TEMALI SAHNE GÖSTERİSİ\'

ESKİŞEHİR Olgunlaşma Enstitüsü\'nde hazırlanan 34 adet geleneksel Türk gelinlik kostümleri izleyicilere sunuldu.

Olgunlaşma Enstitüsü\'nün düzenlediği \'Anadolu Gelinleri Düğün Temalı Sahne Gösterisi\' etkinliği Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki Atatürk Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Etkinliği Vali Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Ayşe Özkan ile çok sayıda davetli izledi. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, gelinlik kostümlerini 2 yılda hazırladıklarını belirtti. Gülşen, profesyonel mankenlerin sunduğu gelinlik kostümleri ile ilgili \"2 yıllık özverili çalışmalarımız sonucunda yüreğimizle bağlı olduğumuz bu topraklara bitmeyen sevdamızı nakış nakış, oya oya kumaşlara anlattık. 34 adet hazırlanan \'Anadolu Gelinlikleri\' koleksiyonumuzda, Türk kadınının yüce duygularını, ince zevkini ve sabrını gösterdik\" açıklamasında bulundu. Gelinlik kostümlerinin tasarımını Yüksel Değirmenci\'nin yaptığı, sahne şovunun da koreograf Ferhat Aral\'ın hazırladığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Geleneksel düğün kostümlerinin mahkenler tarafından sunulması,

-İzleyicilerin çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

