DHA YURT BÜLTENİ-1

BUDO\'da iptal seferler

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şu şekilde:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Haber: BURSA,(DHA)

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Çanakkale\'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

ÇANAKKALE\'de gece yarısı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağı ve Çanakkale-Ezine karayolunun Erenköy rampasında kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı Çanakkale\'de gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu kent merkezinde kar hafif şekilde yağarken, Ezine İlçesi güzergahında ise poyrazla birlikte tipi etkili oluyor. Çanakkale-Ezine karayolunun 18\'nci kilometresindeki Erenköy rampasında karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlanıyor. Bazı sürücüler güzergahta yolda kalırken, Karayolları ekipleri yolun tamamen kapanmaması için bir yandan biriken karları kürüyor, bir yandan da tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale merkeze bağlı Kepez Beldesi\'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi yolunun karla kaplanması nedeniyle sürücüler rampayı çıkmakta zorlanıyor. Ekipler, hastaneye giden yolu açık tutabilmek için aralıklarla tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Bir kar kürüme aracı ise hastane bahçesinde ve kapısının önünde biriken karları kürüyerek giriş çıkışı açık tutmaya çalışıyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri de kar yağışının etkili olduğu güzergahta devriye gezerek, seyir halindeki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yolda kalan araç sürücülerine de yardımcı oluyor. Çanakkale-Ezine karayolu ve Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağ mevkiindeki yol durumuyla ilgili sürücüler bilgilendiriliyor.

Ayvalık\'tan İstanbul\'a gıda malzemesi götüren ve Erenköy rampasından aşağıya inemeyen TIR\'ın sürücüsü Kemal Yemendere, 5 saattir yolda olduğunu belirterek, \"Zamanında müdahale etselerdi böyle olmazdı. Yolun ilerisi ne durumda bilmiyorum\" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Esenler otogarından yola çıkan bir otobüsün bir yolcusu da, Korudağı\'nda yolda kalan araçlar nedeniyle duran trafikte uzun süredir beklediklerini belirterek, \"Keşan\'dan çıkalı baya oldu. Ama 20 kilometre yol gidemedik. Saat bayağı ilerledi. Otobüs şoförünün konuşmasına kulak misafiri oldum. Yol kaç saattir tıkalı bilmiyoruz. Biz burada bekliyoruz ve hiç bir ilerleme yok. Hiç bir çözüm yok. Hiç bir çözüm aracı da yok ortalıkta\" dedi.

ÇANAKKALE\'DE, ADALARA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale\'de olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattında sabah yapılması gereken feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında feribotlar ile yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi\'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada\'ya bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, Bozcaada\'dan Geyikli\'ye saat 07.15, Geyikli\'den Bozcaada\'ya saat 08.00, Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye saat 07.00, Kabatepe\'den Gökçeada\'ya ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezindeki kar yağışından görüntü

-Seyir halinde kar yağışından görüntü

-Kar küreme aracından görüntü

-Yolda kalan TIR\'lardan görüntü

-Kemal Yemendere röp.

-Devlet Hastanesi bahçesinde kar küreme yapan araçtan görüntü

-Otobüs yolcusunun konuşması

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Keşan\'da kar yağışı



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Keşan ilçe merkezinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıktı. Kar yağışı özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla rampa çıkmakta güçlük çekti. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Edirne\'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Keşan-Gelibolu karayolu Korudağ mevkiinde TIR\'ların kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekiplerin yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araç üzerine yağar kar

-Kara atılan tarih

-Karda yürüyen vatandaşlar

-Kar yağan alanlar

-Detaylar

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-Karda bekleyen araçlar

-Yol ve kar yağışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Tekirdağ\'da mevsimin ilk karı başladı



TEKİRDAĞ\'da mevsimin ilk kar yağışı, dün akşam saatlerinde başladı. Yağış nedeniyle Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Kent merkezi ile Çorlu ve Malkara ilçelerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Trafikte, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Tekirdağ ile Malkara ve Hayrabolu ilçeleri karayolunda madde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de olası olumsuz bir duruma karşın hazır beklemeye başladı.

Kar yağışı nedeniyle Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Malkara’dan, Tekirdağ yönüne giden Durdu Mehmet Gök (43) yönetimindeki 20 AEJ 37 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada hafif yaralanan Gök, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Durdu Mehmet Gök\'e olay yerine sevk edilen ambulansta ayakta müdahale edilirken, araç çekiciyle bulunduğu yerden çıkartılarak, otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezindeki kar yağışından detaylar

-Tekirdağ Malkara yolunda ilerleyen araçlar ve kar yağışı

-Yolların kapanmasına karşı hazır bekleyen küreme ve tuzlama aracı

-Detay görüntüleri

(ÇORLU)

-Kar yağışı

-Beyaza bürünen araçlar

-Trafikte seyreden araçlar

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,(DHA)

(MALKARA)

-Şarampolden detay

-Kamyonetten detay

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN /MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

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Kaçakları taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı; 34 yaralı



VAN\'ın Erciş ilçesinde kaçakları taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada, 33\'ü Afgan uyruklu, 34 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Van-Erciş karayolu Ünseli mevkiinde meydana geldi. Erciş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Afgan uyruklu 33 kaçak ile otomobildeki öğretmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi ile Van\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane içerisinden görüntüler

- Ambulansın hastaneye gelişi

- Yaralılar sevk edilişi

Haber-Kamera: Kenan AŞÇIOĞLU /ERCİŞ(Van),(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Aydın\'da hukuk fakültesi öğrencileri kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

AYDIN\'ın Germencik ilçesinde hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu otomobil, önündeki kamyona çarptı. Kazada, 3 öğrenci öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı Germencik İlçesi dinlenme tesisleri yakınında meydana geldi. İzmir\'den Aydın\'a gezmeye giden Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencilerinin içerisinde bulunduğu Sefa Şahin (23) yönetimindeki 35 JJ 651 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Hüseyin Acar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, öğrenciler Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (24) ve İbrahim Kal (23) öldü, sürücü Sefa Şahin ise yaralandı. Durumu ağır olan Sefa Şahin, olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen gençlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna kondu. Kaza sonrası kamyon şoförü Hüseyin Acar gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkıp istinat duvarına çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 karayolu Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Emine Avcı yönetimindeki 34 NU 3401 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan Emine Avcı ve Hasan Taşkesen yaralandı. İtfaiye ekiplerin tarafından çıkarılan iki yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Taşkesen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Hasan Taşkesen\'in araçtan çıkarılması

-Ters dönen aracın düzeltilmesi

-Uzun araç kuyruğu

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN-Alişan KOYUNCU /DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Adil Öksüz\'ün profesör arkadaşı kazada öldü



DÜZCE\'de, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, yaşamını yitirdi. FETÖ\'nün Hava Kuvvetleri imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz\'ün arkadaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. Adam, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam\'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı duyup, hastaneye gelen yakınları, aldıkları acı haberle üzüntü yaşadı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz\'ün arkadaşı olduğu iddia edilen Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü\'nde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, FETÖ soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Jandarmanın çalışmları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Yangına giden itfaiye araçları kaza yaptı: 6 yaralı



İZMİT\'te, yangına müdahale etmek için yola çıkan iki itfaiye aracı ile halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada, 5\'i itfaiye eri, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Kandıra sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde bir klimanın motorunun tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale etmeye giden 41 BY 850 plakalı itfaiye aracı, aniden yola çıkan 41 R 4022 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Bu sırada arkadan gelen 41 L 0156 plakalı itfaiye aracı da kaza yapan itfaiye aracına çarptı. Kazada, 5 itfaiye eri ile özel halk otobüsündeki 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Terminale sevk edilen başka bir itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye araçlarından görüntü

-Otobüsten görüntü, detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Kırmızı ışıkta geçince canından oldu



KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Demirsoysal, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza öğleden sonra, D-130 Karayolu Karamürsel mevkiinde meydana geldi. Trafik ışıklarında elindeki poşetleri yere bırakarak bekleyen Hasan Demirsoysal, yanında bulunanların geçmesine aldanarak poşetleri alarak yolun karşısına geçmeye çalışınca kamyon çarptı. Yeşil ışıkta geçen kamyonun çarptığı Hasan Demirsoysal, yola savruldu. Kamyon dururken, çevrede bulunanlar olay yerine koştu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hasan Demirsoysal yaşamını yitirdi.

Polis, kazayla ilgili kamyon sürücüsü 44 yaşındaki E.B.\'nin ifadesini aldı. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-güvenlik kamerası görüntüleri,

-ışıklarda yerden poşetleri alması,

-karşıya geçmeye çalışırken kamyonun çarpması,

-çevredekilerin olay yerine koşması

Haber-Kamera: Ercan BUBER /KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Kaza yapan otomobil, karşıya geçen yayaya çarpıp yaraladı



ÇORUM\'da, başka bir otomobilin çarptığı otomobil, savrularak yolun karşı tarafına geçen yayaya çarparak yaraladı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İskilip yolu Hıdırlık Kavşağı\'nda meydana geldi. Kavşakta sol taraftan gelen otomobilin çarptığı diğer otomobil, yolun karşı tarafına geçen üç kişiye doğru savruldu. Otomobil, gruptaki bir kişiye çarparak yaraladı. Yaralı, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobillerin çarpışma anı

-Otomobilin yayalardan birisine hızla çarpması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Adana\'da kadın cinayeti



ADANA\'da 28 yaşındaki Gamze İlhan, tartıştığı resmi nikahsız eşi Soner Uçku tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak\'ta bulanan bir sitede meydana geldi. Bir çocukları olan Soner Uçku ve Gamze İlhan çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Uçku, yatak odasındaki Gamze İlhan\'ı çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evden kaçtı. Kanlar içinde yığılan kadın evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gamze İlhan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Soner Uçku\'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği sitenin görüntüsü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Polislerin apartmana girmesi

- Dairenin önündeki polislerden görüntü

- Polislerin evde inceleme yapması

- Soner Uçku ve Gamze İlhan\'ın birlikte çekildiği fotoğraf

- Gamze İlhan\'ın sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Metruk depoda 1 erkek cesedi bulundu

İZMİR\'in Konak İlçesi\'ndeki metruk bir depoda 50\'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Umurbey Mahallesi 1492 Sokak\'ta bulunan metruk bir depoda meydana geldi. Yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan ve metruk depoda yaşadığı öğrenilen 50 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Depoda boğuşma izleri tespit eden ekipler çevrede çalışma başlattı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Cesedin çıkarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Çay ocağında kavga: 3 yaralı



KONYA\'da bir çay ocağında, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Lavanta Sokak\'ta meydana geldi. Çay ocağı işleten Ekrem Özpınar ve arkadaşı Selçuk Güleroğlu, işyerine gelen, aralarında alacak verecek meselesi olan Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yürek ve Şimşek yanlarında getirdiği tabanca ve tüfekle ateş açtı. Selçuk Güleroğlu sağ bacağından vurularak yaralandı. Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ise bacaklarından bıçaklandı.

Selçuk Güleroğlu çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, çevreye rastgele ateş açıp, olay yerinden ayrılan Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ise polis merkezine giderek yardım istedi. İki yaralı da MeramTıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sırasında silahtan çıkan mermi ve saçmaların isabet ettiği 4 araçta ise maddi hasar meydana geldi. İki grubun önceki gün de aynı nedenle tartıştıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Hasar gören araçlardan detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Evde tüp gaz sıkışması sonucu patlama



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, tüpten sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Nizamettin Kurtal, evden çıktıktan yarım saat sonra evde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev kullanılamaz hale gelirken, mahalle halkı büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi patlama sonrası çıkan yangına müdahale etti. Mutfak tüpünden sızan gazın patlamaya neden olduğunu tahmin eden itfaiye ekipleri, inceleme başlattı.

Haber verilmesinin ardından evine dönen Nizamettin Kurtal, \"Evden çıktıktan yarım saat sonra patlama haberi geldi. Gaz sıkışması olmuş. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra eve girdiklerinde gaz kokusu olduğunu söylediler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Nizamettin Kurtal\'ın polise olayı anlatması

-Nizamettin Kurtal ile röportaj

-Evin içinden detaylar

-Patlamaya neden olan mutfak tüpü

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Hayvan gübresinin altından 140 kilo esrar çıktı



OSMANİYE\'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki hayvan gübresinin altından 140 kilo 250 gram esrar çıktı. Kamyon şoförü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Adana E90 Otoyolu\'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine hayvan gübresi yüklü Ramazan A. (26) yönetimindeki 63 EA 614 plakalı kamyonu durdurdu. Şoförün şüpheli hareketleri üzerine araçta narkotik köpeği \'Zoro\' ile arama yapıldı. Köpek tepki verince, kamyon emniyet otoparkına çekildi, kasasındaki gübre, iş makinesi yardımı ile boşaltıldı. Bu sırada boşaltılan gübrenin altından 137 kilo kubar ve 3 kilo 250 gram toz olmak üzere, 140 kilo 250 gram esrar ele geçti.

Ramazan A. ile yanındaki Yılmaz A. (27), gözaltına alındı. Uyuşturucunun Diyarbakır\'dan alınıp, Mersin\'e götürülmek istendiği tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonun emniyet otoparkına getirilişi

- Narkotik köpeğin kamyonda arama yapması

- Köpeğin araca zıplaması tepki vermesi

- Kamyon yan kapakları kenarındaki polisler

- Kamyon üzerindeki brandanın açılması

- Kamyonun kasanın açılması

- Gübre altındaki esrar paketlerinin görülmesi

- Esrar paketlerinin yere indirilmesi

- Bir esrar poşetinin kesilmesi, esrarın görülmesi

- Esrar poşetlerinden detay görüntü

- Kasadaki gübrenin iş makinesi yardımıyla yere indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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