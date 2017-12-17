DHA YURT BÜLTENİ-1

BUDO\'Dan hava muhalefeti nedeniyle sefer iptalleri geldi

Bursa Deniz Otobüsleri\'nin (BUDO) seferlerinde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yaşandı. İptal edilen seferler BUDO\'nun internet sitesinden duyuruldu. Bugün yapılması planlanan ancak iptal edilen seferler ve saatleri şunlar:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Haber: BURSA / (DHA)

===========================================

Tarım işçilerini taşıyan midibüs TIR ile çarpıştı: 16 yaralı



ADANA\'da tarım işçilerini taşıyan midibüs, TIR\'la çarpıştı, 16 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı\'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 01 ZN 672 plakalı midibüs, ana yoldan dönüş yapan 63 ZV 887 plakalı TIR ile çarpışıp, alev aldı. Kazada, 16 kişi yaralandı. Midibüsten yükselen alevler, kısa sürede TIR\'a da sıçradı. Yardıma koşan çevre sakinleri, midibüsteki yaralıları dışarıya taşıdı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, itfaiyenin müdahalesiyle yanan araçlar da söndürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından, ulaşım yeniden normale döndü.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yeri

- Yanan araçlar

- İtfaiyenin müdahalesi

- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız,

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

Zonguldak\'ta, Kerimcan Durmaz konserinde kavga

ZONGULDAK\'ta bir otelde sahne alan Kerimcan Durmaz\'ın konserinde çıkan kavgada ortalık karıştı. Sahneden güçlükle indirilen Kerimcan Durmaz, korumalar eşliğinde oteli terk ederken, polis, öfkeli kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Zonguldak\'ta bir otelde konser verdi. \'Yılın en iyi partisi\' sloganıyla düzenlenen konserde Kerimcan Durmaz\'ın dansçıları da sahne aldı. Durmaz\'ın şarkıları eşliğinde dansçılarının dans ettiği sırada salondaki kalabalık arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kerimcan Durmaz, korumaları tarafından sahneden indirilerek odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen polis, salonda kavga eden tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Biber gazı kullanan polis, salondakileri dışarı çıkarttı. Otel dışında da bazı gençler kavga etmeyi sürdürdü. Müdahalede bulunan polis, gençleri uzaklaştırdı.

EMNİYET AMİRİNİN KOLUNA GİRDİ

Bir süre sonra otel çevresinin sakinleşmesinin ardından Kerimcan Durmaz, güvenlik önlemleri altında otelden çıkarak otomobiliyle otelden ayrıldı. Kerimcan Durmaz, otomobiline kadar kendisine eşlik eden ve koluna girdiği kadın emniyet amirine, \"Teşekkür ederim amirim, çok mersi\" dedi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Otel önünden görüntü

-Kerimcan Durmaz\'ın otelden çıkışı

-Otomobiline binerken emniyet amirine teşekkürü

-Otel önündeki kavga(cep telefonu görüntüsü)

-Polisin biber gazı kullanması(cep telefonu görüntüsü)

-Konserden görüntü(cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

Bursa\'da kaza yapan alkollü sürücü hüngür hüngür ağladı

BURSA\'da, aşırı alkollü minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje daha sonra duvara çarptı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekiplerini uğraştıran alkollü sürücü, cep telefonunun çalındığı iddia ederek hüngür hüngür ağladı.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi\'nde gece saatlerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 S 3182 plakalı servis minibüsünü kullanan ve aşırı alkollü olduğu tespit edilen 23 yaşındaki S.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta rejüfe daha sonra karşı şeride geçerek istinat duvarına çarpttı. Hafif yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan indirildi.

144 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerini gören sürücü S.Y., tedavi olmamak için direndi. Ekiplere zorluk çıkartan sürücü alkol metreyi de üflemek istemedi. Aracı kendisinin kullanmadığını ve şoförün kaçtığını söyleyen sürücü daha sonra sürücünün kendisinin olduğunu itiraf etti.

S.Y., cep telefonunun cebinde olmadığını kendisine yardım etmek isteyen kişiler tarafından çalındığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Yere yatan S.Y., hüngür hüngür ağlayarak \"Cep telefonumu çaldılar abi\" diye bağırdı. S.Y., ekiplerin uzun uğraşı sonucunda tedavi olmak için Bursa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada alkol testi yapılan S.Y.\'nin 144 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- Kaza yapan araçtan görüntüler

- Olay yerinden detaylar

- Alkollü sürücünün ekiplere zorluk çıkartması

- Yere yatması ve ağlaması

Haber-kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

Otomobilinin üzerine çıkıp uzun namlulu silahla ateş açtı

Kardeşine verilen cezaya kızdı, otomobilin üzerine çıkıp ateş açtı

İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, kardeşinin aldığı hapis cezasına kızarak trafikte yolun ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkıp, av tüfeğiyle havaya ateş açan 27 yaşındaki C.M. gözaltına alındı.

Seferihisarda dün gündüz saatlerinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kardeşi Ö.M.\'ye verilen 12 yıl hapis cezası kararına kızan C.M., kiraladığı 35 SFG 32 plakalı araçla Cumhuriyet Meydanı\'na gelerek yol ortasında durdu. Otomobilinin üzerine çıkan C.M. elindeki av tüfeğiyle bağırmaya başladı. Kardeşinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, verilen kararın yanlış olduğunu söyleyen C.M., havaya 6 el ateş açtı. C.M. ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği C.M.\'nin kullandığı otomobil, polis tarafından Turabiye Hıdırlık mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. C.M. de olayda kullandığı tüfekle birlikte Belen mevkiindeki bir dağ evinde yakaladı.

Gözaltına alınan C.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

- Cep telefonu ile çekilen görüntü

Haber: İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Parkta valize buzla konulmuş bebek cesedi bulundu



GAZİANTEP\'teki bir parkta valize buzla birlikte konulmuş 2 aylık bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunda kesikler ve yüzünde ise kızarıklık olduğu tespit edildi.

Kemal Köker Caddesi\'ndeki 100\'üncü Yıl Parkı\'nda dün akşam saatlerinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valiz içerisinde buz ile birlikte battaniyeye sarılı 2 aylık olduğu tahmin edilen kız bebek cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler, yüz kısmında ise kızarıklık olduğunu saptadı. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Polis, bebeğin kimliğini ve kimin tarafından parka bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Cesedin konulduğu valiz

- Polislerin incelemeleri

- Ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

İzmir\'de inşaatta çökme oldu: 1 ölü

İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki bir inşaattaki çalışma sırasında, vincin yanlışlıkla kolona çarpması nedeniyle meydana gelen çökmede, yıkıntının altında kalan işçilerden Nazif Güllü yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde, Akçay Caddesi üzerinde, Gaziemir Semt Garajı\'nın yakınındaki bir oto plaza inşaatında süren çalışmalar sırasında, vinç yanlışlıkla zemin kattaki bir kolona çarpıp parçaladı. Kolonun parçalandığı bölümde çökme oldu. Çöken bölümde çalışan inşaat işçilerinden 65 yaşındaki Nazif Güllü, molozların altında kalarak yaşamını yitirdi, bir işçi de hafif yaralandı. Yaralı işçi olay yerinde ayakta tedavi edildi. Nazif Güllü\'nün cesedi göçük altında çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- İnşaat alanında çöken bölümden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

Eskişehir\'de kasap, silahlı saldırıda öldü



ESKİŞEHİR\'de kasaplık yapan 25 yaşındaki Onur F., uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Şeker Mahallesi Hatboyu Caddesi\'nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Onur F., boş arazide kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Onur F., ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Onur F., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede 7 boş mermi kovanı bulunurken, polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Olay yerinin görüntüsü

-Polisin inceleme yapması

-Olay yerindeki boş kovanların görüntüsü

-Ölen Onur F.\'nin sağlık resminin üzerinden çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

Gaziantep\'te bakırcıda yangın

GAZİANTEP\'te, bakırcıda yaşanan ve elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Boyacı Mahallesi\'nde bulunan Bakırcılar Çarşısı\'nda çıktı. Bir işyerinin çatısından çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı. İşyerinde bulunan tüpler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak söndürüldü.

İşyerinin kullanılmaz hale geldiği yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Bakırcı dükkanı

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

Kayseri\'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı



KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Talas ilçesi Mevlana Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Zanlıların polis aracına bindirilişleri

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

Şüpheli bavul Kazakistanlı ailenin çıktı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan etrafı bandajlanmış bir valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha ekiplerinden önce gelen valizin sahibi, durumu açıklayınca gerçek ortaya çıktı.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline 50 metre mesafede etrafı bandajlanmış vaziyette bavulu gören çevredekiler, şüphelenerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, şüpheli valizin çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Bu arada Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bomba imha ekiplerine haber verildi. Bavulun çevredekiler tarafından fark edilmesinden yaklaşık 1.5 saat sonra olay yerine gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, bavulun kendilerine ait olduğunu söylediler. Emniyet ekipleri, Kazakistanlı oldukları öğrenilen şahısların pasaportlarını kontrol etti. Bavulun sahibi Kazakistanlı olan Elvira Asterova\'nın eşi İsmail Bahrevic, olayı anlattı. 6 bavulla Kazakistan\'dan hava yoluyla Atatürk Havalimanı\'na geldiklerini söyleyen Bahreviç, \"Havalimanından otobüse binerek İnegöl Şehirlerarası Otobüs terminaline geldik. 6 bavulumuzu oğlumun aracına koyduğumuzu düşündük, fakat bir bavulumuzu burada unutmuşuz. Eve gidince eşim Elvira Asterova, bavulun birinin eksik olduğunu söyleyince buraya geldik. Geldiğimiz de polisleri görünce çok şaşırdık, sizlerden özür diliyoruzö dedi.

Emniyet ekiplerinden bavulu teslim alan Şah İsmail Bahrevic, evine gitti. Olayın açıklığa kavuşmasının ardından gelen bomba imha ekipleri için yapacak bir şey kalmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Bavulun detay görüntüsü

Polislerin önlem alma görüntüleri

Aileye teslim edilmesi

Bavul sahibinin konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Kaza anı güvenlik kamerasında

AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Esat Büyükaslan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kuşadası-Söke Karayolu Yavansu Mevkii\'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Büyükaslan\'a, Söke yönüne giden Halil Küçükali yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adamı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Büyükaslan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, otomobilin yaşlı adama çarptığı anın görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

- Olay anını çeken güvenlik kamerası

Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) -

================================

Siverek\'te 3 trafik kazası: 7 yaralı



ŞANLIURFA\'njın Siverek İlçesi\'nde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir inek telef oldu.

Diyarbakır- Siverek karayolunda ilerleyen Ahmet Aktimur yönetimindeki 63 EM 674 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonetin sürücüsü Ahmet Aktimur ile yanındaki oğlu Şiyar Aktimur yaralanırken, bir inek telef oldu.

Aynı karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana gelen ikinci kazada ise Ömer Dağ\'ın kullandığı plakasız motosiklet devrildi. Kazada Ömer Dağ yaralandı. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil de, Siverek- Adıyaman karayolunda yaptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Üç kazada yaralanan toplam 7 kişi, sağlık görevlileri tarafından hastenelere taşınarak tedaviye alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Kaza yapan motosiklet

- Jandarma ekibi

- Devrilen kamyonet

- Ambulans ve kalabalık

- Telef olan inek

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

Yaralıları taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 3 yaralı



SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişiyi taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 6 yaralı, hastanede tedaviye alındı,

Gece saatlerinde, Akyazı Çengeller Mahallesi\'nde 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı. Vücüdunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özgür B., Mehmet K. ve Bilal Y.\'ye olay yerine gelen 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişiyi alarak Akyazı Devlet Hastanesi\'ne götüren Mehmet Akçay yönetimindeki 54 E 7900 plakalı ambulans Batakköy kavşağında, Ufuk Özsoy yönetimindeki 54 E 6022 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ufuk Özsoy, Aysel Şura Özsoy ve Eren Özsoy yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla bıçaklanan 3 kişi ile kazada yaralanan 3 kişi Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Olay yeri görüntüleri

-Hastane önü görüntüler

-Yaralılar

HABER-KAMERA:Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Murat A., ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Jandarma Kavşağı\'nda meydana geldi. Kula\'dan Alaşehir yönüne giden Hüseyin Ö. yönetimindeki 45 RA 8212 plakalı otomobil, Salihli\'den Kula yönüne giden Murat A. (16) yönetimindeki 45 RA 0574 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Murat A. yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Murat A., Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Murat A., buradaki ilk müdahalenin ardından da Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Yaralıdan görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================



