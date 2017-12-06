DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BOLU DAĞI\'NDA TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

İstanbul-Ankara Otoyolu Kaynaşlı Gişeleri sonrasında yaşanan \'tır makaslaması\' nedeniyle sabah erken saatlerde kısa süreliğine kapanan yol, trafik akışına açıldı. Kısa süreli sıkıntının yaşandığı Bolu Dağı Tüneli girişi, ekiplerin gece boyu devam eden çalışmalarıyla trafik akışına açık tutulmaya devam ediyor. Bölgede yoğun bir kar yağışı yaşanıyor. Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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- TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkii trafik akışı

- Kar küreme ekiplerinin yol kenarı çalışması

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- Kısa süreli aksaklık yaşanan TEM Otoyolu Bolu Dağı girişi mevkii akan trafik

- Kar küreme ekiplerinin devam eden çalışması

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2)ŞANLIURFA\'DA POLİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 2 YARALI

Şanlıurfa\'da sivil polislerin kullandığı araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri polis, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde GAP Bulvarı\'nda meydana geldi. Kent merkezine giden sivil polislerin içerisinde bulunduğu 63 ZU 264 plakalı araç, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 27 VN 691 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, araçlarda bulunan biri polis memuru 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinde inceleme yapan ekipler

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3MB

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)TEM\'DE TIR KAZASI: 1 YARALI

Bolu\'da, TEM Otoyolu\'nda, seyir halindeki TIR\'a arkadan çarpan başka bir TIR\'ın sürücüsü 46 yaşındaki Mehmet Salih Seyitoğlu yaralandı. Kaza nedeniyle TEM\'in Ankara yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında hafif kar yağışının bulunduğu TEM Otoyolu\'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Salih Seyitoğlu\'nun kullandığı 33 AET 86 plakalı demir yüklü TIR, seyir halindeki Abdulsamet Ereoğlu yönetimindeki BV JG 71 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücülerinden Mehmet Salih Seyitoğlu yaralandı, diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hurdaya dönen TIR içerisinde sıkışan Seyitoğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, TEM\'in Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Kaza yerinden görüntüler

-Kapanan trafik

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Süre: 02.23 Boyut: 145.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)TAVANDAN KURTÇUKLAR DÜŞÜNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Afyonkarahisar\'da 60 yaşındaki Ayhan Altuntaş\'ın evde çürümüş cesedi bulundu. Altuntaş\'ın öldüğü alt kattaki işyerinin tavanından kurtçukların düşmesiyle ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Milli Birlik Caddesi\'nde Mustafa Başpınar\'a ait işyerinin ahşap tavanından kurtçuklar düşmeye başladı. Başpınar, durumdan şüphelenip ev sahibi Abdurahman Güzeltaş\'a haber verdi. Güzeltaş\'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iki katlı ahşap binanın üst katında kiracı olarak oturan Ayhan Altuntaş\'ın kapısını çaldı. Açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren polis, Ayhan Altuntaş\'ın cesediyle karşılaştı.

KAPILAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Çürüdüğü belirlenen Altuntaş\'ın cesedini çıkarmak isteyen, ancak kapıların dar olması nedeniyle başarılı olamayan polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, kapıları kırıp cesedi merdivenlerden indirdi. Altuntaş\'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

\'KURTÇUKLAR DÜŞÜNCE ŞÜPHELENDİM\'

İşyeri sahibi Mustafa Başpınar, kurtçuklar düşünce şüphelenmeye başladığını belirterek, \"Dikkatimi çekti \'bu kurtçuklar nereden geliyor\' diye. Sonra bir temizlik yaptım, çamaşır suyu, ilaç falan attım. Sonra dikkat ettim 1- 2 daha düşmeye başladı, ev sahibine \'herhalde bu adam öldü 2- 3 aydır görmüyorum. Karakola git haber ver\' dedim\" diye konuştu. Ev sahibi Abdurahman Güzeltaş ise 3 aydır kiracısına ulaşamadığını belirterek, \"Ne zaman öldüğünü bilmiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ev ve çevresinden detaylar

- Cenaze aracından detaylar

- Ev penceresinden detay

- Cesedin çıkarılmasından detay

- RÖP: Mustafa Başpınar

56 MB /// 01.39\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)MALATYA\'DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE, TABANCAYLA İNTİHARA KALKIŞTI

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Ortopedi Servisi\'ne önceki gün tedavi olmak için yatan 62 yaşındaki müteahhit Mustafa Memiş, tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Memiş, aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin 5\'nci katında bulunan Ortopedi Servisi\'nde meydana geldi. Önceki gün acil servise gelen ve buradan Ortopedi Servisi\'ne sevk edilen Mustafa Memiş, tedavi gördüğü 5\'nci kat, 515 numaralı odada yanında bulundurduğu tabanca ile göğsüne ateş ederek intihara teşebbüs etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla hastane doktorları tarafından ilk müdahalesi yapılan Memiş, yoğun bakıma kaldırıldı. 3 ay önce silahlı saldırıya uğradığı öğrenilen Memiş\'in, kurşunun isabet etmesi sonucu platin takılan bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis

- Poliklinikler girişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ÇORUM İL GENEL MECLİSİ\'NDE \'KADINA ŞİDDET\' TARTIŞMASI



ÇORUM\'da İl Genel Meclisi toplantısında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü nedeniyle söz alan CHP\'li Burçin Solmaz Polat, kadına yönelik şiddet olaylarına değinince tartışma çıktı. İl Genel Meclisi Başkanı Ak Partili Halil İbrahim Kaya, Polat\'a, \"Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu?\" dedi.Çorum\'da İl Genel Meclisi toplantısı, meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya\'nın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden CHP\'li meclis üyeleri Yıldız Bek ve Burçin Solmaz Polat, gündem dışı konuşma talebinde bulundu. Ardından Yıldız Bek, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83\'üncü yıldönümü nedeniyle konuşma yaptı. Yıldız Bek\'in konuşması sıraında İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, \"Bugün ne günü dediniz?\" diyerek konuşmayı kesti. Bek ise bugünün Türkiye\'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83\'üncü yıldönümü olduğunu hatırlatıp, konuşmasına devam etti. Bek\'in ardından Burçin Solmaz Polat da aynı konuyla ilgili konuşma yaptı. Polat, konuşmasında kadına yönelik şiddet konusunda da açıklamalarda bulununca İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, kadın meclis üyesinin sözünü keserek tepki gösterdi, \"Nereden alıyorsunuz bu yazdıklarınızı? Rusya\'ya hiç gittiniz mi? Kadınlara trende bile yer vermiyorlar. Türkiye\'de Osmanlı\'dan bugüne kadınların değeri hep bilinmiştir. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir zamanda onlara değer vermiş bir dinin mensubuyuz. 1400 yıldır kadın hakları İslamiyet\'in haricinde hiçbir toplumda yer bulmamış. Türkiye\'de kadına verilen değer, dünyanın hiçbir ülkesinde verilmiyor. Bu kadar da vicdansız olmayın. Bu popülist söylemleri bırakın. Bir kadına eziyet ediliyorsa, hiçbir Türk vatandaşı seyirci kalamaz. Kendi ülkesine insan bu kadar mı düşman olunur?\" dedi. Bunun üzerine ise CHP\'li kadın meclis üyesi Polat, \"Bunlar gözümüzün önünde olan olaylar. kadınlar ölüyor, kadınlar istismara uğruyor. Herkesin önünüde dövülüp öldürülüyorlar. Başkanım biz bunları söylediğimizde siz \'Avrupa\'ya bakın diyorsunuz\'. Bir kadın dövülüyorsa, başörtülü, başörtüsüz olup olmadığına bakmaksızın savunuyoruz. Biz kimse dövülmesin, öldürülmesin istiyoruz. Siz gerçekten büyük bir güç zehirlenmesi içerisindeyiz. Kendi söylediğinizin dışında hiçbir şey kabul etmiyorsunuz. Koltuk sizi o kadar değiştirdi ki; siz böyle değildiniz. Ağzımızı açtığımız anda üzerimize yürümeye kalkıyorsunuz\" diyerek cevap verdi. Polat\'ın kendisine cevap vermesine kızan Başkan Kaya, \"Karşılıklı cevap vermeyin. Siz konuştunuz, ben dinledim. Kestim mi sözünüzü? Bu memlekete bu kadar mı düşman olunur ya? Sizin ideolojiniz nedir, anlamıyorum. Hollanda\'da kadın bakanı topraklarına koymadılar, hiçbirinizden ses çıkmadı. Hiç tepki gösterdiniz mi? Konuşma ya. Söz verirsem öyle konuş. Sen konuşurken kimse konuştu mu? Başörtülü kadınlar üniversiteye alınmazken, ikna odalarında şerefsizce muamele yapılırken neredeydiniz? Hiçbiriniz tepki gösterdiniz mi? Sizinki sadece popülist politika. Şimdiye kadar bir tane mağdur başörtülü kadın için geldiniz mi? Kadın bizim anamız\" diye konuştu. Karşılıklı tartışma devam ederken İl Genel Meclisi Başkanı Kaya, \"Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu? Biz hiç kimsenin elbette öldürülmesini istemiyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görülmesine geçildi.



Görüntü Dökümü:

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-CHP\'li Meclis Üyesi Yıldız Bek\'in konuşması

-CHP\'li Meclis Üyesi Burçin Solmaz\'ın konuşması

-İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya\'nın konuşması

-Detaylar

(SÜRE: 7 Dk ) (BOYUT: 165 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)BİNGÖL\'DE SELİN YIKTIĞI KÖPRÜ ONARILDI



Bingöl\'de, 13 Nisan\'daki selde zarar gören Çapukçur Deresi üzerindeki Abdullah Benzencir Köprüsü, onarılıp trafiğe açıldı.

Çapakçur Deresi üzerindeki 71 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki Abdullah Benzencir Köprüsü, onarıldıktan sonra törenle yeniden ulaşıma açıldı. Törende konuşan Vali Ali Mantı, köprünün tekrar ulaşama açılmasının vatandaşları son derece rahatlattığını söyledi. Vali Mantı, \"Öncelikle Başkanımıza yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bingöl\'de iki köprümüzün arka arkaya tekrardan ulaşıma açılması hem halkımızı hem de bizleri son derece rahatlattı. Son derece güzel bir köprü yapılmış. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bingöl halkımızın sabrına ve teveccühüne teşekkür ediyorum. Firmamız söz verdiği zamanda bitirdi köprüyü, bu anlamda firma yetkililerimize teşekkür ediyorum. Verilen işler zamanında bitirildiğinde biz bir kat daha mutlu oluyoruz. Bu köprümüzün başta Bingöl halkı olmak üzere herkese hayırlı olsun diliyorum\" dedi. Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi arasında bağlantı sağlayan yolun da asfaltlandığını söyledi. Başkan Barakazi, şunları kaydetti: \"13 Nisan\'da meydana gelen sel felaketi sonucu bu köprümüz ile Çapakçur Deresi üzerinde bulunan yaya köprümüz yıkıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Enver Fehmioğlu ve Valimiz Ali Mantı\'nın girişimleriyle köprüleri AFAD üzerinden finansman etmek için müracaatta bulunduk. Sayın Valimiz burada talebimizi onayladıktan sonra AFAD\'a gittik ve siyasilerimizin girişimiyle AFAD parayı gönderdi. Daha sonra yaptığımız bir davetiye usulüyle burayı ihale ettik. İhaleyi de hem siyasilerimiz hem de Sayın Valimizin huzurunda gerçekleştirdik ki şaibelere sebep olmasın ama buna rağmen farklı şeyler söylendi. Ama burası gayet şeffaf bir şekilde ihale edildi. İhaleyi alan yüklenici firma belirlenen zamanda işini tamamladı. Aşağı Çarşı\'dan köprüye bağlantı sağlayan yan yolu da yükselttik. Köprümüzün resmi açılışı Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecektir. Abdullah Bazencir Köprüsü ve Çapakçur Deresi üzerinde yapılan yaya köprümüzün hayırlı olmasını diliyorum.\" Konuşmaların ardından Vali Mantı ile Belediye Başkanı Barakazi, makam araçları ile köprüden geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye Başkanı Barakazi\'nin konuşması

-Vali Mantı\'nın konuşması

-Köprüden detaylar

-Vali ile Belediye Başkanının makam arabasıyla köprüden geçişleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BAŞKAN KOCADON ENGELLİLERLE BULUŞTU

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi\'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü , engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Azka Otel\'de yemek verildi. Gecede, engelli vatandaşlar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'un yanı sıra, Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Ünal, Milli Eğitim Bodrum Şube Müdürü Eyüp Demirci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu, İsmail Altındağ ve Kemal Orman, ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşlar, aileleri ve öğretmenleri katıldı. Gecede konuşan Başkan Kocadon, \"Hepimiz evlatlarımızla beraber büyüyoruz. Ben de neredeyse 19 yıldır onlarla beraber, her gün biraz daha büyüyorum. Çoğalarak, sevgiyle, hoşgörüyle büyüyoruz. Hatta, belediyemizin son çalışmalarında, artık ailelerin de kafasındaki \'Acaba bizden sonra ne olacak?\' sorusunu yok ederek büyüyoruz. Yakında hep beraber çok güzel bir temel atacağız, işte bu ailelerin kafasındaki soru işaretlerini yok etmek için. Bunun yanında hepiniz biliyorsunuz, gerçek sevgiyi sizlerle yaşıyorum. O kadar saf, güzel duygularla içinizdeki sevgiyi bana yansıtıyorsunuz ki, gerçekten çok mutlu oluyorum. Büyüyen o çocuklarımızın tek başına dolmuşta gitmelerini, spor sahalarında maç izlemelerini, hatta birçok kafede çalıştıklarını dahi zaman zaman görüyorum. Dolayısıyla verdiğimiz emeklerin hiçbirinin, siz değerli eğitimcilerimizle beraber, yabana gitmediğini görüyoruz. Kısacası sevgi engel tanımıyor, arkadaşlar. Özellikle evlatlarımızın gelişimlerini ve büyüdüklerini görüyor, hissediyorum. Biliyorsunuz, sizler hep benim gönlümde, yüreğimdesiniz. Hep en duygu dolu yönlerimi sizlerle beraber yaşadığımı bir defa daha ifade etmek isterim. Ulu çınarlar daha fazla rüzgarlara ve fırtınalara maruz kalır. Her zaman yanınızdayım, yanınızda olmaya da devam edeceğim. Sizlerle gerçekten onur ve gurur duyuyorum. Ailelerin de bu özverisi, herkese örnek olsun. Hiçbir zaman çocuklarımızı saklamayalım, bizlerle beraber büyütelim. Yeter ki inanarak yapalım arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum\" dedi. Başkan Kocadon, geceye katılan engelli vatandaşlarla birlikte Bodrum\'un yerel sanatçısı Aykoç ve grubunun hareketli şarkılarıyla dans ederek eğlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Geceden genel detay görüntü

- Kocadon\'un açıklamasınden görüntü

- Kocadon\'un dans etmesinden görüntü

- Toplu fotoğraf çekiminden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)HAKKARİ POLİSİ, ÖĞRENCİLERLE HALI SAHA MAÇI YAPTI



Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Ön Yargılara Çalım At\' projesi kapsamında polisler, öğrenci ve öğretmenlerle halı saha maçı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü, polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenirken, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince organize edilen \'Ön Yargılara Çalım At\' projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve polislerden oluşan karma takımlar halı saha maçı yaparak birlikte vakit geçirdiler. Oldukça çekişmeli geçen maçın sonunda polis memurları, Hakkarili gençlerle hatıra fotoğraf çektirdi. Polis ekiplerinin düzenledikleri halı saha maçının çok zevkli ve eğlenceli geçtiğini belirten gençler, bu tür sosyal aktivitelerin sık sık tekrarlanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerle röportaj

-Polis ekipleri, öğretmen ve öğrencilerle halı sapa maçı yaparken

-Maçtan genel ve detaylar



BOYUT:146 MB,SÜRE:1 DK 18 SN

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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