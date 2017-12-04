DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ERZİNCAN\'DA ASKERDEN KEDİYE İŞKENCEYE BÜYÜK TEPKİ



ERZİNCAN\'da er 25 yaşındaki Taner H.\'nin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., askeri inzibata teslim edildi.

Olay, bugün Ordu Caddesi üzerindeki Erzincan Askeri loimanlarının nizameyesinin önünde meydana geldi. Vatani görevini yapmak için Erzincan\'da bulunan er Taner H., hafta sonu nedeniyle çarşı iznine çıktı. Er Taner H\'nin akşam saatlerinde askeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı. Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.\'nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı ve dehşet görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Kısa sürede yakalanan ve asker olduğu belirlenen Taner H\'nin yapılan muayenesinde 221 promil alkollü çıktığı tespit edildi. Taner H., daha sonra teslim edildiği askeri inzibat tarafından gözaltına alındı.

Vahşet görüntülerinin sosyal medya da kısa süre içerisinde yayılmasının ardından başta Erzincanlı vatandaşlar olaya büyük tepki yağdı. Vicdanları sızlatan götüntüyü izleyen birçok kişi akşam saatlerinde askeri lojmanların önüne gelerek, olayı gerçekleştiren askere ceza verilmesini istediler.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan\'da yavru kediye alkollu bir er tarafından yapılan işkence görüntülerinin sosyal medya da yayınlanmasının ardından Erzincan Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kediye işkence yapan erin, hafta sonu izninden alkollü döndüğü ve terhisine 3 gün kaldığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

\"03.12.2017 günü yazılı ve görsel medyada yayınlanan \"Erzincan Orduevi\'nde bir askerin kediye işkence yaptığıö ile ilgili haberler üzerine Valiliğimizce gerekli inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde olayın failinin Erzincan Muhabere Alayında zorunlu askerliğini yapmakta olan Muhabere Er T.H. olduğu tespit edilmiştir. İlgilinin terhisine üç gün kaldığı ve hafta sonu izninden 221 promil alkollü olarak döndüğü anlaşılmıştır. Kamuoyunda haklı bir infiale neden olan ve vicdanları yaralayan olayın faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Taner H\'nin kediye işkence yapması

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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HATAY\'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 11 ÖLÜ, 9 YARALI (EK)

2)6\'SI ÇOCUK, 11 KİŞİ ÖLDÜ

Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde meydana gelen feci kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 11\'e çıktığı, ölenlerden 6\'sının ise çocuk olduğu, yaralı sayısının da 9 olduğu bildirildi. Açıklama şöyle:

\"Bugün saat 15.00 sıralarında Altınözü ilçesi Yolağzı mahallesi ile Kansu mahallesi arasında seyreden ve yasadışı göçmen taşıyan 63 AK 7.. plakalı minibüs ile karşı yönden gelen kamyonun karıştığı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 6\'sı çocuk, 4\'ü yetişkin 10 yabancı uyruklu şahıs ile minibüs sürücüsü hayatını kaybetmiş, yaralanan yabancı uyruklu 9 kişi ise ilimizdeki farklı hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların tedavilerine başlanılmış olup, minibüste bulunan tüm şahısların kimlik ve uyruklarını belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kalabalıktan görüntü

-Cenaze aracından görüntü

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK /HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)ANNE İLE KIZI ÜST GEÇİDİN ALTINDA KAZADA CAN VERDİLER



YALOVA’da üst geçidin altından yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 83 yaşındaki Gülsüm Öztürk ile kızı 51 yaşındaki Sabriye Öztürk feci şekilde öldü. Kazazedelerin yakınları, Gülsün Öztürk\'ün yaşlılığa bağlı olarak ayaklarındaki rahatsızlığından dolayı, hemen yakınlarında bulunan üst geçidi kullandıklarını belirtirken, yaşlı ve engelliler için de üst ya da alt geçitlere uygun sistemin konulmasını istediler. Kaza, dün saat 20.15 sıralarında Yalova-İzmit Karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çiftlikköy ilçesinde Yalova şehir merkezine giden E.S. Durmuş (26) yönetimindeki 77 BA 896 plakalı minibüsün, araç trafiğinin yoğun olduğu karayolunda üst geçidin hemen altından yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Öztürk ile kızı Sabriye Öztürk\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ile kızı metrelerce savrulurken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolda talihsiz anne ile kızının yaşamını yetirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım da tek şeritten sağlandı.

Yaşamını yitiren Gülsüm Öztürk ile kızı Sabriye Öztürk\'ün cansız bedenleri Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü E.S. Durmuş, ise gözaltına alındı.

ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR

Anne ile kızının yaşamlarını yitirdiği kazanın hemen üst geçidin altında meydana gelmesi akla, \'Niçin üst geçidi kullanmadılar ?\' sorusunu getirdi. Bununla ilgili olarak kazada ölenlerin yakınları Gülsüm Öztürk\'ün yaşlılığa bağlı olarak ayaklarından rahatsız olduğunu belirterek, bu nedenle üst geçidi kullanmamış olabileceklerini söylediler. Yakınları, ayrıca üst veya alt geçitlere engelliler ilee yaşlıların yararlanabileceği uygun bir sistemin konulması gerektiğini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Cenazelerin kaldırılması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)OTOMOBİL TIR\'A ARKADAN ÇARPTI: 5 YARALI



BOLU’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 5 yaşındaki Nilda Acarer, ambulansın içinde \"Annem ölmez değil mi?\" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Gökhan Yücel yönetimindeki 06 AAZ 827 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Cengiz Güler’in kullandığı 41 UT 755 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Mehtap Yücel, İlkay, Rabia ve Nilda Acarer yaralandı. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası ambulansa bindirilen 5 yaşındaki Nilda Acarer, başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan annesi Rabia Acarer için \"Anneme bir şey olmaz değil mi? Annem ölmez değil mi?\" diyerek gözyaşı döktü. Küçük Nilda’yı aynı ambulansta bulunan babası İlkay Acarer, ellerini tutup, \"Korkma kızım, annen iyi\" diyerek teselli etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan ve Mehtap Yücel\'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle 3 şeritli olan TEM’in tek şeridi trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ambulansta küçük kızın ağlaması

-Yolda oluşan trafik

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)OTOMOBİL KAVŞAKTA HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 4 YARALI



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde otomobilin kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot İskelesi yolu üzerinde meydana geldi. Vasfi Efendi idaresindeki 34 CRV 34 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Kılıç idaresindeki 01 V 0398 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Mehmet Kılıç ile aynı araçta bulunan Hüseyin Bulut, Ayşe Kılıç ve Ayşe Aydın yaralandı. Hafif ticari aracın arka koltuğunda oturan Ayşe Kılıç ve Ayşe Aydın hasar gören araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi aracın kapısını keserek 2 kadını kurtardı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

-Yaralıların araçtan çıkarılması

-Sağlık ekibinin müdahalesi ve yaralıların ambulansa konulması

Haber-Kamera: Haluk TURGUT /GEBZE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI KAMYONET DEREYE UÇTU: 1 YARALI



ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 4 metre yükseklikten dereye uçan kamyonetin sürücüsü Mehmet K., yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet K.\'nın 1.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak\'ta meydana geldi. 43 yaşındaki Mehmet K.\'nın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye uçtu. Ters dönen kamyonette sıkışan Mehmet K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet K.\'nın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ambulanstaki yaralı ve sağlı görevlilerinin müdahalesi

-dere uçan otomobilden görüntü

-genel ve detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15 KATLI BİNADA YANGIN DEHŞETİ: 18 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



GAZİANTEP\'te, site içerisindeki 15 katlı binanın 4\'üncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alevlere teslim olan dairedeki 1 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan bina sakinlerinin itfaiye tarafından tahliye edildiği yangında, 18 kişi dumandan etkilendi.

Akkent Mahallesi\'nde bulunan Girişim Sitesi C Blok 4\'üncü kattaki dairede, akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün daireyi sararken evde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 genç yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü. 15 katlı binada oturanlardan bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst kattakiler ise dumandan etkilenip mahsur kaldı. İhbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi, bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer taraftan araç merdiveniyle mahsur kalanları tahliye etti. Yangında dumandan etkilenen 18 kişiye, sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle uzun süre dışarıda bekleyen vatandaşlar, ekiplerin çalışmasının ardından evlerine döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- İtfaiyenin müdahalesi

- Yangından tahliye edilenler

- Bahçedeki kalabalık

- Vatandaşlarla röp.

- Polis ve sağlık görevlileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SİNOP\'TA 2 KATLI EV, SAMANLIK VE AHIR YANDI



SİNOP’un Erfelek ilçesinde 2 katlı ev, samanlık ve ahır çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sinop\'un Erfelek ilçesi Çayır Köyü\'nde Sefa Erdem’e ait evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın evin yanında bulunan samanlık ve ahıra da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalesine rağmen 2 katlı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Yangından detay

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim ASLAN / SİNOP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAYRAMİÇTEKİ YANGINDA BELEDİYEYE AİT BİNA TAMAMEN YANDI



ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, belediyeye ait kullanılmayan binada yangın çıktı. Lodosun ra etkisiyle kısa sürede bütün binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İnönü Caddesi\'nde Bayramiç Belediyesi\'ne ait olan ve kullanılmayan binada çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesi\'ne ait 2 itfaiye aracı sevk edildi. Aşırı lodos nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın bölgesinin yaklaşık 20 metre ilerisinde sanayi bölgesinin bulunması paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri, yangının sanayi bölgesine sıçramaması için önlem aldı.

Bayramiç Belediye Başkanı Ak Partili Sadettin Arslan da yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Arslan, yangının neden çıktığının şuan tespit edilemediğini, olayın kundaklama olabileceğini ifade etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntü

- Olay yerine gelen vatandaşlardan görüntü

- Belediye Başkanı Sadettin Arslan ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL /BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TEK KATLI EV ALEV ALEV YANDI



İZMİT\'te, Selahattin Durak\'a ait ev alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Gece dün saatlerinde, İzmit Yeni Mahalle İnkılap Caddesi\'nde Selahattin Durak\'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni belirlenmek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevli cep telefonu görüntüsü

-İtfaiyenin evin içerisindeki alevlere müdahalesi

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TIR ALEV ALEV YANDI



ADANA\'nın Pozantı ilçesinde beton kiriş yüklü TIR, kupa kısmından alev alarak yandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu\'nun Çamalan mevkiinde meydana geldi. Can Yüce\'nin kullandığı 41 VE 595 plakalı beton kiriş yüklü TIR, hareket halindeyken, kupa kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü Can Yüce, TIR\'ı sağa çekip, durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. Yüce, bu sırada karayolundaki sürücülerler birlikte yangına müdahale etmesine rağmen alevler aracı tamamen sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle TIR\'daki yangın söndürüldü. TIR\'ın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR alev alev yanması,

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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HURDACIDAKİ EL BOMBALARI PATLADI 1 KİŞİ YARALANDI

ADANA\'da hurdacıların bulduğu 3 el bombasından 2\'si patlayınca 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Cuma Ali Yılmaz, iddiaya göre bir yurdun kullanılmayan malzemelerini satın aldı. Bu malzemelerin içinde 3 el bombası buldu. Yılmaz, el bombalarını incelerken peş peşe 2 patlama meydana geldi. Elinden ve yüzünden yaralanan Cuma Ali Yılmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri genel görüntü

- Yerde patlayan fünye

- Olay yeri inceleme çalışırken

- Adana emniyet müdürü Selami Yıldız inceleme yaparken

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KİRACIYLA KAVGA ETTİ, ARAYA GİREN DAMADINI ÖLDÜRDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI



KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi 62 yaşındaki Emin Çakmak, pencerelerin çerçevelerini söküp asansörlü nakliye aracıyla 3\'üncü kattaki evden eşyaları çıkaran kiracısı 24 yaşındaki Mehmet Yalçın\'la kavga etti. Elindeki bıçağı rastgele sallayan Çakmak, kavgayı ayırmak isteyen damadı 34 yaşındaki Yunus Gökçe\'nin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Olay akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Yeni Fazilet Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet Yalçın, taşınmak amacıyla kirada oturduğu 4 katlı apartmanın 3\'üncü katındaki daireden eşyalarını asansörlü nakliye aracıyla taşımak istedi. Evin pencere çerçevelerini söküp asansörlü nakliye aracıyla eşyalarını aşağıya indirten Mehmet Yalçın ile ev sahibi Emin Çakmak arasında tartışma çıktı. Ev sahibi Emin Çakmak, pencere çerçevelerinin sökülmesine tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emin Çakmak bıçakla Mehmet Yalçın\'a ve yanında bulunanlara saldırdı. Emin Çakmak\'ın damadı Yunus Gökçe de araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Çakmak\'ın rastgele salladığı bıçakla damadı Yunus Gökçe, kiracısı Mehmet Yalçın ile M.G. (49), R.Y. (43), A.Y. (42), Z.K. (29), S.G. (18) ve H.Y. (17) yaralandı.

Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan damat Yunus Gökçe doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 yaralı hastanede tedaviye alınırken polis ekipleri ev sahibi Emin Çakmak\'ı yakalayarak gözaltına aldı. Çakmak\'ın \"Kendimde değildim. Kimleri bıçakladığımın farkında değilim\" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın meydana geldiği sokak

-Polislerin inceleme yapması

-Hastanenin dışından ve hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarının görüntüsü

-Ölen Yunus Gökçe\'nin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN /TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ



ADANA\'da 40 yaşındaki Bülent Gönen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak\'ta bulunan bir narenciye bahçesinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, gece sokaktan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz kanlar içinde yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde başından ve boynundan tabancayla vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin üzerinden Bülent Gönen adına düzenlenmiş kimlik ve cep telefonu bulundu. Polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından Gönen\'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis aracı ve olay yerinden görüntü

- Olayın meydana geldiği sokakğın numarsından görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Yerdeki boş kovanlardan görüntü

- Polislerin ceset üzerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SAHTE POLİS, GERÇEĞİNE YAKALANDI



ADANA\'da kendisini polis olarak tanıtıp işyerlerinden para istediği öne sürülen Hakan Ç., gerçek polislere yakalandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemal Paşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, kendisini Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği\'nde görevli polis olarak tanıtan Hakan Ç., sokaktaki işyerlerine girerek para istedi. Hakan Ç.\'den şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen Hakan Ç.\'yi suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel ve detay

-FOTOĞRAF

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAYALIKLARA YUVARLANAN ALKOLLÜ KİŞİ, YARDIMA GELEN POLİSLERE TAŞ ATTI



Kütahya\'daki tarihi Hisar Kalesi\'nden kayalıklara yuvarlananan ve alkollü olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Osman A., yardıma gelen polislere taş atınca biber gazıyla etksiz hale getirilip, kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi\'ndeki tarihi Hisar Kalesi surları altında meydana geldi. Osman A., iddiaya göre içki içerken dengesini kaybedip yamaçtan kayalıklara doğru yuvarlandı. Bağırıp yardım isteyen Osman A.\'nın sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. 112 acil servis ekibiyle birlikte olay yerine gelen polisler bir süre el feneriyle Osman A.\'yı aradı. Osman A. polislerin yanına geldiğini görünce taş atmaya başladı. Polis ekipleri yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına rağmen taş atmayı sürdüren Osman A.\'yı biber gazı sıkıp etkisiz hale getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Osman A. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Polis ve sağlık ekiplerini arama çalışması,

-Alkollü kişinin bulunması polislere taş atmaya çalışması,

-Polislerin ikna çabaları,

-Tepeden indirilmeye çalışmaları,

-Aşağıya indirilerek ekip otosuna bindirilmesinden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GAZİANTEP\'TE \'SÜPER AY\'



GAZİANTEP\'te ayın dünyaya en yakın konumdaki hali olan \'Süper Ay\' görüldü.

Dünyanın uydusu ay, kentte akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde belirmeye başladı. İlerleyen saatlerde dünyaya en yakın haliyle olağandan daha parlak hale dönüşen \'Süper Ay\' güzel manzaralar oluşturdu. 21\'inci yüzyılın en büyük ayı olarak belirtilen \'Süper Ay\'ı görüntülemek ve fotoğraflamak isteyenler, o anları ölümsüzleştirmek uzun süre için çaba sarf etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- \'Süper Ay\'

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MUHARREM İNCE: KENDİLERİ IMF’YE BORÇ VERECEK KADAR ÇALMIŞLAR

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ABD\'de çeşitli suçlardan yargılanırken, itirafçı olarak ifade veren Reza Zarrab\'ın açıklamaları üzerinden hükümeti eleştirdi. Zarrab için \"35 yaşındaki çocuk koskoca devleti satın almış\" diyen İnce, \"IMF’ye borç verecek düzeydeyiz biz diye bağırıyorlar. Doğru, haklılarmış ama Türkiye’yi kast etmiyorlarmış, kendilerini kast ediyorlarmış. Kendileri IMF’ye borç verecek kadar çalmışlarö diye konuştu.

Çiftlikköy Kültür Merkezi’nde yapılan 10\'uncu CHP Olağan Çiftlikköy İlçe Kongresi’ne partililerin yanı sıra Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İl Başkanı Özcan Özel, Merkez İlçe Başkanı Ertan Şener de katıldı. Çiftlikköy İlçe Başkanı Nedim Güler’in açılış konuşmasıyla başlayan kongrede divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden kongrede faaliyet raporları okundu.

Kongrede söz alan milletvekili Muharrem İnce ise gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, İran\'a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD\'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamalarından Miami\'de tutuklandıktan sonra itirafçı olan işadamı Reza Zarrab\'ın açıklamaları üzerinden hükümeti eleştirdi. İnce, “Bir insan koluna 1 milyonluk saati nasıl takar? Dünyalar benim olsa, 1404 lira ile geçinen insanlar varken o saati koluma takamam. Hele hele rüşvet parasıysa. Bunlar da hep adamlarıydı. O 4 bakanı gelip mecliste akladılar. Biz \'Yargılansınlar Yüce Divan\'a gitsinler\' dedik, AKP’liler \'gerek yok\' dedi. IMF’ye borç verecek düzeydeyiz biz diye bağırıyorlar. Doğru, haklılarmış. Doğru ama Türkiye’yi kast etmiyorlarmış, kendilerini kast ediyorlarmış. Kendileri IMF’ye borç verecek kadar çalmışlar. Bunun bedeli var\" dedi.

\"YEMEĞİ KİM YEDİYSE HESABI O ÖDEYECEK\"

Türkiye\'nin büyük bir devlet olduğunu söyleyen Muharrem İnce, kendisi ile ilgili bir konuya değinerek, eleştirilerini sürdürdü. İnce, \"1910 senesinde Yunanistan’ın Selanik Vilayeti’nde dedemin dedesinin keçilerine Yunan jandarması el koymuş, 2017 senesinde. Bu belgeyi buldum ben. Bu devlette kaydı var merak etmeyin. Ayakkabı kutusunun kaydı var, yatak odasındaki kasaların kaydı var merak etmeyin. Bir gün hesap verilecek. Yemeği kim yediyse hesabı o ödeyecek. Milli meseleymiş bu. Saat çalmak ne zamandan beri milli mesele oldu. Kim yaptıysa gitsin hesabını versin. Türk Bayrağı’nın önünde poz verdirdiler Zarrab’a, vatandaş yaptılar, ‘hayırsever işadamı’ dediler. Şimdi ne oldu? İtirafçı oldu, anlatıyor tek tek. 35 yaşındaki çocuk koskoca devleti satın almış. Yazıktır, günahtır. Utanmadınız mı hiç? Ne kadar verdin diyor savcı. 45-50 milyon euro verdim diyor. 45 mi 50 mi? Arada 5 milyon euro var. 25 milyon lira yapar. Şu salonu toplasak bizim servetimiz 25 milyon yapmaz. Adam hatırlayamıyorö ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Amerika ile yaşadığı krizin ilk kriz olmadığını kaydeden İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

“Amerika ile ilk kez aramızda kriz yaşanmıyor. Cumhuriyet 1923’te kuruldu. 23’ten sonra hemen 26’da ilk krizi yaşadık Amerika ile. Tarsus’ta, Kayseri’de, Gaziantep’te Amerikan okulları vardı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkınca bu okullar kapatıldı. Amerika ile krizi yaşadık. Sonra o kadar çok kriz yaşadık ki Amerika ile. Kıbrıs’ta yaşadık, hatırlayın. Bu bizim ilk krizimiz değil. Amerika ile Türkiye arasında bir problem olduğunda tabii ki Türkiye’nin yanında oluruz. Bundan yana kimsenin kuşkusu var mı? Ama Obama’nın sesini özledim diyen sensin, terörle mücadele konusunda ‘Bush’un gözlerindeki kararlılığı gördüm’ diyen sensin, Irak’taki Amerikan askerlerinin sağ salim ülkelerine dönmeleri için dua ediyorum diyen sensin, Amerika’nın Ortadoğu’da stratejik ortağıyız biz diyen sensin ama çuval geçirildiğinde askerimizin başına ‘nota verecek misin?’ diye CHP sorduğunda, ‘Ne notası, müzik notası mı?’ diyen sensin ama Reza Zarrab için nota veren de sensin. Senin derdin ne? Senin derdin milli menfaatler mi yoksa bakanlarının çaldığı paralardan zor durumda olmak mı. Biz Türkiye’nin tabii ki yanındayız ama koluna 1 milyon liralık saat takanlarla işimiz olmaz. Çikolata kutusu içinde dolar götüren insanlarla işimiz olmaz. 30 yaşındaki çocuğa kendini teslim edenlerle işimiz olmaz.ö

Yapılan konuşmaların ardından kongrede seçim yapıldı. Seçim sonucu tek liste ile aday olan mevcut başkan Nedim Güler, yeniden başkanlığa getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan görüntü

-Muharrem İnce\'nin konuşması

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: ANAYASA MAHKEMESİ BİLE ÇALIŞMIYOR



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle mahkemelerin çalışamadığını ifade ederek, \"Anayasa Mahkemesi bile çalışmıyor. Hakim bir masada otururken alıp götürülüyor. Bu adamda suçlu diye. Daha karar verecek iken götürülüyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu iş 3 ay, 6 ay, 9 ay olur. Ama siz bunu sürekli hale getirirseniz o zaman adalet rafa kalkar.\" dedi.

SP Tokat İl Başkanlığı\'nın 6\'ncı olağan kongresi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu\'nun katılımıyla gerçekleştirildi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans salonunda düzenlenen kongre İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Kongrede konuşan Temel Karamollaoğlu, Türkiye’de bir numaralı problemin kutuplaşma olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, \"Biz kutuplaşırsak, dışarıdan gelen saldırıya karşı direnç gücümüz azalır. Kim sağlıyor bu kutuplaşmayı meydana getiriyor? Liderlerin tavrı, arkadaşlara diyoruz ki, \'Etmeyin, birbirinize saldırmayın\'. Bu memleket bizim. Sizin gibi düşünmeyenler de bu memleketin evladı. Bir tornadan çıkmış çubuk gibi olamayız. Elbette ki insanlar farklı olacaklar. Farklılıklar bize zenginlik katar. Bunu kabul etmeden ülkede huzur olmaz. Ama biz aramızdaki ihtilafları kavga ederek değil. Kutuplaşarak değil. Konuşarak bir masa etrafında müzakere ederek çözebiliriz. Kutuplaşma sadece liderler tarafından önlenebilir. Kutuplaşmanın en önemli unsuru liderlerin takıldıkları tavırdır. Bu olamadan kardeşlik olmaz.\" dedi.

\"ANAYASA MAHKEMESİ BİLE ÇALIŞMIYOR\"

15 Temmuz\'un ardından OHAL ilan edildiğini kaydeden Karamollaoğlu şöyle devam etti:

\"Olağanüstü hal ne demek? Gerekli miydi? Evet, böyle bir kalkışma olunca olağanüstü hal edilir. 3 ay, 6 ay bilemedin 9 ay için ama siz bunu böyle yapmazsanız o zaman siz adaleti tesis edemezsiniz. Çünkü bugün olağanüstü hal olduğu için mahkemeler çalışamıyor. Anayasa Mahkemesi bile çalışmıyor. Hâkim bir masada otururken alıp götürülüyor. Bu adamda suçlu diye. Daha karar verecek iken götürülüyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu iş 3 ay, 6 ay, 9 ay olur. Ama siz bunu sürekli hale getirirseniz o zaman adalet rafa kalkar. Hukuksuzluk olur. İşte bugün Türkiye’de referandum da oyladığımız başkanlık sistemi aslında başkana veren bir sistem. Biz bunun karşısındayız.\"

\"SEÇİM BARAJI KALKSIN\"

Hazineden yardım alamadıklarını için yakında kampanya başlatacaklarını belirten Karamollaoğlu, \"Bu kampanyamızda seçim barajı kaksın, uyum yasaları adalet üzerine inşa edilsin. Devlet desteği bütün siyasi partilere eşit oy nispetiyle mutlaka dağıtılsın. Bunu istiyoruz biz. Biz bunu sağlayamadığımız zaman neye muhtacız, bizim üyelerimizin katkılarına. Allah razı olsun geçen bir takım problemler yaşadık, bir tane teşkilat mensubumuzun çocuğu 6-7 yaşında haftalık harçlığını göndermiş kardeşi ile beraber, 2 tane 5 lira geldi. Bana göre 5 bin liradan, 500 bin liradan daha kıymetliydi\"

Kongrede mevcut başkan Bilal Metehan Aydın yeniden İl Başkanı seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kongreden görüntüler

-Karamollaoğlu\'nun konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL /TOKAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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