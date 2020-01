DHA YURT BÜLTENİ-1

ŞEMDİNLİ\'DE 6\'SI ASKER 8 ŞEHİT

1)ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker ile 2 güvenlik korucusu için akşam saatlerinde Van Jandarma Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Basına kapalı olarak düzenlenen tören, şehit asker ve korucuların cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit asker ve korucuların özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasının ardından, şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak Zolguldak, Piyade sözleşmeli erler Tayfun Kavun Kırşehir, Sercan Kara Isparta, Erhan Karaca Samsun, Emre Karaaslan Bursa, Ömer Küçük\'ün cenazeleri ise memleketi Hatay\'a 2 ayrı uçağa konularak uğurlandı. Aynı çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Alaattin Tekin ve Osman Yeşil ise helikopterle Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine gönderildi.

Haber: VAN,(DHA)

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak\'ın baba evine ateş düştü (ek)

2)ŞEHİT ANNESİ: GARİP YAVRUM HOŞ GELDİN

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Gökhan Kurak\'ın cenazesi askeri uçakla Zonguldak\'a getirildi. Şehit Gökhan Kurak\'ın cenazesini Zonguldak Havalimanında Zonguldak Vali Yardımcısı Bedrettin Sağsöz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti Zonguldak Milletvekilli Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, İl Jandarma Alay Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Dua edilmesinin ardından şehidin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehit Kurak\'ın cenaze aracındaki tabutuna sarılan acılı anne Bahriye Kurak ve yakınları gözyaşı döktü. Bahriye Kurak, \"Yavrum biz seni böylemi bekliyorduk. Garip yavrum hoş geldin\" diye ağıtlar yaktı. Şehit Gökhan Kurak\'ın cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Kurak, bugün Karapınar Beldesi\'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

3)DİYARBAKIR\'DA BÜYÜK TERÖR OPERASYONU

Diyarbakır sabah saatlerine büyük bir terör operasyonu ile uyandı. Merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Semti\'nde güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda uzun süre silah sesleri duyuldu. Operasyon kapsamında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans sevkedilirken, itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Operasyon halen devam ediyor.

4)TUNCELİ\'DE ÖLDÜRÜLEN 8 PKK\'LIDAN 4\'Ü ARANANLAR LİSTESİ GRİ KATEGORİDE



TUNCELİ\'nin Nazimiye ile Pülümür ilçesi arasında yer alan Kadısırtı Şelalesi bölgesinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen PKK\'lı 8 teröristten 4\'ünün, örgütün üst düzey sorumluları olduğu ve İçişleri Bakanlığı\'nın arananlar listesi gri kategoride yer aldığı belirlendi. Dün sabah saatlerinde Nazimiye ile Pülümür ilçeleri arasında yer alan Kadısırtı Şelalesi yakınlarında 9 kişilik PKK\'lı grubun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, sabahın erken saatlerinde helikopterlerle bölgeye indirilildi. Öğle saatlerinde PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi, diğer 5 PKK\'lı ise Efeağlı Köyü bölgesindeki sık ağaçlarla kaplı ormanlık alana kaçtı. İz süren güvenlik güçleri, akşam saatlerine kadar aralıklarla girilen çatışmalarda 1 kadın teröristi sağ, diğer 4\'ünü ise ölü ele geçirdi. Öldürülen 8 teröristten 3\'ünün kadın olduğu belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN PKK\'LILARDAN 4\'Ü GRİ KATEGORİDE

Öldürülen teröristlerden 4\'ünün, örgütün Tunceli bölgesinde üst düzey sorumluları oldukları ve İçişleri Bakanlığı\'nın arananlar listesi gri kategoride olduğu belirlendi. \'Savaş\' kod adlı PKK\'lı Hamza Güler\'in (36) örgütün sözde doğu cephesi sorumlusu ve Dersim Eyaleti olarak adlandırdığı Tunceli, Erzincan ve Sivas bögesini içine alan bölgenin yönetiminde yer alan 5 kişiden biri olduğu bildirildi. \'Sema\' kod adlı Besna Kartal\'ın (26) örgütün doğu cephesi kadın sorumlusu, \'Tolhidan\' kod adlı Ejder Yücedağ (25) ile \'Medya Derik\' kod adlı Remziye Bağırtan\'ın (27) da Pülümür ve Nazimiye bölgelerinde sorumlu düzeyde oldukları belirtilrdi. Terörist grubun bölgede kış üstlenmesi için hazırlık yaptıkları ifade edildi. Ayrıca PKK\'lılardan 2\'sinin Kandil\'de uzun süre keskin nişancı eğitimi aldığı tespit edildi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ

Gri listedeki 4 teröristin Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde birçok eyleme katıldığı, çok sayıda asker ve sivilin şehit edilmesi olaylarında bizzat yer aldıkları kaydedildi. Savaş kod adlı PKK\'lı Hamza Güler\'in örgütün Tunceli\'deki en önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi. Operasyonla son yıllarda örgüte vurulmuş en ağır darbenin vurulduğu bildirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Valiliği, biri sağ, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve muhimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Teröristlerden 4\'ünün arananlar listesi gri kategoride olduğu belirtilen açıklama şöyle: \"02 Kasım 2017 Tarihinde İlimiz Nazımiye İlçesi Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda; toplamda 9 terörist (biri sağ) etkisiz hale getirildiği ve 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirilmişti. Operasyon bölgesinde devam eden arama/tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 4 adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı, 1 adet RPG-7 Anti Personel Mühimmatı, 6 adet RPG-7 Sevk Fişeği, 268 adet Kalaşnikof mermisi, 5 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet El Bombası, 150 adet Bixi Mühimmatı, 94 adet M-16 Mühimmatı, 1 adet El Dürbünü, 2 adet Telsiz, 50 metre kablo, 155 kg amonyumnitrat, 250 litre benzin, 100 metre halat, 17 adet branda, 2 adet şemsiye, 1 ton 110 kg un, 155 kg kuru fasulye, 100 kg makarna, 170 kg mercimek, 200 kg nohut, 100 kg pirinç, 130 kg şeker, 310 kg çay, 50 kg zeytin, 45 kg peynir, 40 adet salça, 20 kg tuz, 10 kg ceviz, 300 kg deterjan, 26 adet battaniye, 25 çift mekap ayakkabı, 2 adet leşker kıyafeti, 5 rulo sera naylonu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının yapılan kimlik tespiti çalışmalarında, 4\'ünün terör arananlar gri listede yer aldığı tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

5)AKŞENER: KİM BANA HAKARET EDİYORSA O FETO\'CÜDÜR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis\'in Ahlat İlçesi\'nde kiraladığı evinde gazeteciyleri ağırlayarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akşener, kendisine en çok hakarat eden kişilerin FETÖ\'cü olduğunu belirterek, \"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çevresindeki FETÖ\'cüleri yakalamak istiyorsa, kim çok bana hakaret ediyorsa, bilsin ki o FETÖ\'cüdür. Yani özel bir şeye gerek yok. Kim bana FETÖ üzerinden ağır hakaret ediyorsa, bilin ki, o kişi FETÖ\'cüdür. Bir eski içişleri Bakanı olarak bilerek söylüyorum. Ben bir turnusol kağıdıyım\"dedi. Akşener erken seçim öngörüsünün de 15 Temmuz 2018 olduğunu söyledi.

İlk yurt içi gezisini Bitlis\'e yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner, Tatvan ve Ahlat İlçesi\'nde vatandaşlarla biraraya gelip, esnaf ziyaretinlerinde bulunduktan sonra Erkizan Mahallesi\'nde 650 liraya kiraladığı evine geçerek bir süre dinlendi. Meral Akşener, Türklerin Anadolu\'ya ilk giriş kapısı olan ve yaklaşık 150 yıl konakladıkları Ahlat\'ta, kiraladığı evinde öince komşuları ile bir araya geldi, ardından kendisini takip eden gezetecileri davet etti. 3 odalı evin salonunda yaklaşık 30 muhabir ve kemaramanı ağırlayıp, çay ikram eden Akşener, bugüne kadar 19 evde yaşadığını, Ahlat\'taki evinin ise 20\'ncisi olduğunu söyledi. Evi çok beğendiğini, dekor işini de Halil İbrahim Oral ve Koray Aydın\'ın eşlerinin yaptığını, Ankada\'daki evini de gözden geçirmeyi düşündüğünü söyledi. Ramazan Bayramını Ahlat\'taki evinde geçireceğini anlatan Akşener, bundan sonraki gezilerini de Trakya ve Karadeniz\'e yapacağını ve her hafta sonunu bir şehirde geçirmeyi hedeflediklerini belirterek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

POLİS EVİNE BENİ ALMADILAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclis başkanlığı yaptığı dönemde Ankara\'daki Polisevi\'ne alınmadığını söyledi. Akşener, \"Daha sonra otellerde kalmaya başladım. Şöyle bir durum oluyor. Devlet koruyor beni. Yani, terörle mücadele yasasına göre devlet koruyor beni. Talep ettiğim için değil. Ankara\'dan bir ekip veriliyor. Bende dert olmasın diye polisevinde kalma nedenim o. Polis evi daha güvenli olduğu için orayı tercih ediyorum. Otele gittiğimizde o iki kişi sizi bekliyor. Kanun gereği. Ben de insanlar yorulsun istemiyorum. 2 ay sonrasında otel müdürleri söylemeye başladı. Bakanlıklardan arıyorlarmış, size iş vermeyiz diye. \'Rica etsek bir daha bizde kalmasanız\' diye. Bunların hepsini yaşadım ben\" dedi.

ERDOĞAN İÇİN TAZMİNAT ÖDEDİM

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tazminat ödediğini söyledi. Akşener, \'hapis işi yanlış\' dediği için tazminat ödediğini belirterek, \"Şimdi sayın Erdoğan biliyorsunuz yasaklı bir dönem geçirdi. \'Muhtar bile olamaz\' denmişti kendisine. Eskiler bilirler, o dönemin bütün siyasi aktörleri hangi görüşten olursa olsun. Bu tavra ve davranışa karşı çıkmışlardı. Bu konuda mücadele edenlerden şahıs olarak biri benim. Rıza Akçalı, Nevzat Ercan ve ben bir de üstüne üstlük beyefendi için tazminat ödedik. Yani \'bu hapis işi yanlıştır\' dediğimiz için. Tahkir ve tezyiften para ödedik. Ben her dönem mahkemelerde sopa yerim zaten. Sonuç olarak sayın Erdoğan\'ın bu konularla ilgilendiğini düşünmüyorum ama tepede olunca bunları göremezsiniz. Oradan gelen öyle bir dil var ki, aşağıdaki adam çift satır kıyma yaparsa yaranabileceğini zannediyor. Ama bilmedikleri bir şey var. Siyasetçiler Türkiye ile ilgili meselelerde birleri ile yan yana gelmek zarureti duyarlar. Şimdi Tayyip Bey\'e ben acımaya da başladım. Bu havuz medyasında bu kadar fikri takibi yapmayan, neyin ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan, öğrenmeye de çalışmayan bu mebzul miktarda bol para ödenen bu insanları nereden buldular ve nasıl oldu? O kadar derin düşmanlık ekiyorlar ki, yani ihtiyaç hasıl olduğunda siyasi sahada merhaba diyecek adamın kaldığını zannetmiyorum. Siyasetçinin siyasetçi için mücadele ettiği anlar olur. Bireysel öfkeleri o kadar yükselttiler ki, bu aşağıdaki takım. Yarın merhaba diyecek şahıs kalmadı. Bu Türkiye\'de ilk defa oluyor\" dedi. Şifa dilediği Deniz Baykal\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın önünü açtığını da belirten Akşener, \"Sayın Baykal Tayyip beyin önünü açtı. Allah kendisine şifa versin. Doğru bir iş yaptığına da inanıyorum. Sayın Baykal\'ın o tavrını ben savundum. Demokrasi için bakarsanız doğru bir iş yaptı. Bugün aynı şeyi yapacak, parmağını kaldıracak insan siyasi sahada bulmak çok zor. Çok şedit çok tahkir edici çok haksız bir dil var\" diye konuştu.

TURNUSOL KAĞIDIYIM

Akşener, kendisine en çok hakarat eden kişilerin FETÖ\'cü olduğunu söyledi. kendisinin turnusol kağı olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

\"MEYDAN OKUYORUM, SÜLALEM VE DAMATLAR\"

\"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çevresindeki FETÖ\'cüleri yakalamak istiyorsa, kim çok bana hakaret ediyorsa, bilsin ki o FETÖ\'cüdür. Yani özel bir şeye gerek yok. Kim bana FETÖ üzerinden ağır hakaret ediyorsa, bilin ki, o kişi FETÖ\'cüdür. Bir eski içişleri Bakanı olarak bilerek söylüyorum. Ben bir turnusol kağıdıyım ülkede. Ben olsam onların üstüne giderim.\" Devletin kendinisi 9 yıldır gözlediğini belirten Akşener, \"Ben bu devletin yetkililerine sesleniyorum. Siz devletsiniz, devletin görevlilerisiniz. Benim gibi gariban bir kadın. Devlet 9 senedir de beni gözlüyor. Evimin önünde bir polis noktası vardı. Şimdi ben kaldırttım. Baktılar kim geldi kim gitti. Devlet güçlüdür. Bu devletin elinde benim ile ilgili bilgi, belge ne karine vardı ise lütfen gereğini yapın. Tutuklayacak mısınız, gözaltına alacak mısınız, gereği ne ise onu yapın. Hukuk bile demiyorum. Bakın bir terör örgütünün yatakçısı, mensubu, sempatizanı şusu, busu olmak bunu kaldıracak iş değil. Hemen ilk ağızda yakalanan FETÖ\'cü diyor. Fakat Allah\'ın sopası yok damat gitti. Şimdi ben ayıp olması diye sayın Kahraman\'a bir beyanda bulunmadım. Bu söylediklerimi de ifademde yazdırdım. Ondan sonra da döndüm dedim ki, \'kim en şiddetli Meral FETÖ\'cüdür diyorsa derhal onun hakkında soruşturma başlatsın.\' Şöyle bir teklifim var arkadaşlar. Benim doğduğum köye gidelim. Orasının 3\'te 2\'si benim akrabam. Köyümüzde FETÖ\'cü yok. Ayrıca benim sülalemde hiç yok. Yani akrabam olmayanlarda da FETÖ\'cü yok. Ben yedi göbek sülalemi toplayacağım karşınıza. Ne görevden alınan ne atılan, ne şu var, ne bu var. Sonra da damatları toplayacağız. Karşı taraftaki damatları toplayacağım. Ama sayım yapacağım. Meydan okuyorum. Sülalem ve damatlar.\" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin kendisine yönelik sert sözleri de değerlendiren Akşener, \"Benim Sayın Bahçeli ile ilgili bir tespitim var. En çok, en ağır, en galiz hakaretleri kime ve kimlere ederse en yakın onlarla dost oluyor.\" dedi.

REKABET ARTIKÇA HERKESİN DEĞERİ ARTACAK

Gazetecilerin grup kuracakmasınız sorusuna da cevap veren Akşener, mecliste grup kurma taleplerinin olmadığını belirterek, \"Ben gezeceğim. İnsanlarla hemhal olacağım. Rekabeti artıracağım. Rekabet arttıkça herkesin değeri artacak. Göreceksiniz oy vereceksiniz, vermeyecekseniz bu başka bir şey. Almaya ve sizi ikna etme gayret edeceğim. Projelerimizle derde deva olacak söylemlerimizle, o saygılı dille seçmenlerin oylarını almaya gayret edeceğim. Bütün bu süreç içerisinde sizleri o kadar rahat ettirecek ki göreceksiniz. Kimse bizim için gömleğini çıkarmıyor. Türkiye için hayalleri olan, endişeleri olan, Türkiye için yapacak işleri olan projeleri olan insanların sadece siyaset yapmış olanlardan bahsetmiyorum. Siyaset yapmak isteyenler de dahil olmak üzere kapılar pencereler her taraf açık. Burada kimse gömlek çıkarmıyor. Ülkücü ülkücü gömleğinde kaldı. Solcu solcuğunda. Burada ortak bir paydamız var. O da vatanseverlik. Türkiye sorunlarına duyulan ilgi, alaka ve burayla ilgili hizmet aşkı. Böyle bakıyorum. Ama özellikle bir telaş içerisinde bir heyecan içerisinde mecliste bir grup kurma talebimiz yok\" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM 15 TEMMUZ

Meral Akşener, erken seçim tahmini ile ilgili de tarih verdi. Akşener, \"15 Temmuz 2018 tarihinde bir erken seçim bekliyorum. Erken seçim olarak bekliyorum. Ben bekliyorum. Bilmiyorum. Benim öngörüm böyle\" dedi.

6)KARAMAN\'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN



KARAMAN\'da bir plastik fabrikasında çıkan yangında kilometrelerce uzaktan görülen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınmasında güçlük çekilen yangın nedeniyle çevre ilçe ve belde belediyelere ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Saat 22.00 sıralarında bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangına yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 araçla müdahale edildi. Yangın saatler sonra kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edebilmesi için fabrikanın bazı bölümleri iş makinalarıyla yıkıldı. Zaman zaman depodaki hammadde varillerinde patlama sesleri duyuldu. Yangın ve patlamalar sırasında can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı fabrikanın yanındaki bisküvi fabrikasında çalışan 300 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürü İsa Kayhan, yangını kontrol altına aldıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Karaman Belediyesi İtfaiye Ekipleri başta olmak üzere, çevre ilçe ve beldeler ile Konya\'dan itfaiye ekipleri takviye olarak geldi. Yaklaşık 30 itfaiye aracı ve 100 itfaiye eriyle yangına müdahale ettik. İlk amacımız, LPG tanklarının bulunduğu bölgeydi. Bir itfaiye aracımızı sadece LPG tanklarını soğutması için görevlendirdik. Yangının çıkış sebebini söyleyebilmek için çok erken. Detaylı incelemeyi yapıp öğreneceğiz.\"

Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayrak da olay yerinde gelip incelemelerde bulundu.



======================================

7)BURSA\'DA OTOBÜS KAZASI, 1 ÖLÜ, 17 YARALI

BURSA\'da bir yolcu otobüsünün, U dönüşü yapmak isteyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza saat 03.00 sıralarında Bursa-İstanbul Otoyolu Selçukgazi Tüneli mevkiinde meydana geldi. 58 yaşındaki İsmail Bildi yönetimindeki 10 VZ 026 plakalı yolcu otobüsü, İzmir\'den aldığı yolcularla İstanbul\'a gitmek için yola çıktı. Bursa\'da yolcu indirdikten sonra Bursa-İstanbul otobanına giren Bildi\'nin kullandığı otobüs, Selçukgazi Tüneli\'ni geçtiği sırada, tadilat nedeniyle gidiş-dönüşün tek yönden yapıldığı yolda U dönüşü yapmak isteyen ve sürücüsünün ismin henüz bilinmeyen 03 NE 835 plakalı otomobil parçaları taşıyan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yan yatarak durabildi. Kazada direksiyon başında sıkışan otobüs şoförü İsmail Bildi hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ile birlikte 17 kişi yaralandı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücü Bildi\'nin cansız bedenini çıkarmak için uzun süre uğraştı.

Yaralılar, Bursa ve Gemlik\'teki çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı yol, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla tekrar açılırken, kazanın yaşandığı bölgede ışıklandırmanın olmaması dikkat çekti.

İsmail Bildi\'nin cesedi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

8)TIR\'A ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde park halindeki TIR\'a arkadan çarpan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü 16 yaşındaki Mustafa Çetinkaya, ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman Çevre Yolu\'nda meydana geldi. Mustafa Çetinkaya yönetimindeki plakasız motosiklet, Orhan Keskin\'e ait park halindeki 47 DK 589 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan Çetinkaya, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çetinkaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Konya\'ya sevk edildi.

9)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI:1 YARALI

ANTALYA\'da 2.49 promil alkollü olduğu belirtilen Yılmaz Aldemir isimli sürücü otomobili ile kırmızı ışıkta bekleyen Âdem Doğan, yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada 4 araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü Âdem Doğan yaralandı.

Kaza, 21.40 sıralarında Konyaaltı İlçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kullandığı 15 DC 500 plakalı otomobili Antalyaspor kavşağı yönüne gitmekte olan Yılmaz Aldemir, kırımızı ışıkta bekleyen Âdem Doğan yönetimindeki 07 ESU 38 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan Doğan, olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme başlattı. Polis ekipleri Yılmaz Aldemir\'in 2.49 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin alındığını bildirdi. Kaza sonrası ayakta durmakta güçlük çeken sürücü uzun süre polislere ismini söylemek istemedi. Çekici arkasında takılı bulunan otomobilin marşına basan sürücü Aldemir, \"Beni bırakın da gideyim\"diye yalvardı.

10)KAÇAN KAMYONETİ KAPANLA DURDURDULAR

KARS Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir kişinin kullandığı kamyoneti, yola kapan atarak durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede, kamyonette 5 bin paket kaçak sigara olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Digor-Kars Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik önünde uygulama yapan polis ekiplerini gören U. S. idaresindeki kamyonet, Digor yolu istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı takibe aldı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometredeki Hanlar Mevkii\'ne doğru giden aracı takibe alan ekiplere, Dağpınar Jandarma ekipleri de destek verdi. Jandarma ekipleri, Hanlar Mevkii\'nde önlem aldı. Jandarma ekiplerini gören U. S, Hanlar mevkisinden geri dönerek hızla kent merkezine doğru yol aldı. Polis ekipleri kamyonetin durdurulması için Digor yolu TOKİ girişine bariyer kurdu. Kamyonet, polis tarafından atılan kapana takıldı. Kapanda ön 2 ve arka sol lastiği patlayan kamyonet yaklaşık 500 metre gittikten sonra hareket kabiliyetini kaybedince durdu. Sürücü, kamyonetten inerek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonette yapılan incelemede, yaklaşık 5000 paket kaçak sigara ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



11)EMEKLİ ASTSUBAY İNTİHAR ETTİ

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, emekli astsubay 50 yaşındaki Metin Yılmaz göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay akşam saatlerinde, Emekevler Mahallesi Gülnaz Sokak\'ta meydana geldi. Emekli astsubay Metin Yılmaz, eşi ve 2 çocuğunun evde bulunmadığı sırada göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polisi ve 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Metin Yılmaz\'ın öldüğünü tespit etti. Olayı duyarak eve gelen eşi ve çocukları sinir krizi geçirirken, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yapılan incelemenin ardından Metin Yılmaz\'ın cesedi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12)GEBZE\'DE ÖLDÜRÜLEN ELİF, KARABÜK\'TE TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, geçen yılın ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha haber alınmayan ancak cinayete kurban gittiği belirlenen 31 yaşındaki Elif Arslan\'ın cenazesi, memleketi Karabük\'te toprağa verildi.

Gebze\'de oturan Elif Arslan, geçen yıl ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Gözaltına alınan olayın şüphelisi S.S., Arslan\'ı öldürdüğünü itiraf etti. S.S., tutuklanırken, Elif Arslan\'ın çalıların arasına attığı cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Arslan için memleketi Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Çiğdemler Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Elif Arslan\'ın babası Abidin, ağabeyleri Ayhan ve Murat Arslan büyük üzüntü yaşadı. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Arslan\'ın, duvak örtülen tabutu daha sonra eve götürüldü. Burada kızının tabutuna sarılıp öpen anne Şerife Arslan, \"Yavrum ben seni böyle mi gelin edecektim. Ben sana nasıl dayanacağım yavrum. Çeyizin sandıklarında yavrum. Bu muydu senin çeyizin\" diyerek gözyaşı döktü.

Elif Arslan\'ın cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

13)DEMRE\'DE 76 KAÇAK YAKALANDI

ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde yasa dışı yollarla İtalya\'ya kaçmak için tekneyle yola çıkan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 76 kaçak, denizde yakalandı.

Demre Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah gelen ihbar üzerine Kapaklı- Üçağız mahalleleri arasında arama yaptı. Bir sonuç alınamayınca Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı ve Demre Emniyet Müdürlüğü\'nden yardım istendi. Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri denizde arama tarama çalışması başlattı. Kekova\'nın yaklaşık 30 kilometre açıklarında saat 10.00 sıralarında Rus bayraklı \'BEFA\' adlı 25 metrelik tekne durdurularak arandı. Aramada teknede bir grup kaçak olduğu görüldü. Tekne Sahil Güvenlik botları eşliğinde Üçağız Limanı açıklarına getirildi. Burada bir süre bekletilen kaçaklar Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Demre Jandarma Komutanlığı ekiplerince başka tekneye aktarılarak, iki grup halinde karaya çıkarıldı. Kaçaklar buradan otobüslerle Demre\'ye götürülerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Toplam 76 kaçakla birlikte yat kaptanı ve 3 organizatör de yakalandı. Ukraynalı olduklarını söyleyen 4 şüpheli İstanbul\'dan getirdikleri kaçakları İtalya\'ya götüreceklerini söyledi. BEFA adlı teknenin 2 gündür Kekova bölgesinde olduğu ve takip altında olduğu kaydedildi. Demre Spor Salonu\'na getirilen mültecilerin 34\'ünün Somali, 29\'unun Afganistan, 8\'inin Pakistan ve 5\'inin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. 1\'i bebek 11 çocuk, 27 kadın ve 38 erkek olmak üzere 76 kaçaktan Suriyeli olan 5\'i kampa, geri kalanlarının ise ifadelerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği belirtildi.

14)BTK TRENİ KARS\'A GELDİ

DEMİR İpek yolu olarak adlandırılan ve \'Tarihi İpek Yolunu\' canlandırması hedeflenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı\'ndaki ilk seferde Kazakistan\'dan Mersin Limanı\'na doğru yola çıkan tahıl yüklü tren gece saatlerinde Kars\'a ulaştı.

Bakü\'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı\'nda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili\'nin katılımıyla 30 Ekim\'de açılan hatta yola çıkan ilk tren gece saatlerinde Kars Garı\'na ulaştı.

Gürcistan sınırından itibaren trenle birlikte Kars Gar\'ına gelen TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, trenin 40 saatlik yolculuğun ardından Kars\'a geldiğini belirtti. Trenin Kazakistan\'dan yola çıktığını, Alat Limanı\'ndan devam ederek Kars\'a ulaştığını ifade eden Kurt, \"Azerbaycan\'dan buraya yaklaşık 856 kilometreyi 40 saate geldik. İnşallah bir aksaklık olmasa Kars\'tan Mersine bin 258 kilometrelik mesafeyi 40 saatte almayı planlıyoruz. Tren Kazakistan\'dan yola çıktı. Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik bir mesafeyle seferi inşallah Mersin\'de son bulacak. 30 konteyner yola çıkmıştı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, böyle kıtaları birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için kendilerine müteşekkiriz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" dedi.

Projenin hem Türkiye için hem Asya ve Avrupa ülkeleri için önemli bir koridor olduğunu belirten Kurt, \"Şu anda bu bu projeyle ülkemize, hem Türk Cumhuriyetlerine, hem Çin\'e, hem Avrupa\'yı Çin\'e bağlayacak şekilde çok önemli bir koridor haline geldi. İnşallah sanayicimize ihracatçımıza çok önemli bir koridor, lojistik kapısı açılıyor. Umuyoruz bu günden sonra bu koridorda daha güzel imkanlarla, fırsatlarla insanlarımıza hizmet edeceğiz. Ülkemiz bu projeyle çok önemli bir fırsatı yakalamıştır. Hem bölgesel hem de dünya ölçeğinde inşallah barışa, kardeşliğe, dostluğa önemli katkıları olacaktır\" diye konuştu.

Yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik mesafeyi 180 saatlik gibi kısa bir mesafede gittiklerini de söyleyen Kurt, \"Türkiye parkurunda gümrük, tarım teşkilatlarımızın prosedürlerini minimum seviyelere indirdiler. İyi bir iş birliği içerisindeyiz. Bundan sonra bu koridorda çok yüksek miktarda taşımacılık yapmayı planlıyoruz. Müşterilerimizle görüştüğümüzde yük miktarları yaklaşık 3 milyon ton gibi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi başlangıç itibarıyla yıllık şu anda 7 milyon ton yük bekliyoruz. Ama önümüzdeki süreçte 17 milyon ton ve üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebileceğiz. Dolayısıyla hem Çin\'den ülkemize, Çin\'den Avrupa\'ya ve tersi yöne bugüne kadar kilometrelik desinasyon ile taşımacılık yapıyorduk. Artık 5 bin kilometrelere ve 12 bin kilometrelik desinasyonlarda yavaş yavaş müşterilerimize taşımacılık yapmayı konuşmaya başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu imkanları artırarak devam ettireceğiz\" dedi.

Trenin gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra sabah saatlerinde Mersin\'e doğru yola çıkağını da anlatan Kurt, daha sonra GAR çalışanlarıyla birlikte trenin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.



15)BAŞKAN AKTAŞ İNEGÖLLÜLERDEN HELALLİK ALDI



CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterilen ve dün yapılan oylamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, ilk ziyaretini eski başkanlık yaptığı İnegöl İlçesi\'ne yaptı. İnegöl Belediyesi önünde meşalelerle karşılan Başkan Aktaş, İnegöllülerden helallik aldı. Recep Altepe\'nin istifası ile boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Alinur Aktaş, uzun yıllar hizmet verdiği İnegöl İlçesi\'nde coşkuyla karşılandı. İnegöl Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelen Aktaş, önce helallik aldı. Bugüne kadar verdikleri destekten dolayı İnegöllülere teşekkür eden Başkan Aktaş, \"Bundan tam 163 ay önce İnegöl Belediye Başkanlığı görevini, çok değerli hocamız, ağabeyimizin elinden mührü almıştım. Tam 4 bin 980 gün geçmiş. 13.5 yıl, Allah\'a hamdolsun, bu süre zarfında İnegölümüze farklı farklı hizmetleri kazandırdık. Yarabbi bu siyaset gemisini limana en sağlıklı bir şekilde yanaştırmayı bizlere nasip et dedik. Biz de bu makam ve mevkiler bir imtihan yeridir, vakti geldiğinde onurumuz ile şerefimiz ile sahiplerine teslim etmeyi bize nasip et diye dua ediyoruz. Bu kapılar hizmet kapısı. Acıda da beraber olduk tatlıda da. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceksin. Cenab-ı Allah insanın karşısına neler neler çıkarıyor\" dedi.

Alinur Aktaş, sosyal medyada hakkında çıkan yorumlara da tepki göstererek, \"Biliyorsunuz sosyal medya diye bir bela ortaya çıktı. Benim Büyükşehir Belediyesi Başkanlığım ile ilgili bir beklentimden bahsettiler. Bugün de grup toplantısından sonra ifade ettim, İnegöl\'ün Bursamıza, İnegöl Belediyesi\'nde de tüm belediyeye başkanları ne hizmet ettiyse Allah razı olsun. Ölenlere rahmet olsun. Erenler camiinin orada 500 parçadan oluşan mükemmel bir park yapıyoruz. Adı ne Kemal Özkan. Kemal Özkan 95 yaşında hasta ve son günlerini yaşayan bu şehre belediye başkanlığı yapmış eski bir belediye başkanımız. Rabbim eserler bırakmayı nasip etsin. Bu şehrin derdi ile dertlendik. Bu bazen 2 küsün barıştırılması oldu. Bu bazen evliliği sıkıntıya girmiş ailelerin barıştırılması ile oldu. Ya bu bizim konumuza girmez demedikö diye konuştu.

\"GÖREVİ CUMHURBAŞKANI VERDİ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatı ile değişimin olduğunu ifade eden Aktaş, üç aday iolarak gittikleri Ankara\'daki süreci paylaştı. Hakkını helal ettiğinis belirten ve İnegöllülerden de helallik isteyen Aktaş söyledi:

\"Nedeni ile ilgili bir şey söyleyecek değiliz. İstifa sonrasında prosedür işlemeye başladı. Dün daha öncesinde yapılan araştırmalar neticesinde Ankara\'ya davet edildim. AK Parti bu işi gerçekten kurumsal yapıyor. Bizim anketlerimiz var, bizi takip eden koordinatörler var. Nihayetinde temayül ve araştırmalardan sonra Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl Belediye Başkanları Ankara\'ya davet edildi. Genel Başkan Yardımcımızla görüşmeden sonra Külliye\'ye geçtik. Değerli il başkanımız ve bölge koordinatörümüz Cumhurbaşkanımız ile görüştüler. Son olarak ben içeriye alındım. Bizi tekrar dışarıya çıkardılar ve yarım saatlik değerlendirmeden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan \'Yaptığımız istişareler neticesinde İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığın adaydır\' diyerek nasihatlerini bizlere açıkladı. Bunu şunun için anlatıyorum, Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanları da bizim başımızın tacıdır. Son olarak Cumhurbaşkanımız tüm dostlarımıza selamlarını iletti. Sizlerden şunu istirham ediyorum, iyi niyetle hizmet etmeye çalışan kardeşinize haklarını helal ediyor musunuz. Benden yana da ananızın ak sütü gibi helal olsun.\"

Alinur Aktaş, konuşmasında 25 yıl boyunca yol arkadaşlığı yaptığını belirten eşine de teşekkür ettiğini belirterek, \"Tam 25 yıl kolay değil. Ben yetim büyüdüm. Babasızlık başka bir şeydi. 6 ay önce annesizliği de yaşadım. 47 yıl boyunca annem şunu fısıldadı, \'oğlum ne olursun oku ve iyi adam ol, namazını abdestini aksatma oğlum\' derdi. Kıymetli kardeşlerim hem annem, hem rahmetli Hikmet Şahin başkan için tüm kardeşlerimiz için ben konuşmamın bitiminde 3 ihlas 1 fatiha istiyorum\" dedi.

Başkan Aktaş, sözlerini \"Bursa bir aşktır. Bu beden bizde olduğu sürece ekibimiz ile hizmete devam edeceğizö ifadeleri ile tamamladı.



16)KANALA DÜŞEN ANNE VE YAVRU GEYİK KURTARILDI

Eskişehir\'in Sarıcakaya İlçesi yakınlarında sulama kanalına düşen anne geyik ile yavrusunu kurtarma ekipleri sudan çıkardı.

Sarıcakaya İlçesi Düzköy Mahallesi\'nde bir anne geyik ile yavrusunun sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir\'den Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. AKUT, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından ilk olarak anne geyik daha sonra da yavru geyik kurtarma ekipleri tarafından sudan sağ olarak çıkarıldı. Veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen geyikler Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Hayvan Barınağı\'na götürüldü. Geyiklerin burada gerekli bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacakları belirtildi.

