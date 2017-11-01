DHA YURT BÜLTENİ-1

1)KIŞLADA KAVGA : 7 ASKER YARALI

Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi\'ndeki Çetin Başar Kışlası\'nda vatani görevini yapan askerler arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 7 asker yaralandı. Olay, bu gece Malkara 95\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'na bağlı Çetin Başar Kışlası\'nda meydana geldi. Kışlada vatani görevlerini yapan askerler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 7 asker, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı askerler, askeri ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, buradaki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Yaralı askerlerin ambulansla getirilmeleri

-Askerlerin sedyeye alınması

-Askerlerin acil servise götürülmeleri

-Hastaneden detay

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

=====================================================

2)TARİHİ CAMİDE YANGIN

Tekirdağ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde restorasyona alınan tarihi İstasyon Camisi\'nde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi. Çerkezköy\'ün İstasyon Mahallesi\'nde bulunan ve 1911 yılında açılan İstasyon Camisi, bir süre önce restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı. Camide bu akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Camiden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi. Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

--------------------------------

-Dumanların yükseldiği camiden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Söndürme çalışması

-Dumanların kontrol altına alınması

-Detaylar

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)

===================================================

3)KIZKARDEŞİNİ POMPALI TÜFEKLE, BABASINI DA BIÇAKLA YARALADI

Bursa\'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Uğur A., yemek yüzünden tartıştığı evde dehşet saçtı. Kız kardeşini pompalı tüfekle yaralayan Uğur A., sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sırada eve girerek bu kez kavga ettiği babasını bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Uğur A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi Kıvanç sokak\'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur A., arkadaşı ile birlikte evine gelerek, üst katta oturan ailesinden iki kişilik yemek üstedi. Uğur A., bir süre sonra iddiaya göre tek kişilik yemek getiren ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine dairesinde bulunan pompalı tüfeği alarak üst kata çıkan Uğur A. ailesinin kapıyı açmaması üzerine pompalı tüfekle rast gele ateş açtı. Seken şarapnel parçalarının kardeşi 20 yaşındaki Damla A.\'nın sağ omzuna isabet etmesiyle bba Ufuk A. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİBİNE KAPI AÇILINCA EVE GİRİP BABASINI BIÇAKLADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Damla A.\'ya müdahale etmek için içeri girdi. Bu sırada kapıda bekleyen Uğur A. da eve girerek babası ile kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında baba Ufuk A., göğsünün sağ tarafından bıçakla yaralandı. Dehşet saçan Uğur A., olay yerine gelen polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralı baba-kız ise sağlık görevlilerinin lüdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Uğur A., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerinden görüntüler

-Şüpheli Uğur A. polis otosunda polis ekipleri ile konuşurken

-Ambuans ekiplerinden görüntüler

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

==================================================

\'BERİVAN CİNAYETİ\' SES KAYDINDA /EK

4)\'KIZIMI BİLDİĞİ SIRLAR NEDENİYLE ÖLDÜRDÜLER\'

Adana\'nın Ceyhan İlçesi\'nde öldürülen Berivan Minaz\'ın annesi 46 yaşındaki Miskine Erdoğan, kızının bildiği sırlar yüzünden öldürüldüğünü öne sürdü. Kızının iki kardeş tarafından kullanılarak tehdit edildiğini belirten 5 çocuk annesi Miskine Erdoğan şöyle konuştu: \"İçim yanıyor, benim yavrumu hiç ettiler. Günahsızdı benim yavrum. Bu çeteler benim kızımı kullandı ve öldürdüler. Tutuklanan Tarık Onan ile ilişkisi olduğu yalandır. Kızım ona, \'ağabey\' diyordu. İnsan ağabey dediği biriyle öyle bir şey yapmaz. Kardeşi V.O. ile sevgililerdi, çok sevdiğini söylüyordu. Kızımı aracı yaptılar, kurye olarak kullanıp işlerine alet ettiler. Tarık denilen şahsın sırlarını bildiği için kızımı öldürdüler. Ben bu işi bir kişinin yaptığına inanmıyorum, bunlar çeteler. Kızım en son ölmeden bir gün önce yanımdaydı. Tehdit aldığını söylüyordu. Sanki öleceğini biliyormuş gibi benimle vedalaştı. Benim ciğerim yandı, başka analar ağlamasın. Bunları besleyip geri bırakıyorlar. Cezaevinden çıkınca yine cinayet işliyorlar. Bunların asılmasını istiyorum. Ben bu insanlardan şikayetçiyim. Kadın cinayetlerinin önüne geçsinler, \'dur\' desinler artık.\"

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Berivan Minaz\'ın annesi Miskine Erdoğan ile röp

- Cenazeevinden görüntü

- Miskine Erdoğan\'ın kızının fotoğrafını tutup ağlaması

SÜRE: 7\'49\" BOYUT: 467 MB

Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)

======================================================

5)İKİ KEZ HAMİLE KALAN ANNENİN ÇİFTE MUTLULUĞU

İzmir\'in Urla İlçesi\'nde hamile kaldıktan bir ay sonra farklı yumurtasından yeniden döllenme yoluyla ikinci kez hamile kalan Sevinç Çelik, iki bebek dünyaya getirdi. Türkiye\'de ilk kez gerçekleşen olay ise dünyada 12\'nci doğum olarak tıp tarihine geçti.

Urla\'nın Zeytinalanı Mahallesi\'nde yaşayan Ender-Sevinç Çelik çifti, şubat ayında doktora gittiklerinde çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Genç çift bir ay sonra kontrole gittiklerinde ise büyük şok yaşadı. Yapılan kontrollerde Sevinç Çelik\'in başka bir yumurtanın döllenmesi sonucuyla tekrar hamile kaldığı belirlendi. Aldıkları haber karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Çelik çifti 6 Ekim\'de Poyraz ve Ayaz adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldığı için mutlu olduğunu belirten Sevinç Çelik, \"İlk doktora gittiğimde hamile olduğumu öğrendim. Çok mutlu olduk. Bir ay sonra kontrole gittiğimizde doktorumuz bize ikinci kez hamile olduğumu söyledi. Büyük bir şok yaşadım. Çok şaşırdık. Emin olmak için doktorumuz başka bir doktora yönlendirdi. Doktorumuzda meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Eşimde duyduğunda çok şaşırdı. Gözleri doldu. \'Nasıl bakacağız\' diye endişelendi. Ama sağlıklı bir şekilde evimize geldikleri için mutluyuz. İkisini sezaryenle aynı anda doğurdum. Büyük oğlum Poyraz 2.5, küçük oğlum Ayaz ise bir buçuk kilo olarak doğdu. Ayaz 20 gün küvezde kaldı. Çok şükür şuan yanımda. Çok mutluyuz\" dedi.

Öte yandan doğumun Türkiye\'de ilk kez, dünya da ise 12\'inci kez gerçekleştiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Anne ile röportaj

-Bebeklerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

============================================

6)ŞOFÖR\'DEN KADIN YOLCUYA \"BENİM ARABAM\" ÇIKIŞI

İzmit\'te, halk otobüsü sürücüsü aracı durdurarak tartıştığı kadın yolcudan aşağı inmesini istedi. Kadın sürücü itiraz ederken, otobüs sürücüsünün, \"Benim özel arabam\" çıkışına yolcular kamu hizmeti yaptığını belirterek tepki verdi. İzmit\'te, bir kadın yolcu ile tartışan özel halk otobüsü sürücüsünün tepkisi görüntülere yansıdı. İddiaya göre, otobüs sürücüsü durakta bekleyen 2 kişiyi yolcuların ikazı üzerine fark ederek durdu. Durağın ilerisinde bekleyen otobüse binen yolculara sürücü geç gelmeleri nedeniyle çıkıştı. Yolcular da sürücüye durağa girmemesi nedeniyle tepki gösterdi. Devam eden tartışmaların ardından sürücü aracı durdurup koltuktan kalkarak, kadın yolcuya \"İner misiniz aşağıya\" dedi. Kadın yolcu ve otobüste bulunan yolcular sürücünün isteğine karşı geldi. Yolcular, \"Sen kamu hizmeti yapıyorsun\" hatırlatmasında bulunurken, \"Konuşma, bu benim özel arabam\" diyen sürücüye, bir yolcu, \"Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun\" diyerek cevap verdi. Yolcular sürücüyü koltuğuna oturturken, tartışma bir süre daha devam etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Cep telefonu ile tartışmalar sırasında çekilen görüntüler

Haber: İZMİT(Kocaeli), (DHA)

==========================================

7)BABASI LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN GENCİ, SOSYAL MEDYA GRUBU ASKERE UĞURLADI



DENİZLİ\'de yaşayan ve babası lösemi tedavisi gördüğü için kendisini askerliğe uğurlamaya gelemeyen 22 yaşındaki Alper Karaca\'yı, sosyal medya hesabı Denizli Trafik ve Yaşam Grubu takipçileri yalnız bırakmadı.

Denizli\'de yaşayan ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı\'na acemi er olarak gidecek olan Alper Karaca, sosyal medya hesabı Denizli Trafik ve Yaşam Grubu takipçileri tarafından askere uğurlandı. Alper Karaca\'nın 48 yaşındaki babası Mehmet Karaca\'ya 1.5 ay önce lösemi teşhisi konulduğunu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gördüğünü öğrenen Denizli Trafik ve Yaşam Grubu sosyal medya hesabı, baba ve oğulun fotoğraflarını paylaşıp destek çağrısı yaptı. Yaklaşık 8 ay önce kurulan ve 210 bin takipçisi bulunan hesaptan yapılan çağrı üzerine, Alper Karaca\'yı uğurlamaya annesi ve akrabalarının yanı sıra yaklaşık 150 kişi geldi. Çağrı üzerine gelen grup üyeleri tarafından oluşturulan 50 araçlık konvoyla şehir turu atan Alper Karaca, otogarda Denizli Trafik ve Yaşam Grubu tarafından kurulan müzik sistemiyle oyun havası oynadı. Grup, son olarak İstiklal Marşı\'nı okuyarak Karaca\'yı birliğine uğurladı.

\"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUM\"

Askere gittiği için gururlu olduğunu ancak babası yanında olamadığı için üzgün olduğunu belirten Alper Karaca, \"Aslında içimde buruk bir sevinç var. Vatani görevimi yapmaya gittiğim için gururluyum. Babamın rahatsızlığından dolayı buruk bir sevinç yaşıyorum. Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'na çok teşekkür ediyorum. Babam 1 buçuk aydır tedavi görüyor. Babamın hastalığı erken teşhis oldu. Bu çok önemli bu hastalıkta. Tedavisi devam ediyor, daha iyi olacak inşallah. Babam burada olsa daha güzel olurdu ama nasip değilmiş\" dedi.

\"EŞİME MORAL OLDU\"

Anne Asiye Karaca, verilen destek karşısında mutlu olduğunu ifade ederek, \"Bu yapılan bize inanılmaz güç verdi. Eşimin yokluğunu aratmadılar. Bizi yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum. Bu destek lösemi hastası eşime de çok moral oldu\" diye konuştu.

\"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ\"

Denizli Trafik ve Yaşam Grubu yöneticisi Osman Başpınar, Alper Karaca\'ya askere giderken moral vemek istediklerini belirterek, \"Bir üyemizin babasının lösemi hastası olduğunu öğrendik. Bir yakını bize ulaştı ve biz de kayıtsız kalmadık. Sloganımız \'Biz büyük bir aileyiz\' Arkadaşımızı bu hüzünlü gününde yalnız bırakmamak adına bugün yanındayız. Asker kardeşimize araçlarımızla konvoy da düzenleyeceğiz\" dedi. Grup üyelerinden Ömer Faruk Dilek ise \"Yapılan paylaşımı gördüm. Hiç tanımadığımız halde, destek olmak istedik. Yalnız olmadığını hissettirmek istedik. Koştuk geldik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Askerin havaya atılmasından görüntü

- Oyun oynanmasından görüntü

- Alper Karaca ile röp.

- Asiye Karaca ile röp.

- Osman Başpınar ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

==========================================

8)KIRGIZ KADINI DÖVEN POLİS TAHLİYE EDİLDİ

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde Kırgız 40 yaşındaki Ronakhan Arıpova\'yı cop ve tekmelerle dövdüğü iddiasıyla tutuklanan polis memuru İ.K., avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

Alanya\'da 3 Ekim\'de devriye görevi yapan polis memurları İ.K. ile İ.U. hakkında, Türkmenbaşı Caddesi\'nde Kırgısiztanlı Ronakhan Arıpova\'yı cop ve tekmelerle dövdükleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayın ardından açığa alınan polis memurlarından İ.K. tutuklanırken, İ.U. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İki polis memuru hakkında 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Alanya 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ilk duruşması 9 Kasım\'da görülecek dava öncesi tutuklu polis memuru İ.K., tahliye edildi.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Avukatının üst mahkeme olan Alanya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Tahliyeye ilişkin mahkeme kararında, \"Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilmesi muhtemel ceza miktarı ile tutukluluk süresinin orantılı olması gerektiği yönündeki ilke, tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiği sanığın tutukluluk halinin devamı kararının CMK\'nın 100 ve devamı maddelerine uygun olmadığı görüldüğünden itirazın kabulüne ve sanığın tahliyesine hükmedildi\" denildi

Görüntü Dökümü:

-------------------------:(ARŞİV

- Rahokhan Arıpova görüntüsü

- Darp anları

- Avukat Müge Gezginci\'nin konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

============================================

9)KÖPEK DÖVÜŞTÜRENLERE OPERASYON

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, köpekleri dövüştürerek bahis oynadıkları öne sürülen 20 şüpheliye 2 bin 700 lira para cezası kesildi.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz Köyü\'nde Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya\'dan 200 araçla katılım sağlandığı ve bahis karşılığında köpek dövüştürüldüğü bilgisi alındı. Hazırlık yapan jandarma, Üçgöz köyü çevresinde önlem aldı. Köy çevresini ablukaya alınmasının ardından jandarma ekiplerince köy meydanında bahis karşılığı köpek dövüştürenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiye 2 bin 700 lira cezası kesilirken bahis karşılığı dövüştürülen 10 köpek ise Adıyaman\'dan gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavi edilen köpekler sahiplerine teslim edilirken, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya\'dan gelen 200 araç ise jandarma trafik tarafından yapılan kontrollerde ise bazı araçlar trafikten men edilirken bazı araç sürücülerine ise ceza uygulandı.

\'KÖPEKLERİN DÖVÜŞ ANI GÖRÜNTÜLENDİ\'

Köpeklerin dövüştükleri vahşet görüntülerin, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildiği de ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Köy meydanı

- Köpeklerin dövüştürülmesi

- Kanlar içinde kalan köpekler

- Köpekleri sopa ile vurulması

- Cep telefonu ile görüntülenmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB

Haber:Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera: ADIYAMAN,(DHA)

==========================================

10)YAVRU KÖPEĞİ, KULAKLARINI KESİP, ARAZİYE ATTILAR

Gaziantep\'te bir aylık olduğu belirtilen yavru köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulakları kesilip, araziye atıldı. Tedaviye alınan köpeğe \'Çilem\' ismi verildi.

Olay, akşam saatlerinde Serinevler Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Bir arazide, kulakları kesici bir aletle kesilen bir aylık yavru köpeği gören çevre sakinleri, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) görevlilerine haber verdi. ihbar üzerine gelen dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan köpeğin kesilen kulaklarını bulmak için arazide arama yaptı, ancak sonuç alınamadı. Köpek, havyan ambulansıyla tedavi edilmek üzere derneğe götürüldü. CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş, \"Derneğimize ihbar geldi. Bir köpeğin jiletle kulaklarının kesildiğini duyduk ve olay yerine gittik. Hayvan gerçekten çok kötü durumdaydı, bayağı bir kan kaybetmişti. Kafa derisine yakın bir noktadan sıfırdan kesmişler. Olay yerinde kesilen kulakları da aradık, ama maalesef bulamadık. Bundan sonra hayatını kulaksız olarak devam edecek\" dedi. Yavru köpeği tedavi eden Veteriner Hekim Gizem Yıldırım ise, \"Çok derin kesilmiş, vurulan yerler muhtemelen jilet tarzı bir şey kullanılmış diye düşünüyoruz. Çok derin ve açık yara olduğu için tedavi süreci biraz uzun olacak, canı da çok fazla yanıyor. Elimizden geleni yapacağız. Minik kızımızın ismini \'Çilem\' koyduk, yaşadıklarından dolayı, çektiklerinden dolayı. Çilem\'in inşallah hayatı bundan sonra çok daha mutlu şekilde olur\" diye konuştu. Yavru köpeğin iyileştikten sonra sahiplendirileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Köpeğin araziden alınması

- Araçla veterinere getirilmesi

- Tedavi edilip aşı yapılması

- Cemal Güneş\'in konuşması

- Gizem Yıldırım\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

============================================

11)BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANI CHP\'Lİ MİRZA: UĞUR BİZE EŞİT DAVRANMADI



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nin CHP\'li Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılan Ahmet Edip Uğur\'un istifasını değerlendirirken, \"Uğur görevdeyken bize eşit davranmadı\" dedi. Demokrasiyi savundukların, bu nedenle seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini vurgulayan Bandırma Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Dursun Mirza, Ahmet Edip Uğur\'un Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından ağlayarak istifa etmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Başkan Mirza, \"Bir insana istemediği bir şeyi yaptırmak üzüntü verici bir olay. Hele Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş bir insanı buna zorlamak hiç iyi bir şey değil. Sanki bu olay parti içi bir şeymiş gibi kamuoyuna sunulmaya çalışılsa da \'Metal yorgunluğunu ortadan kaldıracağız\' denilse de görünen şu ki sadece bir tek kişinin, Cumhurbaşkanı\'nın iradesi geçerli oluyor bu ülkede. Bunu doğru bulmuyoruz. Balıkesir halkının iradesi var ortada. Bunları hiçe sayarak Uğur\'u istifaya zorladılar. Daha önce Meclis\'te görüşmemiz oldu, o zaman da aynı şeyleri ifade ettim. \'Eğer istifa etmezsen gereği yapılır\' demek tehditvari bir biçimde \'Bunun hesabını sorarız\' anlamına geliyor. Seçimle gelenler seçimle gitmeli; bir yolsuzluk, terör örgütleri ile bir bağlantı varsa buları da yargı çözmelidir. Demokrasi dışı davranışlarla bunları ortadan kaldıramazsınız\" dedi. Dursun Mirza, Bandırma olarak Büyükşehir\'den şikayetleri olduğunu ancak demokrasiye ve halk iradesine sahip çıktıklarını belirtti. Mirza, \"İstifasından önce yapılan meclis toplantısında Uğur \'Ben herkese eşit davrandım\' deyince, ben de çıkıp \'Eşit davranmadınız\' dedim. Bu çıkışımı bir tarafa koyarsak, biz kişiyi savunmuyoruz, kurumu savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz\" ifadelerini kullandı.

\'ADAYLIK KONUSU GÖZDEN GEÇİRİLMELİ\'

Mevcut tabloya bakıldığında CHP\'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesi halinde kazanma şansının \'yok gibi\' olduğunu belirten Başkan Mirza, \"Ancak Uğur\'un istifa ettiği toplantıyı izledim, çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi vardı. Üstelik Başkan Uğur sadece başkanlıktan değil partiden de istifa etti. Yeni başkan emir komuta ile seçilebilecek mi? Onu da yaşayarak göreceğiz. Benim şahsi görüşüm; iddialı partiler aday çıkartabilmeli. Ama Genel Merkezimizin açıklaması oldu, \'İstifa edenlerin yerine aday çıkarmayacağız\' diye. Tabii Genel Merkezin kararına katılmak zorundayız ama bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum\" diye konuştu

\'BÜYÜKŞEHİR\'E GEÇEN YERLERİN BİR KISMI İADE EDİLMELİ\'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin ve Ahmet Edip Uğur\'un belediyelere eşit davranmadığını ileri süren Başkan Mirza, şunları kaydetti: \"Baba evlatları arasında ayrım yapmaz, yapmamalı, kesinlikle eşit davranmalı. Biz Bandırma\'ya da Karesi kadar eşit davranılsın istedik. Onlara bir şey verirken bizimkini elimizden almasın. Düşünebiliyor musunuz; Bandırma Belediyesi Bandırma sahilini kullanamayacak. Ramazan etkinliği yuvarlak meydanda yapılamayacak. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. Ana caddeler Büyükşehir\'e geçti; 1 milyon TL kaybımız var. Bunlar da iade edilmeli. BALPARK gelmiş otoparkları çalıştırıyor, oysa bunların kullanımı ilçe belediyesinde olmalı. İlçe belediyelerinden Büyükşehir\'e geçen yerlerin bir kısmı ilçe belediyelerine iade edilmeli.\"

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza\'nın açıklaması

BOYUT: 99MB SÜRE: 6 dakika 10 saniye

Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

==========================================

12)SURUÇ\'TA NAR FESTİVALİ\'NE YAĞMUR ENGELİ

ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde bu yıl ilk kez düzenlenen Nar Festivali\'nde aniden bastıran yağmur, öğrenci ve protokole zor anlar yaşattı. Türk Bayrağı\'yla kortej yürüyüşü yapan öğrenciler, yağmur nedeniyle tören alanını terk etti. Suruç Kaymakamlığı ve belediye tarafından ilçeye özgü incecik kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narının tanıtımı için bu yıl ilk kez festival düzenlendi. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu, bahçede nar hasadı yaparak festivali başlattı. Suruç narının hak ettiği değere kavuşabilmesi için bu yıl ilk defa nar festivali düzenlediklerini belirten Kaymakam Sinanoğlu, şunları söyledi: \"Susuzluk nedeniyle ilçedeki nar ağaçları geçmiş dönemde kurumuştur. Hükümetimizin Suruç Ovası\'nı sulamaya başlamasıyla nar tekrar eski önemini kazanmaya başladı. Şu anda da yaklaşık 775 dekarlık alanda 45 bin civarında ağacımız var. Bu yıl yaklaşık 930 ton hasat bekliyoruz. Kendine has lezzeti olan ve bir buçuk kiloya kadar çıkan Suruç narının tekrar geliştirilmesini istiyoruz. Fidecilik anlamında yaygınlaştırılması ve ekiminin yapılmasına yönelik destekler veriyoruz.\"Etkinlik kapsamında \'En Güzel Nar Yarışması\' seçmek için oluşturulan jüri üyeleri, çiftçiler tarafından yetiştirilen 1 kilogram ağırlığındaki narların tanelerini ve aromasını tadarak puan verdi. İlçedeki okullarda eğitim gören kız ve erkek çocukların yaptığı Nar Koşusu\'nun ardından aralarında Başkanvekili Sinanoğlu\'nun da bulunduğu protokol üyeleri ve öğrencilerden festival kortej yürüyüşü düzenlendi. Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı\'na yürüyen grup aniden bastıran sağanak yağmura tutuldu. Yağmur altında güçlükle meydana ulaşan öğrencilerin çoğu sırılsıklam olurken, bazıları ise sandalyeleri şemsiye olarak kullanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Uzun süren yağış nedeniyle tişörtlü olan bazı öğrenciler, üşümeleri üzerine tören alanını terk etti. Nar festivali kapsamında ilçeye gelen türkücü Aydın Aydın ise yağmurun dinmesi için sahnenin bulunduğu platformunun arkasında yer alan işyerine sığınarak bekledi.

SAHNEDE ÇÖKME TEHLİKESİ

Meydana kurulan sahne platformunda ise elektronik malzemeler zarar görürken, sahnenin üstünde biriken yağmur suları ise görevlilere zor anlar yaşattı. Çökme tehlikesi bulunan sahnenin üstünde biriken yağmur suları ise bir görevli tarafından branda çekilerek döküldü. Birçok etkinliğin iptal olduğu nar festivalinde yapılması beklenilen konser ise yağmurun durumuna göre yapılıp yapılmayacağı karar verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Nar hasadı yapan Kaymakam Ferhat Sinanoğlu

- Kaymakam Sinanoğlu açıklamada bulunması

- En güzel nar yarışması için jüri üyeleri puan vermesi

- Nar koşusuna katılan öğrenciler

- Kortej yürüyüşünde aniden batıran yağmur

- Yağmurda ıslanan öğrenciler yürüyüşe devam etmesi

- Sahnede biriken yağmur suları nedeniyle zor anlan yaşayan görevliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 442MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

=======================================================

13)ESKİŞEHİR\'DE MFÖ KONSERİ

TÜRK pop müziğinin sevilen grubu Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur\'dan oluşan MFÖ, Eskişehir\'de konserde hayranlarıyla buluştu.

Espark Alışveriş Merkezi\'nin 10\'uncu Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte MFÖ konser verdi. Alışveriş merkezinin açık otoparkındaki konseri 10 bini aşkın kişi ücretsiz izledi. MFÖ, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını coşturdu. Konseri izleyenler de gruba şarkılarında eşlik etti. Konserin ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-İzleyicilerin,

-MFÖ\'nün sahneye çıkması,

-Konserden ve izleyicilerin çekilen görüntüleri

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)



