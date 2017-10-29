DHA YURT BÜLTENİ-1 

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İzmir\'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

4 BİN KİŞİ ZEYBEK OYNADI, ATATÜRK\'ÜN KALPAKLI PORTRESİNİ OLUŞTURDU

İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, 4 bin kişi aynı anda zeybek oynadı, ardından bir araya gelerek Atatürk\'ün kalpaklı portresini oluşturdu.

Bayraklı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Smyrna Meydanı\'nda etkinlik düzenledi. Etkinlik, alana kurulan dev perdeden Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3 d mapping gösterisi (görüntü, ışık ve sesle yapılan gösteri) ile başladı. Işık ve lazer gösterileri sunuldu, havai fişekler ise geceyi aydınlattı. Daha sonra 7\'den 70\'e farklı yaş gruplarından 4 bin kişi, kendileri için hazırlanan bin 200 farklı tonda, üzerinde Atatürk\'ün kalpaklı fotoğrafının bulunduğu kıyafetlerle meydandaki yerlerini aldı. Saatler 19.23\'ü gösterdiğinde 4 bin kişi, aynı anda zeybek oynadı, ardından da bir araya gelerek Atatürk\'ün renkli kalpaklı portresini oluşturdu. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Etkinliğin ardından sanatçı Haluk Levent sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını kalabalık için seslendirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ etkinlikte yaptığı konuşmada, \"Dünyada bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizi kutluyorum. Geçen sene de bir ilki gerçekleştirdik, bu sene de aynı şeyi yaptınız. Bugün burada sevgili Atatürk\'ü renkli kalpaklı resmini 4 bin insanımız gövdesini koyarak yaptı. Aslında bu toprağa bu gövdeler konurken sadece vücudunuzu değil, kalbimizdeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, vatanımızı, bayrağımızı koydunuz\" diye konuştu.

Karabağ\'ın konuşmasının ardından hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zeybek oynayanlardan görüntü

- Atatürkün kalpaklı portresinin oluşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Antalya\'da Cumhuriyet coşkusu

ANTALYA\'da, Muratpaşa Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği fener alayı yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Antalya\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi\'nce, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde 70\'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan Cumhuriyet İçin El Ele Platformu\'nun desteklediği fener alayına binlerce Antalyalı katıldı. Antalya\'da geleneksel hale gelen yürüyüş, Konyaaltı Beach Park\'tan başlayıp Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi\'ni takiben Cumhuriyet Meydanı\'na kadar sürdü. Fener alayı saat 18.00 sıralarında başladı. İzmir Marşı ve Sarı Saçlım Mavi Gözlüm şarkısı eşliğinde yürüyüşe katılanlar 400 metrelik Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün dev posterini taşıdı. Yürüyüş için katılımcılara 5 bine Türk bayrağı ile 3 bine yakın meşale dağıtıldı. Yürüyüşe Antalya\'daki bisiklet, motor ve klasik araç grupları da araçlarıyla katıldı. Yürüyüşçüler, \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir laik kalacak\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları attı.

Bu yılda yürüyüş nedeniyle varyantı tepeden gören ve her yıl sosyal medyada da gündem olan yürüyüş fotoğrafını çekebilmek için hem gazeteciler hem de fotoğraf meraklıları bu tepe noktaları doldurdu. Yürüyüş öncesi ise Konyaaltı Beach Park ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki cadde trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana giren herkesin çanta ve üst araması yapıldı. Yürüyüş güzergahı ve meydan üzerinde de polis helikopteri etkinlik sonuna kadar havadan gözetim yaptı.

Beach Park\'tan başlayan ve binlerce Antalyalının katıldığı yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Antalya\'nın CHP\'li belediye başkanları Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Bakanı Muhittin böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, CHP eski Milletvekili Tuncay Ercenk, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş da katıldı.

BULUTSUZUK ÖZLEMİ KONSERİ

Yürüyüşün devam ettiği sıralarda ise kutlama etkinlikleri kapsamında Bulutsuzluk Özlemi yürüyüşün bitim noktası Cumhuriyet Meydanı\'nda saat 19.00\'da sahneye çıktı. \"Doğum Günün Kutlu Olsun Türkiyem\" yazılı pankartla süslenen sahnede Bulutsuzluk Özlemi, binlerce Antalyalı için sevilen şarkılarını seslendirdi. Bulutsuz Özlemi\'nin konseri ardından ise yürüyüşe katılan protokol üyeleri meydandaki Antalyalıları Türk bayraklarıyla selamladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TÜREL DE KATILDI

Antalya\'da 2012\'den beri her 19 Mayıs ve her 29 Ekim\'de düzenlenen CHP\'li belediyeler tarafından düzenlenen yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden kutlamalarda ilk defa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal birlikte sahneye çıkarak Türk bayraklarıyla kalabalığı selamladı.

\'CUMHURİYET GİBİ DEĞERLERİMİZDE EL ELE OLACAĞIMIZIN GÖSTERGESİ\'

Menderes Türel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak konuşma yaptığı sırada meydana geldi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 94 yıl önce \"Efendiler yarın sabah Cumhuriyeti kuruyoruz, hepinize hayırlı olsun\" sözlerini hatırlatan Budak, \"Cumhuriyet barış, dostluk, özgürlük, geleceğe güvenle bakmak, çocuklarımızın geleceğini ileriye taşımak demek. Antalya\'dan bütün Türkiye\'ye o güzel ifadenizi \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sözlerinizi ifade ediyorsunuz. Ve şunu bilsinler ki sizler olduğunuz sürece bu Cumhuriyeti hiç kimse yıkamayacaktır. Cumhuriyetin sayesinde bugün Ortadoğu\'da biz bataklıkta değiliz. Aramızda Menderes Türel de var. Sevgili başkanımız Ümit Uysal\'ın davetine icabet etti. Bu güzel Antalya\'nın hangi görüşte olursa olsun bizim Cumhuriyet gibi değerlerimizde el ele birlikte olacağımızın bir göstergesidir\" dedi.

\"TÜRKİYE ANTALYA\'NIN SESİNİ DUY\"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise \"Size 100 bin avukat adına söz veriyorum. Laik Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Sadece Muratpaşa ve Antalya\'nın gururu değil Türkiye\'nin gururu, meslektaşım Ümit Uysal\'a bu muhteşem tablo için teşekkür ediyorum. Antalya teşekkür ediyorum. Türkiye Antalya\'nın sesini duy. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurmuş kadın-erkek tüm kahramanlara Allah\'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Antalya\'nın evladı sayın Deniz Baykal beyefendiye de acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır, söz veriyorum, söz veriyoruz\" dedi.

HEP BİRLİKTE KUTLAYALIM

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise şunları söyledi:

\"Bu yaptığımız Cumhuriyeti, Mustafa Kemal\'i, hukukun üstünlüğünü, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini yalnız bırakmamaktır. Bu bizim güvencemizdir. 3- 5 yıldır milli bayramlarımızı hep birlikte kutlayamıyorduk. Yalnız kutlamak zorunda kalıyorduk. Ama Ankara\'dan esen rüzgar ne olursa olsun her zaman bu özel günlerimize sahip çıkmaya devam ettik. Şimdi görüyoruz ki herkes sahip çıkmaya başladı. Bu Cumhuriyet Meydanı milli bayramlarda her zaman bizim yaptığımız kutlamalara sahne oldu, yalnız kutluyorduk. Ancak bu bayram başka kutlamak isteyenlerde oldu, çok memnun çok mutlu olduk. Aramıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel de katıldı. Bundan çok mutlu, memnun olduk ve kendilerini de buraya davet ettik. Biz cumhuriyetin bütün insanlarımızın olmasını istiyoruz, cumhuriyet değerlerimizin hiç aşındırılmamasını istiyoruz. O aşınmaların hepsinin geri dönmesini istiyoruz ve bu konuda mücadele edeceğiz. İstiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti\'nin bütün vatandaşları hep birlikte bütün bayramlarımızı omuz omuza kutlayalım.\"

\"UCUBE YÖNETMELİK\"

Başkan Uysal, konuşmasında, Cumhuriyet Meydanı\'nda çelenk sunumunu engelleyen yönetmeliği de \'ucube\' olarak nitelendirerek, \"Bayramlarımızı hep birlikte kutlamamızı engelleyen o ucube çelenk yönetmeliğini bir an önce kaldırsınlar. Madem hep birlikte bayramlarımızı kutluyoruz. O zaman önümüzdeki bütün engelleri kaldırsınlar\" dedi.

\"CUMHURİYET BİRLEŞTİRİCİ ÇİMENTODUR\"

Meydanda Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü\'nün konserini Çetin Osman Budak ve Ümit Uysal ile izleyen Menderes Türel ise, \"Cumhuriyet ülkemizin birleştirici çimentosudur. Cumhuriyet birleştirir hiçbir zaman ayrıştırmaz. Cumhuriyet bu ülkenin yol haritasını çizer. Biz de burada değerli belediye bakanımız ve milletvekilimizle fevkalade güzel bir birliktelik içerisinde Cumhuriyeti kutluyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılı kutlu olsun\" dedi.

SÜMER EZGÜ MEYDANI COŞTURDU

Türküleriyle Cumhuriyeti Meydanı\'nı dolduran binlerce Antalyalıya unutulmaz bir konser veren Sümer Ezgü de konuşmasında, \"Aslında tüm dünya bayram yeri olsun, savaşlar yok olsun, bölgemiz barış içinde olsun, biz de bunu arzu ediyoruz\" dedi. Ezgü, Menderes Türel\'in de katıldığı kutlamalarla ilgili de \"Beni de mutlu eden bir manzara. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel burada, Sayın Ümit Uysal, Sayın Çetin Osman Budak burada. Cumhuriyetimiz kutlu olsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik tedbirleri detay

-Meşaleyle yürüyen kalabalık

-Bayraklardan detay

-Meşale ve bayraklı uzun yürüyüşten detay

-Vatandaşlardan ve çocuklardan enstantaneler

-Protokolün yürüyüşünden detay

-Bisikletli gruptan detay

-Cumhuriyet Meydanı\'nda konser veren Bulutsuzluk Özlemi detay

-Kalabalığın İstiklal Marşı\'nı okuması

-Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş konuşması

-Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuşması

-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in meydana gelmesi

-Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel\'in sahnede birlikte Türk bayrağı açması

-Menderes Türel röp

-Ümit Uysal röp

-Sanatçı Sümer Ezgü sahneden detay

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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1923 gönüllü bedenleriyle Türk Bayrağı yaptı

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde 1923 gönüllü Atatürk Anıt alanına bedenleri ile dev Türk Bayrağı yaptı.

29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl etkinlikleri çerçevesinde Sarı Zeybekler Derneği öncülüğünde 1923 gönüllü rekor denemesine katıldı. Gönüllüler alana kırmızı ve beyaz tişörtlerle geldi. Kimilerinin elinde Türk Bayrağı kimisinde Atatürk resimleri ile çeşitli yaş guruplarında insanlar kamera kaydı altında alana girdi. Yoğun ilginin yaşandığı dünya rekoru denemesinde etkinliği izlemeye ve destek olmaya gelenler de alanın çevresinde alkışları ile destek verdiler.

Alanı dolduran kırmızı beyaz Türk bayrağını oluşturan gönüllüler, \'Ne mutlu Türküm diyene\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganları atıp, 10\'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı söyleyerek etkinliğe renk kattı.

Sarı Zeybekler Dernek Başkanı Nevzat Kurt, 1923 gönüllü sayısını bulduklarını ve 5 dakika ellerini barış güvercini şeklinde havada tutarak rekor için gerekli tespitlerin Guinness yetkililerince yapıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Alanda toplanan kalabalık

- Gönüllüler ile Röp.

- Alanda oluşturulan Türk bayrağı ve rekor denemesine katılan küçük gönüllüler

- Oluşturulan Türk bayrağı görüntüsü

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Karabük\'te Cumhuriyet yürüyüşü

KARABÜK\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşü ve çelenk koyma töreniyle başladı.

Kent Meydanı\'ndan başlayan yürüyüşe yaklaşık 1000 kişi katıldı. Vali Kemal Çeber, Türk Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gaziler, Kardemir işçileri de yürüyüşte yer aldı. Yaklaşık bin kişinin bando eşliğinde yürüyüşünü vatandaşlar alkışlayarak izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yürüyüş, Yenişehir Mahallesi\'nde son buldu. Vali Çeber, burada Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüş havadan görüntüsü(Drone)

-Yürüyüşü cep telefonlarıyla çekenler, alkışlayanlar ve bir vatandaşın ağlayarak yürüyüşü görüntülemesi

-Anıta çelenk bırakması

-İstaiklal Marşının okunması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Konya\'da \'Tiyatrolu eğitim\' zamanı

Tarih sınıflarda tiyatro ile anlatılacak

\'Medeniyet Okulları\' 2017-2018 yılı 5 bin öğrencinin katıldığı görkemli bir törenle başlattı. Mehteran konseri ve diğer gösterilerinin sunulduğu organizasyonda binlerce çocuk Türk Bayrakları ile coşkulu saatler yaşadı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün desteklediği \'Medeniyet Okulu\' eğitim projesiyle ilçede tüm ilçe ve orta dereceli çocuklara Türk tarihi ve önemli değerleri tiyatro oyunları ile anlatılacak. Kimi Padişah Fatih Sultan Mehmet\'i kimi Mehmet Akif ve Hazreti Mevlana\'yı anlı şanlı Türk tarihimizi usta tiyatro ekipleri ilk ve orta dereceli okullardaki sınıflara giderek kısa oyunlarla anlatacak. Bu sayede Konya\'nın tüm okullarında öğrenim gören öğrenciler kültür ve tarihi bilgilerini yükselterek yeni nesilin geçmişini kolayca öğrenmesi sağlanacak.

TİYATROLU EĞİTİMLER EN ÜCRA KÖYLERE KADAR GİDECEK

Açılışı töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, \"Konya\'daki tüm öğrenciler hem tarihini hem de tarihe damga vurmuş değerlerimizi artık tiyatro oyunlarıyla daha kolay öğrenecekler. Konya gençliği artık geçmişini daha da iyi bilecek ve eğitim çıtasını daha da üst sınırlara çıkaracak. Gezici kütüphanelerle en ücra köylere varana kadar eğitime desteğimiz sürecek. Medeniyet Okulu\'muzun yeni sezonu hayırlı olsun\" dedi.

Orta dereceli öğrenciler ise uygulanan eğitim projesinden son derece memnun olduklarını ve geçmişte yaşanan tarihi olayların mizahi bir dille tiyatro gösterileri ile anlatılması derslere neşe kattığı gibi aynı zamanda kalıcı öğrenmelerine neden olduklarını söyledi.

BİNLERCE DERGİ VE KİTAP ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, \"Medeniyet Okulu projesi, Konyamıza özgü bir projesidir. Eğitim projesinin amacı ilk ve orta dereceli öğrencilerin tarihdeki yaşanmış olayların ve değerlerimizi tiyatro oyunları ile sevdirerek yeni nesile aşılamaktır.\" diye konuştu.

Konya\'daki öğrenciler için il genelinde 14 tiyatro ekibi 50 usta tiyatrocu Türk tarihindeki önemli savaşlar, önemli değerlerin hayatlarından kesitleri tiyatro sahnesine taşıyarak canlı performansları ile Konya\'daki tüm ilçeler hatta köylerdeki okullarda eğitici oyunlar sergileyecek. Bu kapsamda aynı zamanda çocukların ilgisini çekecek yüzbinlerce kitap ve dergi de çocuklara ücretsiz hediye edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerden görüntü

-Mehteran konser ve diğer gösterilerden görüntü

-Öğrenciler ile röp.

-Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy\'ın açıklamaları

-Sınıflarda yapılan tiyatro etkinliğinden görüntü

-Öğrencilerin izlemesi

-detaylar

Haber-Kamera: KONYA (DHA)

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Muş\'ta yağmur, su baskınlarına neden oldu

MUŞ\'ta etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Kent merkezinde bugün öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sunay Mahallesi\'nde oturan yeni bir evli çiftin de evine yağmur suları doldu. Çiftin evindeki malzemeler zarar gördü. Belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Su basan evden detaylar

-Su altında kalan halı ve diğer eşyalar

-Ev sahibi komşuların eşyaları toplaması

-Suların temizlenmesinden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

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Alanya\'da iş yerlerini su bastı, denizde hortum oluştu

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yağmur sonrası denizde hortum oluştu.

Alanya\'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinden sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle Keykubat Caddesi\'ndeki bazı işyerlerini su bastı. Esnaf kendi çabasıyla işyerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. İşyerini su basan esnaftan Necmettin Ekici, ilçede her yağışta sonra mağdur olduklarını söyledi. 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten Necmettin Ekici, \"Yağışlarda sürekli su baskınları meydana geliyor ve bu olay bizleri çok üzüyor. Mallarımız ıslanıyor, çok zararımız var\" dedi.

\"NÖBET TUTUYORUZ\"

İş yerini su basan bir diğer esnaf Mahmut Oğuz ise \"Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Her yağmur yağdığında rögarlar tıkanıyor. Temizlenmediği için de taşıyor. Her yağmurda gece gündüz su baskınına karşı nöbet tutuyoruz\" diye konuştu.

HORTUM OLUŞTU

Yağış sonrasında Kleopatra Plajı\'nın yaklaşık 400 metre açığında hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 20.3 kilogram yağış düştü. Yağışın 30 Ekim Pazartesi gününe kadar süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Su basan dükkanlardan genel ve detay görüntüler

- Suların dükkanlardan boşaltılmasından görüntü

- Esnafın kendi imkanlarıyla suları çekmesinden görüntü

- Esnaf Necmettin Ekici ve Mahmut Oğuz\'un konuşması

- Hortumdan görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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PKK\'nın kış hazırlıkları çökertildi

ERZİNCAN\'da güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla, büyük darbe yiyen PKK terör örgütüne yönelik Refahiye kırsalında operasyonlar halen devam ederken, ormanlık alanda depolara sakladıkları yiyecek ve erzaklar ele geçirildi.

Jandarma özel harekat ve komando timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Budak Operasyonu kapsamında Refahiye ilçesi Orçul Bölgesi\'nde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının kış üstlenmesi hazırlıklarını bozmaya yönelik arama tarama faaliyeti düzenlendi. Saat 08:30\'dan itibaren sürdürülen operasyonlarda BTÖ\'ne yönelik Söğütlü Köyü Taşlıca Mezrası mevkiinde ormanlık alan içerisinde toprak altında 5 adet depo bulundu.

Depolarda yapılan aramalarda, çok sayıda un, şeker, yağ, çay, bakliyat, makarna ve konserve ile dörtlü ocak, muhtelif mutfak, temizlik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan acıklama da bölücü terör örgütü ile mücadelenin tüm hızıyla devam edeciği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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İzmir\'de DAEŞ operasyonu; 10 şüpheli daha gözaltına alındı



İZMİR\'de, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları öne sürülen 10 şüpheli, polisin eşzamanlı operasyonlarıyla gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah İzmir il merkezi ve Menemen İlçesi\'nde yaptıkları eşzamanlı operasyonlarda, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları ifade edilen 2\'si kadın 10 kişiyi yakaladı. Hepsi Suriye uyruklu olan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. İzmir\'de son 2 günde yakalanıp gözaltına alınan DAEŞ şüphelilerinin sayısı 15\'e yükselmiş oldu.

Haber: Davut CAN/İZMİR, (DHA)-

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Birecik\'te PKK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde düğünlerde terör örgütü PKK/YPG şarkılarını çalıp Kürtçe propaganda yaptıkları öne sürülen 3\'ü yerel sanatçı, toplam 5 kişi, 2 ruhsatsız tüfek ve 250 mermiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Birecik Jandarma Komutanlığı\'na bağlı istihbarat ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde katıldıkları düğünlerde ve organizasyonlarda terör örgütü PKK/YPG\'nin propagandasını yaptıkları ve bunun müzikleri düğünlerde çalıp, ardından sosyal medya üzerinde paylaşımlarda bulunduğu bir yerel müzik grubunu tespit etti. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada jandarma ekiplerince kimlikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Bağlarbaşı ile Divriği Mahallesi\'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda yerel müzik grubu üyesi E.K., N.K., M.K., B.K. ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tüfek ile 250 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye getirilmesi

- Jandarma eşliğinde adliyeye götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Şanlıurfa\'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda eylem hazırlığı içerisinde oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 5 kişinin yasa dışı yollarla Şanlıurfa\'ya geldikleri, kentte bombalı sansasyonel eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, teröristlerin kaldıkları adresi belirleyip özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- POlislerin operasyon yapması

- Özel hareket ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Asker adayı gençlerin otomobille gezisi faciayla bitti: 2 ölü, 3 yaralı



KAYSERİ\'nin Pınarbaşı İlçesi\'nde asker adayı gençlerin içerisinde bulunduğu iki otomobil, kavşakta kontrolsüz olarak yola çıkan TIR\'ın altına girdi. Kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Pınarbaşı-Malatya karayolu Şarkışla yol ayrımında meydana geldi. Pınarbaşı yönüne giden asker adayı gençlerin içerisinde bulunduğu, henüz sürücüleri belirlenemeyen 38 ST 655 ve 38 E 5115 plakalı otomobiller, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoförün yönetimindeki GEPZ 810 plakalı TIR\'a çarptı. Ortalığın kan gölüne döndüğü kazada otomobillerde bulunan Ferdi Aksu (20) ve Ömer Ekinci (20) yaşamını yitirdi, Savaş Uslu (21), Kurthan Aksu (18) ve Süleyman Ekinci (20) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Aksu ve Ekinci\'nin cesetleri otopsi için hastane morguna konurken, TIR\'ın Gürcü asıllı şoförü ise gözaltına alındı.

TOMARZA\'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Kayseri\'nin Tomarza İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kale ve Hacıpaşa mahalleleri arasında meydana gelen kazada, Bülent Taş yönetimindeki 38 TT 020 plakalı otomobil, Durdu Haser yönetimindeki 38 DR 046 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, sürücü Bülent Taş ağır yaralandı, yanındaki Mehmet Ali Tüfekçi ise öldü.

Görüntü Dökümü:

-2 ölü 3 yaralının yaşandığı trafik kazası olay yeri

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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Manisa\'da kaza: 2 ölü

MANİSA\'NIN Turgutlu İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarpıp yan yola uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Turgutlu\'dan Salihli yönüne giden Ramazan Aksakal (34) yönetimindeki 45 LC 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulup orta refüje çarptı. Yan yola geçen otomobil, karşı yönden gelen ve Salihli\'den İzmir yönüne giden Rahmi Koçak (48) yönetimindeki 06 FM 8268 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Aksakal\'ın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer sürücü Rahmi Koçak\'ı ise Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Koçak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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AK Partili Vekil Tin\'in otomobili kaza yaptı: 8 yaralı

DENİZLİ\'de AK Parti Milletvekili Şahin Tin\'in içinde bulunduğu otomobil, Merkezefendi İlçesi İzmir karayolunda başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, eski milletvekili Mehmet Yüksel\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Merkezefendi ilçesinde, İzmir karayolu Salihağa Kavşağı\'nda meydana geldi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, eski milletvekili ve bakan Nihat Zeybekci\'nin danışmanı Mehmet Yüksel\'in içinde bulunduğu, milletvekili danışmanı Kadir Demir yönetimindeki 20 FN 001 plakalı Mercedes marka otomobil, Babadağ istikametine giderken, kavşakta 32 yaşındaki Ali Durna\'nın yönetimindeki kullandığı 20 ZH 916 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Milletvekili Şahin Tin, İl Başkanı Necip Filiz, Mehmet Yüksel ve otomobili kullanan danışman Kadir Demir, Özel Sağlık Hastanesi\'ne kaldırılırken, diğer otomobilde bulunan yaralılar sürücü Ali Durna, 27 yaşındaki Emine Durna, 49 yaşındaki Arzu Öz ve 3 yaşındaki Hanife Nur Coşkun da Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

VALİDEN ZİYARET

Özel Sağlık Hastanesi\'nde tedaviye alınan Milletvekili Tin, İl Başkanı Filiz, Yüksel ve Demir\'in sağlık durumlarının ağır olmadığı, ancak kontrol amacıyla gözaltında tutuldukları belirtildi. Denizli Valisi Hasan Karahan hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çok sayıda partili de hastaneye geldi. İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Özel Sağlık Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Saygın Kamacı da yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, \"Travma hastaları olduğu için bir süre gözlem altında kalacaklar. Necip Filiz\'in bel omurunda incilme var, ameliyata gerek yok. Onun dışında tüm hastaların durumları iyi, bilinçleri açık. Tedbir amaçlı gözlem altında tutacağız\" dedi.

BAKAN ZEYBEKCİ: KEMERLERİ TAKILI OLSAYDI, FARKLI OLURDU

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kazada yaralanan Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Ak Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve danışmanı Mehmet Yüksel ile diğer 5 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Zeybekci, Milletvekili Tin de dahil olmak üzere kazada yaralananların emniyet kemerlerinin takılı olmadığını söyledi. Zeybekci, trafik kazalarına dikkat edilmesi, yavaş gidilmesi ve sürat yapılmaması gerektiğini belirterek, \"Kazada yaralanan İl Başkanımız Necip Filiz ve Denizli Milletvekilimiz Şahin Tin, önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Yüksel ve Milletvekilimiz Şahin Tin\'in danışmanı Kadir Demir ve diğer arabadaki kardeşimizi ziyaret ettik. Hepsinin de durumu iyi, hayati tehlikeleri yok. Herhangi bir endişe edilecek durum söz konusu değil. Bildiğimiz kadarıyla sadece İl Başkanı Necip Filiz\'in omurunda bir zedelenme var. Yarın herkesin taburcu olacağını düşünüyorum. Gelmiş geçmiş olsun, verilmiş sadakaları varmış. Trafik kazaları böyle oluyor, trafikte dikkat etmek gerekiyor. Emniyet kemerini de takmak gerekiyor. Ön koltuk ve arka koltuktakilerin emniyet kemerlerinin takılı olmadığını biliyorum. Takılması gerekiyor. Takılı olsaydı daha farklı olurdu. Allah beterinden saklasın, verilmiş sadakaları varmış. Babadağ\'da ilçe danışma toplantısı varmış, oraya gidiyorlarmış. Ana yolda seyir halindeyken diğer aracın kontrolsüz bir şekilde çıkışı var\" dedi.

Bakan Zeybekci, ziyaretini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ola yerindeki otomobillerden görüntü,

-Yoldan ve polislerden görüntü,

-Hastaneden ve Vali Hasan Karahan\'den görüntü,

-İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı ve doktor Saygın Kamacı\'nın açıklamasından görüntü.

Haber - Kamera : Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Annesini öldürüp intihar etti

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde şizofren hastası olduğu öne sürülen 24 yaşındaki A.G., annesi Şennur Genişol\'u (45) başına keserle vurup bıçaklayarak öldürdü. Kardeşi Muhammet Genişol\'u (15) da öldürmek isteyip başaramayan A.G., kendisini asarak intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi\'nde meydana geldi. Son bir yıldır şizofren tedavisi gören A.G., annesi Şennur Genişol\'un başına keserle vurdu, ardından bıçaklayarak öldürdü. Olay anında dışarıda arkadaşlarıyla olan kardeşi İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Genişol\'u arayıp acilen eve gelmesini isteyen A.G., kardeşine de keserle saldırdı. Başına aldığı keser darbesiyle yaralanan ve yüzü kan içinde kalan Muhammet Genişol, abisi A.G.\'nin kolunu ısırıp elinden kurtuldu. Muhammet Genişol, balkondan atlayıp komşularından yardım istedi. Bu sırada A.G., evin üst katında kendisini asarak intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından eve giren polis ekipleri, evin alt katındaki odada anne Şennur Genişol\'un, üst katta ise kendisini asarak intihar eden katil zanlısı A.G.\'nin cesedini buldu.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Muhammet Genişol koruma altına alınarak polis merkezine götürüldü. Şennur Genişol ve A.G.\'nin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin dışından ve polislerden görüntü

- Cesetlerin çıkarılmasından görüntü

- Kurtulan Muhammet Genişol\'un fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Elazığ\'da öğle yemeğinde 40\'dan fazla işçi zehirlendi

ELAZIĞ\'da yapımı devam eden hastane inşaatında çalışan 40\'tan fazla işçi, yedikleri öğle yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırdı.

Şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler, öğle yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendi. Yemek sonrası 40\'tan fazla işçi mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile Eğitim Araştırma ile Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zehirlenen işçilerin hastanelere getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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Yaşı küçük alkollü gençler otomobille alt geçit inşaatına uçtu; 4 yaralı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki alkollü sürücü yönetimindeki otomobil alt geçit inşaatına uçtu, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa Ankara Karayolu üzerinde 23.00 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Sait Y., 3 arkadaşını da araca alarak şehir turu atmaya başladı. Daha sonra alkol alan gençler, İnegöl\'den Ankara istikametine 16 PF 784 plakalı otomobili ile karayoluna çıktı. Sait Y. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini tekrar sağlayamadığı otomobil, Mesudiye alt geçidi çalışmalarının olduğu uyarı levhalarını da yerinden sökerek hızla devam etti. Yaklaşık 60 metre inşaat alanında ilerleyen otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçit inşaat temeline düştü.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan 17 yaşlarındaki Hüseyin A., Serkan B. ve Hüseyin İ. yaralandı. 3 genç kendi imkanları ile araçtan çıkarken, Sait Y. sürücü koltuğuna sıkıştı. Genç, kaza yerine çağrılan İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlarında elbirliği ile inşaat alanından yola taşınan sürücü ile arkadaşları, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Polis, kazayla ilgisi soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların kurtarılma anı görüntüleri

- Genel görüntü

- Kaza yerinden ve araçtan detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu ele geçti: 2 gözaltı

ADIYAMAN\'da sürücüsünün \'dur\' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobildeki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde ise bir miktar uyuşturucu çıktı.

Olay, akşam Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Malatya Caddesi üzerinde polisler, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 R 0289 plakalı otomobile \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmadı ve otomobille kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü otomobil, önce tarlaya, ardından çıkmaz sokağa girdi. Polisler, sıkıştırıp durdurdukları otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler ve otomobil emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınması

- Polislerin önlem alması

- Polislerin otomobilde arama yapması

- Şüpheliler götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Marmaris\'te 40 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA\'NIN Marmaris İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye hazırlanan 40 kaçak göçmen, kaldıkları apart otelde yakalandı. Organizatör olduğu düşünülen bir Suriye uyruklu şüpheli ile otel işletmecisi gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine hareke geçti. Suriye uyruklu bir kişiyi takibe alan ekipler, saat 20.00 sıralarında Armutalan Mahallesi\'ndeki bir apart otele operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçme hazırlığında oldukları tespit edilen Suriye, Lübnan ve Filistin uyruklu toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu düşünülen bir Suriyeli ile otel işletmecisi gözaltına alındı. Ayrıca, göçmenleri kaçırmada kullanılacağı düşünülen 2 şişme bot ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenlerin Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edileceği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis merkezi önünden görüntü

- Sıra bekleyen göçmenlerden görüntü

- Göçmenlerin götürülme görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Kamyon devrildi, odunlar yola savruldu

ADIYAMAN\'da, yan yatan kamyonun kasasındaki odunlar yola savruldu, sürücü kazada yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Haşim Y. yönetimindeki 02 HN 269 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. Haşim Y.\'nin yaralanmadığı kazada, kamyonun kasasındaki odunlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yola savrulan odunların toplanmasının ardından kamyon, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yola savrulan odunlar

- Yan yatan kamyon

- Güvenlik önlemi alınması

- Kontrollü geçen araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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