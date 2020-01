DHA YURT BÜLTENİ-1

1)ŞEMDİNLİ\'DE 5 PKK\'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi\'nde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 5 PKK\'lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:\"Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü kırsal alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir\"

HAKKARİ,(DHA)-

========================================================

2)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK\'TAN ABD\'YE RAKKA UYARISI

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Rakka\'da PKK/PYD\'lilerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları altında poz vermesine tepki gösterdi. Işık, \"Hâlâ fırsat varken burada tekrar uyarıyoruz; ABD\'nin yöneticileri Rakka\'nın idaresini kesinlikle PKK-PYD-YPG terör örgütüne teslim etmemelidir. PKK-PYD-YPG terör örgütünün unsurları Rakka\'nın yönetiminde asla ve asla görev almamalıdır. Eğer alırsa çok daha büyük sorunların yaşanması mukadderdir\" dedi.

Yalova\'nın Altınova İlçesi\'nde çiçeklerle karşılanan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ilçedeki tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii\'ni ziyaret etti, cami bahçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Türbesi\'nde dua okudu. Işık\'a, Hersek Muhtarı ve gençleri tarafından Osmangazi Köprüsü ve \'Hersek Lagünü\' temalı bir tablo hediye edildi. Işık, ardından ilçeye kazandırılacak olan Hersek sahilinde incelemelerde bulundu.

\"PEK ÇOK DEVLETİN SINIRLARI ANLAMSIZ HALE GELDİ\"

Işık, daha sonra Tavşanlı Beldesi\'ne geçerek Tavşanlı Belediyesi Hizmet Binası\'nın açılış törenine katılırken dünyanın büyük bir kaos yaşadığını söyledi. \"Dünya olarak da bölge olarak da zor zamanlardan geçiyoruz. Dünya, bir belirsizlik sürecine girdi\" diyen Işık, şunları söyledi: \"Yarının ne olacağına yönelik insanlarda bir güven duygusu kalmadı. Bir kıvılcımın adeta yangına döneceği, bir rüzgarın fırtınaya kasırgaya dönme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Adeta aklını yitirmiş birisinin yapacağı bir hamlenin bir dünyayı kaosun, hatta savaşın eşiğine getirebilecek kadar kritik bir süreci yaşıyoruz. Aynı zamanda bölgede de zor bir süreç yaşıyoruz. Bölgemizde 100 yıl sonra Sykes-Picot Anlaşması\'ndan sonra en büyük türbülansı yaşıyor. Pek çok devletin maalesef sınırları anlamsız hale geldi. Pek çok ülkede devlet otoritesi ortadan kayboldu. Pek çok yerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Maalesef bu sıkıntılar, yaşanan yerlerin tam ortasında da Türkiye var. İşte, \'Zor zamanlardan geçiyoruz\' derken kastım bu. Bakınız Suriye\'de, Suriye topraklarının tamamında devlet otoritesinin bahsetmemiz mümkün değil. Pek çok güç Suriye\'ye müdahil olma konumuna girdi.\"

\"ÇOK DAHA BÜYÜK SORUNLARIN YAŞANMASI MUKADDERDİR\"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuşmasında, Rakka\'da PKK/PYD\'lilerin terör örgütü elebaşı Öcalan fotoğrafları altında poz vermelerine de tepki gösterdi. Işık, şunları kaydetti: \"İşte en son Amerika Birleşik Devletleri, PYD-YPG-PKK uzantısının hakim olduğu SGD güçleriyle yaptığı Rakka operasyonunu bitirmek üzere. Biz baştan beri, bizzat kendim de Milli Savunma Bakanı olduğum dönemde muhataplarımıza, \'Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütüne karşı kullanmak yılanla çuvala girmek gibidir, bunun sonunda mutlaka ama mutlaka sokulmak vardır. Yılanla çuvala girenin akıbetinin herhalde ne olduğunu bilmek zor olmasa gerek\' dedik.\" ABD\'yi Rakka konusunda defalarca uyardıklarını vurgulayan Işık, konuşmasına şöyle devam etti: \"Yine defalarca ifade ettik, PKK-PYD özellikle YPG aynı terör örgütüdür. Bu YPG-PYD, PKK\'nın Suriye koludur, bunlarla işbirliği yapmayın. Bunlarla işbirliği yaparsanız bölgede daha büyük sıkıntılara sebep olursunuz diye defalarca uyardık. Gerek basına açık bölümlerde gerekse yaptığımız ikili görüşmelerde bunu sürekli altını çizdik ve \'Bakınız belki DEAŞ\'ı oradan temizlersiniz, elbette DEAŞ\'ın orada kalması mümkün değil, kalmamalı da ama DEAŞ\'ı temizlemek sorunu çözmek anlamına gelmeyecek. Siz eğer Rakka\'yı, Rakka operasyonunu PYD-PKK terörist unsurlarla yaparsanız, yarın Rakka\'nın idaresiyle ilgili çok büyük problemlerle karşılaşacaksınız\' dedik. Ve nitekim korkulan başa gelmeye başladı. Korktuğumuz başımıza geliyor. PYD-YPG, Rakka\'yı temizledikten sonra terörist başının resimlerini asıyor. Amerika da \'Biz bunu onaylamıyoruz\' diyor. Israrla söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz ama hele hele şimdi yüzde 90\'dan fazla yaşayanı Arap olan Rakka\'yı eğer bir PYD-YPG unsuruna teslim ederseniz, idareyi o terör örgütüne verirseniz işte o zaman DEAŞ\'ı temizlemiş olmakla sorunu çözmüş olmazsınız. Bilakis orada etnik bir çatışmanın fitilini ateşlemiş olursunuz. Hâlâ fırsat varken burada tekrar uyarıyoruz; Amerika Birleşik Devletleri\'nin yöneticileri Rakka\'nın idaresini kesinlikle PKK-PYD-YPG terör örgütüne teslim etmemelidir. PKK-PYD-YPG terör örgütünün unsurları Rakka\'nın yönetiminde asla ve asla görev almamalıdır. Eğer alırsa çok daha büyük sorunların yaşanması mukadderdir.\"

BARZANİ\'YE REFERANDUM TEPKİSİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani\'ye de tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Mesut Barzani\'yi \'Bak yanlış bir iş yapıyorsun. Hem kendini hem de Kuzey Irak halkını hem de tüm bölgeyi yeni bir kaosun içerisine sokuyorsun. Bu referandumu yapma, bundan vazgeç. Bunun ne sana ne bölgeye ne de bütün bu coğrafya faydası olmaz. Aksine yeni kaos ortaya çıkar\' diye uyardık. Buna rağmen dinlemedi. Ne oldu? Kâr mı etti, kazançlı mı çıktı? Bölgede bu işten kim kazandı. Efendim oradaki Kürtlere karşı olduğumuzu ima etmeye çalışıyorlar. Hayır, Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz Türkiye\'de de iç içe yaşıyoruz komşu olarak yaşıyoruz. Kardeş olarak yaşıyoruz, bölgede de ancak ve ancak isteğimiz Kürt kardeşlerimizin mutluluğudur huzurudur, refahıdır. Ama perşembenin gelişi de çarşambadan belli\" dedi.

Işık, Kuzey Irak\'taki referandumu İsrail\'in ve bölgenin karışmasını isteyen güçlerin istediğini belirtti. Işık, konuyla ilgili şunları söyledi: \"Bu tezgaha karşı uyanık olmak insan aklının gereği değil mi? Şimdi ne oldu? Irak Merkezi yönetimi girdi Kerkük\'ten Barzani güçlerini ve diğer güçleri çıkardı. Her an bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimali var. Hâlbuki Kerkük yüzyıllardır Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Bu şehrin huzurunu niye bozuyorsunuz? Bu şehrin huzurunu bozmanın size de Irak\'a da bölgeye de ne faydası var? 8-9 tane farklı etnik yapı yüzyıllarca kardeşçe yaşadı. Bu kardeşliği bozmanın kime ne faydası var? Onun için diyoruz ki; Herkes dikkatli olsun, herkes aklını başına alsın. Yarın bölgeye zarar verecek, bölgeyi içinden çıkılmaz birtakım sorunlara götürecek adımları bugün kimse atmasın. Türkiye olarak biz Irak\'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Biz istiyoruz ki Irak bir bütün olarak kalsın. Biz istiyoruz ki Suriye bir bütün olarak kalsın. Biz istiyoruz ki bölge huzurun, refahın, gelişmişliğin adresi olsun.\"

\"TÜRKİYE ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR\"

Türkiye\'nin yaşanan kaoslara karşı çözüm odaklı yaklaşım sergilediğini de belirten Işık, konuşmasını bitirirken, \"Herkesin önce dönüp kendine bakması lazım. Allah, insanlara aklı, kullanmak için vermiş. Kullanılmayan akıl insana bir yüktür. Ve Cenab-ı Allah katında da sorumluluk getirir. Pek çok ayet-i kerimede \'Neden akıl etmiyorsunuz?\' diye buyuruluyor. Aklımıza kullanmayacaksak bu girdabın içinden nasıl çıkacağız? Onun için özellikle bölgemizdeki gelişmelerin bir an önce akılla, suhuletle çözümü için herkesin taşın altına elini koyması artık kaçınılmaz. Bu noktada Türkiye baştan beri itidalli, dengeli ama çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor.\"Konuşmaların ardından Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek tarafından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'a tablo hediye edildi. Ardından yeni hizmet binasının kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Işık, ardından karayolu ile Kocaeli\'ye hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın karşılanması

-Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve türbesinde inceleme yapması

-Hersek sahili inceleme

-Tavşanlı Belediye binası

-Fikri Işık\'ın konuşması

-Binanın açılması

(boyut: 342 MB) (süre: 10.45 DK)

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

=========================================================

3)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Sapanca\'nın Sakarya İlçesi\'nde avukat Ayyüce Fil ile avukat Hüsamettin Çömlekçioğlu\'nun nişan yüzüklerini taktı.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sapanca\'da bir restoranda düzenlenen nişan törenine katılarak işadamı Fatih Fil\'in kızı avukat Ayyüce Fil ile işadamı Mehmet Çömlekçioğlu oğlu avukat Hüsamettin Çömlekçioğlu\'nun nişan yüzüklerini taktı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ayyüce Fil ile Hüsamettin Çömlekçioğlu\'na mutluluklar dileyerek, \"Sapanca\'nın iki tanınan ve sevilen ailelerin evlatları birbirlerini görmüş ve sevmişler. Ailelerinin onayını da alan genç kardeşlerimizin ilk adımı atılmış oldu. İnşallah nikahlarını da kıyarız. Bizim çok güzel duamız nedir, Allah tamamına erdirsin\" dedi. Genç çiftin avukat oluşlarına değinen Işık, \"Allah kolaylıklar versin. Aynı anda ikiniz savunmaya geçmeyin. Bunu özellikle şimdiden tavsiye ederim\" diyerek genç çifte takıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Işık\'ın salona girişi

-Nişan yüzüklerinin takılması

-Işık\'ın konuşması

-Fotoğraf çekimi

Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)

====================================================

4)BAKAN ÇAVUŞOĞLU\'NDAN YEREL GAZETENİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya\'da bir yerel gazetenin 50\'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. Gazetenin imtiyaz sahibi aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim\'in açılış konuşmasının ardından kürsüye Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca davet edildi. Yerel medyanın ve gazetecilerin yaşadıkları sorunları dile getiren Karaca, Bakan Çavuşoğlu\'ndan destek isteyerek, \"Anadolu basını artık ayağa kalkmalıdır. Bu nedenle sizlerden de destek bekliyorum. Anadolu basını son yıllarda tabi ki sadece bu iktidar değil, her iktidar döneminde Anadolu basını üzerinde maalesef büyük baskılar var. Bu baskıların bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz\" dedi.

\"NEDEN BEN BASKI KURAYIM ŞİMDİ\"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bazen seçim zamanlarında gazete sayısının ciddi bir şekilde arttığını görürdük. Seçimden sonra bir bir kaybolurdu. Yaptığınız işe inanmazsanız, bir sevda olarak görmezseniz, işte bir sabun köpüğü gibi görünürsünüz sonra kaybolur gidersiniz. Biraz önce üstat dedi ki \'yerel basının üzerinde devletin baskısı var.\' Devletin yerel basınla ne işi olsun da baskısı olsun. Yerel basının birinci sebebi kendisidir. Güçlü değilseniz, karakterli değilseniz, objektif değilseniz herkes sizi bir yerlere çeker. İkinci sorun ise yereldeki insanlardır. \'Yok, benim lehime yazacaksın\', en çok da başkasının aleyhine yazdırmak vardır. Alanya\'da çok yaygındır bu hastalık. İftiralar dolaştırıldı köşeden, bilinmeyen bir kaynakla ya da \'şuradan bir kaynaktan\' diyerekten yazdırırlar. Yerel yöneticiler bir yandan çekiştirir, siyasetçiler öyle. Devletin kuralları vardır. Resmi ilandan pay düşük dersen eyvallah anlarım. Objektif olması için ekonomik bağımsızlığını kazanması lazım dersen ona da varım. Gelir arttırıcı başka ne yapabiliriz vergilerle ama bunların olmasının nedeni klişeleşmiş bir lafınız var, \'devletin baskısı.\' Neden ben baskı kurayım şimdi, ben de devletin Dışişleri Bakanıyım. Bu güne kadar Alanya\'da ve Türkiye\'de hiçbir gazeteye \'benim lehime bir haber yap\' demedim. Başkasının aleyhine de yap demedim\" diye konuştu. Konuşmaların ardından kuruluşun 50\'nci yılı anısına Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere gazeteye katkıda bulunan kişi ve şirketlere plaket verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Bakan Çavuşoğlu\'nun gelişi

- Bakan Çavuşoğlu\'nun sergiyi gezmesi

- Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca\'nın konuşması

- Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Plaket töreni

308 MB /// 05.03\"

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

======================================================

5)ÇAVUŞOĞLU: ARKADAŞLARIMIZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa\'nın inegöl ilçesine geçerek burada açılan İnegöl Modef Expo Fuarını gezdi mobilyacılarla sohbet etti. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu fuarların ülke ekonomisi için önemine dikkat çekti.

İnegöl\'ün, Türkiye\'nin mobilya sektörünü tüm dünyaya tanıtan bir imajı oluştuğunu söyleyen Çavuşoğlu, \"Yapılan her üretim aynı zamanda bir istihdamdır. Yapılan her ihracat ülkemiz için bir kaynaktır. Onların yaptığı üretim, faaliyet, fuarlar ülke menfaatleri açısından çok önemli. Bizler hem iktidar hem siyaset olarak onların önünü açmak noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.\" dedi. Daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin istifa etmemesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi:\"Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın söylemiş oldukları çok açık ve nettir. Bundan sonra hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Başbakanımızın söylediklerinin üzerine bir şey söylemek gereksiz olur. Son günlerde özellikle sosyal medya mecralarında ve basında bazı spekülasyonlar yapılıyor. Bunları gördüğüm zaman ben de AK Parti\'nin bir neferi olarak üzülüyorum. 16 yıllık bir parti, 10 milyon 500 bin civarında üyeye sahip, 12 seçimdir üst üste kazanmış, dünya lideri dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük Türkiye hedeflerine hizmet eden bu partiyi anlamamış, tanımamış olmak bizleri üzüyor. AK Parti sıradan bir parti değil, diğer partilerle mukayese edilemez. Biz milletimizle olan bağımızı seçimden seçime kuran bir parti değiliz. Milletimizle olan bağımızı her an onların nabzını tutarak, görüşünü alarak, ölçümlerde bulunarak tutuyoruz. AK Parti bir davanın da adıdır. AK Parti\'de görev yapan her kimse il başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyesi, bakan AK Parti\'nin bir dava partisi olduğunu bilerek bu ruha göre hareket ederler. Hal böyle olunca hiç kimse bizde makamları ve mevkileri amaç olarak görmez. Bizde ana amaç makam değil halka hizmet etmektir. Hal böyle olunca da bizdeki herkes, hangi yörede bulunuyorsa bulunsun bu dava ruhuna göre hareket etmiştir, bundan sonra da öyle hareket edecektir. Bizde kimse nefsini ve ikbalini bu davanın önüne koymaz. Çünkü bu dava çok büyük bir dava… Türkiye\'nin büyük davası, güçlü olma davası, milletin kalkınma ve huzura kavuşma davası, bölgede güç olma davasıdır. Bu noktada spekülasyona gerek yok. Arkadaşlarımız uygun düşeni bu dava ruhuyla yapacaklardır. Değişmeyen tek şey değişimdir. 16 Nisan referandumuyla beraber Türkiye\'de yeni bir süreç çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa değişikliği mühacenesinde AK Partimizin Genel Başkanı olarak tekrardan partinin başına döndü. Akabinde bir kongre yaşadık ve KYK\'da bir değişiklik oldu. Bakanlar Kurulu ile ilgili 180 günlük bir eylem planıyla ilgili hazırlık aşaması oldu. Ondan sonraki süreçte teşkilatlar bağlamında şuana kadar 22 il başkanımız değişti. 469 ilçe kongresi yaptık ve yüzde 50\'si değişmiş. Dolayısıyla bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 belediyeyle ilgili daha evvel ayrılma talebi olmuştu, onlar hâsıl oldu. Diğer arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil\" Çavuşoğlu bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği sorusuna ise, \"Burada tarih önemli değil. Önemli olan görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak olan son durumdur\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Başbakan Yardımcısının fuarı gezmesi

-Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

========================================

BAŞKAN ALTEPE\'NİN ÇEVRESİNDEKİ İSİMLER: PAZARTESİ GÜNÜ İSTİFASINI AÇIKLAYABİLİR /EK

6)BAŞKAN ALTEPE: YOK ÖYLE BİR ŞEY

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen ve son günlerde resmi törenlere katılmayarak yardımcılarını görevlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler AŞ. (BURFAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Memduh Özyıldırım\'ın oğlu Yasin Özyıldırım ve Nemide ve Zeki Altun\'un kızları Jessika Altun\'un nikahına katıldı. Merinos Parkı Göl tesislerindeki nikahta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Recep Altepe genç çiftin nikahını kıyıp mutluluklar diledi. Nikah sonrasında davetlilerle bir süre sohbet edip kendisine ayrılan masada yemek yiyin Recep Altepe, yaklaşık bir saat kaldığı salondan ayrılırken, istifası ile ilgili bilgi almak isteyen DHA muhabirine, \"Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar\" diyerek makam aracına binip ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Recep Altepe\'nin nikah kıyması

-Salondan çıkması

-DHA muhabirine açıklama yapması

-Aracına binip gitmesi

SÜRE: 2 dakika 14 saniye BOYUT: 136 MB

Haber: Hüseyin TÜCCAR/Mehmet İNAN /BURSA, (DHA)

============================================

7)AK PARTİLİ PETEK: KOLU KANADI KIRILMIŞTIR, FETÖ KUŞU UÇAMAZ



15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Fetullahçı Terör Örgütü\'yle mücadelenin devam etiğini belirterek, \"Şimdi bir kuşun uçması için kolu kanadı olması lazım. Kolu kanadı kırılmıştır, FETÖ kuşu uçamaz, yeni darbe girişiminde bulunmaz\" dedi.

Reşat Petek Kahramanmaraş\'ta 4\'üncü Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nda \'İhanet ve direniş\' isimli kitabını imzaladı. Okurlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Petek, ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'ne geçerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği ve kendisinin de konuşmacı olduğu konferansa katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İlker Çitil, İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Başsavcı İlker Yazıcı ile vatandaşların katıldığı konferansta konuşan Reşat Petek, FETÖ\'nün yarım asırlık bir örgüt olduğunu söyledi.

15 Temmuz\'da düğmeye basma talimatının FETÖ\'den geldiğinin kesin olarak tespit edildiğini kaydeden Petek, şunları söyledi:

\"Peki, neden 15 Temmuz? Sebebi şu; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yapıyor. O kumpas davalarında mağdur etikleri birçok subay var, iftira attıkları Onları yapan FETÖ\'cü hakim ve savcılarla ilgili soruşturma yapılırken TSK içindeki pek çok üt düzey generalin ismine ulaşılıyor, haklarında soruşturmalar var. 2016\'nın Yüksek Askeri Şura kararlarında da bunlar hakkında yasal işlem yapılacak, kimi tutuklanacak kimisi hakkında doğrudan dava açılacak. İkincisi silahlı kuvvetlerimiz kendi içinde bir araştırma yapmış 2016 askeri şurasında şura kararıyla pek çoğunun ihraç edilmek üzere listeler hazırlanmış. Mesela o dönemin jandarma Genel komutanı Galip Mendi komisyona gelip \'Sırf benim elimde 800 tane jandarmadan ihraç edilecek FETÖ\'cü vardı\' dedi. Bir diğer, bir yasa çıkardık Danıştay Kanunu ve Benzer Kanunlarla İlgili Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Yargıtay\'da Danıştay\'da FETÖ\'cü olarak 2020\'dan sonra yerleşmiş 160 kadar Yargıtay\'da 80 kadar Danıştay\'da üst yargı mensubu var. Bunlar istedikleri kararı hala veriyorlar, ne zaman kadar? 2016\'nın 15 Temmuz\'una kadar devam ediyor. Yasayı çıkardık, bunlar hakkında işlemler başlama noktasındaydı. O zaman FETÖ düşünüyor \'Üst yargıda temizleniyoruz. Silahlı kuvvetlerde yüksek askeri şurayla temizleneceğiz. Başlayan soruşturmalar var. Emniyette zaten ciddi anlamda bir temizlik yapıldı soruşturmalar devam ediyor. Biz silahlı darbeyi hemen yapmazsak 2016 askeri şurasından sonra büyük güç kaybı olur bir daha yapamayabiliriz, Cumhurbaşkanını deviremeyebiliriz\' diyerek düğmeye bastılar 15 Temmuz darbe girişimi böyle oldu.\"

Soruları da cevaplayan Reşat Petek, \"Abdullah Öcalan\'ın Fetullah Gülen ile telefonla veya yüz yüze görüşmeleri olmuş mudur?\" diye bir soru üzerine o yönde bir bilginin olmadığını söyledi.

\"FETÖ\'NÜN KOLU VE KANADI KIRILDI\"

Reşat Petek, bir vatandaşın FETÖ\'nün bugüne kadar yüzde kaçının temizlendiğini sorması üzerine ise, \"Şimdi bir kuşun uçması için kolu kanadı olması lazım. Kolu kanadı kırılmıştır, FETÖ kuşu uçamaz, yeni darbe girişiminde bulunmaz. Ama temizliğin devam etmesi gerekiyor. FETÖ ile mücadele hukuk devletinin ilkeleri içinde yapılıyor\" diye konuştu.

Konferansın sonunda Vali Vahdettin Özkan ile Başkan Fatih Mehmet Erkoç, Reşat Petek\'e Kahramanmaraş\'a özgü bakır işleme tabak hediye etti.

Görüntü dökümü:

-------------

- Reşat Petek\'in kitabını imzalaması

- Petek\'in kitabı

- Petek\'in konuşması

- Petek\'in soruları yanıtlaması

- Petek\'in salondan ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

============================================================

8)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS ARACINA ÇARPTI: 5 YARALI

Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi\'nde denetim noktasından dönüş yapan sivil polis aracına otomobil çarptı. 2\'si polis 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza 23.00 sıralarında Kepez mevkiinde meydan geldi. Polis denetim noktasından dönüş yapan 28 yaşındaki Ö.S. yönetimindeki 67 TE 685 plakalı sivil polis aracına, 38 yaşındaki Hasan S. nin kullandığı 67 TC 042 plakalı otomobil çarptı. Kazada, polis memurları Ö.S., Ö.A. ve otomobilde bulunan 36 yaşındaki Emine S., 13 yaşındaki İ. S. ve 17 yaşındaki İ.S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Hasan S.\'nin yapılan kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hasan S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Ambulansın kaza yerinden ayrılışı

-Kazaya karışan sivil ekip otosu ve otomobil

-Polislerin yol düzenlemesi

-Ereğli devlet hastanesi acil servisi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

======================================================

ŞİKE VE ERGENEKON HAKİMLERİ YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANDI/EK

9)GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Edirne\'de Yunanistan\'a kaçarken yakalanan şike davası hakimi Bülent Kınay, Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu yanlarında 2 Pakistan uyruklu göçmen kaçakçısıyla birlikte Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar Köyü\'nde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı\'nda işlemleri tamamlanan ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandıkları tespit edilen hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'ın \'şike\' davasına bakan Bülent Kınay\'ın FETÖ soruşturması kapsamında Bakırköy 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi tarafından arandığı belirlendi. Diğer FETÖ şüphelisi hakim Fatih Mehmet Uslu\'nun ise Bakırköy 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı ve Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi tarafından arandığı ortaya çıktı. Edirne adliyesinde işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu\'nun gözaltı süreleri uzatılarak arandıkları şehirlere gönderilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne teslim edildi.

\"EDİRNE\'YE CİĞER YEMEĞE GELDİK\"

Edirne Adliyesi\'nde işlemleri tamamlandıktan sonra jandarma aracına bindirilen hakim Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin \'Yunanistan\'a mı kaçıyordunuz?\' sorusu üzerine gülerek, \"Edirne\'ye gezmeye ve ciğer yemeğe geldik\" cevabını verdi. Pakistan uyruklu 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi\'ne götürüldü. Savcılık tarafından Pakistan uyruklu 2 şüphelinin serbest bırakmalarına itiraz ettiği öğrenildi.

ONLARDA YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANDI

Hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu\'nun yanı sıra sınırda haklarında yakalama kararı bulunan ve \'ByLock\' kullanıcı olduğu tespit edilen öğretmen Ömer Faruk Aytunç, turizm rehberi Kemal Güngör, ev hanımı eşi Zeynep Güngör, Hatice Kübra Aytunç, hakim Sinan Akdoğan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Zeynep Güngör, tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerini ardından arandıkları şehirlere göndereceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Pakistalıların çıkarılması

-Jandarma aracına binmesi

-Hakimlerin adliye çıkışı

-Hakimlerin Edirne\'ye ciğer yemeğe geldik demesi

-Jandarma aracına bindirilmleri

-Diğer FETÖ Şüphelileri

-Jandarmadan görüntüler

-Jandarma aracında hakimlerin görüntüsü

-Genel görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

===========================================

54\'ÜNCÜ ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

10)SİNEMANIN YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ

54. Uluslararası Antalya Film Festivali, Onur Ödülleri töreni ve sanatçıların kırmızı halı geçişiyle devam etti. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen törene katılan sanatçılar şıklıklarıyla dikkati çekti. Kırmızı halıda Akademi ödülü, \'SAG\' ve \'BAFTA\' ödülü sahibi, \'Altın Küre\', \'Tony\' ve \'Emmy\' ödülü adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, ABD\'li aktris Juliette Lewis ile Türkiye\'den Fadik Sevin Atasoy, Necati Şaşmaz, Şoray Uzun, Birol Güven, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır, Tuğçe Tayfur, Ferit Aktuğ, Özlem Balcı, Şerif Gören, Şebnem Dilligil, İsmail Güneş, Atılgan Gümüş, Burçin Abdullah, Meriç Başaran, Aydın Sarman, Murat Han, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nilay Deniz, Elçin Karabulut, Duygu Çetinkaya, Ertuğrul Şakar, Ali Bilgehan Birincioğlu, Hasan Küçük, İpek Erdem ve festivalin jüri başkanı Filistinli yönetmen Elia Suleiman kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halıda kadın sanatçılar birbirinden renkli ve şık kıyafetleriyle gazetecilere poz verdi. Sanatçıların yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel de kırmızı halıdan geçerek salona girdi.

ANTALYA\'DA 4 SİNEMA YILDIZI ONURLANDIRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, sanatçıların kırmızı halıda yürümesinin ardından Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi\'nde Onur Ödülleri töreniyle devam etti. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin yenilenmiş yüzüyle daha büyük ideallere yelken açtığını söyledi. Bu yıl festival kapsamında 6 bin çocuğun sinemanın ışığı ile tanışacağını belirten Türel, \"Festivalin ufkunu ve çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. 2006 yılında uluslararası kategori için ilk adımı atmıştık. Bugünkü kortejde de Antalyalılar uluslararası hedeflerine sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Korteji tarihinde görülmemiş insan sayısı kadar vatandaşımız izledi. Antalyalıları gönülden kutluyorum\" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Türk sinemasını uluslararası yarışmayla desteklemeye devam ettiğini anlatan Türel, Antalya\'yı sinema endüstrisinin en iyi merkezlerinden biri yapmak istediklerini aktardı. Türel, şöyle konuştu: \"Festivalimizi Şampiyonlar Ligi\'ne taşımak istiyoruz. Bu konuda Film Forum çok önemli hale gelmiştir. Foruma 205 başvuru oldu ve 48 film finale kaldı. Türkiye\'de 30\'a yakın film festivali yapılmaktadır. Ancak biz festivalimizi uluslararası alanda daha güçlü yapmaya karar verdik. Türkiye\'nin saygın ve uluslararası bir festivali hak ettiğini düşünüyoruz. Antalya Film Festivali olarak uluslararası kulvarda daha güçlü bir şekilde yarışacağız.\"

ONUR ÖDÜLLERİ

Menderes Türel\'in konuşmasının ardından \'Onur Ödülleri\' sahiplerine verildi. İlk ödül beyaz perdenin emektar ismi Erkan Aktaş\'a verildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz\'ın elinden alan Aktaş, \"Emek verdim, gurur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\'BİZDEN KORKUYORLAR\'

İkinci Onur Ödülü ise Türk sinemasının \'vamp\' kadını olarak bilinen Suzan Avcı\'ya verildi. Ödülünü yönetmen İsmail Güneş\'ten alan Avcı, \"Antalyalılar, çok uzun zaman oldu gelmeyeli, hepinizi çok özledim. Bu kez geldim. Çok güzel hediye alıyorum. 55 sene çalıştım. 367 film yapmışım. E artık emekli olduk. Bizi, Yeşilçamlıları artık sinemaya çağırmıyorlar. Korkuyorlar sanırım bizden\" diye konuştu.

\'FESTİVALE DESTEK VERMEK BOYNUMUZUN BORCU\'

Bir diğer Onur Ödülü\'nü de yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, meslektaşı Birol Güven\'den aldı. Sınav, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, \"Beni onurlandırdığınız için çok teşekkürler. 54 yıldır festivalin sloganından hareketle Türk sinemasının başrolünde olan festivali gururla omuzlarında taşıyan Antalyalıları kutluyorum. Türk sinemasının başrolünden Antalya düşmeyecektir. Buna inanıyoruz. Festival daha iyi, daha büyük organizasyonlarda dünyada yerini alacak. Ona doğru destek vermek de bizim boynumuzun borcudur\" diye konuştu.

ÖDÜLÜNÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ADADI

90\'ın üzerinde sinema filminde oynayan Necla Nazır da gecede Onur Ödülü alan sanatçılardan oldu. Ödülünü, festivalin jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy\'dan alan Nazır, \"Ödülü, vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları, arkalarında bıraktıkları yetim evlatları ve aileleri adına alıyorum\" dedi.

ABD\'Lİ YILDIZA ALTIN ANAHTAR

Gecede ABD\'li yıldız oyuncu Juliette Lewis\'e festival tarihinde ilk kez \'sinema şehrinin altın anahtarı\' verildi. Menderes Türel\'in elinden anahtarı alan Lewis, Türkçe \'merhaba\' diyerek konukları selamladı. Lewis, ödül için teşekkür etti.

ABD\'Lİ YILDIZ TÜRK YEMEKLERİNİ BEĞENDİ

Festivale katılan bir diğer ABD\'li ödüllü oyuncu olan Cristopher Walken\'e de \'Onur Ödülü\' verildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yıldız oyuncuya ödülünü birlikte verdi. Walken, ödülden duyduğu mutluluğu dile getirerek, \"Çok güzel insanlarınız ve çok güzel yemekleriniz var. Bu ödülü bana layık görenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

SURİYELİ 8 ÇOCUK SAHNEDE

Festivalin ilk açılış filmi ve dünya prömiyerini Antalya\'da yapacak \'Beni Bırakma\' filminin Bosna Hersekli yönetmeni Aida Begiç de sahneye çağırıldı. Filmde rol alan Suriyeli 8 mülteci çocuk ile sahneye çıkan Begiç, sinemaseverleri selamladı, filmleri izlemeye çağırdı.



Görüntü Dökümü:

--------------------

- Kırmızı halıda yürüyen sanatçılardan görüntü

- Röp: Necla Nazır

- Röp: Fadik Atasoy

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Röp: Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

- Röp: Necati Şaşmaz

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==========================================

CAM FABRİKASI\'NDAN ÇIKARILAN 90 İŞÇİ LÜLEBURGAZ\'DAN İSTANBUL\'A YÜRÜYOR (EK)

11)VALİLİK YÜRÜYÜŞÜ YASAKLADI

Kırklareli İlçesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'ndan işten çıkarılan 90 işçi, aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte fabrikanın genel merkezi olan İstanbul\'a başlattıkları yürüyüş, Valilik tarafından yasaklandı.

İşten çıkarılan 90 işçinin yanı sıra aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte yaklaşık 120 kişinin bugün başlattığı yürüyüşle akşam saatlerinde Büyükkarıştıran Beldesi\'ne kadar gelindi. Kırklareli Valiliği grubun Büyükkarıştıran\'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldiği sırada yürüyüşe yasak getirdi. Bunun üzerine işçilerin beklediği istasyonda TOMA\'larla hazır bekleyen jandarma ve polis çevik kuvvet polis ekiplerine Robokop kıyafeti giydirildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, istasyonda bekleyen Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Oğuz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Kadir Oğuz ile bir görüşme yaptı. Milletvekilleri Köprülü ve Kayan buradaki işçilerin Pazartesi günü yapılacak olan işverenle görüşmenin sonuna kadar grubun burada kalmasını istedi. Kaymakam Mustafa Oğuz, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi\'yi arayarak durumu bildirdi. 90 işçinin Pazartesi gününe kadar benzin istasyonunda kalmasına onay verildi. HP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, işçilerin haklarını demokratik olarak yaptıklarını belirterek, \"Bu mücadelesinin ne kadar doğru olduğu herkes tarafından biliniyor.Türkiye\'de bir kamuoyu oluştu. Bu kamuoyunda Şişe ve Cam\'da çalışan 90 işçinin mağdur edildiğidir. Biz bu mağduriyetin yanındayız. Açıkça söyleyelim, tüm Türkiye\'de sizin mücadelenizin haklı olduğunuz noktasında bir fikir birliğine sahip. Bizlerde el verdiğince sizlerin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Şunu söyleyeceğim. Öncelikle olarak Pazartesi gününe kadar buradasınız arkadaşlar. Mücadelenizde bu kararın alınmasında Vali Bey, Kaymakam Beye, emniyet müdürümüze ve jandarma komutanımıza çok teşekkür ediyorum\" dedi. Daha sonra işçiler kendilerine dağıtılan yemekleri milletvekilleri ile birlikte yedi. İşçiler, yürüyüşe ara verdiklerini ve Pazartesi gününe kadar bekleyip, gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Toplanan işçiler

-Jandarma ve polislerden görüntü

-CHP\'li Emre Köprülü\'nün konuşması

-İşçilerin yemek almaları

-İşçilerin yemek yemeleri

-Masada oturan işçiler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)

==========================================

12)YAYAYA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE MAHALLELİDEN TEPKİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Recep Çelik, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Aynı yolda sürekli kazaların meydana geldiğini ileri süren mahalleli, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. 24 yaşındaki Tarık Y. yönetimindeki 55 HZ 206 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Recep Çelik\'e çarptı. Yaralanan Çelik\'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Çelik\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Aynı yolda sürekli kazaların meydana geldiğini ileri süren mahalleli kısa sürede kaza yerinde toplandı. Kalabalık, hızlı araç kullandığını iddia ettikleri otomobil sürücüsü Tarık Y.\'ye tepki gösterdi. Öfkeli grubu polis araya girerek sakinleştirdi. Tarık Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Elmatepe Mahalle Muhtarı Muammer Arslan, yola üst geçit yapılması için Ereğli Belediyesi\'nin borçlanma talebine meclis üyelerinin olumsuz yanıt verdiğini ve bu yüzden üst geçit yapılamadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Yaralı Recep Çelik\'in yerde oturması

-Sağlık ekiplerinin Çelik\'e müdahalesi ve ambulansa alması

-Muhtar Muammer Arslan\'ın konuşması

-Mahalle halkının sürücü Tarık Yüksel\'e saldırması

-Polisin olay yerinde ve arabada inceleme yapması

-Sürücü Tarık Yüksel ile röportaj

Süre: (5.14) Boyut: (160 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

=======================================================

13)TOKAT\' TA KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

TOKAT\'ta Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Kerbela Şehitleri ve Ehl-i Beyti anma programı düzenlendi.Kent merkezinde Hüseyin Akbaş Spor Salonunda Tokat Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Kerbela Şehitleri ve Ehl-i Beyti anma programı düzenlendi. Programa Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Pir Sultan Abdal Derneği Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; Muharrem ayının bugün son günü olduğunu ifade ederek, \"Bizim için İslam ümmeti için çok önemli bir aydır. Ben muharrem ayımızda tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin diyorum. Yine aşure günümüzü kutladık birlikte iftarlar açtık, birlikte lokmalar yedik ve Tokat\'ımızda da güzel bir şekilde muharrem ayımızı da hep beraberce idrak ettik. Başta Hz. Hüseyin efendimiz olmak üzere şehit olan tüm Ehl-i Beyt\'i andık. Rahmetle minnetle onları yad ettik, dualar ettik ve böylece Muharrem ayımızı Tokat\'ımızda beraberce birlikte tamamladık. Bu güzel coğrafyada birlikte beraberce çok güzel mücadeleler verdik. Bugün yine göz bebeğimiz Türkiye\'miz de Türkiye Cumhuriyetimiz de hoşgörüyle saygıyla birbirimize omuz ve el ele yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz\" dedi. Tokat Pir Sultan Abdal Derneği Şube Başkanı Muharrem Erkan ise, \"Kerbela yüreğimizde bir acıdır. Birazdan konuşmacılar konuşacaklar. Bizim derdimiz sıkıntımız sorunumuz şu; herkes bilerek de konuşuyor bilmeyerek de konuşuyor. Sorun şu bu işi bilenler, bu işin üzerinde çalışma yürütenler, bu iş üzerinde araştırma yapanlar kardeşlerimizi davet ettik buraya. Burada bizlerle bilgilerini paylaşacak. Bizlerle bu sofrada bilgimizi, bilincimizi, kardeşliğimizi, barışımızı daha da güçlü hale getirecek. Ben aramızda sorun, sıkıntı, problem var demiyorum. Bu anlamıyla daha da iyi olmak için onun ötesinde buradan yurt geneline ve uluslararası boyuta mesajları en iyi şekilde hep beraber vereceğiz\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından düzenlen program Hubyar Eğitim Vakfı Genel Başkanı Hıdır Temel, Araştırmacı Yazar Rıza Aydın ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyatçı Doç. Dr. Hasan Coşkun\'un Kerbala olayını anlatmasıyla son buldu

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Program görüntüleri

-Konuşmalar

-Detaylar

(256 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

====================================================

14)DÜZCE\'DE UMKE\'DEN GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT

DÜZCE\'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Cumayeri Sapağı mevkisinde yapılan tatbikata UMKE\'den 72 personel katıldı. Tatbikat kapsamında ilk olarak senaryo gereği bomba patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Ekipler yaralılar müdahale etti. Patlama nedeniyle enkaz altında kalan bir kişi başarıyla kurtarıldı. Ardından trafik kazasında araç içinde mahsur kalan yaralı kurtarıldı. Tatbikatın son bölümünde yangın nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan kişi halat yardımıyla indiridi. Tatbikat ile ilgili olarak bilgiler veren Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Murat Yıldız, afetler açısından yüksek risk taşıyan Düzce, Kocaeli, Sakarya bölgesinden ekiplerin katılımıyla 3 günlük eğitim gerçekleştirdiklerini söledi. Eğitimin tatbikat ile son bulduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: \"Uzman hekim, hekim, sağlık personeli, yardımcı sağlık personellerinin katılımıyla tabikatı yaptık. Acil ve afet durumlarında, deprem durumlarında gerçek bir yaralıya müdahale edilmesi durumunda gerçeği ile birebir enkazlarımız mevcut. Ya da bir kaza sırasında dereye uçmuş, uçuruma düşmüş bir araçtan yaralı kurtarma gibi alanlarımız mevcut. Ekiplerimiz etaplarını başarı ile tamamladılar\"

Görüntü dökümü:

------------------------

-Yaralılara müdahale

-Kazada kurtarma

-Yangında kurtarma

-Murat Yıldız ile röp ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)