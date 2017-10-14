DHA YURT BÜLTENİ-1

OĞULPINAR KARAKOLU\'NDAN SURİYE TARAFINA ATEŞ AÇILDI(EK)

1)ATME KASABASINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Oğulpınar Hudut Karakolu\'nun tam karşısındaki Suriye\'nin Atme Kasabası\'ndan saat 18.45 sıralarında yoğun silah sesleri duyuldu. Reyhanlı\'dan duyulan silah sesleri bölgede heyecan yarattı. Sabah saatlerinde de Oğulpınar Hudut Karakolu\'ndan da Atme Kasabası\'na doğru çok namlulu roketatar ile ateş açılmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Suriye\'nin Atme kasabası\'ndan atılan silah sesleri

- Havaya doğru açılan ateş sonrası mermi ışıkları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Murat KİBRİTOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)

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2)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, SINIRDA İNCELEME YAPTI



GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki hudut karakollarında inceleme yaptı. Askeri ciplerle Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na gelen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile beraberindeki heyet, sınır bölgesine geçiş yaptı. Akar ve komutanlar, Suriye\'nin İdlib kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ait unsurların çalışması hakkında bilgi aldı. Akar\'a, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de eşlik etti.

Haber: Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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3)SERBEST BIRAKILAN PİLOT, SURİYELİ YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ



HATAY\'da düşen Suriye Hava Kuvvetleri\'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu albay 56 yaşındaki Mehmet Sufhan, mahkemece serbest bırakıldıktan sonra bugün öğle saatlerinde Suriyeli yetkililere teslim edildi. Geçen 4 Mart\'ta düşen uçağın pilotu albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türk Ceza Kanunu\'nun 307/1 maddesi gereğince 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Sufhan, Hatay 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin tarafından 7 aydır tutuklu bulunması, delillerin toplanmış olması ve delillerin karartılma ihtimalinin kalmaması gerekçe gözterilerek dün serbest bırakıldı. Tutuklu bulunduğu Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi\'nden tahliye olan Sufhan\'ın sevinçten gözyaşlarına boğulduğu ve adliye çıkışında telefonla ailesiyle görüştüğü belirtildi. Güvenlik güçlerince koruma altına alınan Sufhan, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi\'ne alındı. Burada bir süre bekletilen Sufhan\'ın, Türk yetkililerin, Suriyeli yetkililerle irtibata geçmesiyle ülkesine dönüş süreci başladı. Gerekli görüşmelerin yapılmasının ardından albay Mehmet Sufhan, Yayladağı Sınır Kapısı\'ndan Suriyeli yetkililere teslim edildi. Albay Sufhan\'ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasının 25 Ekim\'de görüleceği öğrenildi.

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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4)TÜPRAŞ PATLAMASINDA 4 TUTUKLAMA

TÜPRAŞ\'ın İzmir Aliağa Rafinerisi\'nde meydana gelen ve 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 4\'ü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın TÜPRAŞ\'ın Aliağa rafinerisinde geçen Çarşamba günü saat 09.25 sıralarında meydana gelen ve işçilerden 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer, 26 yaşındaki Mehmet Karademir, 40 yaşındaki Yusuf Kepenek ve 44 yaşındaki Mehmet Dere\'nin yaşamını yitirdiği 2 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin başlattığı soruşturmada, adliyeye sevk edilen yüklenici firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B. ile işletme uzmanı Esfet B. tutuklandı. Baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K. ve işletme mühendisi Burak K. ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

Haber: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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5)BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: ÖCALAN\'IN ÖLDÜĞÜ ŞEKLİNDEKİ HABERLER GERÇEK DIŞI



BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın öldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Savcılık, bu tür paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Bursa Cumhuriyet Basşsavcısı Uğurhan Kuş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, İmralı Adası\'nda bulunan, ömür boyu hapis cezasını çarptırılan terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan\'ın öldüğü şeklindeki sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: \"Bazı sosyal medya hesaplarında Abdullah Öcalan isimli hükümlünün öldüğü yönünde haberler yer aldığı anlaşılmış olup, bu haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)

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6)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTELİ ÜMMÜHAN ÖLDÜ



KONYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ümmühan Berber, öldü. Kaza, saat 20.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Özel bir şirkette paket servisi yaptığı belirtilen 21 yaşındaki Abdurrahman Zeki Çelik yönetimindeki 43 AE 173 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Ümmühan Berber\'e çarptı. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümmühan Berber\'in öldüğü tespit edildi. Berber\'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Abdurrahman Zeki Çelik ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler

- Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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7)KAVŞAKTA SAVRULAN KAMYONET YAYALARI ALTINA ALDI: 5 YARALI

O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'ndeki kontrolsüz kavşakta bir kamyonet, minibüsle çarpıştıktan sonra savrulup karşıya geçen iki yayayı altına aldı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada; durumu ağır olan iki yayanın dışında, sürücüler ile kamyonette bulunan bir yolcu da olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Yenişafak Mahallesi 1027 Sokak ile 1017 Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Üçler Mahallesinden Albayrak Meydanı yönüne giden Ali Korkmaz (33) yönetimindeki 20 BJE 41 plakalı kamyonetle, Hüseyin Çelek\'in (50) kullandığı 20 AHN 66 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, savruldu. Ali Korkmaz\'ın yönetimindeki kamyonet, karşıya geçen yayalar Ali Muğlalı (53) ile Halil Uysal\'a (56) çarparak altına aldı. Kamyonet, iki yaya çarptıktan sonra bir marketin duvarına çarparak durabildi. Kaza anı ise marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada ağır yaralanan yayaların dışında kamyonet sürücü Ali Korkmaz, yanındaki yolcu Hamit Kılınç ve minibüs şoförü Hüseyin Çelek de yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyonetin duvarına çarptığı marketin sahibi Ekrem Tunçel, \"Çarpma anında deprem olduğu sandım. Dışarıyı çıktığımızda kaza olduğu gördük. Kamyoneti çekerek altındaki yayayı çıkardık. Bu kavşakta sürekli kazalar oluyor, buraya bir önlem alınmasını istiyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Güvenlik kamerasında kaza anı

- Kazanın ardından kaldırımda yayalara çarpma anı

- Markete çarpma anı

- Kazalı araçlardan görüntüler

- Marketten görüntü

- Market sahibi Emrem Tunçel\'in olayı anlatması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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8)HAYVAN TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ: 250 KOYUN TELEF OLDU

SİİRT\'in Eruh İlçesi\'ne giden ve içerisinde 350 koyunun bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucu 250 koyun telef oldu.

Bitlis\'in Güroymak İlçesi\'ndeki yayladan gelerek Eruh İlçe merkezine gitmekte olan Abdulkadir Eren\'in kullandığı ve içerisinde 350 koyunun bulunduğu, 56 AY 466 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, akşam saatlerinde devridi. Devrilen kamyonda bulunan 350 koyundan 250\'si telef olurken, ancak 100\'ünün sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi. Bitlis\'in Gürormak İlçesi\'nden getirdikleri koyunları Eruh\'a götürdüklerini belirten hayvan sahiplerinden Abdurrahman Özbey, \"Kamyon Bitlis\'in Güroymak bölgesinden geliyordu. Eruh merkeze gelecekti ve burada köylere gidecekti. Kamyonda 350 koyun vardı. Kamyonun devrilmesi sonucu ancak 100 koyunu sağ olarak çıkarabildik\" dedi. Kamyonun devrildiği bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü Abdulkadir Eren, sağlık ekiplerinin burada yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen kamyon

-Kamyon altında kalıp telef olan koyunlar

-Kamyon altından canı olarak çıkarılan koyunlar

-Vatandaşların kurtarma çalışmalarına yardım etmesi

-Olay yerine elen sağlık ve UMKE ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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9)İNEGÖL\'DE DÖŞEME SATAN İŞLETMEDE YANGIN

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde mobilya döşeme malzemesi satan bir işyerinde akşam saatlerinde çıkan yangın, 1 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bursa\'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 6.Mobilya Sokak\'ta, mobilya döşeme malzemesi satan Vefa E.\'ye ait iş yerinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, işletmenin tamamını sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. 6 itfaiye aracı ve 25 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan işletmenden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL/BURSA,(DHA)

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10)(AYDIN\'DAKİ YANGINDA 2 EV KÜL OLDU

AYDIN\'IN Nazilli İlçesi\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, büyük ölçüde maddi zarar oluştu, Yangın, saat 03.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi üzerinde bulunan Asil Soy\'a ait iki katlı evde çıktı. Depo olarak kullanıldığı öğrenilen evdeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne ait 3 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler yine Asil Soy\'a ait olan yandaki eve de sıçradı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de araç trafiğini keserek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini ve yangının bitişikteki eve bu yüzden sıçradığını belirterek duruma tepki gösterdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

- 2 evin yanma görüntüleri

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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11)ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

AYDIN\'IN Nazilli ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda, patlayan su borusuna kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki Arif Şahin yaşamını yitirdi.

Olay, Adnan Menderes Üniversitesi\'nin İsabeyli Mahallesi\'nde bulunan İsabeyli Kampüsü yolu üzerindeki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Elektrikçi olduğu öğrenilen Arif Şahin, yurdun bodrum katındaki su borusunda oluşan patlağa kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrencilerin bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kalp masajının ardından Şahin\'i Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

Talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra yurdun elektrikleri kesilirken, öğrenciler şok yaşadı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin incelemelerinden görtüntü

- Yurtta kalan kız öğrencilerden görüntü

- Kız öğrenci yurdundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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12)MİLLETVEKİLİ ADAYI DAYISINI VE KUZENİNİ VURUP, HASTANEYE GÖTÜRDÜ



ŞANLIURFA\'da S.P. tartıştığı Ak Parti\'den de milletvekili adayı olan dayısı Mehmet Arkan ile oğlu Sertif Arkan\'ı tabancayla vurup yaraladıktan sonra otomobille hastaneye götürdü. Olay sonrası S.P. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. 1 Kasım genel seçimlerinde Ak Parti\'den milletvekili adayı olan Mehmet Arkan, eve gelen yeğeni S.P. ile tartıştı. Tartışmaya Arkan\'ın oğlu Sertif Arkan da daihl oldu. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken S.P., dayısı Mehmet Arkan ve oğlu Sertif\'e ateş açıp, bacaklarından vurdu. S.P. daha sonra dayısı Mehmet Arkan ve kuzeni Sertif\'i otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayı haber alan Arkan\'ın yakınları da hastaneye akın etti. Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de, Arkan\'ı hastanede ziyaret edip sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan S.P.\'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastanenin acil servisi

- Yakınlarının acil serviste beklmesi

- Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevherinin gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

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13)MANDALİNAYI BEĞENMEDİ İKİ PAZARCIYI VURDU

BURSA\'da pazar alışverişi yapan emekli polis memuru Gürkan Erol almak istediği mandalinaları beğenmediği için iki pazarcıyı tabanca ile vurdu.

Olay Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Gökdere Pazar yerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Geçen yıl polis memurluğundan emekli olan Gürkan Erol, Özgür Dönmez\'e ait tezgahtan mandalina almak istedi. Gürkan Erol iddiaya göre uzun süre mandalinaları inceledikten sonra satıcı Özgür Dönmez\'e \"bunları değenmedim. Güzel mandanilen sat\" dedi. Bunun üzerine Özgür Dönmez ile aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu \"abi beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var. Onlardan alabilirsinö dedi. Kendisine bu şekilde yanıt verilmesine sinirlenen ve \"benimle nasıl konuşuyorsun\" diye bağıran Gürkan Erol, belindeki ruhsatlı tabancasını çıkartarak, Özgür Dönmez \'i karnından ve ayağından Nuri Mutlu\'yu ise ayaklarından vurarak yaraladı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar sağa sola kaçarken büyük panik yaşandı. Pazarda devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sokak Timleri elinde silahla \"yanıma yaklaşmayın ben panik atak hastasıyım hepinizi vururumö diyen Gürkan Erol\'u sakinleştirdikten sonra gözaltına aldılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların görüntüsü

-Görgü tanıklarının olayı anlatması

-Yaralıların taşınması

-Ambulansta müdahale edilmesi

-Polislerin olay yerinde inceleme yapması

-Pazar tezgahının görüntüsü

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Hüseyin TÜCCAR/Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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14)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ PİROZE KURTARILDI

VAN\'da okula gitmek için münibüs durağında servis beklerken, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Piroze Kont\' kurtarılırken, kaçıranlar ve yartım yataklık yapan 8 kişi, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültebi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve ailesi ile birlikte Van\'da oturan Piroze Kont, 2 gün önce okula gitmek üzere merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde bulunan evinden çıkarak minibüs durağına geldi. Kont, üniversiteye gitmek için durukta minibüs beklerken, yanına yaklaşan ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Durakta bekleyenlerin haber vermesi üzerine yakınları olay yerine koşarken, çevrede yapılan tüm aramalara rağmen Piroze Kont\'un izine rastlanmadı. Büyük üzüntü yaşayan aile, olayı polise ve savcılığa bildirdi.

PİROZE İÇİN 15 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha çalışması sonucunda, Kont\'un kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta buulanan İpekyolu ilçesine bağlı Beyuşağı mahallesi\'nde olduğu belirlendi. Piroze Kont\'u kaçıran ve onlara yartım yataklık yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyona Asayiş Şube Müdürlüğünden uzman 15 kişilik ekip katıldı. Operasyonda Piroze\'yi kaçıran ve bu şahıslara yardım yataklık yapan 8 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere akyşm saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, polisten kızının bulunduğu haberiini alan baba Bahattin Kont ve yakınları, Asayiş Şube Müdürlüğü önüne geldi. Baba Kont, kızını bulan polis ekiplerine teşekkür ederken, çok mutlu olduğunu söyledi. Kont,\"Kızımın bulunduğunu polis ekiplerinden öğrendim ve çok mutlu oldum.Bundan sonra kızımın okulunu bitirmesi için elimden geleni yapacağım.Kızım okuluna devam edecek.\"dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Asayiş Şube Müdürlüğü binasından genel ve detay

-Asayiş Şube Müdürlüğü önünde bekleyen Üniversite öğrencisi Piroze Kont ve yakınları

-Piroze Kont\'un babası Bahattin Kont ile röportaj

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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15)OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ \'LEYDİ\' BULDU

ESKİŞEHİR\'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği \'Leydi\' ile yapılan aramada 23.60 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Eskişehir-Ankara karayolunda yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Leydi ile yapılan aramada, kağıda sarılı 23.60 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.S. ile yanındaki G.Ş. ve M.S. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Polis köpeğinin otomobilde arama yaparken cep telefoyla çekilmiş görüntüsü,

-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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16)UYUŞTURUCUDAN SERBEST KALDI, HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

ADIYAMAN Besni İlçesi\'nde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan 20 yaşındaki Osman K., bir evden çalınan ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurmak isterken yakalanıp, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta bir parkta denetim yaparken Osman K.\'yı \'uyuşturucu madde satmak\' suçlamasıyla gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Osman K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yeni Besni Mahallesi\'nde Gülsüm Ü.\'ye ait evde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma yapan polis, şüphelinin Osman K. olduğunu belirledi. Ekiplerin takibe aldığı Osman K., ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurmak isterken gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Osman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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- Adliye

- Tutuklanan şüphelinin adliyeden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

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17)TIR\'DAKİ ÖZEL BÖLMEDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI

GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan TIR\'ın dorsesinin tabanına özel yapılan bölmede, gümrük kaçağı 30 bin paket sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri R.B. yönetimindeki, plakası açıklanmayan TIR\'ı durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada, TIR\'ın dorsesinin tabanına yapılan özel bölümde, gümrük kaçağı 30 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü R.B. ile yanında bulunan Ş.B. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin TIR\'ı takip etmesi

- TIR\'da arama yapılması

- Ele geçirilen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP,(DHA)



