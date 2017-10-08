DHA YURT BÜLTENİ-1

Diyarbakır\'da EYP\'li saldırı: 2 korucu şehit, 1 korucu yaralı



DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı.

Silvan İlçesi Dağcılar Köyü yakınlarında askeri birliklerle birlikte operasyona çıkan güvenlik korucularının geçişi sırasında PKKlı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç şehit oldu, M.B. ise yaralandı. Yaralı korucu ile şehit korucuların cenazeleri, askeri helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır\'a getirildi. Tedaviye alınan güvenlik korucusu M.B.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Patlamanın ardından sevk edilen takviye birlikler ile bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü belirtildi.

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi\'ne bağlı Dağcılar Köyü\'nde PKK\'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya bir güvenlik korucusunun temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 korucunun şehit olduğunu, bir korucunun yaralandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı: \"Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Silvan İlçesi Dağcılar Köyü mülki sınırları mücavirinde, Jandarma Komando Timleri ile birlikte operasyon icra etmekte olan Güvenlik Korucusu Timinde görevli İhsan GÜR\'ün 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 23.15 sıralarında teröristlerce döşenen Mayın/EYP\'ye temas etmesi sonucunda; Onbaşılar Köyü nüfusuna kayıtlı İhsan GÜR ve Cevat BİLGİÇ isimli 2 kahraman Güvenlik Korucusu olay yerinde şehit olmuş, Murat BARTEV isimli 1 kahraman Güvenlik Korucusu ise vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman Güvenlik Korucularımıza Allah\'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı Güvenlik Korucumuza acil şifalar dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü dökümü

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-ARŞİV

-operasyon görüntüleri

Haber: Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Körfez\'de servis midibüsü TIR\'a çarpıp devrildi: 29 yaralı

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, fabrika işçilerini taşıyan midibüsün D-100 Karayolu\'na girmeye çalışan TIR\'a çarpması sonucu 29 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gebze yönüne giden fabrika işçilerini taşıyan Fatih Aktaş yönetimindeki 41 P 8562 plakalı midibüs, D-100 karayoluna girmeye çalışan Lütfü Yaman yönetimindeki 34 ZP 7229 plakalı TIR\'ın dorsesine çarparak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, yaralılalırn yardımına yoldan geçen diğer sürücüler ile çevredeki vatandaşlar koştu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Midibüsten çıkarılarak yola yatırılan yaralılara 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazada sıkışan midibüs sürücüsü Fatih Aktaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis, yaralılara yardımcı olmak isteyen vatandaşları olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Kazada yaralanan 29 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralılara müdahale edilmesi

- itfaiyenin kurtarma çalışmaları

- olay yerinde toplananlar

- araçlardan görüntü, aracın kaldırılması

- Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü, canlı yayın yapıp intihar etti



YOZGAT\'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'nde 24 yaşındaki Sıddık Gököz, boşanma aşamasında olduğu eşi 23 yaşındaki Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı av tüfegiyle öldürdü. Katliamın ardından Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz, köyün dışındaki merada aynı tüfekle intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Aydıncık İlçesi\'ne bağlı Dereçiftlik Köyü\'nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle inşaat işçisi eşi Sıddık Gököz\'ü terk edip, aynı köydeki ailesinin evine yerleşti. Şimdi 2 yaşında olan oğlunu da yanında götüren Gököz, boşanma davası açtı. Dava sürerken, oğlunu kendisine göstermediklerini öne süren Sıddık Gököz, bugün tüfekle kayınpederi İsmail Özçay\'ın evini bastı. Sıddık Gököz, evin bahçesinde karşılaştığı kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı başından, eşi Özlem\'i de göğsünden vurdu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan, olayı fark edince kaçmaya çalışan kayınpederi İsmail Özçay\'ı da sırtından vuran Sıddık Gököz, evde bulunan oğlunu da alıp çıktı.

KATLİAMIN ARDINDAN CANLI YAYIN YAPTI, İNTİHAR ETTİ

Özçay ailesinin yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, Gököz, oğlunu köydeki ailesinin yanına bıraktı. Sıddık Gököz, daha sonra köyün dışındaki meraya gitti. Burada cep telefonu üzerinden, sosyol paylaşım sitesi Facebook sayfasından canlı yayın yapan Sıddık Gököz, pişman olduğunu belirtip, \"Şeytana uydum, Allahım beni affet\" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra Sıddık Gököz, aynı tüfeği kendine doğrultup, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

3\'Ü DE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özlem Gököz ile babası İsmail ve annesi Zeynep Özçay\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Köylülerin ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, olayın ardından silah sesinin geldiği merada arama çalışması başlattı. Bir süre sonra da Sıddık Gököz\'ün cesedine ulaşıldı.

MAHKEME KARARIYLA ÇOCUĞUNU GÖRMÜŞ

Bu arada, Sıddık Gököz\'ün daha önce çocuğunu kendisine göstermedikleri iddiasıyla mahkemeye başvurduğu, bunun üzerine mahkeme kararıyla oğlunu gördüğü öne sürüldü.

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sıddık Gököz\'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Çekerek Devlet Hastanesi\'nin morguna, Özlem Gököz ile anne ve babasının cesetleri ise Aydıncık Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sıddık Gököz\'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar

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- jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü

- köyden görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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Adana\'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı



ADANA\'da merkez Sarıçam İlçesi\'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş ile 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Mutlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Fahri Tan, Müslüm Savan ve Erkan Bakırcı\'ya kimliği belirlenemeyen kişiler ateş açtı. Açılan ateşle Tan ve Savan olay yerinde öldü, Bakırcı ise ağır yaralandı. Silah seslerini duyanlar polisi aradı. Sevk edilen polis polis ekipleri ve zırhlı araçlar bölgeyi kontrol altına alırken ağır yaralı Bakırcı hastaneye, ölen iki kişinin cesetleri ise cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için bölgede operasyona ve soruşturmaya başlandı. Ölen Savan ve Tan\'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin olay yeri çalışması

- Cenazelerin, cenaze nakil aracına taşınması

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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Siverek\'te zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp orta refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan polis memurları 29 yaşındaki Mehmet Ali Kocamaz ile 28 yaşındaki Ekrem Elis yaralandı.

Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Devrilen polis aracı

- Ambulansların hareket etmesi

- Alınan güvenlik önlemleri

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Acil servis tabelası

- Hastanede alınan güvenlik önlemi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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Tunceli Devlet Hastanesi\'nde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

TUNCELİ Devlet Hastanesi\'nin bodrum katında yangın çıktı. Kantine sıçrayan yangın nedeniyle hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tunceli Devlet Hastanesi\'nin bodrum katında, bugün saat 22.30 sıralarında elektrirk kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak kantine sıçradı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da hastane personelinin yardımıyla yatan hastaları tahliye etti. Yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hasta, kentte başka bir hastane olmadığı için belediye ve emniyete ait otobüslerle ambulanslarla yerleştirildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Tuncay Sonel, \"Herhangi bir can kaybının olmaması büyük bir şans. İtfaiye ve AFAT ekiplerimiz kısa sürede müdahaleyi yaptı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Hastanede yatan 70 hastamız, emniyetimize belediyemize ve diğer kurumlara ait araçlara geçici olarak sevk edildi. Çaelışmaların ardından hastalar hastaneye alınacak\" dedi. Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tunceli Devlet Hastanesi\'nin bodrum katında elektirik kontağından çıktığı sanılan yangın, tamamen söndürüldü. Geçici olarak tahliye edilen hastaların, yeniden hastaneye alınacağı belirtilen Vali Tuncay Sonel, \"Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan hemen sonra dumanlar etkisini yitirince, hastalarımız hastaneye tekrar geri alınacak ve tedavileri devam edecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hastanede tahliye edilen hastalar

-Arama kurtarma ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

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- Vali Sonel\'in konuşması

- Hastaneden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ferit DEMİ/TUNCELİ, (DHA)

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Safranbolu\'da 150 yıllık tarihi konak kül oldu

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yaklaşık 150 yıllık tarihi 2 katlı ahşap konak çıkan yangında kül oldu.

Yangın, akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Taşminare Sokağı\'nda bulunan Selahattin Yılmaz\'a ait 2 katlı tarihi Değirmencioğlu Konağında çıktı. Kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye çalıştı. Gelişigüzel park edilen araçlar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Polis, anons yaparak sürücülerden araçlarını kaldırmasını istedi. Bu sırada toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonlarıyla yangını görüntülerken bazıları da sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap konak kullanılmaz hale geldi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer de mahalleye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Gazetecilere açıklama yapan Ürkmezer, yangının diğer binalara sıçramadan söndürüldüğünü, konağın ahşap olmasının yangını hızlandırdığını ve bunun dezavantajını yaşadıklarını ancak can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konak yanarken

-Söndürme çalışmaları

-Vatandaşla cep telefonuyla çekim yaparlarken

-Polisin anonsu

-Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih ürkmezer\'in açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Bodrum\'da yangın

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde makilik alanda yangın çıktı. Alevler villaların bahçelerine yaklaşınca bazı vatandaşlar evlerini terk etti. Makilik alana sıçrayan ve çevredeki villaları da tehdit eden yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası\'nda çıktı. Yol kenarında başlayıp kuru otları tutuşturan yangın, makilik alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 12 itfaiye aracı ile 40 orman işçisi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, villaların bulunduğu bir siteye 30 metre yaklaştı. Bazı ailelerin evlerini boşalttıkları görüldü. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Akbulut (45), \"Yangın yol kenarındaki elektrik direğinin dibinden başlamış, yeri belli. Rüzgar da şiddetli olunca hızla yayıldı. Otların kuru olması nedeniyle yangın büyüdü, evlerin dibine kadar geldi, hala daha tehlike devam ediyor\" dedi. İtfaiye, jandarma ve polis ekipleri, alevler yaklaştığı evler ile bölgeye yakın olan Yalıkavak Arıtma Tesisi çevresinde önlem aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde, yol kenarında başlayıp makilik alana sıçrayan ve çevredeki villaları da tehdit eden yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 22 hektarlık alan alevlerden zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- Alevlerin evlerine yaklaştığı iki kişi ile röp.

- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Bursa\'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Kadir Kayalı hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir Kayalı(29) idaresindeki 16 LV 231 plakalı motosiklet, Mudanya Yolu Caddesi üzerinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, BursaRay Karaman İstasyonunun duvarına çarparak orada hayatını kaybetti. Bir restoranda paketçilik yaptığı öğrenilen Kayalı\'nın cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesetten görüntüler

- Motosikletten ve kaza yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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TEM\'de koyunlara çarpan 6 araçta hasar oluştu



DÜZCE\'nin Kaynaşlı İlçesi\'nde otlarken TEM otoyoluna fırlayan 4 koyun, peş peşe 6 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Merada otlayan koyun sürüsünden 4\'ü, aniden yola fırladı. Bu sırada Ankara\'dan İstanbul yönüne giden 6 otomobil, peş peşe koyunlara çarptı. Koyunlar telef olurken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Telef olan koyunlar, Karayolları ekipleri tarafından yol kenarına alındı. Trafik ekipleri de kazadan yara almadan kurtulan sürücülere kaza tutanağı tutulması konusunda yardım etti.

Sürücüler, hayvanların yola çıkmaması için önlem alınması gerektiğini belirterek tepti gösterdi. Koyunların kulak küpelerinden kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Telef olan koyunlar

-Kaza yapan araçlar

-Telef olan koyunların toplanırken görüntüsü

-Kaza yapan araç sürücüleri ile röp ve detaylar var

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Anne ne olur beni bırakma

BURSA\'nın Orhangazi ilçesi\'nde kontrolden çıkan özel otomobil yol kenarındaki sulama kanalına çarparak yan yattı. Hurda yığını haline dönen otomobilde bulunan 3\'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yola fırlayan annesi İlknur Cüre\'nin yerde yattığını gören 9 yaşındaki oğlu Ömer Cüre annesinin elini tutarak \"Anneciğim ne olur kalk beni bırakma\" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza saat 18.00 sıralarında Orhangazi İznik Karayolu Üreğil Kavşağı\'nda meydana geldi. İznik\'ten Orhangazi\'ye gelmekte olan içinde 3\'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu Mahmut Arslan (52) idaresindeki 16 RBL 07 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun solunda bulunan bariyerleri aşan beton sulama kanalına çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Hurda yığını haline dönen araçta bulunan yaralılar çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araç içindeki sürücü Mahmut Arslan, Meryem Arslan (70) ile aynı isimdeki gelini Meryem Arslan (47), Yasin Kobal (2), Merve Kobal (24), İlknur Cüre (25), Ömer Cüre (9) ve Zümranur Cüre (2) yaralandılar. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından Ambulanslara taşınarak Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındılar. Yola fırlayan annesi İlknur Cüre\'nin yerde yattığını gören 9 yaşındaki oğlu Ömer Cüre annesinin elini tutarak \"Anneciğim ne olur kalk beni bırakma\" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GELİN- KAYNANA ÖLDÜ

Bursa\'nın Orhangazi İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sulamana kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan 70 yaşındaki Meryem Arslan ile aynı ismi taşıyan gelini Meryem Arslan, tedaviye alındıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından gelin ve kaynananın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Acı haber üzerine hastane önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Annesinin elini tutap ağlayan çocuk

-Yaralıların Ambulanslara taşınması

-Parçalanan beton bariyer

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Hasan BOZBEY/Orhangazi-BURSA/(DHA)

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Kaza sonrası silahlı kavga: 2 yaralı

KONYA\'da trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan silahlı kavgada aralarında sünneti olan 9 yaşındaki çocuğunda bulunduğu 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Göreme Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bir otobüs ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 33 yaşındaki Savaş Kaya, aracından aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 25 yaşındaki Koray Kaya bacağından ve kavga yerinin yakınında sünneti olan 9 yaşındaki Ayhan Kip ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çk sayıda polis ekibi sevk edildi. Koray Kaya kendi aracıyla, Ayhan Kip ise ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Savaş Kaya\'yı suç alyeti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yapan araçlar detay

- Olay yeri genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Uludağ\'da yaralılar, battaniyeye sarınarak ambulans bekledi



BURSA\'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2\'si ağır, 13 kişi yaralandı. Havanın soğuk olması nedeniyle yaralılar, vatandaşların verdiği batineyeye sarınarak ambulans bekledi.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Uludağ karayolununun 16\'ncı kilometresinde meydana geldi. Uludağ Kirazlıyayla mevkiinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçileri kent merkezine götürmek için yola çıkan Orhan Türk yönetimindeki 16 CYV 05 plakalı minibüs, hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2\'si ağır, 13 işçi, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın soğuk olması nedeniyle işçiler, vatandaşların verdiği battaniyeye sarınarak ambulans bekledi. Durumu ağır olan Ali Başkurt ve İsmail Başkurt ile diğer 11 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge ve Muradiye Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- inşaatta çalışan işçileri



Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)

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Liseli genç girdiği Kelkit Çayında boğuldu

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi Seyfullah Şahin balık tutmak için girdiği Kelkit Çayında boğularak hayatını kaybetti.

Olay 15.30 sıralarında ilçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayında yaşandı. Dayısı, amcası ve kuzenleriyle birlikte balık tutmak için Kelkit Çayına gelen lise 3\'üncü sınıf öğrencisi Seyfullah Şahin kayalıklara takılan oltasını çıkartmak için suya girdi. Şahin, suda bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada gencin kaybolduğu yerin yakınında balık tutan balıkçılar Kelkit Çayına ağ çekerek arama çalışması başlattı. Balıkçılardan Abdullah Yıldırım, Seyfullah Şahin\'i suda bulup kıyıya çıkarttı. Olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sudan çıkarılan gencin götürülüşü

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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Gaziantep\'te uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı

GAZİANTEP\'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında kent merkezindeki 8 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu metamfetamin, ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 pala ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 845 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, otoyol kuzey girişlerinde durdurdukları bir araçta da arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği \'Bady\'in de kullanıldığı aramada, 582 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki K.G., Z.G. ve S.A. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin evlerde arama yapması

- Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar

- Durdurulan araç

- Arama yapan ekipler

- Polis köpeği Bady

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

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Fuhuşa aracılık eden üniversite öğrencisine gözaltı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Yeni Gineli A.M.B, vatandaşı ve Ugandalı 2 kadına fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

AÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Yeni Gineli A.M.B\'nin fuhşa aracılık yaptığı, yer temin ettiği ihbarını değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Müşteri gibi davranan Ahlak Büro ekipleri, A.M.B ile temasa geçti. Ekipler, fuhuş pazarlığı yaptıkları şüpheliyi suçüstü yakalandı. Polis, fuhuş yaptığı belirlenen Uganda ve Yeni Gine uyruklu kadınlar H.M ve C.N\'yi de gözaltına aldı. Asayiş Büro Amirliği\'ne götürülen H.M ve C.N sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi\'ne gönderildi.

Fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlarından hakkında işlem yapılan A.M.B.\'nin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Fuhuş mağduru kadınların asayiş şubesinden çıkarılması

-Otomobile bindirilmeleri

-İl Göç İdaresi\'ne gönderilmeleri

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Kars\'ta Beylerbeyi Sarayı\'ndan top mermileri çıktı

KARS Kalesi\'nin eteklerindeki Beylerbeyi Sarayı\'nda Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Türk ve Rus süngüleri, kurşun çekirdekleri, top mermisi, gülle ve paslanmış inşaat malzemeleri bulundu.

Köklü tarihiyle şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Kaleiçi Mahallesi\'nde 1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen sarayın \'Butik Otel\' olarak hizmet vermesi için başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları top mermileri bulundu. Mimar Bekir Göksoy gözetimineki çalışmalarda kazılardan çıkan malzemeler bir tarafta toplandı. Göksoy, titizlikle yürütülen çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Beylerbeyi Sarayı\'nın restorasyon çalışmalarında proje müdürü olarak görev aldığını da kaydeden Bekir Göksoy şunları söyledi: \"Şu anda sarayın temizlik işlerini yapıyoruz. Kazıda çeşitli bulgular çıktı. Genelde ahşapla yapılan inşaata dönük malzemeler bir kısım Rus dönemine ait bir kısım da Osmanlı\'ya ait olduğunu düşündüğümüz parçalar çıktı. Az miktarda mühimmat, top mermisi, gülle gibi malzemeler de bulundu. Odaların zeminlerinde de belirli kaidelere rastladık. Bunların üzerine de beşe on dediğimiz ahşap taşıyıcılar uzatılmış ve üzerleri de ahşapla kaplanmış. Temizlik çalışmaları kısa zamanda biter ama otel haline gelmesi için 2 yıllık bir zamana ihtiyaç var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-kazılardan çıkan malzemeler

-çalışmalardan detay

-proje müdürü mimar Bekir Göksoy\'un açıklamaları



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Şanlıurfa\'da \'İsot Festivali\' başladı

ACILI YEMEKLER YARIŞTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen İsot Festivali kapsamında acı kırmızı isotla yapılan yöresel yemekler yarıştı. Cumhuriyet Tesisleri\'ndeki yarışmaya katılan kadınlar, yapılan 37 çeşit yemeği sofralara koydu. Yarışmanın ardından hazırlanan yemekler davetlilere ikram edildi.

İSOTLAR YARIŞTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Acının en tatlısı\' sloganıyla düzenlenen yarışmada ise en acı ve en lezzetli pul biber seçildi. İlginç isimlerin konulduğu yarışmada acı biberin tadına bakan jüri üyeleri, dereceye giren kişilerin belirlemesi için oylamaya geçti. Geleneksel Mutfak Müzesi\'ndeki düzenlenen yarışmaya 199 kişi katıldı. Yarışmacılar evlerinde hazırladıkları biberleri; \'Kör oldum\', \'Haho\', \'Zıkkım\', \'Yandım\', \'Acı tatlım\', \'Ağlatırım\', \'Ataş düştü\' ve \'Karabela\' gibi rumuzlarla isimlendirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmaya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kent ile bütünleşen isot yarışmasına katılanlara teşekkür etti, dereceye girenlerin isimlerinin düzenlenecek törenle açıklayacağını söyledi.

KONSERE YOĞUN İLGİ

Şanlıurfa\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde Ferhat Göçer, Zekeriya Ünlü ve Seda Anar sahne aldı. Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda vatandaşın izlediği konsere türkücü İbrahim Tatlıses de telafonla arayarak, \"Tüm Şanlıurfalı kardeşlerimi seviyorum. Ben hemşerilerimin emrimdeyim, sizleri çok seviyorum\" dedi.

Başkan Nihat Çiftçi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne alan sanatçılara plaket ve isot tablosu hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ket müzesi

- İsot yarışmasını katılan vatandaşlar

- Juri üyeleri tarafından isotlara bakması

- Sıra gecesi ekiplerinin şarkı söylemesi

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçinin konuşması

- Halay çeken vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

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- Konsere gelen vatandaşlar

- Sahneye çıkan sanatçı Ferhat Göçer

- Sanatçı Zekeriya Ünlü ve Sedat Anar şarkı söylemesi

- Konsere katılan protokol

- Sanatçı İbrahim Tatlıses konser alanında telefonla araması

- Sanatçılara plaket verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)

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