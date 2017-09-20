DHA YURT BÜLTENİ-1

1)REYHANLI\'DA SINIRA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinden trenle hareket eden ve dün İskenderun Garı\'na ulaşan askeri araçlar, dün Reyhanlı İlçesi\'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi altında Reyhanlı\'ya giriş yapan askeri araç konvoyu, sınırdaki birliklere gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araçların Reyhanlı\'ya gelmesi

- Hareket halindeki araçlar

Süre: 50\' Boyut: 27 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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2)BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'ne bağlı Kızkalesi\'nde defalarca bıçaklanarak öldürülen 5 yaşındaki Muhammed Hacderviş\' in Adana Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemi tamamlandıktan sonra cenazesi , Erdemli\'nin Koyuncu Mahallesi\'deki Çet Tepesi Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Küçük Muhammed\'in toprağa verilmesi sırasında anne Ramia Hacderviş sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan anne ve yakınları, katilin bulunması için ağıt yakti.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracından tabudun indirilmesi

- Minik Muhammed\'in tabudunun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabudun omuzlarda taşınması

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Anne ve yakınlarının gözyaşları içinde ağıt yakması

-Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'55\" Boyut: 324 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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3)YOZGAT\'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ



YOZGAT’ta akşam saatlerinde, kısa süre fırtına şeklinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Yozgat\'ın merkeze bağlı Buzacıoğlu köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü, 8 kümes ve ahırın çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle ağaç dalları kırılıp devrilirken, enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle köyün elektrikleri kesildi. Köy muhtarı Gürsel Dalgıç, rüzgarın bir anda şiddetlendiğini ve çatıların zarar gördüğünü belirterek, “Rüzgarın şiddetiyle birçok ağaç kırılarak devrildi. Çatılarımız uçtu, en az 10 ev ve ahır zarar gördü. Allah\'a şükür, can kaybımız yok. Telef olan hayvanımız yokö dedi.

Bir anda çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle şaşırdıklarını dile getiren köylüler, “Fırtına gibi geldi, bütün çatılarımızı götürdü. Böyle bir şey görmedikö diye konuştular.

Görüntü Dökümü

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-Kırılan ağaçlar

-Zarar gören ahır ve kümes çatıları

-Bir kısmı rüzgarın etkisiyle uçan ev çatısı

-köylülerin konuşmaları

-Devrilen ağaç

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)NİĞDE\'DE YÜK TRENİNİN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ

NİĞDE\'de rayların üzerinden geçerken yük treninin çarptığı 19 yaşındaki Adem Eroğlu, hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı İlhanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kayresi-Ulukışla seferi yapan yük treni, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Adem Eroğlu\'na çarptı. Trenin makinisti Halil K, durumu fark edip ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eroğlu\'nun öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Yük treninden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KÖPEĞE İŞKENCE YAPIP, 20 METRE YÜKSEKLİKTEN ATTILAR



GAZİANTEP\'te, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından boğazına bağlanan kemerle yolda sürüklendikten sonra 20 merte yükseklikten mağara girişine atılan köpek, itfaiye ve hayvanat bahçesi personelinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı. Kıbrıs Mahallesi\'nde öğle saatlerinde 2 kişi, bir köpeği, boğazına baladıkları kemerle sürükleyip götürerek yaklaşık 20 metre yükseklikten mağara girişine atarak kaçtı. Mahallede oyun oynayan çocuklar, olayı görüp, ailelerine söyledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler de kurtarma çalışması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi görevlilerinden yardım istedi. Vinç yardımı ile aşağı indirilen itfaiye eri ve Hayvanat Bahçesi görevlileri, yaklaşık bir saat sonra köpeği, sığındığı mağaranın ücra bir köşesinde bitkin halde buldu. İtfaiye erinin kucağına aldığı ayakları kırılan köpek, vinç yardımıyla düştüğü mağaradan çıkarıldı.

Hayvanat bahçesi görevlisi Ümit Aydos, köpeği mağaranın karanlık bir köşesinde bulduklarını söyleyerek, \"Köpeği bulmak için mağaranın en ucuna kadar gittik. Gerçekten çok büyük bir mağaraydı. Köpeğin karanlık bir köşede sessizce beklediğini gördük. Kucağımıza alıp çıkardık. İlk belirlememize göre, köpeğin ön ve arka ayakları kırılmış durumda. Hayvanat bahçesinde gerekli tedaviyi yapacağız\" dedi.

Hayvanat bahçesine götürülen köpeğin tedavisine başlanıldığı belirtilirken, polis görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda köpeğe işkence yaparak mağaraya atan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri

- İtfaiye erinin mağara inmesi

- Mağarada köpeğin aranması

- Köpeğin mağaradan çıkartılması

- Köpeğe su içirilmesi

- Köpeğin sedyeyle taşınması

- Görgü tanığının konuşması

- Ümit Aydost\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)HAYVANSEVERLER, TEKMELİ SALDIRIYA UĞRAYAN MİA İÇİN YÜRÜDÜ



İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, kaldırımda yatarken N.Y. isimli kişinin tekmeli saldırısına uğrayan Mia isimli köpek için ilçedeki hayvanseverler yürüyüş düzenledi. Fevzi Paşa Caddesi\'nde geçen Cuma günü akşam saatlerinde kaldırımda yatan Mia isimli köpeğe tekme atan N.Y.\'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkilere neden oldu. İlçedeki hayvanseverler güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak saldırı sonrası kaçan köpeğin ve saldırganın bulunması için takipçilerinden yardım istedi. Köpek, bir gün sonra sokakta bulunarak sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi Remzican Akansu\'nun şikayeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkarak N.Y.\'yi evinde gözaltına aldı. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından hayvana kötü muamele suçlamasıyla adliyeye sevk edilen ve 12 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlenen N.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.Y. verdiği ifadede, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürüp, görüntüleri izledikten sonra pişman olduğunu söyledi.

olayın ardından ilçedeki bir grup hayvansever, dün saat 19.30 sıralarında N.Y.\'nin evinin bulunduğu Fatih Caddesi\'nde bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Remzican Akansu da köpeğiyle birlikte katıldı. Yaklaşık 30 kişilik grup, hayvan şiddetine karşı slogan atıp, İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi güzergahını takip ederek Cumhuriyet Meydanı\'nda yürüyüşü sonlandırdı. Gruba yürüyüş sırasında çevredeki vatandaşlar ve sürücülerde ıslık, alkış ve kornalarla destek oldu.

Burada grup adına basın açıklaması yapan İzmir Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kübra Kütükoğlu, \"Hayvanlarla beraber yaşamayı öğrenmek ve kabullenmek zorundayız. Dünya, hayvan, insan ve doğa bir bütündür. Lütfen çocuklarınızı merhametli, vicdanlı ve her canlının yaşam hakkına saygı duyan bireyler olarak yetiştirip, topluma kazandırın\" dedi.

Remzican Akansu ise, \"Anlayışınız ve vicdanınız için hepinize teşekkür ediyorum. Burası bir hukuk devleti ve gereken yapılacaktır diye düşünüyorum. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından grup dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşten görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)DERECİK BELDESİ\'NDE AÇILAN OTEL MEMURLARIN BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM OLDU

HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesinde 2 yıldır hizmet veren 80 yatak kapasiteli, içerisinde restaurant ve kafeterya\'nın da bulunduğu otel, barınma problemi yaşayan öğretmen ve bölgeye iş amaçlı giden iş adamlarını memnun etti.

Köyleriyle birlikte nüfusu 30 bini bulan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'nde 2 yıldır hizmet veren otel, en çok beldeye tayini çıkan öğretmen ve iş amaçlı gelen iş adamlarını sevindirdi. Terör olaylarıyla gündeme gelen Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'nde iş adamı Aydın Sevim tarafından 2 yıl önce hizmete açılan ve 8 kişinin istihdam edildiği otel, 80 yatak kapasiteli. 1994 yılında PKK\'lı teröristlerin araziye döşediği mayına basan güvenlik korucusu babasını kaybettiğinde 10 yaşında olan Aydın Sevim, babası şehit düştükten sonra kendisiyle birlikte yaşayan 6 kardeşini geçindirmek için ticarete başladı. Beldeye tayini çıkan memurların barınma sorununu gören Sevim, 2 yıl önce beldede 5 katlı ve 80 yatak kapasiteli bir otel açıp hizmet vermeye başladı. Beldede görev yapan öğretmen ve bölgeye iş amaçlı gelen iş adamlarının yoğunukta kullandığı otelde, müşterilere canlı müzik hizmeti de sunuluyor.

TAYİNİ ÇIKAN MEMURLARIN BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM

Otel sahibi 32 yaşındaki Aydın Sevim, henüz 10 yaşındayken mayına basan babasını kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Köy korucusu olan babam, 1994 yılında PKK\'lıların döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Ben de ailenin en büyük çocuğu olduğum için 11 yaşında beldede ticarete başladım. Daha sonra kendimize bir dükkan açtık. Allaha şükür işlerimiz büyüdü 2 yıl önce de beldemizde 5 katlı, 80 yatak kapasiteli otel hizmete açtık. Otelimiz 2 milyon TL\'ye mal oldu. Buraya gelen müşterilerimiz müzik eşliğinde eğleniyor. Daha önce barınma problemi yaşayan öğretmen ve iş adamları bu otelimizin hizmete açılmasıyla bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu. Amacımız halkımıza hizmet vermek. Bütün iş adamlarına buraya yatırım yapmaya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek isteğimiz çevre köyleriyle birlikte nüfusu 30 bini bulan beldemizi bir an önce ilçe yapmaları. Burası ilçe olursa sınır kapısı da açılır ve buradaki halk geçimini rahatlıkla sağlar\"

Otelde kalan müşteriler ise, daha önce barınma sorunu yaşadıklarını ancak otel sayesinde bu sorundan kurtulduklarını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otelden görüntü

röp.ler

detaylar

Haber: Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ENGELLİLER 25\'İNCİ KEZ AYVALIK\'TA BULUŞTU



BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, bu yıl 25\'incisi düzenlenen Engelliler Şenliği, Türkiye\'nin dört bir yanından engellilerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Şenlikte konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi\'nin \"Artık vali, bakan olmak istiyoruz\" sözleri uzun süre alkış aldı. Şenlik, halk oyunları gösterileri ile sürdü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 25\'inci Uluslararası Ayvalık Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri önceki gün Ayvalık\'ta başladı. Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden aileleriyle gelerek dün Ayvalık Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan engelliler ve aileleri, kortej yürüyüşüyle başlayan şenliğe katıldı. Kortej yürüyüşünde, engeliler ve ailelerin yanı sıra Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyon Başkanı Aynur Dankaz, Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyon Başkanı Cemal Merdan, Türkiye Sağırlar Federasyon Başkanı Ercüment Tanrıverdi, Görme Engelliler Federasyon Başkanı Haldun Kırkık, Spastik Çocuklar ve Erişkinler Dernekleri Cerebral Plasy Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Aile ve Sosyal Politikalar Balıkesir İl Temsilcisi Hüseyin Karatağ, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu eski Genel Başkan Yardımcısı Ömer Uğur ve vatandaşlar yer aldı. Yaklaşık 1600 engelli ve ailesinin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı.

\"ENGELLİLİK SORUNU TOPLUMLARIN SORUNU, TOPLUMLARIN SORUNU ENGELLİLERİN SORUNUDUR\"

Ülkemizde yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşın olduğunu söyleyen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, \"Ayvalık\'ta bu etkinlikler başladığından beri engelliler ciddi haklar elde etti. Konfederasyonumuz da kurulduğundan bu yana hızla artan bir ivme ile engelli hakları adına mücadele etmektedir. Bu mücadele, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama katılımı, her türlü ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlar olarak onurlu bir yaşam sürdürülebilmesi, ulaşım, erişim engellerinin kaldırılarak nitelikli eğitim olanağına kavuşması ve üretim içerisinde layıkıyla yer alması yönündedir. Engellilerle ilgili çıkan kanunlar yeterli mi? Değil. Artık savcı olmak istediğimizi, kaymakam, vali, bakan olmak istediğimizi, vekil olmak istediğimizi, vekil sayısının artması gerektiğini burada ifade etmek isterim. Sadaka kültürü değil hak eksenli olması gerek. O zaman hakkımızı buradan haykırıyoruz. Ey bakanlar, ey yöneticiler devletin illeri elle ayakla değil, devletin yönetim biçimi elle ayakla değil, devlet akılla yönetilir. Bu işe aklı yetenlere yetki verilir. O zaman biz de ne iş verirseniz değil, biz de belediyede, meclislerde, başkanlıkta yönetimde yer almak istiyoruz. Bakanlıklarda genel müdür olmak, müsteşar, kaymakam, vali hatta bakan olmak istiyoruz\" dedi. Çelebi\'nin konuşmasına dinleyenler alkışlarla destek verdi.

SALSA VE FOLKLOR GÖSTERİLERİ BEĞENİ TOPLADI

Ümraniye Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı öğrencilerinin salsa gösterisinin ardından Karadeniz Ereğli Özel Çocukları ve Velileri Koruma Derneği üyeleri halk oyunları gösterileri sundu. Soma Spastik Engelliler Derneği\'nin Kafkas gösterisi, Sinop Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi dans gösterileri de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Engelli konuklar ve aileleri gösterilere zaman zaman alkışlarla eşlik etti. İlk gün töreni katılan tüm engelli derneklerin kortej yürüyüşü ile tamamlandı. Şenlik 22 Eylül Cuma gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engelli şenliğinden görüntü

- Halk oyunlarından görüntü

- Yusuf Çelebi\'nin konuşmasından görüntü

- Kortejden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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