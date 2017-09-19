DHA YURT BÜLTENİ-1

Mardin\'de çatışma: 1 uzman çavuş şehit (EK)

1)NUSAYBİN ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Nusaybin İlçesi\'ne bağlı Çalıköy Mahallesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın cenazesi, Kızıltepe İlçesi İlker Düzova Kışlası\'nda düzenlenen töreninin ardından memleketi Denizli\'ye uğurlandı. Törene şehidin annesi Ümmühan Arıkan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Altan Er, Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Mardin Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankarı ve Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, kurum amirleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın naaşının katafalka konulmasıyla başlayan tören, öz geçmişinin okunmasıyla devam etti. Tören, İl Müftüsü İsmail Çiçek\'in dua okuması ile sona erdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arıkan\'ın cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Denizli\'ye uğurlandı.

ŞEHİT ARIKAN\'IN NAAŞI DENİZLİ\'YE GETİRİLDİ

Mardin\'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın naaşı, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Denizli\'deki Çardak Havalimanı\'na getirildi. Şehit Arıkan için havalimanında düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11\'inci Komando Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, şehidin yakınları ile askeri ve sivil erkan katıldı. Şehidin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutunun askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada şehidin eşi Ümmühan, annesi Hatice, babası İbrahim ile kardeşleri Mesut, Mehmet ve Fatma gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları attı.

Havaalanından konvoy eşliğinde Denizli\'ye getirilen Şehit Arıkan\'ın naaşı, 11\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki hastane morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin bugün öğlen Çal İlçesi\'ndeki Bayıralan Mahallesi\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

-Naaştan görüntü

-Ailesinden görüntü

-Cenazenin uğurlanması

-Uçağa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Mehmetçik\'ten Irak sınırında tatbikat

2)TANKLAR İÇİN MEVZİLER KAZILDI, NAMLULAR KUZEY IRAK\'A ÇEVRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, bu sabah başlatılan tatbikat kapsamında tankların manevrası devam ederken akşam saatlerinde ise iş makineleri tarafından mevzi kazıldı. Tank namluları ise Kuzey Irak\'a çevrilirken füze bataryası ve muhabere araçları mevzileri kamufle edildi. Silopi İlçesi\'ne 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında TSK\'ya bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikat alanında akşam saatlerinde mevziler kazıldı. İş makinaları tarafından Obüs, ZBT ve füze bataryalarının etrafı iş makineleri tarafından toprak ile kapatılarak kamufle edildi. Silahların namlularının, Habur Gümrük Kapısı\'nın hemen karşısındaki, Irak\'ın Kuzeyi\'nde bulunan Hayırsız Dağlar\'a doğru çevrildiği görüldü. Mevzi kazma işlemi biten araçlar daha sonra tatbikat alanından ayrıldı. Ayrıca tatbikat alanına askeri araçlar ile lojistik destek yapıldığı görüldü. Tatbikat alanının çevresinde ise zırhlı araçların güvenlik önlemi aldığı görüldü.

TATBİKATTA SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sabah saatlerinde Irak sınırına 1 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı\'nda başlattığı askeri tatbikat devam ediyor. Gün boyu tatbikat kapsamında hareketli olan askeri araçların havanın kararmasıyla birlikte dinlenme pozisyonuna geçtikleri görüldü. Habur Sınır Kapısı\'nda Irak\'a giriş ve çıkışlar ise normal bir şekilde devam ediyor. Tatbikatın ne kadar süreceği ve askeri araçların arazide ne kadar kalacağı konusunda açıklama yapılmazken, Habur ile Silopi arasında askeri hareketlilik ise devam ediyor.

Bu arada Cizre yönünden gelen ve Silopi çevre yolundan Silopi ilçe merkezine yeni askeri bir sevkiyat gerçekleşti. Askerleri taşıyan ve kirpi adı verilen 20 araçtan oluşan konvoy, Haç Konaklama tesisine gitti. Askerlerin de tatbikat için geldikleri belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsları

-Habur sınır kapısından yolundan görüntüler

-Havanın kararmasıyla mevzide bulunan askeri araçlar

-Konvoy halindeki zırhlı kirpi araçlarının geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Serdar SUNAR / SİLOPİ(Şırnak),(DHA)

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3)BAŞBAKAN YILDIRIM, BALIKLIGÖL\'Ü GEZDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa\'da kentin simgesi olan Balıklıgöl\'ü gezdi. Kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atarak dilek tutan Başbakan Yıldırım daha sonra Aynzeliha Gölü\'ne geçti. Göl kenarından kahve içen Ordulu bir ailenin masasına oturan Başbakan Yıldırım, fındık fiyatlarını konuştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başbakan daha sonra Dergah Cami\'ne geçti.

Görüntü Dökümü

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- Balıklıgöl\'ü gezen Başbakan Yıldırım

- Balıklara yem atan başbakan

- Vatandaşların masasında oturup sohbet etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162MB

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CHP\'NİN \'FINDIK İÇİN YÜRÜYORUZ\' YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI/EK

4)KORTEJ GİRESUN PİRAZİZ\'E ULAŞTI

CHP tarafından dün saat 11.30\'da Ordu\'dan başlayan \'Fındık İçin Yürüyoruz\' korteji Giresun\'un Piraziz İlçesi\'ne saat 18.20\'de ulaştı. Yürüyüşe katılanlar, Özel Harekat Polisi, jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yürüyüşünü sürdürdü. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer\'de yürüyüşü yakından takip ediyor. Yürüyüşte her 6 kilometrede yarım saat mola verilirken, yürüyüşe katılanlara su, kır pidesi ve çay ikramında da bulunuldu. Yürüyüş boyunca 3 farklı noktada mola verildi. Ordu\'dan Giresun\'un Piraziz İlçesi\'ne 21 kilometre yürüyen kortejdekiler, Piraziz Belediyesi önünde gece konaklayacakları alanda mola verdi. Yürüyüş bugün sabah Piraziz\'den Giresun il merkezine devam edecek.

-Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten görüntü

-Moladan görüntü

-İkram dağıtılırken görüntü

-Giresun Piraziz\'e girişten görüntü

-Piraziz\'de konaklama yerinden görüntü

-Güvenlik güçlerinden görüntü

(SÜRE: 6.30 - BOYUT: 390 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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5)BURSA\'DA \'UYUZ SALGINI\' ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GİDEN 16 KİŞİ DE \'POLEN ALERJİSİ ÇIKTI



BURSA\'nın İznik ilçesinde aynı köyden 16 kişi, vücutlarında kızarıklık ve kaşınma şikayetiyle uyuz salgını şüphesiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda polen alerjisi teşhisi konulan köylüler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bursa\'nın İznik İlçesine bağlı Yörükler Köyü\'nde vücutlarında kızarıklık, kabarma ve kaşınma olan 16 kişi \'uyuz salgını\' şüphesiyle İznik Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastane yetkilileri şüphe üzerine hastanede tedbirler aldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile Ak Parti İznik İlçe Başkanı Mahmut Hersekli de hastaneye gelerek, yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan tetkikler sonucu uyuz hastalığı bulgularına rastlanmadığı, kızarıklık, kabarma ve kaşınmanın nedeninin \'polen alerjisi\' olduğu belirlendi. Hastaneye başvuran 16 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Detaylar

Haber: Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)ADANA MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI

ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana merkezli Mersin ve İstanbul\'da 19 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdıkları evlere giren ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 11 kilo 600 gram esrar, 120 gram metamfetamin, 600 gram eroin, 120 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edilen 7 bin lira ele geçirildi. Adana\'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde Adana\'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak eve gidişi

- Özel harekat polislerinin evin demir bahçe kapısını koç başı ile kırması

- Özel harekat polislerinin evin iç kapısını açtırması

- Özel harekat polislerinin evin damına çıkması

- Polislerin damda rama yapması

- Uzun namlulu silah ile damda güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Polislerin evin içinde ve bahçesinde arama yapması

- Baskın yapılan evin bulunduğu sokaktasi polislerden görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık muayesenie getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)4 KATLI BİNADAN ATLADI, AĞIR YARALANDI



DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, 24 yaşındaki Kadir S. çıktığı 4 katlı binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin gözü önünde 20 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralanan Kadir S., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altıntop Mahallesi Eflatun Sokak\'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Kadir S.\'yi gören çevredekiler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların aşağı inmesi yönündeki telkinlere aldırmayan Kadir S., yaklaşık 20 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kadir S.\'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kadir S.\'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Çatıdaki Kadir. S.\'den görüntü

- Çevredeki kalabalıktan görüntü

- Aşağı atlayan gence ilk müdahalenin yapılmasından görüntü

- Ambulansla hastaneye kaldırılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ TÜFEKLE VURDU



ADIYAMAN\'da, Zeynal S., tartıştığı ağabeyi Mehmet Emin S.\'ye tüfekle ateş açtı. Mehmet Emin S. ayağından yaralanırken, kardeşi Zeynal S. ise kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Örenli Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Emin S. ile kardeşi Zeynal S. arasında çıkan ve sebebi henüz bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında öfkelenen Zeynal S. evden aldığı tüfekle ağabeyi Mehmet Emin S.\'ye ateş etti. Mehmet Emin S. ayağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, kardeşi Zeynal S. ise kaçtı. Mehmet Emin S., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla götürüldüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma şüpheli Zeynal S.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Yaralının sedyede acil servise alınması

- Yaralının yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)BURSA\'DA FRENİ BOŞALAN KAMYONET ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

BURSA\'da yokuş aşağı inerken freni boşalan kamyonet bir evin doğalgaz borusuna ve park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı kazada yaralanan olmazken, toplam 10 araç zarar gördü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamam Caddesinde meydana geldi. Uludağ yolundan Çekirge yönüne giden 53 yaşındaki Hamza Kaya yönetimindeki 34 YN 9642 plakalı kamyonet, Hamam Caddesine geldiği sırada freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızla giden kamyonet, ilk önce bir hafif ticari araca, daha sonra bir binaya ait doğalgaz borusuna çarptı. Ardından yolda park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Kamyonetin çarptığı iki araç da savrularak önlerinde park halinde bulunan diğer araçlara vurdu. Kazada toplam 10 otomobil zarar gördü. Kazada şans eseri araçlarda kimse bulunmazken, kamyon sürücüsü Hamza Kaya, kısa süreli şok yaşadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazalar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin geldiği sırada hafif ticari aracın bagajına eşya yükleyen ailenin son anda kamyonetten kaçtıkları görülüyor. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, tek yönlü olan caddeyi trafiğe kapatırken Bursagaz ekipleri caddenin doğalgaz vanasını kapattıktan sonra çalışmalara başladı. Araçların çekilmesi ve Bursagaz ekiplerinin çalışmalarının ardından cadde trafiğe tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntüler

-Bursagaz ekiplerinin çalışması

-Araçların çekilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)SULTAN ÇAYI\'NDA BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde bulunan Sultan Çayı\'nda balık ölümleri görüldü.

Sultan Çayı\'nın bent olarak bilinen kesiminde yoğun olarak bulunan yılan balıkları ile yavru balıklar, suyun yüzeyine vurdu. Telef olan balıkları toplayanlar, bu durumun nedeninin belirlenmesini istedi. Sultan Çayı\'nda yaklaşık 10 yıl önce de benzer biçimde balık ölümleri görüldüğünü anlatan yörede oturanlar 1 hafta önce Dragon Çayı\'nda balık ölümlerine rastlandığını ve bu durumların yetkililer tarafından incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Sultan Çayı genel görüntü

- Telef olan büyük ve küçük balıklar su içerisinde ve yüzeyinde

- Ömer Pat(kırmızı kıyafetli) röp.

- Ölen balıkları ve yılan balıklarını çıkarmaya çalışırlarken

- Mithat Ünal Anons.

- Fatih Kurt (siyah kıyafetli) röp.

- Çayda ölü balıkları göstermeye çalışanlar genel ve detay

- Çay yolundan gelen koyun sürüsü ve sahibi ile röp.

- Çayda otlayan keçiler

- Çaydan geçmeye çalılan başka koyun sürüleri

- Su içen çoban köpeği.

Süre:7:30\' Boyut: 200 MB

Haber: Mithat ÜNAL-Kamera:MERSİN, (DHA)

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11)KUZENLER CİNAYETİNDE 4 TUTUKLAMA

BALIKESİR\'İN Savaştepe İlçesi\'nde, okula giderken kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım\'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra gözaltına alınan 5 şüpheliden 4\'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Savaştepe\'de 11 yıl önce okula giderken kaybolan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım\'ın 44 gün sonra cesetleri bulundu. Olayın üstünden geçen 11 yılın ardından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Seyhan Y., Ayhan Y., Yeliz E., Ahmet Ç. ve Murat E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün saat 09.30 sıralarından geniş güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi. Burada yaklaşık 12 saat ifade veren şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Seyhan Y., Ayhan Y., Yeliz E., ve Ahmet Ç. tutuklanırken, Murat E. yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye getirilişinden görüntü

- Güvenlik önlemlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)YOLCU OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ HEM SİGARA İÇTİ HEM SELFİE ÇEKTİ

ZONGULDAK\'ta seyir halindeki bir yolcu otobüsünde şoförün sigara içip cep telefonu ile selfie yapması bir yolcu tarafından görüntülendi.Zonguldak-İstanbul arasında yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüsün şoförü direksiyon başında sigara içip cep telefonuyla selfie yaptı. Şoförün önce sigara içip ardından telefonunu çıkararak fotoğrafını çekmesi bir yolcunun cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde şoförün bir eliyle direksiyonu tutarken bir eliyle de selfie yaptığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Otobüs şoförü sigara içip selfie yaparken amatör kamera görüntüleri

Haber Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)BANDIRMA\'DA YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ YAPILDI



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 17 Eylül Yağlı Güreşleri\'nde başpehlivanlığı, 2017 yılı Kırkpınar Başpehlivanı, Antalyalı İsmail Balaban kazandı.

Bandırmaspor Kulübü antrenman sahasında, 13 boyda toplam 267 güreşçi katılırken, başpehlivanlık güreşlerinde ise 25 pehlivan mücadele etti. Çok sayıda güreş severin izlediği güreşlerin yarı finalinde Antalyalı İsmail Balaban, Bandırmalı Hasan Zeybek\'i, Samsunlu Şaban Yılmaz ise Karamürselli Erkan Ertan\'ı yenerek finale yükseldiler. Kısa süren final müsabakasında İsmail Balaban, geçen yılın birincisi Şaban Yılmaz\'ı yenerek başpehlivan oldu. Bandırma Güreş Ağası olan Orhan Narin ise geçtiğimiz yıl 85 bin liraya aldığı güreş ağalığını önümüzdeki yıl yapılacak olan Bandırma 17 Eylül Yağlı Güreşleri\'nin ağalığını aynı bedelle satın aldı. Dereceye giren pehlivanlara ödülleri taktim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Etkinliklerden görüntü

-Yağlı güreş müsabakalarından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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