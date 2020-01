DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)MAHALLEDE SİLAHLI KAVGA: 1\'İ POLİS, 13 YARALI

ADANA\'da iki grup arasında bir mahallede çıkan silahlı kavgada 1\'i polis 13 kişi av tüfeğinden çıkan saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Kaçan zanlıların oturduğu ev ise öfkeli kalabalık tarafından kundaklandı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan iki aile arasında nedeni henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Mahallede oturan yakınları da tartışmaya dahil olunca kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, sokakta kavga eden kalabalığı dağıtmak istediği sırada iddiaya göre Cem G., Murat G. ve Hakan G., kalabalığın üzerine av tüfeğiyle 5 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, kalabalıkta aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin çeşitli yerlerine ve olaya müdahale eden polis memurun göğsüne isabet etti. Olay yerindeki panik anından faydalanan 3 şüpheli kaçarken, yaralılar ise ambulans ve mahallelilere ait araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden 13 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZANLILARIN EVİ KUNDAKLANDI

Kısa sürede olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, mahalleyi abluka altına aldı. Polisin olay yerinde inceleme yaptığı sırada, kimliği belirsiz kişiler de zanlılara ait evi kundakladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının, küçük çaplı maddi zarara yol açtığı bildirildi. Mahalleyi didik didik arayan polis, şüpheliler Cem G., Murat G. ve Hakan G,\'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

2)SPİL DAĞI\'NDA ORMAN YANGINI

MANİSA\'nın Spil Dağı Milli Parkı\'nda, henüz bilinmeyen nedenle bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin; uçak, helikopter ve itfaiye araçları ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Spil Dağı Milli Parkı\'nda seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Yangını fark eden sürücü yanındaki arkadaşı ile birlikte otomobili durdurarak araçtan indi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevlerin otomobilin yakıt deposuna sıçramasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan sürücüsüz otomobil, ormanlık alana girdikten sonra araçta bir patlama daha oldu. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 10 arazöz ve 2 su ikmal aracı sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 11 personel ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.

Öte yandan, Spil Dağı\'na piknik için gelen vatandaşlar yangını izlerken bir yandan da piknik yapmaya devam etti. Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan ile 1 otomobilin zarar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

3)KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ



KAHRAMANMARAŞ\'ta 31 yaşındaki Hacı Ali Dalkıran, tartıştığı halasının oğlu 29 yaşındaki Ramazan Kekeç\'i tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, önceki gün İsmetpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Kekeç ile aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen kuzeni Hacı Ali Dalkıran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dalkıran, tüfekle kuzenine ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ramazan Kekeç, götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hacı Ali Dalkıran ise sabaha karşı polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hacı Ali Dalkıran mahkemece tutuklandı.

4)MHP KONGRESİNDE OYLAR BARİYERLER ARKASINDA SAYILDI



KAHRAMANMARAŞ\'ta itiraz nedeniyle 2 kere iptal edilen MHP Olağan İl Kongresi\'nin 3\'üncüsünde oylar polis bariyerleri arkasında sayıldı. Geçen seçimi 2 oy farkla kazanan Ömer Özkan, bu kongrede başkanlığı 1 oy farkla Ertuğrul Doğan\'a devretti.

MHP Olağan İl Kongresi\'nin ilki 21 Mayıs\'ta mevcut Başkan Süleyman Öner, Ömer Özkan ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar\'ın adaylığında yapıldı. Süleyman Öner 272, Ömer Özkan 263, Mustafa Akpınar ise 35 oy aldı. Ancak itiraz nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu kongrenin yenilenmesine karar verdi.

SAHNE ÇÖKMÜŞTÜ

Karar nedeniyle MHP Olağan Kongresi\'ni 9 Temmuz\'da yeniledi. Süleyman Öner ile Ömer Özkan\'ın yarıştığı bu kongrede oyların sayıldığı sahne çöktü. Oy sandığı ve pusulaların etrafa saçıldığı kongrede Ömer Özkan 226, Süleyman Öner 224 oy aldı. Özkan\'ın 2 oy farkla başkan seçildiği kongreye de itiraz edildi. Bu itirazı da kabul eden YSK seçimin yenilenmesine karar verdi.

SAHNE BARİYERLE ÇEVRİLDİ

MHP\'nin olağan 3\'üncü kongre, dün necip Fazıl Kültür Merkezi\'nde Ömer Özkan ve Ertuğrul Doğan\'ın adaylığında yapıldı. Süleyman Öner bu kongrede aday olmadı. İl Emniyet Müdürlüğü ise yoğun güvenlik önlemi aldı. Oyların sayıma geçilmesinin ardından sahnenin etrafı polis bariyerleriyle çevrildi. Sayım süresince görevliler dışında hiç kimse sahneye alınmadı. Gazeteciler de fotoğraf ve görüntü çektikten sonra polis tarafından bariyerin dışına alındı.

1 OYLA BAŞKANLIĞI KAPTIRDI

Seçimde 460 delege sandık başına gitti. İki ayrı sandıkta kullanılan oyların 225\'ini Ertuğrul Doğan, 224\'ünü ise Ömer Özkan aldı. 11 oy da geçersiz sayıldı. İptal edilen 2\'nci kongrede 2 oy farkla başkan seçilen Ömer Özkan, bu kongrede başkanlığı 1 oy farkla Ertuğrul Doğan\'a bıraktı.

5)YANGINA MÜDAHALEYE GİDEN ARAZÖZ TAKLA ATTI: 3 YARALI



KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde çıkan orman yangına müdahaleye giderken kontrolden çıkan arazözün takla atması sonucu 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Andırın-Kadirli karayolunun 15\'inci kilometresindeki Harboğazı mevkinde meydana geldi. Göksun Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait Alparslan Koyuncu yönetimindeki 46 F 0655 plakalı arazöz, Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde çıkan orman yangına müdahaleye giderken virajı alamayarak bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada Alparslan Koyuncu ile İsmet Özaktürk ve Musa Abacı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmet Özaktürk\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

6)YAŞLI ADAMI DOLANDIRAN KADIN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde kendilerini \'polis\' olarak tanıtarak 76 yaşındaki Erdoğan Çam\'ı, 200 bin lira dolandırdığı şüphesiyle adliyeye sevk edilen 4 kişiden 27 yaşındaki Tuğba Erarslan tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaybaşı Mahallesi\'nde besici, evli ve 4 çocuk babası Erdoğan Çam\'ı cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini \'polis\' olarak tanıttı ve oğlunun hırsızlık suçuna karıştığını söyledi. Dolandırıcılar, yalana inanan Çam\'ın telefonu kapatmasına izin vermedi. Dolandırıcılar, hırsızlık olayını çözmek için evdeki paraların incelenmesi gerektiğini belirtti. Dolandırıcılara inanan Erdoğan Çam, hemen evdeki 200 bin lira değerindeki altın ve bir miktar parayı bir poşete koyup beklemeye başladı. Bahçede bekleyen Erdoğan Çam, poşeti masanın üzerine bıraktı. Çam telefondayken bir süre sonra sırt çantalı bir kadın, evinin bahçesine girdi. Paraların incelendikten sonra teslim edileceğini söyleyerek Erdoğan Çam\'dan aldı. Erdoğan Çam, dolandırıcının evden ayrılmasının ardından çocuklarını arayınca kandırıldığını anladı. Polis ihbar üzerine eve gelerek inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 15 kişilik özel ekip, bölgedeki MOBESE kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemeler sonrasında taksinin plakası belirlendi. 46 yaşındaki taksi sürücüsü Raşit Abacı Manisa\'da gözaltına alındı. Abacı ifadesinde taksiye binen kadını tanıdığını ve sürekli müşterisi olduğunu söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Tuğba Erarslan\'ın sevgilisi 34 yaşındaki Fırat Avcı ulaştı. Manisa\'daki evinde gözaltına alınan Fırat Avcı, sevgilisinin kendisine teslim ettiği altınları ve paraları saklaması için arkadaşı Atabay Hürgenç\'e teslim ettiğini aktardı.

Tuğba Erarslan\'ı Kuşadası\'nda saklandığı evde gözaltına alan polis, A.H.\'yi de para ve altınlarla birlikte yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli Tuğba Erarslan, Fırat Avcı, taksi şoförü Raşit Abacı ve Atabay Hürgenç hakim karşına çıkartıldı. Burada suçlamaları kabul eden Tuğba Erarslan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

7)BODRUM\'DA BAYRAM ÖNCESİ HUZUR OPERASYONU

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur operasyonu yapıldı. Gümbet Barlar Sokağı\'ndaki barlarda sahte içki, uyuşturucu ve aranan şahıs kontrolü yapan polisler kimlik kontrolü yaptı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi\'ndeki Barlar Sokağı\'nda Kurban Bayramı öncesinde huzurun sağlaması ve sorunsuz bir bayram tatili geçirilmesi için operasyon düzenledi. Gece saat 00.00\'da 250 polis ilk olarak Gümbet\'teki barlara eş zamanlı operasyon düzenledi. İşletmelerde uyuşturucu, sahte içki ve kimlik kontrolleri yapılırken, aranması olan şahıslara yönelik GBT kontrolleri de yapıldı. 18 yaş sınırlamasına dikkat çekilirken işletmeler bu yönde uyarıldı. Polis, arama yaptıkları mekanlarda giriş ve çıkışa izin vermedi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ise denetimleri yerinde takip ederek operasyonu yönetti. Narkotik köpekleri Oscar ve Hera da aramalarda görev yaptı. Bu tip denetlemelerin Bodrum için son derece önemli olduğunu belirten Pasha Club işletmecisi Zeynel Kılıç, \"Özellikle Gümbet için bu tip uygulamalar son derece önemli. Bu uygulamaların düzenli yapılması hem işletmeciler hem de tatilciler için oldukça faydalı bir uygulama. Biz de elimizden geldiğince destekliyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tahminen 15-20 dakikalık bir uygulama. Özellikle yerli turistler uygulamadan son derece memnun\" dedi.

POLİSLERİ ALKIŞLADILAR

Bir eğlence mekanında yaklaşık 15 dakika süren uygulama sonrasında mekanın DJ\'i güvenliğimiz için değerli emniyet mensuplarına çok teşekkür ederiz dedi. Bu söz sonrasında mekandaki herkes polis ekiplerini alkışladı. Polisler mekandan çıktıktan sonra tatilciler eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

BAZI VATANDAŞLAR RAHATSIZ OLDU

Tatil için İstanbul\'dan Bodrum\'a gelen ve bu uygulama ile karşılaştığını belirten Levent Dağlar, \"İnsanlar bütün kış para biriktirerek Bodrum\'a eğlenmeye geliyor. Ama bu uygulama yüzünden bu insanlar mağdur durumda kaldı şuan\" dedi.

Yapılan denetimlerin, sezon içinde sık sık tekrarlanacağı öğrenildi.

8)KONYASPOR ESKİ BAŞKANI AHMET ŞAN: FETÖ İLE ALAKAM YOK

ATİKER Konyaspor\'un eski başkanı Ahmet Şan, kendisi hakkında sosyal medya yayınlan paylaşımlarla ilgili suç duyurusuna gittiğinde hakkında soruşturma açıldığını öğrenip ifade verdiğini söyledi. ByLock yüklü telefonunun daha önce çalıştığı Kompen Şirketi\'ne ait olduğunu belirten Ahmet Şan, \"Benim hain terör örgütü FETÖ ile hiçbir alakam yoktur. Ben gözaltına alınmadım, adliyeye suç duyurusunda bulunmak üzere kendim gittim\" dedi.

Konya\'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla geçen 21 Ağustos günü Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdikten bir gün sonra Atiker Konyaspor Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Şan, bugün Bera Otel\'de basın toplantısı düzenlendi. Kendisi üzerinden Konya\'ya ve Konyaspor\'a hakaret edildiği ileri süren Ahmet Şan, \"Son dönemlerde şahsım üzerinden hem şehrimize, hem Konyasporumuza, hem de bazı çevrelere hakaret ve iftira içeren haber ve paylaşımlar yapılmıştır. Bugün gerek bu paylaşım ve haberlere, gerekse merak edilen sorulara gönül rahatlığıyla cevap vermek üzere bir toplantı yapma zarureti doğmuştur\" dedi. Konyalı olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Ahmet Şan, İzmir Atatürk Lisesi mezun olduktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi\'nde işletme eğitimini tamamlayarak Almanya\'da bir şirkette yönetici olarak görev yaptığını ve daha sonra vatan sevgisi nedeniyle Konya\'ya geri döndüğünü söyledi. Şan, Kombasan Holding\'e ait Kompen şirketinde 11 yıl genel müdür olarak görev yaptığını ifade etti. 2001 yılından itibaren de değişik dönemlerde toplam 10 yıl Konyaspor Başkanlığı yaptığını kaydeden Şan, \"Son bir yıl içerisinde aldığımız iki büyük kupayla bu gururumuzu adeta taçlandırdık. Altın tepside sunulmayan ve tesadüflere tamamen kapalı olan bu başarılar beraberinde taçlanmayı değil taşlanmayı getirmiştir\" dedi. İzmir Marşı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamanın saptırıldığını belirten Şan, \"Ne gariptir ki elde edilen tüm bu başarıların akabinde, önce tamamen saptırılan İzmir Marşı haberleri, ardından da ByLock iddiaları üzerinden şahsım, Konyaspor, Konya ve yakın çevreme uzanan hakaret ve iftiraların ardı arkası kesilmemiştir\" diye konuştu.

\"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU İÇİN GİTTİM\"

Ahmet Şan, 21 Ağustos günü savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gittiğini, gözaltına alınmadığını belirterek şunları söyledi:\"Kıymetli basın mensupları ben gözaltına alınmadım. Geçen hafta pazar günü sosyal medya üzerinden şahsım hakkında \'Bylock kullanıcısı\' iddiası içeren bir tweet hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere 21 Ağustos pazartesi günü adliyeye gittim. Hakkımda soruşturma olduğunu ve 2015 yılı haziran ayına kadar çalıştığım şirket üzerinde kayıtlı olan bir telefonda 2014 yılı Eylül ayında 3 haftalık bir sürede ByLock girişi tespit edildiği iddiasını o an orada öğrendim. Avukatımı çağırdığım takdirde ifademin alınacağının tarafıma söylenmesi üzerine ben de avukatımı adliyeye çağırdım. İfademin alınmaya başlanması üzerine hakkımdaki suçlamaları kabul etmeyerek elimdeki kullanmakta olduğum iki telefonumu, eskiden kullandığım ve hiçbir şekilde imha etmediğim 3 telefonun da evimde olduğunu ve getirebileceğimi söyledim. Bunun üzerine o an itibariyle emniyet birimlerine talimat verildi. Evimde arama yaptırılarak evimdeki 3 telefon ve çocuklarımın da kullandığı dahil olmak üzere 3 bilgisayar incelenmek üzere alındı.\" Ahmet Şan, ifadesinde 25 Ağustos günü Monaco\'da UEFA Ligi kura çekimi olduğunu söyleyince hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu anlattı. Şan, ifadesinin ardından serbest bırakılması hakkını ise şöyle açıkladı: \"Bu dosya verileri ve detaylı savunma için süre istemem üzerine talebim kabul edilerek tutuklanmadan salıverilmem gerçekleştirilmiştir. Anlattığım bu kronolojide adliyede avukatımın çağırılması haricinde hiç kimseyle irtibat kurdurulmadan bu süreç başlamış ve sonlandırılmıştır. Yani öyle iddia edildiği gibi tutuklanmadan salıverilmem için herhangi bir şahsın müdahalede bulunması zaten mümkün olmamıştır. Hain bir terör örgütü olan FETÖ ile ismi özdeşleşen bir uygulama olan Bylock programını indirmedim ve kullanmadım. Bu isnadın tarafıma yapılmasını bile hakaret kabul ederim.\"

MAL VARLIĞI

Mal varlığını da açıklayan Şan, \"Her birini vatana ve millete hizmet aşkıyla yürüttüğüm bu görevler neticesinde; babamın torununa ve bana verdiği Derebucak\'ta birer daire de dahil olmak üzere eşim, oğlum ve şahsıma ait birer daire, eşimin üzerine kayıtlı bir dükkan ve birer de alt - orta segmentte 3 arabamız bulunmaktadır. Bunun haricinde; ulusal basında bazı gazetelerde iddia edildiği gibi üzerime kayıtlı belirttiklerimin dışında başka herhangi bir gayrimenkul bulunmamaktadır\" dedi. Şirket ortaklığı ile ilgili de Ahmet Şan, \"2004 yılında aralında şimdiki Ak Parti İl Başkanı Musa Arat\'ın da bulunduğu 5 eşit hisse ortaklı olarak kurulan ve 2 yıl sonra 2006\'da ortaklığından ayrıldığım şirket haricinde hiçbir şahıs ya da şirket ortaklığım bulunmamaktadır. Söz konusu o şirket de 2010 sicil kaydından silinmiştir. Yani şu an böyle bir şirket dahi yoktur\" dedi. Ahmet Şan, yargısız infaz yapanlarla ilgili yargı önünde hesaplaşacağını sözlerine ekledi.

9)KURBANLIK BOĞASIYLA ŞOV YAPTI



DENİZLİ\'de yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarları hareketlenirken, pazarda bin 200 kiloluk \'Mareşal\' isimli boğa alıcı bekliyor. Büyükbaş hayvan yetiştiricisi İbrahim Kurt, sahibi olduğu ve 25 bin lira değer biçtiği Mareşal\'in büyük olduğu kadar da sakin bir hayvan olduğunu göstermek için tek hamlede boğanın üzerine çıkıp, poz verdi.

Merkezefendi ilçesindeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra doğu illerinden gelen hayvanlar da alıcılarını bekliyor. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personel tarafından ilaçlanırken, veteriner hekimler kontrolünde satılıyor.

ARABA FİYATINA

Acıpayam ilçesinden İbrahim Kurt\'a ait büyükbaş kurbanlık olan 1200 kilogram canlı ağırlığa sahip Mareşal isimli boğa, hayvan pazarında dikkat çekiyor. Kurban Pazarına gelen vatandaşlar Mareşal\'e yoğun ilgi gösterirken sık sık fotoğrafını çekiyor. Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Kurt, Mareşal\'in fiyatının 25 bin lira olduğunu belirterek, \"Mareşal Denizli Canlı Hayvan Borsası\'nın en büyük hayvanı. 3 yaşında ve canlı ağırlığı 1200 kilogram. Pazarın en büyük hayvanı olduğu için ismini Mareşal koyduk. 4 gündür buradayız. Pazar gayet iyi durumda. Biz de müşterilerimizi bekliyoruz. Mareşali, arpa buğday ve kendi imkanlarımızla ürettiğimiz yemlerle besledik. Onu görenler bol bol fotoğraflar çektiriyor\" dedi.

SAKİN DİYE ÜSTÜNE BİNDİ

Büyükbaş hayvan üreticisi İbrahim Kurt, Mareşal isimli büyükbaş kurbanlığının büyük olduğu kadar da sakin bir hayvan olduğunu vurguladı. Ayakta olan büyükbaş hayvanın sırtına tek hamlede çıkan Kurt, Mareşal\'in sırtında poz verdi. Rodeoları aratmayan Kurt, \"Ben sakin bir insanım, Mareşal\'de, sahibi gibi sakin\" diye konuştu.

10)İLHAN BERK SERGİ İLE ANILDI



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, 9 yıl önce 90 yaşında yaşamını yitiren ünlü şair İlhan Berk\'i anmak için düzenlenen sergide usta şairin çalışma odası, resimleri ve şiirleri sergilendi.

Bodrum\'da 9 yıl önce yaşamını yitiren usta şair ve ressam İlhan Berk, Oasis Alışveriş ve Kültür Merkezi\'ndeki Oasis Nural Sanat Galerisi\'nde oğlu Mimar Ahmet Berk tarafından düzenlenen sergi ile anıldı. Sergiye İlhan Berk\'in oğlu Mimar Ahmet Berk, sanatçılar ve usta şairin sevenleri katıldı. Şairin çalışma masası, resim yaparken ve şiir yazarken kullandığı eşyalar, tabloları ve şiirleri sergilendi. Sergide 60 tablo sergilenirken, İlhan Berk\'in sandalyede otururken yapılmış bir tablosu ile de sevenleri sanki İlhan Berk yanlarındaymış gibi hatıra fotoğrafı çektirdi. Serginin açılışına katılan Berk\'in oğlu Ahmet Berk, \"Seneye 100 yaşında olmuş olacak İlhan Berk benim için çok önemli. Sanıyorum tüm sanatseverler için önemli. Bir sanatçının yüzüncü yaşının gelecek yıl anılacak olması galiba çok kutsal bir yaş. Yani bir asırda bir sanatçı nereden nereye geldiğinin ve asrı nereye taşıdığının çok güzel bir yansıması. Önümüzdeki yıl babamın yüzüncü yaşı ve şöyle bir yenilik yapacağız. Bu yöredeki bir takım üretilen şarapların etiketlerini babamın desenleri ve şiirleriyle bezeyeceğiz. Babamın yapmış olduğu desenlerin evde kalanlarının tamamı duruyor, hala onları her sene çıkarıp sergiliyoruz. Önümüzdeki yıl ölümünün 10\'uncu yılı ve yaşasaydı da 100\'üncü yaşını kutlayacaktık. Biraz daha geniş kapsamlı şeyler yapalım istiyoruz ve bir takvim düşünülüyor. Bir de etiketler gündemde. Onun dışında şiir kitaplarının sayfalarına yaptığı desenlerin neredeyse tamamını toplayıp onları basmış olacağız. Yıllar geçtikçe sanki yaşıyormuş gibi yeni bir şeyler çıkıyor. Yeni eserler çıkıyor. Ben de şaşırıyorum. Bir takım desenleri sanki eskiden yokmuş gibi yeni baştan çıkıyor. Babamın bazı eserleri de Almanca\'ya çevrildi. Önümüzdeki yılı ben de heyecanla bekliyorum\" dedi.

İLHAN BERK KİMDİR?

Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu\'ndan mezun oldu. Espiye\'de iki yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü\'ne girdi. Enstitünün Fransızca Bölümü\'nden 1944 yılında mezun olan Berk, 1945-1955 yılları arasında Zonguldak, Samsun ve Kırşehir\'de ortaokul ve liselerde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1956 yılından itibaren 13 yıl boyunca Ankara\'da T.C. Ziraat Bankası\'nın Yayın Bürosu\'nda çevirmenlik yaptı. Bu süre içinde modern dünya şiirinin iki büyük şairi sayılan Arthur Rimbaud ve Ezra Pound\'un şiirlerini çevirerek kitaplaştırdı. Bu tarihten sonra kendini tümüyle yazmaya verdi. Bir anlatı kitabı dışında, yalnız şiir ve şiire ilişkin yazılar yazdı. Kül adlı kitabıyla 1979 yılında Türk Dil Kurumu ve İstanbul kitabı ile de 1980 yılında Behçet Necatigil Şiir Ödüllerini kazandı. 28 Ağustos 2008 tarihinde Bodrum\'da 90 yaşında vefat etti.

