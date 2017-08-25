DHA YURT BÜLTENİ-1

1)FETHİYE\'DEKİ YANGINDA İHMAL ŞÜPHESİ

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi\'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Fethiye İlçesi Yanıklar Mahallesi\'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda dün saat 15.40 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan ekiplerin yanısıra havadan 3 uçak ve 6 helikopter ile müdahale edildi.



SÖNDÜRÜLMEYEN MANGAL İHTİMALİ



Yanıklar Mahallesi Karaot Plajı\'nın üst kısmındaki ormanlık alanda başlayan yangına, 3 uçak ve 6 helikopter havadan, 14 arazöz, 10 tanker, 3 ilk müdahale aracı ve 105 orman işçisi de karadan müdahale etti. Fethiye-Muğla Karayolu üzerine konuşlanarak alevlerin önünü kesen yangın söndürme ekipleri, 2 saat süren müdahalenin ardından yangını tamamen kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına devam ettiği alanda, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangının Karaot Plajı yakınındaki tali orman yolu kıyısından başladığı tespit edildi. Bu nedenle yangının sönmemiş sigara izmariti ya da söndürülmeyen mangal ateşinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü,

-Ekiplerin karadan müdahalesinden görüntü,

-Havadan söndürme çalışmalarından görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber - Kamera: ERGÜN TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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2)GIDA MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir\'in Bayraklı İlçesi\'nde, toptan gıda mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasar oluştuğu mağazadaki yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.Manavkuyu Mahallesi 613 Sokak üzerinde bulunan toptan gıda mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, polis çevre güvenliği alarak mağazanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Yangını görüntülemeye çalışan vatandaşları polis engellemekte güçlük çekti. Yangın sırasında bir mağaza çalışanı dumandan etkilendi. Ambulansta tedavi edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kimyasal ürünler yüzünden yangını kontrol altına almakta zorlanırken, çevre ilçelerden ekiplerde yangına müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)



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3)BOLU\'DA YANAN KAMYONDAKİ TAVUKLAR TELEF OLDU



BOLU\'da lastiğinin patlaması sonucu yanan kamyondaki çok sayıda tavuk telef oldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Köroğlu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Oktay Atalay yönetimindeki 14 BN 936 plakalı kamyonun ön sağ lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla asfaltla sürtünen janttan çıkan kıvılcımlar nedeniyle kamyon alev aldı. Alevleri fark eden sürücü kamyondan dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangından sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonun kasasında bulundan 4 bin 950 tavuktan bir kısmı yanarak telef oldu.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu\'nun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatıldı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Yanan kamyonun söndürülmesi



-Tavukların sesleri



-Soğutma çalışmaları



-Sürücü ile röportaj



-Telef olan tavuklar



-Oluşan trafik



-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Süre: 02.36 - Boyut: 83.20 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)



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4)HATAY\'DA JANDARMADAN KAÇAN MİNİBÜSTEN ÖLÜ VE YARALI KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI





HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı göçmen kaçakçılara ait bir minibüsten 1\'i ölü, 5\'i de yaralı 32 Suriyeli çıktı.



Hatay Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Çeteneli Mahallesi\'nde 2 araç ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınmasının ardandan, bölgeye jandarma ekiplerinin sevk edildiği, kaçak göçmenlerin bulunduğu araçların şoförlerinin \'Dur\' ihtarında bulunan ekiplerin üzerine sürerek kaçtığı belirtildi. Bunun üzerine güvenlik birimlerinin söz konusu araçları takibe aldığı bildirilen açıklamada, \"Takip esnasında kaçan araçlara durmaları yönünde birçok kez dur ihtarı yapılmış, ikazlara uyulmayınca havaya uyarı atışı yapılmıştır. Kovalamaca sonunda Çetenli Mahallesi civarında terk edilmiş olarak bulunan 31 NEC ... plakalı beyaz renkli minibüs içinde yapılan incelemede; 5\'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış 31 kaçak göçmen ile hayatını kaybeden A.A.H. isimli Suriye uyruklu bir kişinin olduğu tespit edilmiştir. Yaralı şahıslar, Altınözü Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Minibüs sürücüsü ilimiz nüfusuna kayıtlı Ş.T. isimli şüpheli kaçmaya çalışırken yakalanmış olup, olayda kullanılan diğer araç ve sürücüsünün tespiti için çalışmalar sürdürülmektedir\" denildi.



Haber: HATAY, (DHA)



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5)BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ANKARA\'dan Kurban Bayramı tatili için Mersin\'e giden 57 yaşındaki Ramazan Arslan\'ın, kullandığı otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada Sürücü Arslan yaralandı, eşi 55 yaşındaki Mukaddes Arslan hayatını kaybetti.



Kaza, dün saat 16.50 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Mersin\'e, Kurban Bayramı tatili için giden Ramazan Arslan yönetimindeki 06 EY 7634 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje, ardından köprenin bariyerlerine çarpıp karşı şeride geçti. Otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Arslan yaralandı, eşi Mukaddes Arslan yaşamını yitirdi. Yaralı Arslan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Mukaddes Aslan\'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.





Görüntü Dökümü



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- Olay yerinden detay



-İftaiye ekiplerinin çalışması



-Cesedin kurtarılması





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)



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6)KAMYON EVİN DUVARINA ÇARPTI





BİLECİK\'te yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyon, önce elektrik direğine, daha sonra da tek katlı evin duvarına çarparak durdu. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.



Olay Cumhuriyet Mahallesi Erenler Sokak\'ta meydana geldi. Serdar Eren yönetimindeki 38 NN 891 plakalı tuğla yüklü kamyon, seyir halindeyken frenleri tutmayınca, önce bir elektrik direğine, ardından da tek katlı evin duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü Serdar Eren ile yanında oturan yara almadan kurtuldu. Tek katlı evde maddi hasarın meydana geldiği kazada kamyon vinçle olay yerinden kaldırıldı.





Görüntü dökümü:



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-Eve çarpan kamyonun çekilen görüntüleri





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)



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7)TIR\'DAN AYRILAN DORSE KAZAYA NEDEN OLDU





KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, TIR\'dan ayrılan dorse yolun karşısına geçerken, dorseye çarpmamaya çalışan sürücünün direksiyonunu kırdığı TIR yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.



Kaza akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yalova istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki Nejdet Bayraktar idaresindeki 41 HT 657 plakalı TIR\'ın dorsesi araçtan ayrılarak yolun karşısına geçti. 41 PL 566 plakalı TIR sürücüsü 37 yaşındaki Osman Kalender bir anda önüne fırlayan dorseye çarpmamak için direksiyonu kırınca araç yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Yaralanan Osman Kalender vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Osman Kalender tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yerinden görüntüler



-Dorseden görüntü, yoldan görüntüler



-Kaza yapan araç





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber: Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)



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8)TIR\'IN DORSESİNDEKİ YÜKÜN ÜZERİNE OTOMOBİL KONULDU





ESKİŞEHİR\'de karayolunda seyreden bir TIR\'ın dorsesindeki yükün üzerine bir otomobilin konulmuş olması sürücüleri hayrete düşürdü.Sosyal paylaşım sitesinde yayınlana görüntülerde, çevre yolunda seyreden bir TIR dorsesindeki yüklerin üzerinde bir otomobil olduğu yer aldı. Araç sürücülerini cep telefonlarıyla kaydettiği olayda TIR dorsesinde gerekli önlem alınmadan konulmuş olan otomobil, yanından geçen araç sürücülerini tedirgin etti. Sürücüler, TIR dorsesindeki otomobilin her an düşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.





Görüntü dökümü:



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- dorsesinde otomobil bulunan TIR karayolunda seyrederken





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)



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9)ERDEMLİ\'DE İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ ÖLDÜ





MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde, bir inşaatın dış cephesine kurulan iskeleden düşen 2 işçi hayatını kaybetti.



Olay, Akdeniz Mahallesi 1020 sokakta bulunan 12 katlı inşaata meydana geldi. İnşaatın 7\'nci katında dış cephe sıvası yapan 51 yaşındaki Abdulkadir Yaşar ile 39 yaşındaki İsmet Akgül iskele halatının kopması sonucunda dengelerini kaybederek düştü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, metrelerce yükseklikteki iskeleden düşen Abdulkadir Yaşar ve İsmet Akgül\'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaat işçilerinin iş arkadaşları olayın etkisi ile büyük üzüntü yaşarken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Görüntü Dökümü



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- Kazanın meydana geldiği inşaatın görüntüsü



- Halatı kopan inşaat iskelesinin görüntüsü



- Olay yerinde toplanan vatandaşların görüntüsü



- Kazada ölen işçilerin, arkadaşlarının düştüğü yere bakması



- Ölen inşaat işçilerinin düştüğü yerin görüntüsü



- Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı\'nın inceleme yapması



- Cenazeler tabuta konup cenaze aracına taşınlası



- Genel ve detay görüntüler





Süre: 02\'30\" Boyut: 280 MB





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)



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10)5\'NCİ KATTAN DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ HATİCE KÜBRA ÖLDÜ





KONYA\'da 5\'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Hatice Kübra Ger hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye olay yerinde ayağından düşen terliği kaldı.



Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 5\'nci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Hatice Kübra Ger, demir korkuluklardan aşağıya bakmak isterken dengesini kaybedip düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden anne Esma Ger\'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatice Kübra Ger burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye olay yerinde ayağından düşen terliği kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





Görüntü dökümü:



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- Olay yeri detay



- Polis ekiplerinin incelemeleri



- Apartamandan detay



- Genel ve detaylar





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)



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11)ADANA\'DA SURİYELİ ÇOCUK DİLENCİ OPERASYONU





ADANA\'da kavşaklarda ve kalabalık caddelerde dilendirilen Suriyeli çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 64 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilendirilen ve kendilerinde onlarca kaydı bulunan Suriyeli çocukların evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş ve Terörle Mücadele şubelerinin de destek verdiği baskında, 10 adreste arama yapan ekipler, dilencilik yapan 8 Suriyeli aileyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 aileden çoğunluğu çocuk 64 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. 8 Suriyeli ailenin, Göç İdaresi Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Osmaniye\'nin Düziçi İlçesi\'ndeki mülteci kampına yerleştirileceği bildirildi.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü



- Polis aracından inen Suriyeli alilelerin sağlık kontrolüne girmesi



- Polis minibüsünün camından bakan Suriyeli çocuklar



- Kucaklarında ve ellerinde çocuklarıyla yürüyen Suriyeliler



- Genel ve detay görüntüler





Süre: 02\'41\" - Boyut: 164 MB





Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)



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12)İNCİRLİK\'TE ŞÜPHELİ ÖLÜM







ADANA\'da İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda inşaatta harç yaptığı sırada fenalaşan 21 yaşındaki işçi Mehmet Aslanhan, hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi\'ndeki 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, üs komutanlığındaki bir inşaatta çalışan Mehmet Aslanhan, harç yaparken birden fenalaştı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslanhan\'ın öldüğü belirlendi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Aslanhan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Aslanhan\'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.





Haber: ADANA,(DHA)



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13)İŞSİZLİK İNTİHAR ETTİRDİ





Kayseri\'nin Hacılar ilçesinde 2 yıldır işsiz olduğu iddia edilen Mustafa Çat (56) evinin bahçesindeki ağaca kendini asarak intihar etti.Hacılar İlçesine bağlı Orta Mahalle, Erciyes Caddesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 2 yıldır işsiz olduğu iddia edilen üç çocuk babası Mustafa Çat, evinin bahçesindeki kayısı ağacına kendini asarak intihar etti. Eşi tarafından ağaçta asılı olarak cansız şekilde bulunan Çat\'ın cesedi 112 Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası öldüğü tespit edildi. 2 yıldır işsiz olan ve bir süredir psikolojik bunalım içinde olduğu belirlen 3 çocuk babasının cansız bedeni, polisin yaptığı inceleme sonrası Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Olay yeri genel görüntü



- Ağlayan yakını



- Polisin inceleme çalışması



- Ölen kişinin opak fotosu



- Detay görüntü





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber - Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)



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14)SUNDURMANIN ÜZERİNE ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI





ADAPAZARI\'nda, Resmi Daireler Kampüsü\'nde kapının önündeki sundurmanın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan Cumhur Atalan bıçakla kendine zarar verdi. İkna edilen Cumhur Atalan aşağı indirildi.





Adapazarı\'nda yaşayan 3 çocuk babası Cumhur Atalan, 15 Temmuz Camili Mahallesi\'nde bulunan Resmi Daireler Kampüsü\'nün kapısının önündeki sundurmaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Üzerinde iç çamaşırı bulunan Cumhur Atalan, \"Bodrumda farelerle yaşıyorum. Vali buraya gelecek, Tayyip Erdoğan\'ı da arayın. Benim çocuklarım ölüyor\" diyerek elindeki bıçakla koluna kesikler attı. Polis ekipleri ve Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli sundurmaya çıkarak öfkeli adamı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika içinde ikna edilen Cumhur Atalan, bulunduğu yerden indirildi. Üzerine kıyafetleri giydirilen Cumhur Atalan, ambulansa götürüldüğü sırada, \"3 çocuğum ölmek üzere. Bodrumda yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya 6 çocuk diye. Ben 15 Temmuz\'da canımı dişime koydum\" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yerinden görüntülüler



-İkna edilmesi, aşağı indirilmesi,



-ambulansa götürülmesi





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)



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15)KONYA\'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI





KONYA\'da TIR şoförü Kasım Pek, iddiaya göre daha önce seramik taşıdığı işyerinden nakliye ücretini istemesi üzerine çıkan kavgada işyeri sahibi Mevlüt Altıntaş\'ı karnından, orada çalışan Mesut Şakar\'ı ise bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı.





Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan seramik satan bir iş yerinde meydana geldi. TIR şoförü Kasım Pek, iddiaya göre daha önce seramik taşıdığı nakliye ücretini istemek için seramik satan 28 yaşındaki Mevlüt Altıntaş\'ın işyerine geldi. Burada borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Pek, tabancayla Mevlüt Altıntaş ve işyerinde çalışan Mesut Şakar\'ın üzerine ateş açtı. Altıntaş karnından, Şakar da bacağından yaralandı. Kasım Pek, olayın ardından 42 FEP 76 plakalı TIR ile olay yerinden kaçtı. Yaralılarda çevredekiler tarafından otomobille Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





Görüntü Dökümü



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- Olay yerinden detay



- Polisin inceleme yapması





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ,(DHA)



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16)EVLERİNE GELEN ERKEKLERİN PARALARINI GASP ETTİLER





İZMİT\'te, fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdıkları 4 kişinin 8 bin 700 TL\'sini gasp ettikleri iddia edilen 2 kadın yakalandı.





Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit\'te fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdıkları erkekleri gasp ettikleri iddia edilen kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Eşkallerini belirlenen 18 yaşındaki D.Y. ve 27 yaşındaki A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrı zamanlarda fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdığı 4 kişinin 8 bin 700 lirasını gasp ettikleri tespit edildi. D.Y.\'nin yaklaşık 15 gün önce benzer suçtan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kadın adliyeye sevk edildi.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Adliyeye sevk edilmeleri





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)



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17)DÜZCE\'DE GREV YAPAN İŞÇİLERE GÖZALTI





DÜZCE\'de 25 gündür grevde olan 20 işçi, fabrikadan kamyon ve TIR\'ların çıkışına engel oldukları gerekçesiyle zor kullanılarak gözaltına alındı. Düzce 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir fabrikada çalışan ve toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 20 zamdan memnun kalmayan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 20 işçi, 25 gün önce grev yapmaya başladı. Grevin 25\'inci gününde işçiler, fabrika önünde toplanarak, fabrikaya TIR ve kamyon giriş çıkışına izin vermedi. Fabrika yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Fabrikaya gelen jandarma ekipleri işçileri fabrikanın kapısından ayrılmaları yönünde uyardı. Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Karadağ, işçilere \"Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 73/2 maddesine göre \'Grev gözcüleri iş yerinde giriş ve çıkışlara neden olamaz. Giren ve çıkan araçları kontrol amaçlı dahi durduramaz\' maddesi var. Bu madde gereği üstlerimden sizin buradan ayrılmanız yönünde talimat aldım. Aksi halde bana verilen gözaltı görevini yerine getireceğimö dedi. Bunun üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası İl Temsilcisi Telat Çelik ve işçiler kamyonların çıkış yapacağı kapıdan ayrılmayınca, jandarma ekipleri işçileri gözaltına almaya çalıştı. Direnen bazı işçiler zorla gözaltına alındılar. Birleşik Metal-İş Sendikası İl Temsilcisi Telat Çelik de gözaltına alındı.





Görüntü Dökümü



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-Jandarma komutanının konuşurken görüntüsü



-İşçilere uyarılar



-İşçilerden görüntü



-Gözaltına alma görüntüleri



-Detaylar





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)



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18)KADIN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE SALDIRAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI





KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçesi\'nde matematik öğretmeni Özgen Adıyeke\'ye uçan tekme atıp 2 öğrenciyi darp eden 5 kişiden 4\'ü tutuklandı. Elazığ\'ın Kovancılar İlçesi\'nde yakalanan diğer saldırganın da bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.





Olay, 17 Ağustos\'ta Yeni Mahalle\'deki Göksun Fen Lisesi Pansiyonu\'nda meydana geldi. İddiaya göre Yetiştirme ve Destekleme Kursu için pansiyonda kalan öğrencilere, alkollü oldukları öne sürülen Cengizhan Ö. (18), Oğuz Kan K. (18), Murat D. (19), Abdulkerim G. (19) ve A.Ö. (17) saldırdı. Yönetici öğretmen Özgen Adıyeke sesleri duyarak aşağıya indi. Bu sırada gruptan biri Adıyeke\'ye yumrukla saldırdı. Pansiyonun güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayda yüzüne aldığı darbeyle şoke olan kadın öğretmene bu defa bir başkası uçan tekmeyle saldırdı. Özgen Adıyeke yere yığılırken, öğrenciler öğretmeni korumak için araya girdi ve Ü.S. ile T.A. adında 2 öğrenci şüpheliler tarafından darp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı. 5 kişi, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısı kararıyla serbest bırakıldı.





BAŞSAVCILIK YAKALAMA KARARI ÇIKARDII



Tüm bu yaşananlar ise önceki gün ortaya çıktı. Büyük tepki çeken olayla ilgili dün Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen ve öğrencilere saldıran şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı. Polis tarafından yakalanan Cengizhan Ö., Oğuz Kan K., Murat D., A.Ö. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Adresinde bulunamayan Abdulkerim G.\'nin ise Elazığ\'ın Kovancılar İlçesi\'nde olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Abdulkerim G.\'nin sorgusun ardından bugün Kovancılar Adliyesi\'ne sevk edileceği belirtildi.





Görüntü Dökümü: (ARŞİV)



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-Güvenlik kamerası görüntüsü





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber: Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)



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19)9 DİL BİLEN UGANDALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ, ADIYAMAN\'DA MUTLU





UGANDA\'dan 3 yıl önce gezmek için geldiği İstanbul\'daki bir alışveriş merkezinde Adıyamanlı kamyon şoförü 29 yaşındaki Cengiz Çakılkaya ile tanışıp evlenen, Müslüman olduktan sonra \'Elif\' adını alan 9 dil konuşabilen bilgisayar mühendisi 24 yaşındaki Jennifer Nassimbwa, köy yaşamını alıştı. Rabia adında 9 aylık kızı da olan, Türkçe konuşmayı da öğrenen Ugandalı gelin, eşi ve onun yakınlarıyla tütün tarlasında çalışıyor.





Kamyon şoförlüğü yapan Cengiz Çakılkaya, 3 yıl önce İstanbul\'da bir alışveriş merkezinde dolaşırken, Uganda Cumhuriyeti\'nden Türkiye\'ye turist olarak gelen bilgisayar mühendisi Jennifer Nassimbwa ile tanıştı. İngilizce, Fransızca, Kürtçe, İspanyolca, Somalice, Afrikanca, Rusça ve Samoaca olmak üzere 8 dil bilen Jennifer ile 1 yıl görüşen Çakılkaya, evlilik teklifinde bulundu. Çiftin evlenme kararının ardından Türkiye\'ye gelen Jennifer Nassimbwa, Müslüman olup \'Elif\' ismini aldı. Adıyaman kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Payamlı Köyü\'nde oturan ve 3 yıldır evli olan çiftin Rabia isminde 9 aylık kız bebekleri bulunuyor. Köyde Türkçeyi de öğrenip konuştuğu dil sayısını 9\'a çıkaran Ugandalı gelin, eşi ve onun yakınlarıyla birlikte köyde çiftçilik yapıyor. Ev işlerinin yanı sıra tarlada tütün kırıp kurutmak için dizen Ugandalı gelin, Türkiye\'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Evlendikten bu yana ailesiyle görüşemediğini ve yetkililerden yardım etmelerini isteyen Elif Çakılkaya, \"Ailemle mutluyum. Eşimle tanıştığım için özellikle çok mutluyum. Türkçeyi de öğrendim. 9 dil biliyorum ve mühendisim ama bu hayattan mutluyum\" dedi. Cengiz Çakılkaya ise, eşinin ailesiyle evlendiklerinden bu yana görüşemediklerini ve bunun için yetkilerden yardım isteyerek, \"Evlendiğimden beri ailesiyle görüşemiyor. Onun için üzülüyor. Yaşadığı yerde hiç böyle bir hayat yok. Çiftçilikle hiçbir şekilde alakası bile yok. Buraya geldi, zamanla alıştı. Şuanda tüm işi yapıyor, elinden her iş geliyor. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Yetkililer, sadece eşim için ülkesine gidip gelebilmesi için giriş ve çıkışta ikamet konusunda yardımcı olurlarsa sevinirim\" dedi.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Palanlı köyü



- Ugandalı gelinin kocasına su getirmesi



- Aile



- Cengiz Çakılkaya ile röp.



- Oturdukları evin görüntüsü



- Köyün girişi



- Genel ve detay görüntüler





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU:50 MB



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20)PATLAMA TATBİKATINDA KENDİNİ ROLE KAPTIRAN YARALILAR, VATANDAŞLARI ŞAŞIRTTI





MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde senaryo gereği 20 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı, patlama tatbikatı gerçekleştirildi. Ambulanslarla hastaneye taşınan bazı yaralıların kendilerini role fazla kaptırdığı görülürken, vatandaşlar hastane bahçesinde yaşananları ilgiyle izledi.





Muğla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Fethiye Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis, jandarma ve hastane çalışanlarından oluşan 160 personel katıldı. Tatbikatın senaryosu gereği, Çalış Plajı\'nda meydana gelen patlamada, 20 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Aralarında ambulans ve özel otomobillerin bulunduğu 20 araçla, ölü ve yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne taşındı. Tatbikatın başlamasıyla hastane bahçesinde ilk müdahale alanı oluşturan ekipler, yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlara göre müdahalede bulundu. Makyajla vücutlarında patlama yaraları oluşturulan yaralıların hastaneye gelişi film sahnelerini aratmadı. Bazı yaralıların kendini role fazla kaptırması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşananları ilgiyle izleyen vatandaşlar, yaralıların feryatlarını cep telefonuyla uzun süre görüntüledi.





\"İNANDIRICILIĞI ARTTIRMAK İÇİN\"





Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Okulu, inandırıcılığı arttırmak ve vatandaşın dikkat çekmek için yaralıların makyajına özen gösterdiklerini söyledi. Olağan bir afet durumunda yapılabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için tatbikatı gerçekleştirdiklerini anlatan Okulu, \"Burada çalışanlarımızın hem dinamizmini sağlamak hem de dikkat çekmek maksadıyla afet planımızı uyguladık. Yapmış olduğumuz tatbikatın neticesinde de 20 acil yaralı, 85 ayaktan hastanın müdahalesini gerçekleştirdik. Bunların 10 tanesi yoğun bakım ve ameliyathanede tedaviye alındı. Diğer hastalarımızı da taburcu ettik.\" diye konuştu.





GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:



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- Hastane bahçesinden görüntü



- Ambulansların hastaneye girişinden görüntü



- Yaralıların taşınmasından fotoğraf



- Kendini role fazla kaptıran yaralıların görüntüsü



- Vatandaşların tatbikatı izlemesinden görüntü



- Taşınan ceset torbalarının görüntüsü



- Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Okulu ile röp.





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)



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21)\'ARKA SOKAKLAR\' OYUNCULARI İZDİHAMDAN KURTULMAK İÇİN MAĞAZAYA SIĞINDI





TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan \'Arka Sokaklar\', oyuncuları yeni sezon çekimleri için Şanlıurfa\'ya geldi. Bir alışveriş merkezinde uyuşturucu ile mücadele programına katılan dizi oyuncuları, aşırı yoğunluktan dolayı bir mağazaya sığındı. Sevilen dizi oyuncularını ise çok sayıda çevik kuvvet ekibi korudu.





\'Arka Sokaklar\' dizisinin yeni sezon çekimleri, Şanlıurfa\'da sürdürülüyor. Rol gereği tayini İstanbul\'dan Şanlıurfa\'ya çıkan Mesut komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, Selin komiser Oya Okar, Metin Tunç ve set ekibi önceki gün akşam saatlerinde uçakla kente gelerek, dizi çalışmalarına başladı. İl Emniyet Müdürlüğü\'nce yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek vermek için bir AVM\'ye gelen dizi oyuncuları, burada kendilerini yakından görebilmek ve fotoğraf çektirmek için etraflarını saran hayranlarının aşırı yoğunluğundan dolayı zor anlar yaşadı. Ezilme tehlikesi atlatan dizi oyuncuları, bir süre protokol heyetini beklemek için bir spor mağazasına sığındı. Mağazaya sığınan dizi oyuncularını çevik kuvvet polisleri korudu. Vatandaş ve polislerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve sık sık fotoğraf çektiren oyunculardan Şanlıurfalıların yoğun ilgisine teşekkür ederek şunları söyledi: \"12 yıldır devam eden Arka Sokaklar\'ın sezon başındaki ilk 2 bölümünde İstanbul\'dan tayinim Şanlıurfa\'ya çıktı. Burada çekimlerimiz bir hafta sürecek. Daha önceden Şanlıurfa\'ya gelmiştim, çok değişmiş bir kent olarak gördüm. Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin en güzel şehirlerinden birisidir. Çekimlerim merkez ve Harran\'da devam edecek ardından İstanbul\'a tekrar geri döneceğiz.\" Selin komiseri canlandıran Oya Okar ise \"Bizim çekim tempomuz çok yoğun geçiyor. Bunun dışında kalan zamanlarda ise Şanlıurfa\'yı tanımaya çalıştık. Çok sıcak ve çok kalabalık bir şehir, sağ olsunlar bizi izliyorlar ve seviyorlar. Aşırı sıcaklarda çekimlerimiz oldukça zor oluyor. Bugün de bir tanıtıma katıldık. Burada yoğun ilgiyle karşılaştık mecbur bu mağazaya sığındıkö diye konuştu.





UYUŞTURUCU STANDINA KATILDILAR



İl Emniyet Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele standında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen dizi oyuncuları hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Burada konuşan Vali Erin, uyuşturucuyla mücadeleyi terörle mücadelede olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Türkiye\'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Erin, şunları söyledi: \"Terörle mücadeleyle beraber uyuşturucuyla mücadele de büyük önem taşıyor. Toplumu, sosyal hayatı ve ekonomik durumu felç etmeye yönelik faaliyetlerdir. Bugüne kadar yürütülen mücadele çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bu mücadelede basın ve televizyonlardaki aktörlerin katkısı da büyük önem taşıyor. Diziler aracılığıyla topluma verilmek istenen mesaj en hızlı şekilde iletiliyor. Televizyon kanalları ve sosyal medya araçları bu mücadeleye destek verecek şekilde olması gerekiyor. Allah\'a şükür 3-5 sene öncesine göre toplumsal olarak katkı sağlayacak geleneğimize uygun dizi ve filmler artmaya başladı. Bugün uyuşturucuyla mücadelede oldukça yapıcı ve olumlu mesajlar veren bir dizimiz var. Bu konudaki mücadelenin zorluğunu ortaya koyan oyuncularımızla birlikteyiz. Ailede ve toplumda uyuşturucuya karşı bilinç oluşturulmasına önemli katkılar sağlayan Arka Sokaklar ekibine ve bu dizide oynayan bütün oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum.\"





\"4 BİN KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ 457 KİŞİ TUTUKLANDI\"



İl Emniyet Müdür Veysal Tipioğlu ise yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Tipioğlu, \"Şanlıurfa\'da uyuşturucu tacirlerine yönelik sürekli nokta operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında yapmış olduğumuz operasyon sonucunda 4 bin 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Bu uyuşturucuyla birlikte bin 989 kişi gözaltına alındı,bunlarda 457\'si tutuklandıö dedi. Uyuşturucuyla mücadeleye destek veren dizi oyuncuları daha sonra çevik kuvvet ekibinin çemberi içerisine alınarak, alışveriş merkezinden çıkartılarak konaklayacakları otele ayrıldı.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Dizi oyuncularının AVM\'ye gelmesi



- Oyuncuların etrafını saran hayranlarıyla fotoğraf çektirmesi



- Aşırı yoğunluk nedeniyle mağazaya sığınan oyuncular



- Oyuncularla yapılan röp.



- Vali Abdullah Erin ile Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu\'nun konuşması



- Genel ve detay görüntüler





GÖRÜNTÜ BOYUTU: 394MB





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Uğur BUDAK-ŞANLIURFA,(DHA)



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