DHA YURT BÜLTENİ- 1

1)ZONGULDAK\'TA KINA DÖNÜŞÜ OTOMOBİL TARANDI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

ZONGULDAK\'ta gittikleri kına gecesinden otomobille dönenlere iompalı tüfekle ateç açıldı. Açılan ateşle otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili ailenin arazi anlaşmazlığından aralarında husumet bulunan 20 yaşındaki Erdem A., gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kumtarla Köyü\'nde meydana geldi. Şeref Akyüz, yönetimindeki 67 SL 348 plakalı otomobil ile köy meydanına gelirkenh kimliği belirsiz kişi veya kişilercin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateşla kına gecesinden dönen 39 yaşındaki Şeref Akyüz olay yerinde, oğlu 14 yaşındaki Uğur Akyüz ve kuzeni 34 yaşındaki Soner Akyüz ise kaldırıldıkları Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde öldü. Ağır yaralanan komşularının oğlu 19 yaşındaki Tolga Köse, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Jandarma, şüpheli olarak 20 yaşındaki Erdem A.\'yı gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcısı, köye giderek pusu kurulan otomobilde inceleme yaptı. Hastane önüne gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken bazı kişilerin gözaltına alınabileceği belirtildi. Erdem A.\'nın ailesinin köyde bulunan orman arazisi yüzünden Soner Akyüz ve ailesiyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü. Akşamki köy meydanındaki kınada karşılaşan Erdem A. ve Soner Akyüz\'ün tartıştığı, araya girilmesiyle iki tarafın uzaklaştırıldığı belirtildi.

YAKINLARI O ANLARI ANLATTI

Ölen Şeref Akyüz\'ün yengesi Gülizar Akyüz, silah sesleri üzerine aracın yanına gittiklerinde katliamla karşılaştıklarını söyledi. Kınada iki taraf arasındaki tartışmadan bir süre sonra Soner Akyüz\'ün diğer akrabalarıyla evine gitmek için otomobile bindiğini anlatan Akyüz, şöyle dedi:

\"Kınada kahve önünde Soner\'i sıkıştırmışlar. Ondan sonra ortalık karışmış. Ortalık sakinleşince biz eve çıktık. Soner, Tolga, Uğur ve Şeref arabaya binip gittiler. Aşağıya varır varmaz silahlar patlamaya başladı. Koştuk baktık. Bir tanesi yere atmış kendini. 4\'ünü vurmuş. Bunlar orman kesiminde çalışıyorlar. Orada arazi yüzünden ufak tartışma olmuş. Ramazan bayramından sonra tartışmalardan dolayı Şeref Akyüz\'ü evinin önünde bıçakladılar. Karakolluk oldular. Onlar gitmeden aşağıya pusu kurmuşlar. Kafalarına koymuşlar vurmayı. Katliam bile diyemezsiniz. Görseydiniz. İnsanlık değil. Benim çocuklarım onları o şekilde gördü. Cesetleri biz kendimiz çıkarttık. 3 kişi öldü. Ölenlerden birisinin 7 yaşında oğlu var, bir diğeri 14 yaşında çocuk. Buna yürek dayanmaz. Bizi yaktı, kavurdu bu akşam. En fazla o küçük çocuğun ölmesine çok üzüldüm. Benim de çocuğum var, ona da gelebilirdi. Biz evimize yukarıdan değil de aşağıdan gelmiş olsak belki de benim çocuklarım hedef olacaktı. Onlar zaten kafalarına koymuşlar bunu.\"

Görüntü Dökümü:

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-Taranan otomobil

-Jandarmadan detaylar

-Mahalleli ile röp.

-Gülizar Akyüz ile röp.

-Hastaneden detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Alperen\'in ölümünde gerçeği söyleyen öğretmenler DHA\'ya konuştu: Vicdanımızın sesini dinledik (ek)

2)BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN ACILI BABAYA TAZİYE TELEFONU

Başbakan Binali Yıldırım, Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'nda yaşanan acı olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin\'in babası Serkan Sakin\'i telefonla aradı. Acılı baba Serkan Sakin, Başbakan Binali Yıldırım\'ın saat 19.00\'da kendisini cep telefonundan aradığını, olaydan duyduğu derin üzüntüyü belirterek başsağlığı dilediğini ve İzmir Valiliği\'ne olayın tüm boyutlarıyla iğne ucu kadar açık bırakmadan araştırılıp sorumluların gereken cezayı alması konusundaki çalışmaların yürütülmesi için talimat verdiğini söyledi.

ANAOKULUNUN SAHİBİ TUTUKLANDI

İzmir\'in Çiğli İlçesi\'nde, 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in 9 saat serviste unutulduğu için öldüğü Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'nun sahibi Yurdagül İşgören, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İşgören, tutuklandı.

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 9 yaralı (ek)

3)CENAZELERİ MARDİN\'E UĞURLANDI

Hendek\'te traktörün devrilmesi sonucu yaşamını kaybeden 7 kişinin cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yorgalar Mezarlığı\'na getirildi. Cenaze İşleri Müdürlüğü\'nde yapılan işlemlerin ardından 7 kişinin cenazesi Mardin\'e gönderildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Ali İhsan Yavuz ve Ayhan Sefer Üstün cenazelerin gönderilişi sırasında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını teselli etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazelerin morgtan alınması

- Ambulansların hareket etmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: SAKARYA,(DHA)

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4)ECE\'YE ÇARPAN SEVGİLİYE TUTUKLAMA

DEVECİ\'NİN AVUKATI: ECE\'Yİ KURTARMAK İSTERKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Adana\'da üniversite öğrencisi Ece Çelik\'e çarptıktan sonra, \'Kasten Öldürmeye Teşebbüs\' suçundan ev hapis cezası verilen, Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan İbrahim Deveci, çıkarıldığı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklarak cezaevine gönderildi.

DEVECİ\'NİN AVUKATI: ECE\'Yİ KURTARMAK İSTERKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Üniversite öğrencisi Ece Çelik\'i kamyonetiyle çarpıp ağır yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Deveci\'nin avukatları Yelda Aslan ve Mustafa Akar, adliye çıkışı açıklama yaptı. Avukatlar, müvekkillerinin Ece Çelik\'e yönelik kasıtlı bir eylemi olmadığını, tutuklama kararının ise medyada çıkan haberler nedeniyle oluşan toplumsal baskı sonucu alındığını savundu.

Avukatlardan Yelda Aslan, müvekkilinin Çelik\'in sevgilisi değil, yakın arkadaşı olduğunu iddia etti, olayın olduğu gün bir kafede oturup dertleştiklerini söyledi.

Ece Çelik\'in, arkadaşları Hüseyin A., Hakan Ç. ve Mehmet Z. tarafından araçtan zorla indirildiğini, ardından da bu 3 kişinin genç kızı yumrukla darp ettiğini iddia eden avukat Mustafa Akar ise, \"Müvekkillim aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, Ece Çelik arkasından koşup \'İbrahim beni burada bırakma\' diye bağırıyor. Müvekkilim Ece\'nin kendisini çağırması üzerine geri dönüyor. Ece\'yi kurtarmak isterken malum trafik kazası gerçekleşiyor. Develi\'yi doğrular nitelikteki tek kişi Ece Çelik. Dualarımız onun yanındadır. Ece iyileştiğinde vereceği ifade ile olayı aydınlığa kavuşacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Avukatların açıklama yapması

- Avukatların Ece\'nin arama kayıtlarını göstermesi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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5)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR\'in Güzelbahçe İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 28 yaşındaki Özlenen Baz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu\'ndaki Seferihisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Özlenen Baz\'a, sürücüsü öğrenilemeyen 42 AGP 97 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Baz\'ı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Baz\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan sonra İzmir-Çeşme Otoyolu bir süre trafiğe kapatılırken, trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Talihsiz kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kadının üzeri örtülü cesedinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Davut CAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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6)AKRABA İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 4 YARALI



ADIYAMAN\'da, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı.Cumhuriyet Mahallesi\'nde bugün akşam saatlerinde akraba iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerine çevik kuvvet gelmesi

- Tarafların tekrar tartışmaya girmesi

- Genel ve detaylar

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

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7)CİP İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Büyük Cami Mahallesi Bolayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Bolayır Caddesi üzerinde seyreden 42 yaşındaki Erdal Kalyoncu yönetimindeki 34 EK 057 plakalı cip ile Kartal Sokak üzerinden gelip caddeye çıkış yapmak isteyen 60 yaşındaki Günay Yüzer idaresindeki 22 RC 878 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan Günay Yüzer, olay yerine gelen çağrılan ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın gelişi

-Yaralıya müdahale

-Polisin incelemesi

-Kaza yapan araçlar

-Genel ve detay gör.

(SÜRE: 02.34 - BOYUT: 83 MB)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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8)TAKLA ATAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KARDEŞ YARALANDI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkıp takla atan motosikletteki 2 kardeş yaralandı. Motosiklet sürücüsü Emre S\'nin kanlar içinde cep telefonu ile yakınlarıyla mesajlaşması dikkat çekti. Kaza, Alaplı-Ereğli karayolunda meydana geldi. Ereğli\'den Alaplı yönüne giden 19 yaşındaki Emre S. yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre TIR\'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan motosiklet, taklalar attı. Kazada, sürücü Emre S. ile yanındaki kardeşi 17 yaşındaki C.S. yaralandı. İki kardeş, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralılardan Emre S.\'nin ambulansa bindirilirken cep telefonuyla yakınları ile mesajlaşması dikkat çekti. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Tescilsiz olduğu belirtilen motosikletin

sürücü Emre S.\'nin ehliyetinin olmadığı, bu nedenle daha önce de 2 bin 200 lira pare cezası kesildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı kardeşler Cenk Sezgin ve Emre Sezgin\'e sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Emre Sezgin\'in kardeşine seslenmesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yerinden detaylar

Boyut: 116 MB Süre: 03.47

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Lastiği patlayan Ankara uçağı 10 saatlik rotar yaptı (2)



9)YAKLAŞIK 12 SAAT RÖTARLI KALKTI

Çanakkale Havalimanı\'nda bulunan AnadoluJet\'in \'Mardin\' adlı uçağı, patlayan arka sol lastiğinin değiştirilmesinin ardından 12 saat rötarlı olarak Ankara seferini gerçekleştirmek üzere havalandı. Ankara Esenboğa Havalimanı\'ndan saat 00.05\'de hareket ederek, Çanakkale Havalimanı\'na saat 01.15\'te iniş yapan AnadoluJet\'e ait 189 yolcu kapasiteli boeing 737-800 tipi yolcu uçağının patlayan arka sol lastiği İstanbul\'dan getirilen yeni bir lastik ile değiştirildi. Saat 17.30\'dan itibaren yolcular uçağa alınmaya başladı. Uçak 17.45 sıralarında Çanakkale\'den Ankara\'ya seferini gerçekleştirmek üzere havalandı. Bu sabah 06.05\'de Çanakkale\'den Ankara\'ya gerçekleşmesi gereken THY 7179 sayılı seferi de yaklaşık 12 saat rötarlı olarak yapılmış oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Apronda bekleyen uçaktan görüntü

- Patlayan lastikten görüntü

- Havalimanında bekleyen yolculardan görüntü

- Yolcu Hüseyin Akbulut ile röp.

- Havalimanından görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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10)ARKADAŞIN İSTİYOR DİYEREK BAĞIŞ KUTULARINI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

KONYA\'da bir internet kafeye giren kimliği belirlenemeyen şüpheli, işyeri çalışanına \'arkadaşın bağış kutularını\' istiyor diyerek iki adet bağış kutusunu alıp kayıplara karıştı.

Olay, 15 Ağustos günü merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi\'nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafeye gelen sağ kolu alçılı bir kişi, kasada bulunan işyeri çalışanına \'arkadaşın bağış kutularını\' istiyor dedi. Kutuları bir poşete koymasını da isteyen şüpheli, daha sonra masada duran iki bağış kutusunu ve kasadan da bir miktar parayı alarak kafeden uzaklaştı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniya saniye kaydedildi. Şüphelinin işyerinden ayrılmasının ardından dolandırıldıklarını anlayan işyeri çalışanları durumu polise bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin bağış kutularını alıp gitmesini gösteren kamera kayıtları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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11)MARDİN\'DE TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

MARDİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte gözaltına alınan 6 kişiden 5\'i çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişinin, bir kardeşinin PKK\'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürütürken Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirildiği, bir kardeşinin de Suriye\'de YPG içerisinde bulunduğu belirtildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen bir soruşturma kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ağustos\'ta bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 ayrı noktada pet şişeler içerisinde hazırlanmış yaklaşık 15 kilo gram 5 kilo gramlık çivi ve vidalar, yarım çuval gübre, çok sayıda av tüfeği fişeğinden kesilerek elde edilmiş saçma ve barut tozu, çok sayıda torpil (pyroteknik) patlayıcı, değişik ebatlarda piller, izole ve elektrikçi bantları ele geçirildi. Yakalanan malzemeler ile ilgili ev sahibi ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 1\'i tutuklanırken 1\'i adli konhtrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı. Tutuklanan kişinin, Mardin\'in Nusaybin ilçesinde PKK terer örgütü gençlik yapılanmasında faaliyet yürütürken öldürülen bir PKK\'lının kardeşi olduğu ve bir kardeşinin de Suriye\'de YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ve kendisininde eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tutuklanan kişinin Adliyeye çıkarılması

-Genel ve detay görnütüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: MARDİN,(DHA)

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İzmir Fuarı 86. kez kapılarını açtı (EK)

12)İZMİR FUARI\'NDA TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI ARTTI

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın açılışına Türk ve Rus yetkililerin arasındaki samimi diyaloglar damgasını vurdu. Rusya Standı açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu \"Dostluğumuzun ve ilişkilerin daha da gelişmesini diliyorum\", Rusya Enerji Bakanı Aleksandri Novak ise \"İzmir Fuarı\'na olan bu katılım aramızdaki güvenin artmasına verdiğimiz önemin göstergesidir\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandri Novak, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün açılış töreninin yapıldığı İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nden ülke stantlarının yer aldığı fuar hollerine yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen korteji İEF ziyaretçileri alkışladı. İlk önce İEF\'nin onur konuğu kenti olan Muğla\'nın standı açıldı. Türk ve Rus Bakanlar folklor gösterisi izlediği. Bakanlar, Muğla Statındı\'ndaki Muğla\'ya özgün ev maketlerini inceledi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Standı\'nın açılışına katıldı. Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada Rusya\'nın İEF\'de partner ülke olması kararının Rusya Federasyonu Başkanı Vlademir Putin ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın karar verdiğini söyledi. Bu katılımın iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu \"Dostluğumuzun ve ilişkilerimizin her alanda gelişmesi ve devam etmesi arzusu her iki tarafta da var. Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ve Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov\'u görmekten çok mutlu oldum. Rusya ile olan ilişkilerin daha da gelişmesini diliyorum\" dedi. Rusya Enerji Bakanı Novak ise dünya çapında bir fuar olan İzmir Fuarı\'nın partner ülke olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Putin ve Erdoğan\'ın Rusya\'nın fuara katılımı kararını verdiklerini yineleyen Novak \"Türkiye tarafına bize bu onuru yaşattığı için teşekkür ederim. İzmir\'e 500\'e yakın kurum, kuruluş ve şirket temsilcileriyle geldik. Büyük bir heyetimiz var. Türk ve Rus İş konseyleri görüşmeler yapacak. İzmir Fuarı\'na katılım iki ülke arası ilişkilerin gelişmesi, aramızdaki güvenin artmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Rusya bu fuara 63\'üncü kez katılıyor. İleri teknolojik ürünler ve başarılarımızı sergiliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasını hedefliyoruz\" dedi. Rus şarkıcıların gösteri yaptığı standın resmi açılışı konuşmalardan sonra gerçekleşti. Çavuşoğlu, Rusya ve Kazakistan stantlarını gezdi. Bilgi aldı. Novek ve Çavuşoğlu sık sık sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakanlardan görüntü

- Açılıştan görüntü

- Stand ziyaretlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Utku BOLULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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13)SOLOTÜRK\'ÜN PROVA UÇUŞU BİLE BÜYÜK HEYECAN YARATTI

YALOVA\'da Türk Hava Kuvvetleri\'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Atatürk\'ün Yalova\'ya gelişinin 88. Yıldönümü kutlamaları kapsamında bugünkü gösterisi için F 16 uçağı ile prova uçuşu yaptı. Dünya\'da F 16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın SOLOTÜRK ekibi, tek kişilik akrobasi uçuşu yaptı.

Kentte bugün düzenlenecek olan gösteri için prova uçuşunun yapılması, vatandaşları da büyük bir coşku ve heyecana boğdu. Jet uçağı ile yapılan akrobatik prova uçuşu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı\'na vatandaşlar, izledikleri gösteriyi cep telefonlarına kaydetti. Uçuşu, SOLOTÜRK ekibinin iki üyesi de yerden koordine etti. Vatandaşlar, ekibin üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirebilmek için adeta yarıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Solotürk uçusu

-Vatandaşların izlemeleri

-Detaylar

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)

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14)MARMARİS\'TE KUĞU GÖLÜ BALESİ

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Rus Klasik Balesi\'nin unutulmaz eseri \"Kuğu Gölü-Swan Lake\" gösterisi izleyicilerle buluştu. Amfi Tiyatro\'da, çoğunluğunu Ruslar\'ın oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişi, dünyaca ünlü bale topluluğu \'Moscow State Ballet\'in gösterilerini ilgiyle izledi.

Marmaris Amfi Tiyatrosu\'nda, dünyaca ünlü bale topluluğu \'Moscow State Ballet\'in \'Kuğu Gölü-Swan Lake\' gösterisi izleyici ile buluştu. Çoğunluğunu tatile gelen Rus uyruklu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişi, erken saatlerde Amfi Tiyatro\'yu doldurdu.

Tchaikovsky\'nin bestelediği, bale tarihinin en ünlü gösterilerinden biri olan \"Kuğu Gölü\", bir büyücü tarafından arkadaşları ile birlikte kuğuya dönüştürülen, ancak bir erkeğin aşkı ile tekrar insan kılığına dönüşebilecek olan Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşkı ve büyücünün, kızı Odil\'i prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırmasını anlatıyor.

Toplamda 34 kişilik sanatçı topluluğu ile sahnelenen Kuğu Gölü Balesi, bugüne kadar 30\'a yakın ülkede ve yüzlerce şehirde sahnelendi. İki bölümde sahnelenen oyun, izleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Oyun sonunda, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, yönetmene çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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- İzleyicilerden görüntü

- Oyundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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15)MUĞLA AJDA PEKKAN BODRUM\'DA KONSER VERDİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan ilk konserini verdi. Süper Star Ajda Pekkan, sahneye dans ederek çıktı ve sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Ajda Pekkan, bir otelin etkinlik alanındaki konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere VIP araçla gelen Pekkan, enerjisini neye borçlu olduğuna dair bir soruya, \"Hayata hep pozitif baktığım için, hayata hep öyle baktığım için. Belki hayatı kolaylaştırmak istediğim için öyle gözüküyorum. Ama bazen de çok zor geliyor\" cevabı verdi.

Soruların ardından Pekkan, sahneye dans ederek çıktı. Gri renkli pantolonu ve bluzu ile sahneye çıkan Pekkan, konsere \"Ara sıcak\" şarkısı ile başladı. DJ eşliğinde şarkılarını söyleyen Pekkan\'a sahnede 4 kadın dansçı eşlik etti. Pekkan\'ı, aralarında sanatçı Ege\'nin de olduğu yaklaşık 300 davetli izledi. 1 saat sahnede kalan Pekkan, \"Arada Sırada\", \"Yakar Geçerim\", Ayrılık Ateşi\" gibi şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Ajda Pekkan\'ın konser alanına gelişinden görüntü

- Pekkan ile röp.

- Şarkı söylemesinden görüntü

- İzleyenlerden ve dans edenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)