DHA YURT BÜLTENİ - 9

YERLİ MALI HAFTASINDA ZEHİRLENEN 14 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Bursa\'nın İnegöl ilçesindeki Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu\'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde 14 ortaokul öğrencisi, yedikleri kekten zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında 5B sınıfı öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyecekleri sınıflarında yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde, mide bulantısı ve baş ağrısı baş gösterdi. 25 kişilik sınıftan 14 öğrenci fenalaştı. Öğrenciler, okula gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Kekten zehirlendiklerini iddia eden öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görüntü

Çocukların

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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BOLU DAĞI\'NDA SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

Bolu\'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

D-100 Karayolu\'nun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ve TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı tünelinin bulunduğu viyadükler kesiminde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düşerken, sürücüler elektronik tabelalarla uyarıldı. Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, Perşembe günü Bolu Dağı\'nda kar yağışı beklediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçların geçişleri

-Yollardan görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.16-Boyut: 144.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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SİVEREK\'TE KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde, ara sokaktan caddeye çıkan motosiklete otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güney Mahallesi\'nde meydana geldi. Ferhat Burçak\'ın kullandığı 27 F 7174 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan Ferman Uzun\'un kullandığı 63 ER 514 plakalı motosiklete çaptı. Çarpmanın etkisi ile yolsa savrulan Uzun yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Uzun\'un bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Yerdeki yaralı

- Yaralıya müdahale eden sağlık ekibi

- Yaralının ambulansa alınması

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Kaza anı güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 614 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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BAŞKAN AKTAŞ, ZEYTİN TOPLADI

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zeytin hasadının son zamanlarının yaşandığı Mudanya İlçesine bağlı kırsal Hasköy Mahallesi\'nde zeytin toplayan çiftçileri tarlada ziyaret etti. Çiftçilerle birlikte zeytin toplaan ve onlara bereketli bir sezon dileyen Başkan Aktaş, Bursa\'nın marka ürünlerinden olan zeytinin uluslararası alanda tanıtımı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bursa\'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Tarım A.Ş aracılığıyla yüksek verimli hayvan ırkı temininden kaliteli tohumluk dağıtımına, ürünlerin paketlenmesinden pazarlanmasına kadar her alanda çiftçilere destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, zeytinin uluslararası alanda tanıtımı için de önemli bir rol üstlenecek. İlçe ziyaretleri kapsamında sık sık üreticilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak Mudanya\'nın kırsal Hasköy Mahallesi\'nde zeytin hasadı yapan çiftçileri tarlada ziyaret etti. Bir süre zeytin toplayan işçileri izleyen Başkan Aktaş, eline tırmık alıp, kendisi de zeytin toplama işine eşlik etti. Beraberindeki Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yetişkan Keskin\'den Bursa\'da zeytin üretimi hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, zeytin üreticisine bereketli bir sezon diledi.

BURSA İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER

Bursa\'nın birçok özelliğinin yanında zeytinin de kent için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Kur\'an-ı Kerim\'de de incir ve zeytinden bahsedildiğini, bu ağaçların yetiştiği beldelere dikkat çekildiğini hatırlatıp, İslam dininde zeytinin kutsal bir ağaç olduğunu hatırlattı. Bursa\'nın zeytin yetiştiriciliğinde Türkiye\'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, \"Bursa\'mızda 11 milyon meyve veren zeytin ağacı bulunuyor. Türkiye\'nin sofralık ve yağlık toplam 1,5 milyon ton zeytin rekoltesi var. Önceki yıllara oranla Türkiye geneli üretimde bir düşüş gözleniyor. Ancak Bursa bölgesinde gerçekleştirilen sofralık ve yağlık zeytin üretiminde bir artış var. Geçen hasat döneminde 86 bin 800 ton olan toplam üretim bu dönem 148 bin 600 ton olarak tahmin ediliyor. Bursamızın zeytin gibi önemli bir değerinin her anlamda geliştirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak TARIM AŞ. üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Gerek üreticilerimizle, gerek Marmarabirlik yetkilileriyle bir araya geliyor, sorunları ve çözüm yollarını masaya yatırıyoruz. Özellikle üreticimizin satış ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi noktasında talepleri var. Bizler de katıldığımız ulusal ve uluslararası fuarlarda zeytinin tanıtımı noktasında üzerimize düşeni yapacağızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın konuşması

-Zeytin hasadından detaylar

-Toplantı detayları

Süre:02:47 Boyut:312 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/Bursa,(DHA)

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(ÖZEL)- İLAÇ NİYETİNE SOĞAN KEBABI YİYORLAR

Şanlıurfa\'da havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, gribe yakalanmamak için antibiyotik özelliği bulunan soğan kebabı yemeyi tercih ediyor.

Birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ve mangaldaki çeşitliliğiyle \'Kebap diyarı\' olarak nitelendirilen Şanlıurfa\'da, antibiyotik etkisi nedeniyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan soğan kebabı sezonu açıldı. Kış aylarında en çok tercih edilen yemeklerinden olan soğan kebabı için lokantalarda, hummalı çalışmalar yapılıyor.

Gastronomi alanında Şanlıurfa mutfağında önemli bir yeri olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu ve etkisi nedeniyle çokça tüketiliyor. Acı soğan ve etin birleşmesiyle oluşan, nar ekşisi, pul biber ve limonla terbiye edilen soğan kebabının lezzeti kadar, görüntüsü de güzel.

Şanlıurfa\'da 30 yıldır kebapçılık yapan Şükrü Akkuş, soğan kebabının soğuk havalarla beraber tezgahtaki yerini aldığını belirterek, \"Soğan kebabı kışın habercisidir. Soğanla etin önce ateşte pişip, daha sonra nar suyu ile terletilmesi ile yapılan Şanlıurfa\'nın en meşhur ve kıymetli kebaplarından birisidir. Çoğu insanların ilaç diye değerlendirdikleri güzel bir yemektir. Etin o ağırlığı ve soğanın kokusunu nar pekmezinin suyu ile demlendirme dediğimiz yöntem ile ateşin üzerinde bir 15-20 dakika kadar bekletmemizle çok daha lezzetli bir hale gelir\" dedi.

Soğan kebabının gribe karşı etkili olduğunu belirten Akkuş, \"Gribe çok faydalı olduğunu biliyoruz. Doktorlar zaten sürekli soğanın faydalarından bahsediyor. İnsanlar fazla soğan tüketemezler, normalde 1 ya da 2 tane soğan yiyebilecekken, bu yemekle onlarca soğanı yiyebiliyorlar. Çünkü o nar suyu ile terlettiğimiz için soğanın o acılığı ve kokusu gidiyor, ayrı ve güzel bir lezzet geliyor\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Soğan kebabı

- Soğan kebabının hazırlayan ustalar

- Soğan ve eti şişe saplaması

- Soğan kebabını pişiren ustalara

- Kebap ustası Şükrü Akkuş ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.086 MB

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KADINLARDAN ÇOCUKLARA KABAN VE BOT

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde Gönüllü Hanımlar Derneği tarafından köy okullarındaki çocuklara kaban ve bot hediye edildi.

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri Dernek Başkanı Fulya Bolcal önderliğinde Çocuklar Üşümesin Projesi başlattı. Proje kapsamında dernek faaliyetleri ve bağışlardan topladıkları paralar ile 60 çocuk için kaban ve bot alan dernek üyeleri daha sonra Kaymakamlığın verdiği araçla Dodurga, Kozvan, Hırka, Koçhisar, Sorkun, Ballık, Menteş, Bekteş ve Çiğiltepe köylerine giderek kaban ve botları ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere köy okullarının müdürlerine telsim etti.

Fulya Bolcal, \"Yaptığımız faaliyetlerden ve gelen bağışlardan köy okullarındaki çocuklara üşümesinler diye yardım etmeye gidiyoruz. Kışın soğuk günlerinde üşümesinler diye bot, kaban ve mont aldık onlar için. Bunları dağıtmaya gidiyoruz şimdi. Aslında biz bir hayır derneği değiliz. 44 kadınla pek çok etkinlik yapıyoruz. Kültürel faaliyetler, folklor, tiyatrolarımız gibi pek çok kültürel faaliyet yapıyoruz ama bunun yanı sıra böyle elimize bağış geçtikçe çocuklarımızı sevindirmek istiyoruz bu kış günlerinde. Hedefimiz kadın. Kadının sosyal ortamdaki gücüne güç katmak ama kadın deyince aynı zamanda akla çocuk da geliyor. Amacımız çocuklarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak. Şimdi yaklaşık 60 çocuğa kaban ve bot aldık. Bundan önceki kampanyamızda yine 60 çocuğa ayakkabı almıştık. \'Desteğimle bir adım\' kampanyası yapmıştık. Bunları da kendi elimizle götürüp okul müdürlerine ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere teslim ettik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri ellerinde bot ve kaban poşetleriyle görüntü

- Dernek üyeleri bot ve kabanları poşetlere katarken

- Dernek üyeleri bot ve kaban poşetlerini araca yüklerken görüntü

- RÖP: Fulya Bolcal (Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı)

- Dernek üyelerinin araca binerek, köylere hareket etmesi

306 MB /// 02.45\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)

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GELİNLİKLE İŞYERİNDE SÜT DOLDURUP DÜĞÜNE GİTTİ

Balıkesir\'in merkez Altıeylül ilçesinde faaliyet gösteren Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin şarküterisinde yaklaşık 2 yıldır çalışan Merve Çakır (24), işyerinden gelin olarak çıkmak isteyince renkli anlar yaşandı.

Düğün öncesi baba evinin yanısıra işyerinden de gelin çıkmak isteyen Çakır\'a ve damat adayı Süleyman Guruş’a (25) işyeri yönetici ve çalışanları tarafından sürpriz hazırlandı. Gelin arabasıyla geldiği işyerinde gelinlikle süt doldurarak, ekmek poşetleyen Çakır’a ustası tarafından da kasaplık kursunda hak ettiği kalfalık belgesi hediye edildi. Çakır, iş arkadaşlarıyla vedalaşırken, pasta ve konfetilerle uğurlandı. Gelin ve damat işyeri önünde de davul-zurna eşliğinde oyun oynadı.

‘GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ÇALIŞTIM’

Yaklaşık 2 yıldır işyerinde severek çalıştığını ve çalışma arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını söyleyen Merve Çakır, bu nedenle işyerinden gelin olarak çıkmak istediğini belirtti. İşyerinden memnun bir şekilde ayrıldığını ifade eden Çakır, \"Ben burada gönül rahatlığıyla çalıştım. Gönül rahatlığıyla satışımı yaptım. İçimden gele gele yaptım. Mutluyum. Tüm iş arkadaşlarımdan memnunum. Umarım onlar da benden memnun kalmışlardır\" dedi.

‘İŞYERİNİ İKİNCİ EV OLARAK GÖRÜYORDU’

İşletmenin yöneticisi olan Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen de işyeri çalışanı Merve Çakır’ın isteğini kırmadıklarını söyledi. Merve’yi dünya evine göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özen, \"Kendisi baba evinden gelin çıktıktan sonra ikinci evi gördüğü işyerinden de gelin çıkmak istedi. Bu isteği bizi çok mutlu etti. İşyerimizde aile ortamı yaratılmış demek ki. Kendisini buranın bir parçası olarak görmüş. Buranın müdürünü, babası ve abisi kadar sevmiş. Bizleri de aynı şekilde sevmiş. Kendisi burada işyerini çok sahiplendi. Burada nasıl iyi bir personel olduysa, ailesine de iyi bir eş olacağından şüphemiz yok. Mutluluklar diliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelin işyerine gelirken görüntüler.

- Gelin Merve Çakır’ın süt dolrumasından görüntü.

- İşyeri arkadaşlarıyla birlikteliği ve ustasının kalfalık belgesi hediyesi.

- Gelin Merve Çakır ile röp.

- Pasta kesimi, gelin ve damadın oyunu.

- HAYKOOP Başkanı Faruk Özen açıklamaları.

3 Dakika 16 Saniye, Boyutu: 601 MB.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)