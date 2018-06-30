DHA YURT BÜLTENİ - 9

7 gündür sorgulanan Eylül\'ün katil zanlısı konuşmuyor (ek)

EYLÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Eylül Yağlıkara için ikindi namazı sonrası köy meydanında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına acılı baba İbrahim Yağlıkara, yakınları, Ankara Valisi Ercan Topaca, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde konuşan Vali Topaca, Annesine, babasına, köylülerine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük. Tabii suçsuz, günahsız yavrumuzu kaybettik. Hepimizin canı yanıyor. İçten içe ağlıyoruz. Bu hadise olmasaydı tabii çok daha güzel olurdu. Bunu yapan mutlaka bizim hukuk sistemimiz içerisinde cezasını en ağır bir şekilde çekecektir. Bu konuda devletimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bütün devletimizi yönetenler; herkes bu acıyı derinden hissetti. Bu konuda herkes düşüncelerini söyledi. Bu cani, ona yardım edenler varsa hepsi cezasını en ağır şekilde çekecektir dedi.

Vali Topaca\'nın konuşmasından sonra cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Eylül\'ün tabutu vatandaşlar tarafından mezarlığa götürüldü. Küçük Eylül, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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_Vali Topaca’nın konuşması

_Cenaze namazı

_Detaylar

Haber-Kamera Mustafa TURAPOĞLU, Muhammet BAYRAM / POLATLI(Ankara),(DHA)

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Kayıp müzisyen Metin Kor\'un cesedi bulundu (4) - YENİ GÖRÜNTÜLER



ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor\'un (43) cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu.

İstanbul\'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran\'da tatil için Kaş\'a geldi. 21 Haziran\'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası\'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla\'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi\'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor\'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor\'un bulunması için çalışma başlatıldı.

HAVADAN DA ARANDA

AFAD ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla\'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği\'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yapıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AKUT ve jandarma arama çalışmalarını sonlandırırken, AFAD ekipleri aramayı sürdürdü. AFAD ekipleri bugün Metin Kor\'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaştı. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor\'un kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Metin Kor\'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

KAYMAKAM BAYAR: ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM GÖRÜNMÜYOR

Kayıp müzisyen Metin Kor\'un cesedinin bulunmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklama yapan Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, \"Bugün AKUT Kaş- Kalkan Birimi ile Fethiye\'den gelen AKUT ekiplerinin ortak çalışmasıyla Metin Kor\'un cesedi drone taraması sırasında tespit edildi. Daha önce de bölge taranmıştı ancak üzerindeki giysilerle alanın bütünlük arz etmesi nedeniyle gözden kaçmış. Şüpheli bir ölüm görünmüyor ilk tespitlerde. Metin Kor\'un üzerindeki kıyafetlerle kendisini son kez gören Yörük çocuklarının gördüğü kıyafetler aynı. Kardeşi teşhis için yola çıktı. Savcılık ve doktorun ceset üzerinde yapacağı incelemeden sonra cenaze ya aileye teslim edilecek ya da Adli Tıp\'a gönderilecek. Öncelikle savcılık ve doktorun incelemesi ve teşhisin yapılması gerekiyor. Daha sonra ceset oradan AKUT ekiplerince aşağıya araca indirilecek. Cumhuriyet savcının vereceği karara göre hareket edilecek\" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA AKUT DA KATILDI

Kaş\'ta yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor\'un cansız bedeninin bulunduğu çalışmaya AKUT Kaş Kalkan Birimi ve Fethiye\'den gelen AKUT ekiplerinin de katıldığı belirtildi. AKUT ekiplerinin arama çalışmalarını AFAD ekipleriyle birlikte yürüttüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırdan görüntüler

Aracından görüntüler

Haber - Kamera: Ahmet ACAR, ANTALYA (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Karabük\'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

KARABÜK,(DHA) – KARABÜK\'te, yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak ve dolu yağışında yollar göle dönerken, pazar yerinde tezgah açan esnaflar zor durumda kaldı.

Kentte saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren gök gürültülü sağanak ve yaklaşık 3 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. 100. Yıl Mahallesi\'nde rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç iş makinesiyle yoldan kaldırıldı. Bazı sürücüler araçlarını örtüyle doludan korumaya çalıştı, araçlarının zarar görüp görmediğini inceledi. İş yeri sahipleri dükkanlarına su girmemesi için mücadele etti.

PAZAR YERİ GÖLE DÖNDÜ

Özellikle 1003 Nolu Caddeden taşan sular alt taraftaki pazar yerinin bazı bölümlerinin sularla kaplanmasına neden oldu. Vatandaşlar ellerinde pazar poşetleriyle su birikintilerinden atlamak zorunda kaldı. Tezgahları ve ayakları su içinde kalan pazarcılardan bazıları duruma aldırış etmeden satışlarına devam ederken, bazıları da tezgahlarını erkenden toplamak zorunda kaldı. Mısır tezgahının üzerine mahsur kaldığını söyleyen Ali Koç, itfaiyenin olmamasına tepki gösterdi. Rüzgar nedeniyle yıkılan çadırın tutan parçanın yüzüne çarpması sonucu yaralanan Orhan Güven ise, \"Birazdan hastaneye giderim. Malımızı korumak için ıslandık ve yaralandık.\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolu yağışı ve vatandaşların doluyu ellerine alması

-Göle dönen caddeler, devrilen ağacın kaldırılması

-Su basan Pazar yeri ve esnafların konuşması



Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Ehliyeti ve şehit yakını kartıyla sınava giremedi

HAKKARİ’de 1996 yılında PKK’lı teröristlerce şehit edildikten 15 yıl sonra cenazesi bulunan Jandarma Astsubay Bilal Batırır’ın oğlu Serhat Batırır (23), nüfus cüzdanının kaybolması nedeniyle yanında TC kimlik numarasının yer aldığı sürücü belgesi ve şehit yakını kimlik kartı ile geldiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi\'ne (TYT) giremedi. Serhat Batırır’ın annesi Hatice Batırır, polis olmayı hedefleyen oğlu sınava giremediği için beraber ağladıklarını belirterek, telafi sınavı yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

İddiaya göre, nüfus cüzdanını kaybeden Serhat Batırır, TC kimlik numarasının bulunması nedeniyle sürücü belgesini ve şehit yakını kimlik kartını yanına alarak sabah TYT’ye girmek için Sevim Tekin Anadolu Lisesi\'ne gitti. Sınav görevlileri, Batırır’ın nüfus kağıdı yanında olmadığı için sınava girmesine izin vermedi. Batırır, sürücü belgesi ve şehit yakını kimliğinin kendisini temsil ettiğini belirterek, “Babam şehit olduğu için ben de polislik düşünüyordum ama hayata 1 yıl geç başlayacağım. Benim durumumda olanlar ve sınava geç gelenler için kurtarma sınavı yapılabilir. Eğitimde devlet katı olmamalı, asık suratını gençlere değil başka insanlara göstermeli” dedi.

‘OĞLUMUN BİRÇOK HAKKI GİTTİ’

Hatice Batırır ise sınava alınmayan oğluyla birbirlerine sarılıp ağladıklarını söyledi. Batırır, “Haberi aldığımda okula gittim ve görevlilere ‘Babası sizler huzur içinde yaşayın diye şehit oldu’ dedim, vatanı için canını verdiğini söyledim ve oğlumun da polis olmak istediğini belirterek yardımcı olmalarını istedim. Olmadılar. Bir oğlum şehit yakını haklarından faydalanarak memur oldu ancak Serhat’a iş arıyoruz, kapı kapı geziyorum iş vermiyorlar. Devletin çocuklarımıza baktığını söylüyorlar. Otobüs şoförlüğü yaparak çocuklarımı büyüttüm. Oğlum şimdi 23 yaşında. Eşimin cesedi geç bulunduğu için maaşını alamadık, sonradan bağlandı. Özel okul hakları ve birçok hakkı gitti. Keşke sınava girebilseydi, keşke telafisi olsaydı” diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Anne ve çocuğun yürüyüşü

- Sehit cocuğunun ehliyet görüntüsü

- Sehit çocuğuyla röportaj

- Çocugun ve annenin yüzünden detay görüntüler

- Anneyle röportaj

- Anne ile cocuğun sarılması

- Şehit babanın fıtoğraf görüntüsü

Haber: Nuri PİR / Kamera: ADANA, (DHA)



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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