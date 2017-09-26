DHA YURT BÜLTENİ - 9

1)BAKAN TÜFENKCİ: SINIRIN KAPATILMASI DA GÜNDEMDE (1)

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bingöl\'de yaptığı açıklamada, \"Habur Sınır Kapısı şu an itibariyle açık durumda. Önceki günlere göre giriş ve çıkışların çok azaldığını görüyoruz. İleriki zamanlarda sınırın kapatılması da gündemde\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Tüfenkci nin açıklaması

BİNGÖL, (DHA)-

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2)BM\'DEN SURİYE\'YE YARIM

BİRLEŞMİŞ Milletlere (BM) ait yardım TIR\'ların Suriye\'ye geçişi sürüyor.

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde bulunan BM\'ye ait depolardan yüklenen 13 TIR Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan geçerek Suriye\'ye gitti. TIR\'lardaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki sivil halka dağıtılacak. Yardım TIR\'lara BM görevlileri de eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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- BM araçları ve yardım tırları

- Cilvegözü\'ne gelirken

- Gümrük sahasına girerken

(SÜRE: 01\'00\")( BOYUT:32 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Meis Adası\'nda yangın (EK)

3)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaş\'ın yaklaşık 2 kilometre açığındaki Yunanistan\'a bağlı Meis Adası\'nın dağlık bölgesinde sabah saatlerinde çıkan yangın söndürüldü. Türkiye\'den adaya herhangi bir müdahale olmadığı, yangının adadaki itfaiyenin çabalarıyla söndürüldüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Uzaktan yangın görüntüsü

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA)

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4)VÜCUDUNA SARDIĞI ESRARLA YAKALANDI

SİVAS\'ta jandarma ekiplerince bir otobüste yapılan aramada bir yolcunun vücuduna sardığı 1 kilo 696 gram toz esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gürün ilçesi Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti yapıldı. Diyarbakır\'dan İstanbul\'a gitmekte olan yolcu otobüsünde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 1 yolcunun vücuduna sardığı 1 kilo 696 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Dedektör köpeğin araması

-Vücuda sarılı uyuşturucu

Haber:SİVAS, (DHA)

(27.3 mb)

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5)YÜKSEKOVA\'DA ASPİR HASADINA BAŞLANDI

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, çiftçiler tarafından bu yıl ilk defa ekilen aspir bitkisinin hasadına başlandı. Demirkanak Köyü\'nde yaklaşık 150 dekar arazide deneme amaçlı bu yıl aspir ekimi yapıldı. Hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçilerin yüzü güldü. Çiftçiler, aspir ekiminden memnun kaldıklarını söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi\'nde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten çiftçi Azar Çobanoğlu, şöyle konuştu: \"Tek isteğimiz; bu aspir bitkisinden elde edeceğimiz gelir. Şu an hasat dönemindeyiz. İlk olmasına rağmen verim olarak çok iyi. Allah\'a şükürler olsun çok bereketli topraklarımız var. Biz de bu toprağın nimetlerinden yararlanabiliyoruz. Dekar başına 250 kilo aspir alıyoruz. Acemi olmamıza rağemen Konya\'dan daha iyi verim alıyoruz.\"

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay ise Türkiye Ziraat Odalar Birliği, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr. Fikret Akınerdem, Koceli Milletvekili Zeki Aygün\'ün tavsiyeleriyle aspir bitkisiyle tanıştıkların söyledi. Onay, Türkiye rekoru üzerinde bir aspir elde ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Hiç gübre kullanmadık. Tamamen tabii şartlarda yetiştirdik. İlk hasadımıza başladık. Şu an 20-25 tona yakın tohumumuz var. Bu yıl fabrikada soğuk sıkım yapmak kaydıyla yağ elde edeceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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-Aspir tarlasından gör

-Aspir tarlasını biçen döver biçer makinası

-Tarladan genel detaylar

-Çiftçi Azar Çobanoğlu ile röp

-Yüksekova ziraat odası başkanı Adnan Onay ile röp

GÖRÜNTÜLER YÜKSEKOVA DOSYASINDAN GEÇİLİYOR

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6)FETÖ\'DEN YARGILANAN ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TAHLİYESİNE İTİRAZ REDDEDİLDİ

ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak\'ın tahliye edilmesine başsavcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\', \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Metin Seyfi Sazak, geçen 20 Eylül\'de tüm delillerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne sunduğu itiraz dilekçesinde Sazak\'ın, tutuklu yargılanması gerektiğini ifade ederek karara itiraz etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Sazak\'ın tahliyesine ilişkin itirazı reddetti. Kararda, \"2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin sanık Metin Seyfi Sazak hakkında diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak tahliyesine ilişkin kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından bu karara karşı yapılan itirazın reddine karar verildi\" denildi.

Sazak, 2010- 2014 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Sazak\'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün önce Zonguldak\'a geldiği ve darbe girişiminin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti. Sazak, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Metin Seyfi Sazak\'ın adliyeye getirilmesi(arşiv)

-Adliyeden detaylar

Süre: (1.20) Boyut: (44 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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7)KAMYONA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

MANİSA\'nın Sarıgöl İlçesi\'nde, rampa çıkan kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürcüsü 20 yaşındaki Yusuf Bal öldü. Kaza, bu sabah, Sarıgöl-Buldan Karayolunun Topuzlu Rampasında meydana geldi. Sarıgöl\'den Buldan yönüne gelerek rampa çıkan 51 yaşındaki Özden Güç yönetimindeki 35 AV 3744 plakalı kamyona, aynı yöne giden Yusuf Bal yönetimdeki 34 UP 3624 plakalı, içi ekmek ve simit dolu kamyonet arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Bal, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bal, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara\'da vatani görevini yaptığı belirtilen Bal\'ın, 45 gün hava değişimine geldiği öğrenildi. Bal\'ın ölüm haberi, memleketi Alaşehir\'in Kavaklıdere Mahallesi\'nde üzüntü yarattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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8)ÇETİN: SEÇİMİN ERTELENMESİ ŞIK OLMADI

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, oda seçimine 2 hafta kala yapılan ertelemenin şık olmadığını söyledi.

ATSO\'nun Eylül ayı meclis toplantısı, Süleyman Özer başkanlığında yapıldı. ATSO\'nun eylül meclisinin gündemini ertelenen seçimler oluşturdu. ATSO Başkanı Davut Çetin, ertelemeyle ilgili basında çeşitli nedenler yazıldığını belirterek, \"Ne olursa olsun, iki hafta kala böyle bir değişiklik şık olmamıştır. Erteleme, sorun yaşanan oda ve borsalarla sınırlı kalmalıdır. Kuralların, geleneklerin bu kadar sık değişmemesi gerekir. Ankara, İstanbul gibi odalar en büyük odalardır, kurumsallaşma süreçlerini bitirmiş olması gereken odalardır. Bizler buranın tapu sahibi değiliz, kurumlarımız şahıslara bağlı değildir. Bir işadamı için bu görevler bu kadar mücadele ve gerilim konusu olmamalıdır. Hepimizin asli işi üretim ve ticarettir\" dedi.

\'SEN-BEN ÇEKİŞMESİNİ BİR KENARA BIRAKALIM\'

Ülkemizin bu kadar çekişmeyi kaldıracak hali olmadığını dile getiren Çetin, “İşadamları ekonomide reformlar bekliyor, ülkenin yatırıma, istihdama ihtiyacı var. Koyun can, kasap mal derdinde dedirtmemeliyiz. Hiç birimiz vatanı ben kurtarırım, başkası kurtaramaz deme hakkına sahip değildir. Antalya\'ya katkı yapmak için mutlaka bir görev alma şartı yoktur. Bu ertelemenin tek bir olumlu yönü olabilir. Komitelerimiz seçim enerjisini birkaç ay sektörel çalışmaya dönüştürürse, çok daha başarılı çalışmalar yapabiliriz. Bunun için sen-ben çekişmesini bir kenara bırakalım ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye bakalım. Şahsi çekişmelerle görevlerimizi aksatamayız\" dedi.

\'HARİTALARA BOYUN EĞMEYİZ\'

Kuzey Irak\'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili Irak ve Suriye\'nin bölündüğünü gösteren bir harita ekrana getiren ATSO Başkanı, 30 yıllık bu haritanın o dönemlerde ciddiye alınmadığını belirterek, “Fakat arkasından Irak\'ta savaş çıkarılmış, Irak bölünmüştür. Sonra IŞİD diye ne olduğu belli olmayan bir örgüt türetilmiş, Suriye\'nin bölünmesi planı başlamıştır. Irak ve Suriye\'de Şii Irak Devleti, Şii Suriye Devleti, Sünni Arap Devleti ve Kürt devleti olarak 4 devlet kurulması hedeflenmiştir. Şimdi, Rusya, Türkiye, İran ve Irak bu oyunu bozmaya çalışmaktadır, fakat büyük bir mücadele devam etmektedir. ATSO olarak, buradan bu haritalara ve planlara boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu tuzağa düşmeyecektir. Biz birkaç milyonluk bir ülke değiliz, Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletiz. Eğer vatan savunması gerekirse eli silah tutabilen 40-50 milyon kişi çıkar ve bu vatanı savunur\" dedi.

BÜYÜKNOHUTÇU CİNAYETİ VE ATATÜRK HEYKELİ

Antalya gündemindeki Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayeti, Atatürk heykelinin çalılığa atılması ve Suriyeliler sorununa da değinen ATSO Başkanı Davut Çetin, şunları söyledi:

“İlimizin dağları, ormanları, suları için mücadele veren Ali Ulvi Büyüknohutçu ismi unutulmamalı ve cinayet soruşturması titizlikle devam etmelidir. Bir başka mesele Atatürk heykeli konusudur. Antalya\'da bütün kurumlarımızın bu konuda hassas olduklarından şüphemiz yoktur. Bu tür olaylar kasıtlı olarak, kışkırtma amaçlı da yapılabilir. Bu olaylara karşı dikkatli davranılmalı ve kamuoyu aydınlatılmalıdır. Bir başka olay, Suriyeli mültecilerle ilgilidir. Normalde Antalya\'da Suriyelilerin yerleşmesine izin yoktur, fakat tarım sektöründe onların işine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Suriyeli mültecilerin durumları netleştirilmelidir. Küçük küçük olaylar mücadele edilmezse altından kalkamayacağımız büyük olaylara dönüşebilir. Toplu olaylara, Antalya\'ya yakışmayan görüntülere meydan verilmemelidir.\"

EKONOMİDEKİ GÖSTERGELER

Antalya ekonomisinde olumlu ve olumsuz göstergeler olduğuna da değinen ATSO Başkanı Çetin, iki başlık altında örnekler verdi. Turizmde yüzde 66 artışla 8 milyon turistin geçildiği ve 9 milyonun da geçileceğini belirten Çetin, “İhracatımız yüzde 24 oranında artış göstermiştir. KDV ve ÖTV tahsilatımız Ağustosta geçen yıla göre yüzde 10 artmıştır. Karşılıksız çek ve protestolu senetlerde yüzde 40\'lar düzeyinde azalma var. Karşılıksız çek oranı yüzde 2\'ye düşmüştür\" dedi.

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Olumsuz olarak ise konut satışlarının Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 42 arttığını, Ağustos ayında ise yüzde 10 düşüş gerçekleştiğini belirten Çetin, “2015 yılına göre Alman turist sayısında 1 milyon, toplam Avrupa pazarında 1 milyon 700 bin civarında kaybımız var. Avrupalı turistte azalma kent merkezindeki turizm ve ticarete olumsuz şekilde yansımaktadır. Antalya\'da yatırımlarda geçen yıla göre toparlanma var, ancak önceki yılların gerisindeyiz. 2014\'te 3.3 milyar TL\'den geçen yıl 562 milyona gerilemişiz. Bu yıl sonuna kadar 1.5 milyar TL\'ye çıkabiliriz. 2016\'ya göre yüksek artış olsa da artık geçmiş yıllara dönmek zor olacaktır. Çünkü turizmde zaten yeni yatak ihtiyacı yoktur\" dedi.

GELİR DAĞILIMINDA BOZULMA

Geçen yıl Antalya\'da hem gelir kaybı olduğu, hem de gelir dağılımında bir miktar bozulma yaşandığını da anlatan Çetin, “Dün açıklanan veriye göre bölgemizde ortalama kişi başı harcanabilir gelir, yani vergilerden sonra kalan gelir ortalama 19 bin 700 liradır. İstanbul, Ankara, İzmir\'de ise 26 bin TL\'dır. TUİK\'e göre geçen yıl kişi başı gelirimiz yüzde 8 artmıştır. Türkiye\'de en düşük gelir artışı olan bölgelerden birisiyiz. Kaleiçi ve kent merkezindeki esnafımızın yakınması hem turizmdeki durumdan hem de genel gelir kaybından kaynaklanmaktadır\" dedi.

EN GÜZEL VİTRİNLERE ÖDÜL

ATSO meclisinde Antalya Alışveriş Günleri kapsamındaki En Güzel Vitrin Yarışması\'nda dereceye girenlere de plaket ve para ödülü verildi. En Güzel Vitrin Yarışması\'nda birinci NBE İlan ve Reklam Ajansı\'ndan Hatice Emel Erçiftçi 10 bin TL, ikinci SYNC Concept Store\'dan Ebru Saygan 7 bin 500 TL, üçüncü ise Serdar Çeminbir 5 bin TL ile ödüllendirildi. Lalina Tekstil ve İmral Süzer mansiyon, Erol Kumaşçılık\'tan Ersan Erdem de jüri özel ödülü olarak 1000\'er TL ile ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay görüntüler

- Davut Çetin konuşma

- Ödüllerin verilmesi

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Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)