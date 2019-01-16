DHA YURT BÜLTENİ - 8

Malatya\'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü

Malatya\'da yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ebru Boztaş (41) ve kızı Busenur (11) öldü, oğlu Baran (13) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Tepeköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Busenur ve Baran Boztaş kardeşlerin okula gitmediğini öğrenen çocuların amcaları, yeğenlerinin anneleri ile yaşadığı eve geldi. Zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca da pencereden içeriye girdi. Anne Ebru Boztaş ile çocuklarının hareketsiz yattığını gören amca, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne ve çocukları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen anne Ebru ve kızı Busenur, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak, hayatlarını kaybetti. Baran Boztaş ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ebru Boztaş\'ın eşi Celal Boztaş\'ın yaklaşık 11 yıl önce bir inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı duyup eve koşan aile yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Acı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Jandarma ekipleri

- Evden görüntü

- Yakınlarının gelmesi

- Kürçe ağıtlar yakanlar

- Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesi

- Ekiplerin incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 688 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

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Karaya oturan gemideki 2 personel kurtarıldı



Mersin\'de fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan gemideki 2 personel, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin Limanı Demir Sahası\'nda demirli bulunan ve içinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen hacizli \'Wardeh\' isimli Lübnan bandıralı kargo gemisi, dün öğlen saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeni ile sürüklenmeye başladı. Liman mendireğine yakın bir bölgede, kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede karaya oturan gemiye olumsuz hava şartları nedeni ile havadan yada denizden ulaşılamadı.

HELİKOPTER KALDIRILDI

Sabah saatlerinde fırtınanın hafiflemesi ile birlikte gemideki mürettebatı kurtarma çalışması yapıldı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı\'ndan havalanan askeri helikopter, geminin bulunduğu bölgeye geldi. Sarkıtılan halata bağlanıp helikoptere çekilen gemiciler, komutanlıkta kendilerini bekleyen ambulans ile tedbiren Toros Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ayakta muayene edilen gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve geminin hava şartları düzeldikten sonra romörkör yardımı ile açığa çekileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin gelmesi

- Geminin ismi ve bandırası

- Helikopterin geminin üzerinde durması

- Helikopterden halatla inen görevli

- Gemide mahsur kalanların halatla helikoptere alınması

- Genel ve detay

SÜRE:2\'33\" BOYUT:288 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Heyelanı fark edip, yolu trafiğe kapattılar

Hakkari- Çukurca karayolunda çalışma yapan ekipler, toprak kaymasını fark edince yolu trafiğe kapattı. Kısa bir süre sonra tonlarca taş ve toprak yığını karayoluna indi.

Hakkari-Çukurca karayolundaki Çimenli köyü yakınlarında sabah saatlerinde yol çalışması yapan Karayolları ekipleri, yol kenarındaki bir tepede toprak kayması olduğunu fark edince hemen tedbir alıp, yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılmasından hemen sonra da tonlarca ağırlığındaki taş ve toprak yığını bir anda yola düştü.

Karayolları ekiplerinin dikkati sayesinde, her gün yüzlerce aracın geçtiği yolda olası bir facianın önüne geçildi. Heyelan sonrası Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve toprak yığınlarını iş makineleriyle temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

Görüntü Dökümü

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- Karayolu ekiplerinin yolu trafiğe kapatması

- Dev kaya parçalarının yola inme anı görüntülenmesi

- Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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Muradiyeli atlet Zeynep, Portekiz\'de Türkiye\'yi temsil edecek

Van\'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Milli Atlet Zeynep Bayçınar (16) genç yaşta çok sayıda madalya kazanmayı başararak, milli takıma girdi. Milli sporcu olarak yurt dışında yapılan yarışmalara katılma hakkı kazanan Bayçınar, şimdi de Portekiz\'de yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmalarında Türkiye\'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Muradiye ilçesinde 2 yıl önce Muradiye Belediyesi bünyesinde Atletizm İhtisas Kulübü açıldı. Buradaki kurslara katılan sporcular da Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel\'in verdiği destekle çeşitli yarışmalara katılıp madalyalar kazandı. Atletizm kurslarında hazırlananlar arasında bulunan Zeynep Bayçınar da kısa sürede girdiği yarışmalarda çok sayıda madalya kazanmayı başararak, milli takıma girdi ve milli sporcu olarak yurt dışında yapılan yarışmalara katılma hakkı kazandı.

Uluslararası yarışmalara katılan Zeynep Bayçınar, Nisan 2018\'de Fransa\'nın Paris kentinde yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası kros şampiyonasında genel sıralamada 25\'inci ve 2003 doğumlu olarak dünyanın en iyi koşan sporcusu oldu. Bayçınar, Adana\'da 12 Ocak tarihinde kendisinden büyük sporcularla üst kategoride yarışarak, kulüplerarası kros ligi U20 genç kadınlar kategorisinde yapılan yarışmalarda da Türkiye üçüncüsü oldu. Zeynep Bayçınar, bazı koşulara da Fenerbahçe Spor Kulübü adına katılıyor.

TÜRKİYE\'Yİ TEMSİL EDECEK

Zeynep şimdi de Portekiz\'in Albufeira kentinde 3 Şubat\'ta yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmalarında Türkiye\'yi ve Fenerbahçe\'yi temsil edecek. Antrenörü Enez Kaplan ile birlikte yarışmalara hazırlanmak için Antalya\'da kampa giren Bayçınar, yarışmada yaş itibariyle en küçük sporcu unvanını da taşıyor. Antrenör Kaplan, \"Belediyenin sunduğu destek arttıkça sporcularımız da var güçleriyle çalışmaya başladılar. Bunu girmiş oldukları her yarışmada madalyalar kazanarak gösterdiler. Bunun en son örneği, 12 Ocak Adana\'da yapılan yarışmadır. Belediyenin bize verdiği destek ve sunmuş olduğu imkanlar arttıkça bizler de başarmaya devam edeceğiz. 2019 yılı içerisinde Avrupa ve dünya çapında madalya hedefimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için sıkı bir çalışma içine girdik. Bugüne kadar bizlere destek veren Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel\'e çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-Muradiye İlçesi\'nde hazırlanan sporcular

-Bayçınar\'ın idman yapması

-Detaylar

Haber: Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)-

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Osmaniye\'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Osmaniye\'nin Düziçi ilçesi ve Gaziantep\'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Bir evin bahçesinde toprağa gömülü bidona gizlenmiş uyuşturucuyu ise narkotik köpeği \'Zoro\' buldu. Zoro\'nun uyuşturucuyu bulma anı polis kamerasına yansıdı.

Düziçi Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düziçi ve Gaziantep\'te uyuşturucu temin ederek, sattıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda narkotik köpekleri \'Zoro\' ve \'Börtü\' de görev aldı. Operasyonlarda önceden belirlenen 23 ayrı adrese baskın yapıldı.

ZORO, BAHÇEDE GÖMÜLÜ UYUŞTURUCUYU BULDU

22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bir evin bahçesinde gömülü halde bulunan bidondan 8 paket halinde uyuşturucu çıktı. Toprağa gömülü bidonu dedektör köpek \'Zoro\'nun bulması ve çıkarılması polis kamerası tarafından kaydedildi.

Operayonda baskın yapılan ev ve iş yerlerinde, Glock marka tabanca ile bu tabancaya ait 125 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 paket halinde 253 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- İkametlere polislerin girişleri

- Polislerin şüphelilerin ikametlerinde arama yapması

- Av tüfeği fişeklerinin bulunması

- Narkotik Köpeğinin evin bahçesinde toprağa gömülü esrar bidonunu bulması

- Bidonun topraktan çıkartılması

- Bidonun kapağını açılması esrar maddesinin görüntüsü

- Şüphelilerin emniyet müdürlüğünden sağlık kontrolü için çıkartılmaları

SÜRE: 03\'13\" - BOYUT: 101 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Kanyonda kaybolan türkmen genci arama çalışması sürüyor



SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu\'na kamp yapmak için giden Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev (21) kayboldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

İddiaya göre Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, önceki gün kamp yapmak için Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu\'na gitti. Kanyonda çadır kurarak kamp yapan üniversitesi öğrencisi Hojayev, burada tekne turuna katıldı. Vatandaşlar önceki çadırını ve çantasını buldukları gence ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar bugün de devam etti. AFAD ekipleri tarafından bugünkü arama ve kurtarma çalışması 4 iz takip köpeğiyle birlikte yapıldı. Ekiplerin arazinin, dik ve kayalık bir bölge olması nedeniyle çalışmaları zorlu şartlarda yürüttüğü belirtildi.

Haber: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)-

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1 ay içerisinde 11 evi soydular

Konya\'nın Meram ilçesinde 11 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet S.\'nin (24) öz amcasının evinden de laptop çaldığı öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde merkez Meram ilçesinde bulunan Karahüyük ve Hatip Mahallesi\'ndeki 11 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede çalışma yapan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin Ahmet D. (25), kardeşi Fikri D. (23), Muhammet S. (24) ve Muhammet Ali Y. (23) olduğunu tespit etti. Polis adreslerini belirledikleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

AMCASININ EVİNİ BİLE SOYMUŞ

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Girdikleri evlerden televizon, laptop, ziynet eşyası, güvenlik kamera sistemlerini çalan şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bir kısmını satıp harcadıkları öğrenildi. Şüphelilerden Muhammet S.\'nin öz amcasının evinden de laptop çaldığını itiraf ettiği belirtildi. Şüpheliler, polisteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılması

- Şube binasından detay

- Güvenlik kamerası detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Karabük’te 221 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük\'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 221 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp, bugün de devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların bugün için tatil edildiği Karabük merkezde 23 köy, ilçelerden Eflani\'de 48, Safranbolu’da 43, Eskipazar’da 42, Ovacık’ta 39, Yenice’de 26 köy yolu olmak üzere kentte toplam 221 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK(DHA)-