DHA YURT BÜLTENİ - 8

Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (4)

\'ÇAMURDAN ÇIKAMADIK\'

Ordu\'da dün yaşanan sel faleketinde Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi\'nde meydana gelen heyelanda yaralanıp sol bacağı kırılan 2 çocuk babası Hasan Arslan\'ın (41) tedavisi, Ünye Devlet Hastanesi\'nde devam ediyor. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nde çalışan Arslan, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, heyelandan önce bahçede fındık topladıklarını belirterek şöyle dedi:

\"Yağmur durmayınca eve gittik. Evin önüne yukarıdan su geldiğini gördük ve 7-8 kişi suyun akış yönünü değiştirmek için olay yerine gittik. O sırada bir ağaç sesi geldi, dal kırılma sesi. Bu sesin ardından biz koşmaya başladık ancak çamurdan çıkamadık. Tam çamurdan kurtulduğum sırada ayağımda bir kuvvet hissettim. Çamurdan kendimi kurtardıktan sonra sağ ayağımın sağlam ancak sol ayağımın bilekten sallandığını gördüm. Yardım istedik ama herkes panikti. Kimin kurtulduğunu, kimin göçük altında kaldığını anlayamadık, bir süre sonra komşularımız geldi ve beni bulunduğum yerden kurtarmaya çalıştı.\"

Komşularının kendilerini yağmurdan korumaya çalıştığını anlatan Hasan Arslan, \"Ambar iskelesi getirerek ona koydular beni, heyelan bölgesinden uzak bir yere getirdiler ve yere yatırdılar. Bu arada komşularımız yardıma koştu ve çadır, battaniye getirerek bizi yağmurdan korumaya çalıştılar. Ambulansa haber vermişler ama ambulans yolların bozukluğu nedeniyle ulaşamadı. 3-4 saat sonra sağlık ekipleri ve sedyelerle bize ulaştı. 40-50 kişilik sağlık ekibi sağ olsun bizi 3 kilometre taşıdılar. Ana yola indikten sonra ambulansa bindirdiler ve hastaneye getirdiler. Allah razı olsun doktorlar ilgilendi ve şimdi iyiyim.\"

Öte yandan, dün selde yaralanan ve tedavi için Ünye Devlet Hastanesi\'ne getirilen 6 kişinin taburcu olduğu, Hasan Arslan ve Hayati Yeşilyurt\'un tedavilerinin aynı hastanede devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane dışından detay

-Hasan Arslan\'dan detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA)

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Özel Harekât polisini şehit eden 2 terörist, bu mağarada öldürüldü

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz\'ı şehit eden, 8 özel harekât polisini de yaralayan 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağara, güvenlik güçleri tarafından aranıp, görüntülendi.

Yüksekova\'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü Meskan Tepe mevkisinden, 3 Ağustos\'ta görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari\'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı polislerin tedavisi devam ederken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü, bölgeden kaçan teröristlerin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Yüksekova\'nın Onbaşılar Köyü Çardaklı mevkisindeki bir mağarada gizlendikleri belirlendi. Dün, bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, olayın failleri olduğu belirlenen 2 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Bölgeyi çembere alan özel harekât polisleri ve askerler, teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağaraya girerek arama çalışması yaptı. Güvenlik güçleri, arama sırasında mağarayı görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mağaradan görüntü

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Taksiden sahte belgeli 8 kaçak Afgan çıktı

SİVAS\'ta polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu ticari taksiden aralarında kadın ve çocukların olduğu 8 Afgan uyruklu kaçak göçmen çıktı.

Polis ekipleri, saat 11.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki uygulama noktasında Hüsnü U. idaresindeki 37 TT 021 plakalı ticari taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede takside 2\'si çocuk 8 Afgan uyruklu göçmenin olduğu belirlendi. Polis ekipleri şahısların üzerinde yaptığı aramada isimlerine düzenlenmiş sahte evrak ve kimliklerin olduğunu tespit etti. İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin Kastamonu\'da bulunan akrabalarının yanına gitmek istedikleri anlaşıldı. Taksinin ücret karşılığında Kastamonu\'dan Bitlis\'in Tatvan ilçesine giderek kaçak göçmenleri alıp yola çıktığı belirlendi.

Kaçak göçmenleri taşıyan taksi şoförü Hüsnü U.\'ya cezai işlem uygulanırken Afgan uyruklu göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-Taksinin görüntüsü

-Taksi içindeki Afganlar

-Ekiplerin işlem yapması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(206 mb)

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Malkara\'da rüzgardan iki ayrılan ağaç yola devrildi

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 40 yıllık olduğu belirtilen akasya ağacı ikiye ayrılarak yola devrildi.

Malkara\'da araç trafiğinin yoğun olduğu İnönü Caddesi üzerinde yol kenarındaki yaklaşık 40 yıllık ve 10 metre uzunluğundaki akasya ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden ikiye ayrılıp yola devrildi. Yol araç trafiğine kapanırken, ihbar üzerine gelen Malkara Belediyesi ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Ağacın çevresinde park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

-Yola devrilen ağaçtan detay

-Trafiğin kapanması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-



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Otomobil, kamyonete çarptı: 4 yaralı

KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde sola dönmek isteyen kamyonete, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Beyşehir- Seydişehir karayolun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Yakıcı, yönetimindeki 42 B 2829 plakalı kamyonetle, sol tarafa dönmek istedi. Bu sırada arkasından gelen ve minibüsü sollayan İrfan Karadeniz\'in kullandığı 42 ABD 962 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet takla atarken, otomobilde tarlaya uçtu.

Kazada sürücüler Bilal Yakıcı ve yanında bulunan Halime Yakıcı ile İrfan Karadeniz ve oğlu Can Karadeniz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza anı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden ve araçlardan detay

- Güvenlik kamerası kaza anı

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA (DHA)

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Adana\'da Arapça tabela, poster ve afişler kaldırıldı

ADANA Büyükşehir Belediyesi zabıta timleri, kent genelinde iş yerlerindeki çoğunluğu Suriyelilere ait standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen Arapça tabela, poster ve afişleri söktü.

Merkez Yüreğir ilçesinde Suriyeli göçmenler yoğunluklu yaşadığı mahallelerde denetimler yapan zabıta timleri, standartlar gereği yüzde 75\'i Türkçe olmayan tabela, poster ve afişleri kaldırdı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Adana\'ya yerleşen Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerine astığı Arapça tabelalar, led ışıklar ve posterlerin görüntü kirliliğine neden olduğu yönünde vatandaşların şikayetlerini değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi\'nde denetim yaptı. Türk Standartları Enstitüsü\'nün (TSE) belirlediği standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği yüzde 75\'i Türkçe olmayan tabelalar zabıta ekipleri tarafından söküldü. Gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabela, poster ve afişlerin oluşturduğu görüntü kirliliğine son veren zabıta timleri, söktükleri Arapça tabelaları araçlara yükleyip bölgeden uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü

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- Arapça tabelaların sökülmesinden görüntüler

- Zabıta ekiplerinin görüntüsü

- Genel ve detaylar

SÜRE:02\'37\" BOYUT:483 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)



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Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden emekli astsubay Rıdvan Göçmen, emniyetin plaka tanıma sistemi kamerasının bağlığı olduğu direğe çarparak yaşamını yitirdi.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri ilçe girişi mevkiinde meydana geldi. Malkara\'dan Tekirdağ\'a giden Rıdvan Göçmen kullandığı 35 AU 6741 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasının bağlı olduğu direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçmen, sıkıştığı araçtan çıkarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rıdvan Göçmen’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ambulans ve Kaza kırım ekibinin gelişi

-yaralının otomobilden çıkarılması

-Ambulansla hastaneye sevki

-Otomobilin çarptığı PTS direğinden detay

-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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