DHA YURT BÜLTENİ - 8

1 - Suruç saldırısında hayatını kaybeden Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı (3) - AKTÜEL



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ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için Suruç\'ta Hicret Cami\'nde cenaze namazı kılındı. Yıldız\'ın cenazesi PKK aleyhine atılan sloganlar eşliğinde musallaya getirildi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Namazın ardından Yıldız\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarının ve Soylu\'nun omuzlarında mezarlığa götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin musallaya getirilmesi

Kalabalığın sloganları

Namaz

Cenazesinin götürülmesi

Haber ŞANLIURFA (DHA)

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2 - AK Parti\'li Eker\'den Suruç açıklaması: Bu olaylardan gerekli dersi çıkarmalıyız

DİYARBAKIR\'da düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde dün yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda herkesin ders çıkarması gerektiğini belirterek, \"Benzeri olayların yaşanmaması için hepimiz bu olaylardan gerekli dersi çıkarıp, ibretler alıp, bir daha bu olayların yaşanmaması için çaba içerisinde olmamız gerekiyor\" dedi.

Diyarbakır Valiliği tarafından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü\'nün sosyal tesislerinde yapılan bayramlaşma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekilileri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7\'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, sivil toplum kuruluşu temsicileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşmasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bayramları hem dargınlıkların giderilmesi için, hem iletişimin artırılması ve sosyal barışın, huzurun tesisi için bir vesile kabul ettiklerini söyledi. Eker, \"Biz Türkiye Cumhuriyeti\'nde huzur ve barışı tesis etmek ve bunu sürdürebilir kılmk için çaba içerisindeyiz. Hem kendimiz, hem de komşu ülkeler için bu çaba içerisindeyiz\" diye konuştu.

\'DEMOKRAKSİ BİR TAHAMMÜL REJİMİDİR\'

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde, seçim çalışmaları nedeniyle dün yaşanan ve 4 kişinin ölümüne neden olan olayı da değerlendiren Eker, bu olaylardan ders çıkarılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Dün Suruç ilçesinde çok elim bir olay yaşandı. Demokraksi bir tahammül rejimidir. Başka bir şekilde olması mümkün değil. Düşüncelerimiz farklı, politik görüşlerimiz ayrı, partilerimiz değişik olsa bile biz birbirimize tahammül etmek, herkesin özgür bir biçimde kendi düşüncesini ifade edebilmesine saygılı olmak durumundayız. Suruç\'ta yaşanan hadise maalesef bu konuda çok kötü bir örnek oldu. Yaşanan bu tür elim hadiselerde, saldırılarda, hoşgörüsüzlük ve torelansızlık örneklerinin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hepimiz, Allah\'ın bize emrettiği gibi birbirimize sabırlı olmayız. Benzeri olayların yaşanmaması için hepimiz bu olaylardan gerekli dersi çıkarıp, ibretler alıp, bir daha bu olayların yaşanmaması için çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Terör lanetli bir eylem biçimidir, insanlığın düşmanıdır. Çünkü terör hayatı değil, ölümü kutsamaktadır. Hoşgörüyü değil, şiddeti ve zorbalığı Kutsamaktadır. O nedenle lanetlidir. Çok şükür Diyarbakır uzunca bir zamandır özlendiği, görülmediği bir huzur adası haline gelmiştir. Bütün milletimiz için huzur ve barış temmenni ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

-Bayramlaşma programına katılanlar

-Protokol üyelerinin vatandaşla bayramlaşması

-Eker\'in konuşması

-Genely ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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3 - Gölete giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kayboldu

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte, gölete giren iki arkadaştan Uğur Subaşı (18) boğuldu, arkadaşı Arif Erkmen (18) ise kayboldu.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Porsuk köyünde meydana geldi. Köydeki bir grup genç, piknik yapmak amacıyla Porsuk Göleti kıyısına gitti. Burada bir süre oturup, yanlarında getirdikleri çayı yudumlayarak sohbet eden gençlerden Arif Erkmen ile Uğur Subaşı, göletin karşısına geçmek için suya girdi. Ancak iki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Olayı haber alıp gelen gençlerin yakınları, sinir krizileri geçirdi. Arama çalışmaları uzadıkça gözyaşları sel oldu.

Ekipler, bir süre sonra Uğur Subaşı\'nın cesedini bularak kıyıya çıkardı. Arif Erkmen\'i ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Subaşı ve Erkmen\'in yatılı olarak kaldıkları Erzincan\'daki bir liseden mezun olup köylerine geldikleri ve üniversite sınavlarına hazırlandıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gölette yapılan arama çalışmaları

-Ailelerin ağlaması

-Uğur Subaşı\'nın sudan çıkarılışı

-Her iki arkadaşın mezuniyette çekildiği fotoğraf

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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4 - TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

EDİRNE’de taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR\'lar yaklaşık 7 kilometre kuyruk oluştururken, ailelerinden uzakta buruk bir Ramazan Bayramı geçiren sürücüler birbirleriyle bayramlaştı.

İhracat ürünlerini TIR\'larla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Ramazan Bayramı\'nı araç kuyruğunda karşıladı. Dün gece yarısından itibaren Bulgaristan\'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar yaklaşık 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bayramı çalışarak geçirdikleri için üzgün olduklarını ifade eden sürücüler, yakınlarıyla telefonda bayramlaştı.

Almanya\'ya mobilya taşıyan TIR sürücüsü Ersin Taşkan, Ramazan Bayramını ailesinden uzakta buruk geçirdiğini ifade ederek, \"Kayseri\'den yola çıktı, biz bayramlarda yolda olmaya alıştık. Kuyrukta uykusuz kalıyoruz, stres oluyoruz. Ailemle telefonla görüştük bayramlaştık. Para olmadan bayram olmuyor, ekmek parası yapacak bir şey yok. Çalışmaya devam ediyoruz. Çoğu zaman bayramları kuyrukta geçiriyoruz, bizim için standart artık bu. Kaderimiz bu çekeceğiz\" dedi. TIR sürücülerinden Osman Uzun da kuyrukta bayram geçirdiği için üzgün olduğunu kaydederek, \"Meslek icabı bayramları kuyrukta geçiriyoruz. Bu benim dördüncü bayramım yollarda. Biraz burukuz tabi. Ailemle telefonda bayramlaştım, çocuklar aradı. Bizde yollardayız işte Romanya\'ya gidiyorum\" şeklinde konuştu.

24 SAATTE 2212 TIR İŞLEMİ YAPILDI

Bulgaristan\'a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de kuyruk 4 kilometreyi geçti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 580 TIR aracının girişi yapılırken, 1020 aracında çıkış işlemi yapıldı. Hamzabeyli de ise 271 araç giriş yaptı, 341 TIR aracının çıkış işlemi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-TIR kuyruğu

-Bekleyen sürücüler

-Sürücülerle röp.

-Drone ile havadan kuyruk

-Kapıkule Sınır Kapısı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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5 - Bursa\'da 2 lüks villa yangında kül oldu

BURSA\'da bayram sabahı, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, 2 lüks villayı küle çevirdi.

Olay, Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu üzerinde bulunan Kirazli Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.E.\'ye ait villada elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede yayılarak yanında bulunan M.O.\'ya ait villaya ve çevredeki ormanlık alana sıçradı. Dağ yamaçlarındaki dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 3 arazöz ve 5 itfaiye aracındaki ekipler yangına müdahale etti. 2 lüks villayi kül eden yangın, ormana yayılmadan söndürüldü.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemesinde, yangının elektrik kontağında başladığı belirtildi. Öte yandan, villa sahiplerinin, bayram nedeniyle evlerinde bulunmadığı ögrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın sonrası detaylar, itfaiyenin çalışmaları

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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6 - Antalya\'da bayramda havuzlar doldu

ANTALYA\'daki havuzlar, Ramazan Bayramı tatilinde doldu. Gençler ve çocuklar, soluğu su parkında aldı.

Hava sıcaklığının 36 dereceye yükseldiği Antalya\'daki Aqualand Su Parkı, sabahın erken saatlerinden itibaren gençlerin akınına uğradı. Genci yaşlısı her yaştan tatilci, su kaydıraklarının tadını çıkardı.

Yerli halk kadar turistler de su parkını tercih edenler arasında yer aldı. Minikler dalga havuzu kenarında oynarken, yetişkinler ise adrenalini yüksek su kaydıraklarını tercih etti. DJ müzik eşliğinde eğlenen Antalyalılar, animasyon şovlara katıldı. Dalga havuzunda dalgalara karşı mücadele eden gençlerin çığlıkları işletmenin dört bir yanından duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havuz içinde serinleyenlerden görüntü

Botla kaydıraktan kayanların görüntüsü

Çocuk havuzundan görüntü

Kamikaze kaydıraktan görüntü

Detaylar

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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