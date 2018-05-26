DHA YURT BÜLTENİ - 8

1 - Bakan Zeybekci\'den ihracatçıyı sevindiren haber

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı\'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılara döviz kurunun sabitlendiğini duyurdu. Bakan Zeybekci, 25 Mayıs ile 31 Temmuz arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanı getirildiğini ve kurun sabitlendiğini belirterek, \"İhracatçılarımız için ABD doları için 4.20, Euro için 4.90, İngiliz sterlini için 5.60 olarak kurlar sabitlendi\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları için geldiği Denizli\'de, AK Parti İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile milletvekili adaylarının da katıldığı toplantıda açıklama yapan Bakan Zeybekci, ihracatçılara, Türk Eximbank aracılığı ile kullandıkları yabancı para cinsinden kredilerde döviz kurunun sabitlendiği söyledi. Merkez Bankası\'nın aldığı kararla 25 Mayıs ile 31 Temmuz arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanı getirildiğini ve kurların sabitlendiği duyuran Zeybekci, \"İhracatçıların bu tarihler arasında yani kurun yukarıda olma ihtimaline karşı, aşağıda olursa tabii ki ihracatçımız kendisi için avantajlı olan kuru kullanacaktır. ABD doları için 4.20, Euro için 4.90, İngiliz sterlini için 5.60 olarak kurlar sabitlendi. Bu kurdan almış oldukları reeskont kredileri, Merkez Bankası\'na daha doğrusu Türk Eximbank\'a ödeyebilecekler. Bu çerçevede, Türk Eximbank nezdinde TL geri ödeme imkanından yararlanması beklenen toplam reeskont kredilerin tutarı 2.6 milyar dolar. Diğer bankalar da dikkate alındığında bu toplam rakam 3.4 milyar dolar civarında bir büyüklük. İhracatçımıza bu belirlenmiş olan sabit kurdan ödenmesi imkanı getirildi. Diğer bir olumlu gelişme ihracatçılarımız için yabancı para cinsinden kredilerin yani ihracatçılarımızın Türk Eximbank vasıtası ile almış olduğu krediler önceden TL olarak hesaplarına geçiyordu. Şimdi yeni uygulamada ihracatçılarımız Türk Eximbank\'dan kullandıkları kredilerde önümüzdeki günden itibaren aldıkları yabancı para cinsinden hesaplarına geçecek. Böylelikle kur oynaklıklarına karşı kendilerini sağlama almış olacaklar. Yani 1 milyon dolarlık kredi ihracatçının hesabına dolar olarak geçecek. İhracatçı bunu kendi tasarrufundan kullandıkça TL\'ye dönebilir. Yani oynaklık döneminde ihracatçılarımızın mağduriyetleri, mağduriyet olacaksa eğer diye söyleyeyim, bu mağduriyetleri giderilmiş olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredileri hariç, yabancı para cinsinden tüm kredileri döviz olarak da ihracatçılarımıza kullandırmaya başlayacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Zeybekci\'nin açıklaması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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2 - Bakan Özlü: Projeyi durdurmayı vaat edebilmesi ibret verici

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin yerli otomobil konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, \"Bir Cumhurbaşkanı adayının, Türkiye\'nin sanayide eşik atlaması olacak böylesi bir projeyi durdurmayı vaat edebilmesi, aslında ne ile karşı karşıya olduğumuzu göstermesi bakımından ibret vericidir

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın\'da Kültür Merkezi\'nde Ak Parti milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Özlü yaptığı konuşmada yerli otomobil projesinin Türk sanayisine ivme kazandıracağını ifade ederek, \"2023 hedeflerimizdeki en önemli halkalardan biri de bilimdir, sanayidir, teknolojidir. Türkiye bu alanlarda istikrarlı bir biçimde büyümeye, kalkınmaya devam etmektedir. Bizler, Türkiye\'nin sanayi ile birlikte daha da büyüyeceğinin farkındayız. Türk sanayisine ivme kazandıracak olan projelerimizden biri de, Türkiye\'nin otomobili projesidir. Fakat, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçenlerde bir konuşmasında, seçim vaadi olarak, yerli otomobil projemizi durduracağını söyledi. Sayın İnce, bu konuda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuştur. Belli ki Sayın İnce, Türkiye\'nin otomobilinin teknolojik donanımına dair bilgi sahibi değil. Bir Cumhurbaşkanı adayının, Türkiye\'nin sanayide eşik atlaması olacak böylesi bir projeyi durdurmayı vaat edebilmesi, aslında ne ile karşı karşıya olduğumuzu göstermesi bakımından ibret vericidir\" dedi.

Bakan Özlü yerli otomobilin çağın bütün teknolojileriyle donatılmış olarak yola çıkacağını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin otomobili, sadece bir otomobil yapma projesi değildir. Türkiye\'nin otomobili projesi, otomotiv sektörü ile birlikte yazılımdan bilişime kadar, birçok sektör için kaldıraç vazifesi görecek bir projedir. İnce\'nin \'çok eski bir teknoloji\' diye kendince küçümsemeye çalıştığı Türkiye\'nin otomobili, yazılımı ve donanımı ile geleceğin otomobili olacak elektrikli otomobil projesidir. Sayın İnce istese de, istemese de çağın bütün teknolojileriyle donatılmış olan yerli otomobilimiz, yollara çıkacaktır. Yapmayı değil bozmayı vaat eden bu anlayışı, milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Milletimiz bozanlarla değil, yapanlarla yoluna devam edecektir\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan TSO ziyareti

-Toplantıya gelmesi

-Detay görüntüler

-Bakan Özlü’nün konuşması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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3 - Bursa\'da sel nedeni ile ormanda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

BURSA\'da sel baskını nedeniyle ormanda mahsur kalan 77 yaşındaki Bahir Ercan’ı, AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde oturan Bahir Ercan, dün akşam saatlerinde Uludağ\'ın eteklerindeki Maksem Deresi Gökdere Boğazı\'na gezmeye çıktı. Ercan, şiddetli yağış nedeniyle ormanda mahsur kaldı. Dönmek isteyen Ercan, daha önce geçiş yaptığı asfalt yolun sel sularıyla kaplı olduğunu görünce cep telefonuyla polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri de AFAD ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Ekipler, derinilğini ağaç dalları ile ölçdükleri dere yatağına taşlar koyarak geçişi kolaylaştırıp mahsur kalan Bahir Ercan’a ulaştı. Kurtarılan yaşlı adam sedyeye alınarak ekiplerce ambulansa taşındı.

Görüntü dökümü

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Yaşlı adamın ormanlık alanda bulunması

AFAD ekiplerinin yardım etmesi

Yaşlı adamın taşınması

Ambulansa konulması

AFAD ekipleri dereyi ağaç ile ölçüp taş atıp doldurduktan sonra yaşlı adamı getirmesi

Haber - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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4 - İskenderun\'da bölgesel yağmur şaşırttı (2)



BÜNYAMİN SÜRMELİ: GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM DEĞİL

İskenderun\'da şaşkınlığa yol açan bölgesel yağış ile ilgili olarak CNN Türk Televizyonu Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, şöyle dedi:

\"Bu havadaki konvektif hareketin küçük bir alanda yakaladığı su buharını yere yağış olarak bırakması durumu. Kısa sürelidir. Görülmemiş bir durum değil ancak çok sık görülmüyor. Havada bu tür karışımlar olur. Ülkemizde çok sık görülen bir şey olmadığı için dikkat çekti \" dedi.

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi. İskenderun\'un işlek bölgesi olan Şehit Pamir caddesi Pac Meydanı\'nda akşam saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Ancak meydanda yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur görenleri şaşkına çevirdi. Bazı yayalar yağmurun altına girip çıkarken kimileri de ilginç olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, \"Binalardan su dökülüyor galiba\" diyerek ilginç doğa olayına inanmakta güçlük yaşadı.

Belli bir bölgeye yağan yağmur nedeniyle araç trafiği de kilitlendi. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun kesilmesiyle hayat normale döndü.

Görüntü Dökümü

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- Yolda enlemesine yağan yağmur

- Yağan yağışı çevreden geçenlerin ve duranların meraklı izleyişleri

- Çevredeki binalardan geldiğini ifade ederek yorum yapanlar

- Zabıta görevlisinin yolda akışı sağlaması

- Cep telefonları ile hayret ederek çekim yapanlar

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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5 - Geri manevra yapan yolcu otobüsü duvarda asılı kaldı

ÇANAKKALE\'de, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında iddiaya göre bir otobüs firmasına ait 19 BE 739 plakalı otobüs sürücüsü tarafından el freni çekilmeyi unutulunca geri geri kayarak, 3 metrelik duvarda asılı kaldı.

Görenleri hayrete düşüren kaza bugün, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otobüs firmasına ait 19 BE 739 plakalı yolcu otobüsü otogar da park halinde bırakıldığı esnada sürücüsü tarafından el freni çekilmedi. Otobüs eğimle birlikte bir süre sonra perondan geri geri kayarak, 3 metre yükseklikte bulunan demir korkulukları kırıp duvarda asılı kaldı. Alt yola düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan otobüs içinde yolcu olmaması sebebiyle kazada yaralanan olmazken, yolcu otobüsünde maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin büyük panik yaşadığı olayın ardından otobüs yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından çekici yardımıyla kaldırılıp içeriye çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-otogarda asılı kalan otobüsten genel ve detay görüntü.

- otobüsün kurtarılma çalışmasından genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)



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6 - Nilüferlerin açtığı Gölcük\'te kartpostallık güzellik

BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı göl yüzeyindeki nilüferlerin açmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayı nedeniyle oluşan sakinlikten faydalanmak isteyenler tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, çam ormanlarının arasındaki Gölcük\'te, doyumsuz manzara eşliğinde yürüyerek fotoğraf çektirdi. Bazı ziyaretçiler, göl manzarası ve kuş sesleri eşliğinde kitaplarını okudu. Nilüferlerin açmasıyla ayrı bir güzelliğe bürünen göl ayrı bir güzelliği bürünürken, nilüferler fotoğraf karelerine taşındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gölcük manzaraları

-Fotoğraf çektirenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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7 - Anız yangını, 25 ton samanı ve 2 kamyonu kül etti (2)

HASAR ORTAYA ÇIKTI

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla birlikte 25 ton samanın yandığı depoda meydana gelen hasar ortaya çıktı.

Yangın nedeniyle depoda park halinde bulunan iki kamyon ve bir kepçeye ait kabin kullanılamaz hale gelirken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

