DHA YURT BÜLTENİ - 7

Tokat\'ta şehit ateşi düştü (2)

CENAZESİ MEMLEKETİ TOKAT\'A GETİRİLDİ

Şırnak’ta Şehit düşen Özel Harekat Polis memuru Said Uslu\'nun cenazesi Şırnak’ta yapılan törenin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ile memleketi Tokat’a getirildi. Şehidin cenazesi Tokat Havaalanında Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokolü ve silah arkadaşları tarafından karşılandı. Şehidi karşılamaya gelen özel harekat polisleri, Uslu’nun tabutunu omuzlarına alarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşıdı. Cenaze, yapılacak tören için Erbaa ilçesine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Havalanından görüntü

-Cenazenin indirilişi

-Özel harekatçıların omuzunda cenaze aracına taşınması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, DHA

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Antalya\'daki kazada ölen 3 mühendis ve bebeğin cenazeleri alındı (2)

ANNE VE BEBEĞİ AYNI TABUTTA

Antalya\'daki kazada yaşamını yitiren ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve sezaryenle alınan erkek bebeğinin cenazeleri, aynı tabutta Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi\'ndeki evine getirildi. Burada, kızının cenazesini karşılayan anne Hayal Şahin ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından Şahin ve bebeğinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı\'na götürüldü. Anne ve bebeğin cenazeleri ikindi vakti defnedilecek.

Bu arada, acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçiren Ezgi Görkem Şahin\'in eşi Emrah Şahin\'in ise evinde sağlık kontrolü altında tutulduğu, bu nedenle morga gelemediği belirtildi.

Bülent TATOĞULLARI- Adem DURMAZ / Antalya (DHA)

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ÇANAKKALE\'DE 38 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 38 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık ilçesinde, bugün sabah saatlerinde Müsellim Boğazı\'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu\'nda denizden 2 mil açıkta lastik botla Midilli Adası istikametine giden bir grup kaçağı tespit etti. \'TCSG 6\' Bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Myammar ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 38 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)

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SALDA GÖLÜ\'NDEKİ FESTİVALİ VALİLİK UYGUN BULMADI

BURDUR Valiliği tarafından Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü\'nde yapılması planlanan Salda Gençlik Festivali uygun bulunmadı.

Burdur Valiliği\'nden yapılan bilgilendirmede, \"Yeşilova ilçesi Salda Gölü Belediye Halk Plajı\'nda Yeşilova Belediyesi ile bir organizasyon firması tarafından 29 Haziran- 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında \'Salda Gençlik Festivali\' adı altında bir festival düzenlenmek istenilmiştir. Yeşilova Kaymakamlığınca konu ile ilgili başvurunun Valiliğimize intikal ettirilmesi üzerine ilgili kurumların görev alanlarına ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında yerinde yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, Salda Gölü kıyısında yapılması talep edilen festival mahallinin 2\'nci derece doğal sit alanı ve turizm merkezi sınırları içerisinde kaldığı, ayrıca Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgeleri (Hassas Ekolojik - Tampon Koruma Bölgesi) içerisinde yer aldığı, etkinliğin özelikle hassas koruma bölgesi olarak tanımlanan plaj- sahil bölümü sınırlarına olumsuz etkileri olabileceği ve tampon bölge olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin de genel olarak Salda Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesine olumsuz ve zararlı etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir. Mahallinde yapılan tespit ve değerlendirmeler göz önüne alınarak, festival düzenlenmesi talep edilen alanın statüsü, kapasitesi, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer açıklanan gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen yerde söz konusu festivalin düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Drone ile çekilmiş göl görüntüleri

- Gölde yüzen vatandaş görüntüsü

- Genel ve detay

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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GAZİANTEP\'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI: 7 GÖZALTI

GAZİANTEP\'te polisin düzenlediği operasyonlarda 26 kilo 210 gram esrar, 60 kök hintkeneviri, 240.7 gram eroin, 43 gram metamfetamin ve bir miktar kokain ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik İbni Sina ve Yeşilkent mahallelerinde operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 26 kilo 210 gram esrar, 60 kök hintkeneviri, 62.5 gram eroin, 8.8 gram metamfetamin, bir miktar kokain, ruhsatsız 4 tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 21 bin 850 lira ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkez Amirliği ve Merveşehir Mehmet Erdemoğlu Polis Merkez Amirliği\'ne bağlı narkotim ekipleri ise Onat Kutlar Mahallesi\'nde S.Ş.\'nin evinde arama yaptı. Aramada 75.2 gram eroin, 34.2 gram metanfetamin, çok sayıda kilitli şeffaf poşet ve rulo halinde folyo ele geçirilirken, S.Ş. gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Akdere Parkı civarında kovalamayla yakaladıkları İ.H.A.\'nın üst aramasında 103 gram eroin ele geçirdi. Eroine el konulurken yaşı 18\'den küçük olduğu belirlenen İ.H.A. Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin operasyon yaptığı evler

- Arama yapılması

- Eğitimli köpeklerin araması

- Ele geçirilen uyuşturucu

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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KOLUNU PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI

ADAPAZARI\'nda, bir kereste fabrikasında kolu pres makinesine sıkışan işçiyi, arkadaşları ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 13.00 sıralarında, Adapazarı Karasu Caddesi üzerindeki bir kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Sezgin Taşkın pres makinesine keresteye koyduğu sırada sol kolunu makineye kaptırdı. Arkadaşları durumu fark edince hemen makineyi durdurdu. Sezgin Taşkın\'ın kolu dirsek kısmına kadar makineye sıkıştı. İşçilerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekibi fabrikaya geldi. İtfaiye ekibi makinenin düzeneğinin arasına demir koyarak ayırdı. Kolu sıkıştığı yerden çıkarılan Sezgin Taşkın\'a sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Sezgin Taşkın tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurtarma çalışmalarından görüntü

İşçinin ambulansa taşınması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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