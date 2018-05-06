DHA YURT BÜLTENİ - 7

Afrin\'de 2 patlayıcı imha edildi



Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile özgürleştirilen Afrin\'in Cinderes beldesinde, 2 el yapımı patlayıcı, kontrollü imha edildi.

TSK tarafından 20 Ocak günü başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile 18 Mart\'ta Suriye\'nin Afrin ilçesi ile belde ve köyleri terör örgütlerinden temizlendi. Kontrolün sağlanmasının ardından sivillerin geri dönüşünün desteklendiği Afrin ve kırsalında, TSK birlikleri, teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmasını sürdürüyor. Bugüne kadar yüzlerce el yapımı patlayıcının imha edildiği Afrin\'de, arazi taramasını sürdüren TSK unsurları, Cinderes beldesindeki kontrollerinde basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı buldu. Önlem aldıktan sonra patlayıcıları kontrollü imha eden TSK unsurları, bölgede arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber:GAZİANTEP, (DHA)

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Artvin’de, yangında 6 yayla evi kullanılmaz hale geldi



Artvin’in Yusufeli ilçesi Koşnahal Yaylası’nda çıkan yangında, 6 ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dokumacılar Köyü Koşnahal Yaylası’nda bir evde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 5 eve daha sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi, yayla sakinleri kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalarla yangını kontrol altına alarak söndürdü. 6 evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Genel ve detay

Haber:Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)

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Düzce\'de kaza: 10 yaralı

Düzce\'nin Yığılca ilçesinde, iki otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Yığılca Aksu mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan İbrahim Uğurlu idaresindeki 81 ER 062 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Hüseyin Taşlıdere idaresindeki 81 DJ 188 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İbrahim Uğurlu, Ayşe Uğurlu, Senem Uğurlu, Ahmet Uğurlu ve Gülşen Uğurlu ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Taşlıdere, eşi Nagehan Taşlıdere, çocukları Edanur Taşlıdere, Merve Taşlıdere ve Ayşenur Taşlıdere yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-112 Acil ekiplerinden görüntü

-Yaralılardan görüntü

Haber:YIĞILCA(Düzce), (DHA)

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Karadenizli kadın sırtında yüküyle düştü, görüntüleri sosyal medyayı salladı

Trabzon’da sırtında ot yükü taşıyan kadının dengesini kaybederek düşme anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri kahkahaya boğdu.

Karadeniz\'de elinde yumurta poşeti ile bahçeden yokuşu çıkmaya çalışan Karadenizli kadın aniden dengesini kaybederek sırtında taşıdığı ot yüküyle düşerek yuvarlandı. Bu anlar da çevredeki yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere, düşen kadının yakının yöre şivesiyle ‘Abam yuvarlandı. Yumurtalar hep gitti’ diyerek uzun süre kahkaha atması yansıdı. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada da izleyenleri güldürdü. Beğeni toplayan görüntüler, sosyal medyada günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadının cep telefonu görüntüleri

-Genel ve detay

HABER :Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)

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Engellilere 5 yıldızlı tatil

Etimesgut Belediyesi\'nin organizasyonuyla Antalya\'nın Manavgat ilçesine getirilen engelliler ve aileleri 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptı.

Etimesgut Belediyesi Engelli Danışma Merkezi ve Etimesgut Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından engelli ve refakatçilerinden oluşan 110 kişilik grup Manavgat\'taki 5 yıldızlı bir otele tatile getirildi. Daha önce hiç tatile gitmeyen engelliler arasından seçilen gruptakiler ilk kez denize girmenin heyecanını yaşadı. Aralarında doğuştan olduğu gibi daha sonra hastalık ve trafik kazalarıyla engelli hale gelenlerin de bulunduğu gruptakilerin otelde düzenlenen çeşitli eğlence ve aktivitelerle hayata yeniden sarılmak için moral ve motivasyonlarını artırmaları hedefleniyor. Etimesgut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür vekili Serkan Öztürk, \'Engelliler denizle buluşuyor\' projesinin bu sene 9\'uncusunu düzenlediklerini belirterek, \"Bugüne kadar 2 bine yakın engelli ve ailesini denizle buluşturduk. Onların diğer insanlarla sosyal bir ortamda kaynaşması için erekli ortamı yarattık\" dedi. Projenin Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel\'e ait olduğunu ve başkanın tatile çıktığı bir dönemde engelli bir ailenin yaşadıklarını görmesinin ardından hayata geçtiğini aktaran Öztürk, projenin Etimesgut Kent Konseyi Engelliler Meclisi\'yle birlikte yürütüldüğünü de anlattı. Proje kapsamında tatile gelen Murat Uslu, trafik kazası sonucu engelli kaldığını belirterek, \"Güzel bir proje, bütün engelliler, imkanı olmayan aileler de dahil olmak üzere tatile getiriliyor. Güzel bir duygu\" diye konuştu. Pembe Nevil Böl, \"Toplumun içinde kendimizi fark ettirdiği ve engellilerin yaşama hakkı olduğunu topluma fark ettirdiler. Daha önce denize gelmedim. İlk defa geliyorum\" dedi. Almanya\'nın Saarbrücken şehrinde yaşayan Bilal Ayar, engelli tatilcilerle otelde karşılaşınca çok şaşırdığını anlatırken, şöyle dedi:\"2 gün önce ben de burada arkadaşlarla tanıştım. Biz de elimizden ne kadar geliyorsa yardımcı olalım dedim. Bir arkadaşımızın elinden tuttum, beraber yüzdük. Tanıştık. Gerçekten yardım edebilmek güzel bir şey.\" Bilal Ayar, Almanya\'da bu durumda devletin sadece maddi yardım yaptığını, olayın manevi boyutunu hiç düşünmediğini de kaydetti. Engellilerin tatil yaptığı otelin yöneticisi Mustafa Korkmaz da Ankara\'dan gelen 110 kişilik engelli grubu memnuniyetle ağırladıklarını belirterek, otelde engelliler için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tatilciler toplu fotoğraf çekilirken

- Deniz yüzerken görüntüler

- Havuz yüzerken görüntüler

- RÖP 1: Serkan Öztürk

- RÖP 2: Engelli Murat Uslu

- RÖP 3: Engelli Pembe Nevin Bol

- RÖP 4: Tatilci Bilal Ayar

- RÖP 5: Otel yöneticisi Mustafa Korkmaz

- Detay görüntüler

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HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya) (DHA)