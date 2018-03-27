DHA YURT BÜLTENİ - 7

Afyonkarahisar\'a şehit ateşi düştü/EK

ŞEHİDİN CENAZESİ GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış\'ın (29) naaşı askeri uçakla Afyonkarahisar\'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Şehidin cenazesini babası Ali, annesi Şifa ve eşi Yasemin Imış havalimanında karşıladı. Daha sonra şehidin ailesi Şuhut Belediye Başkanı Ak Partili Recep Bozkurt\'un makam aracıyla havalimanından eve geldi. Şehidin babası taziyeleri kabul ederken, annesi ve eşi fenalık geçirdi. Annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuklarına sarılıp gözyaşı döken şehidin eşi Yasemin Imış\'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından memleketi Şuhut\'ta toprağa verileceği belirtildi.

AFRİN\'E GİDİNCE AİLESİNİ ŞUHUT\'A GÖNDERDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış\'ın yaklaşık 6 yıldır TSK bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli şehidin Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmasının ardından eşi Yasemin, çocukları 6 yaşındaki Kayra ile 4 aylık Zümra\'yı Şuhut\'ta belediyede işçi olarak çalışan babası Ali Imış ile annesi Şifa Imış\'ın yanına gönderdiği belirtildi. Ailenin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit İbrahim Imış\'ın kardeşi Aykut\'un Kocaeli\'de vatani görevini yaptığı, küçük kardeşi 12 yaşındaki Arda\'nın ise eğitimine devam ettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin evinde dua edilmesi

- Şehidin ailesinin eve gelişi

- Babanın taziyeleri kabul etmesi

- Anne ve eşinin ağlaması

- Şehidin eşinin çocuklarını kucağına alıp sevmesi

- Şehit annesinin ağlaması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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DEAŞ\'ın eğitim yuvasına operasyon

Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü DEAŞ\'a elaman temin ettiği, örgütün ideolojisi kapsamında selefi/tekfiri görüşler doğrultusunda eğitim verdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik Dilovası ilçesinde operasyon düzenledi. Polis, terör örgütü DEAŞ\'a eleman temin eden, örgütün hedef ve ideolojisi çerçevesinde selefi/tekfiri görüşler doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulunan, DEAŞ terör örgütünü destekleyen kişilerin çocuklarına yönelik eğitim veren derneği takibe aldı. DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet gösterdikleri tespit edilen A.P., K.A., S.T.A., M.A., N.A., İ.Ö., E.A., S.O., Ö.Y., D.Ç. ve R.A. Dilovası\'nda, D.A. ise Bursa\'da yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 3 kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve dokümanlar ele geçirildi. 12 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeye sevk edilmeleri ve detaylar

Haber:Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Sokak eylemi planladıkları öne sürülen 13 kişi adliyede

Mersin\'de Nevruz kutlamaları öncesi korsan sokak eylemleri planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce Nevruz kutlamalarını bahane ederek izinsiz sokak eylemleri planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştiren paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan bir öğretmenin sorgusu sona erdi. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü binası ve tabelası

- Getirilen zanlılar

- Zanlılar polis eşliğinde götürülürken

- Zanlılar adliyeye girerken

- Adliye binasından genel ve detay

(BOYUT: 98,21 MB) (SÜRE:1,17 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Mersin\'de polis kaçak akaryakıta izin vermedi

Mersin Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonda 43 bin 740 litre markasız karışımlı akaryakıt ele geçirirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda J.C. yönetimindeki TIR\'da yapılan aramada 24 bin litre, akaryakıtın kendisinin olduğunu beyan eden E. E. isimli şahsın deposunda ise 19 bin 740 litre olmak üzere toplamda 43 bin 740 litre markasız karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Yakıtların dağıtım ve satımında kullanılan bir adet dinamo ve 50 metre hortuma da el konuldu. Deponun kurulu olduğu arsa sahibi M. İ. isimli şahıs ile birlikte 3 şahıs gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TIR\'dan görüntüler

-TIR\'ın içerisindeki akaryakıt

-Depodan görüntüler

-Yakıt dolu depo ve variller

-Kamyonet üzerindeki düzeneklerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:42 BOYUT: 206 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti

Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı savaş gemisi, Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na saat 08.30 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması\'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi \'Orks\', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağdaki \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan savaş gemisi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden görüntü

1 dakika 14 saniye. 138 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE, (DHA)

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Mersin\'de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Mersin\'in Anamur ilçesinde yaşanan yoğun toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Suudi Arabistan ve Suriye üzerinde yaşanan aşırı rüzgarların kaldırdığı çöl tozları Hatay, Urfa ve Kahramanmaraş üzerinden Türkiye\'ye giriş yaptı. Havaya karışan yoğun toz nedeni ile görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düşerken, güney illerinde etkili olan toz bulutu, Mersin\'in Anamur ilçesini de etkisi altına aldı. İlçenin 7 kilometre batısındaki Ören Mahallesi, şehir merkezi ve Azı Tepesi\'ni de içine alan bölüm, toz bulutunun içerisinde kaldı. Bazı çilek ve muz seralarına da zarar veren toz bulutunun önümüzdeki günlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toz bulutu altındaki seralar

-Güneşin batışı ile toz bulutu

-Evlerin görüntüsü

-Yoldaki araçlar

-İlçenin yukarıdan çekilen görüntüsü

-Seralarda röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'00\" BOYUT: 150 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

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Emekliler, misket oynayarak zaman geçiriyor

Şanlıurfa\'da, havaların ısınmasıyla bir grup emekli, boş arazide taş misket oynayarak zaman geçiriyor.

Devteşti Mahallesindeki boş arazide toplanan bir grup emekli, mermer taşından yapılan misketle oyun oynayarak zaman geçiriyor. Boş zamanlarını çocuklar gibi eğlenerek geçiren emekliler, oyun sırasında misketlerini zımparayla düzelterek hem parlatıyor hem de kayganlaşmasını sağlıyor. Mahallede hayranlıkla izlenen oyunda oyuncular, belli aralıklarla hizaya geçip, 1 liralık madeni parayı dikey olarak yere tutturup misketle düşürmeye çalışıyor. Oyun oynayanlar kadar çevredekiler de meraklı gözlerle izliyor. Oyun alanına konulan taşların üzerine oturanlar, tribünde maç izler gibi bir yandan çaylarını yudumlayıp, diğer yandan yetişkinlerin oyununu seyrediyor. Toz toprak içinde yetişkinlerin oynadığı oyunları kenarda izleyen mahalle sakinleri, zaman zaman tezahüratta bulunarak tribünde maç izliyor gibi destek veriyor. Çoğunluğu arabasıyla geldiği oyun alanı panayırı andırıyor. Oyun oynayarak keyfili zaman geçirdiklerini belirten Adem Çiçek, \"Bu oyun, çok uzun yıllara dayanan bir oyundur. Daha önce köylerde oynanırdı. Şimdi de Şanlıurfa\'da boş bir alanda vatandaşlar kendi aralarında, bir eğlence olarak sürdürüyorlar. İstenilen sayıda oyuncuyla oynanabilir. Bu oyunda ilk hedef, rakibin misketini vurmaktır. İkinci hedef ise parayı vurmaktır. Çok eski tarihe dayanan bu oyunu, vatandaşlarımız da zaman geçirmek için oynuyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Boş bir arazide toplanan vatandaşlar

- Arazide misket oynayalar

- Mermer taşından yapılmış misketler

- Yerde bulunan 1 TL\'yi devirmeleri

- Misket oynayanlarla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326 MB

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Muş\'ta ata sporu okçuluğa ilgi

MUŞ\'ta, unutulmaya yüz tutan okçuluğun yeniden canlandırılmasına destek olan Muş Okçular ve Atıcılar Kulübü Başkanı Sabahattin Akış, gençleri ata sporuna teşvik ediyor. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve Kredi Yurtlar Kurumu\'ndaki (KYK) öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği okçuluk kursuna, şimdiye kadar 170 kişi kayıt yaptırdı.

Muş Okçular ve Atıcılar Kulübü Başkanı Akış, gençlerin, yaklaşık 10 ay önce kurulan kulübe gösterdiği ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Kursta eğitmenlik de yapan Akış, 30 kursiyerle başladıkları çalışmaları 170 kişiyle sürdürdüklerini belirtti. Amaçlarının, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve ata sporu okçulukla ilgilenmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Başkan Akış, \"Gençlere, ecdadımıza ait olan bu sporu aktarmak istiyorum. Kursiyerlerimizin içerisinde başta KYK\'da kalan üniversiteli öğrencilerimiz olmak üzere birçok genç katılmakta. Buradaki amacımız, hem gençlere kötü yollarda kahvelerde olmasını önlemek hem de kendimize ait spor dallarıyla iç içe tutmaktır. Elimizden geldiğince daha da ileri götürmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanında, şu anda Ankara\'da düzenlenecek KYK\'lar arası yarışmalara hazırlanan genç kardeşlerimiz mevcut. Bunun yanı sıra ileriki yarışmalara katılabilmek için sporcu yetiştirmekteyiz. Kısmet olursa bu çalışmamızı da elimizden geldikçe genç kardeşlerimize aktarıp, onların da sonraki arkadaşlara aktarabilmesi için ve bu ata sporumuzun ölmemesini sağlamak istiyoruz\" diye konuştu. MŞÜ öğrencilerinden Şerife Ece Gül ise \"Muş\'ta sosyal aktivite \'yok\' denecek kadar az. KYK vasıtasıyla okçuluk kursuyla tanıştık. Çok hoşumuza gitti, çalışmalarımız çok keyifli. Daha yeni olmama rağmen çok şey öğrendik, hocamız bizimle çok ilgileniyor. Hedefimiz, şampiyonluk. Okçulukta hep erkeklerin adı geçiyor. Biraz da kadınların adı geçsin, istiyoruz. Güzel yerlere geleceğimize inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü :

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-Kursiyerlerin ok atma çalışmalarından detaylar

-Açık alanda yapılan çalışmalardan geneş detaylar

-Kursiyerlerden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)