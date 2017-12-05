DHA YURT BÜLTENİ-7

NİZİP\'TE KAZA: 5 ÖLÜ, 3 YARALI (3)

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Gaziantep\'in Nizip ilçesi yakınlarında, sabah saatlerinde meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Ali Kartal yönetimindeki minibüs ile Şaban Arık\'ın kullandığı kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüsteki 4 kişi ile kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada, 2\'si Suriye uyruklu 3 kişi de yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minibüs ve kamyonetin çarpışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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NEÇİRVAN BARZANİ: TARTIŞMALI BÖLGELERİ KONTROL ALTINA ALMA GAYEMİZ ASLA OLMADI



IRAK\'taki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, referandumdan pişman olmadıklarını ve bunu yanlış bir süreç olarak değerlendirmediklerini söyledi. Barzani, \"Kürdistan Bölgesi Hükümeti\'nin, Kerkük ve tartışmalı bölgeleri kontrolüne alma gibi bir gayesi asla olmadı. Doğrusu ne Bağdat ne de Erbil\'in bu bölgelerde mutlak kontrolü yok. Bu sorun, Irak anayasası çerçevesinde çözülmeli, askeri güçle değil\" dedi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak merkezi yönetim ile görüşmelere başlanması ile ilgili bir soru üzerine, \"Bağdat ile bütün sorunları, anayasa temelinde diyalogla çözmek istediğimizi net bir şekilde söyledik. Ancak Bağdat şimdiye kadar buna yanıt vermiş değil\" dedi. ABD ile ilişkileri konusunda da konuşan Barzani, şöyle konuştu:

\"Referandum karşıtlığı nedeniyle Kürdistan halkında bir umutsuzluk ortaya çıkmıştı. Kürdistan halkı, ABD’ye karşı büyük umut ve beklentiler içindeydi. ABD için saygı ve gurur kaynağı olan, bizim için de aynıdır. Kürdistan halkı Amerikalılar\'ı hala seviyor. Kendilerini ABD’nin bir ortağı ve dostu olarak görüyorlar. Bunun uzun süreli olmasını istiyoruz.\"

Halkın, ABD’ye karşı umutsuzluğunun sadece halkın özgürlük talebine karşıtlığı yüzünden olmadığını da belirten Barzani, bu sürecin sonrasında da ABD’nin tavrının bunda etkili olduğunu ifade etti.

\'REFERANDUM, İRADE BEYANIYDI\'

Başbakan Neçirvan Barzani, Kerkük ve Kürt Bölgesi idaresi dışında kalan tartışmalı bölgeler ile ilgili ise şunları söyledi:

\"Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Kerkük ve tartışmalı bölgeleri kontrolüne alma gibi bir gayesi asla olmadı. Doğrusu ne Bağdat, ne de Erbil’in bu bölgelerde mutlak kontrolü yok. Bu sorun, Irak Anayasası çerçevesinde çözülmeli, askeri güçle değil. Referandumdan pişman değiliz ve yanlış bir süreç değildi. Referandum; halkın kendi kaderini tayin etmesiyle ilgili oldukça barışçıl bir süreçti. Kürdistan Bölgesi’nde hiçbir siyasi tarafın, referanduma katılımın yanlış olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Referandum bir demokrasi süreci ve irade beyanıydı. Ne eksik ne fazla. Referandumdan sonraki tavrımız, Bağdat’la olan sorunlarımızı anayasa çerçevesinde çözmektir. Ancak, kendi kaderini tayin hakkı olduğu gibi kalacaktır. Bu yeni bir dönemdir ve Amerika halkının gelip bizi desteklemesini umuyoruz.\"

DİYARBAKIR, (DHA)

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KAPANA SIKIŞAN AYIYA TAŞ VE SOPA ATTILAR

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde ormanda domuz kapanına sıkışarak acı içinde bağıran ayıya taş ve sopa atan 3 kişi bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Sapanca Akçay Mahallesi\'nde ormanda kurulan domuz kapanına sıkışan bir ayı acı içinde bağırmaya başladı. Bu sırada ormanda bulunan 3 kişi sesleri duyarak ayının bulunduğu yere geldi. 3 kişi ellerine aldıkları taş ve sopaları ayıya fırlattı. Bu anların kaydedildiği görüntüde 3 kişi, \"Tamam ulan bağırma, adi herif\" diye konuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, 3 arkadaşa ikazda bulunarak bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler, yaralı ayıyı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirip sıkıştığı kapandan kurtardı. Olay yerinde tedavisi yapılan ayı yeniden doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep telefonu ile çekilen görüntüler

Haber-Kamera; Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya), (DHA) -

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HATAY\'DAKİ KAZADA ÖLEN GÖÇMENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



HATAY\'ın Altınözü ilçesinde minibüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 11 kişiden 6\'sı çocuk 10 göçmenden 9\'nun Iraklı, birinin ise Suriyeli olduğu ve kimlikleri saptandı. Minibüs sürücüsü Mehmet Yiğit\'in cenazesi ise Hatay\'da toprağa verildi. Geçen pazar günü meydana gelen kazada yasadışı yollarla Türkiye\'ye giren göçmenleri taşıyan Mehmet Yiğit yönetimindeki 63 AK 749 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 01 FH 921 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Mehmet Yiğit ile birlikte 6\'sı çocuk 10 göçmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişide çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenlerden kimliği ilk belirlenen minibüsün sürücüsü Mehmet Yiğit, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Yiğit\'in cenazesi Hatay\'da toprağa verildi.

SAHİP ÇIKAN OLMAZSA KİMSESİZLER MEZARLIĞINA

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde otopsileri tamamlanan cenazelerin kimlikleri de belirlendi. 6\'sı çocuk 10 göçmenden 9\'nun Iraklı, birinin ise Suriyeli olduğu saptandı. Cenazelerin birinci derece yakınları tarafından teslim alınmamaları durumunda 15 günlük bekleme süresinin ardından kimsesizler mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada 11 kişinin yaşamını yitirdiği minibüsle çarpışan kamyonun adı açıklanmayan şoförü de gözaltında tutuluyor. Şoförün bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) -

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SİTE\'DEKİ CİNAYETLE İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

KONYA\'da stüdyo dairelerin bulunduğu sitede kalan iki kadın ile site sakinlerinin tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Yarar\'ın (30) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Ali Yarar\'ın, aynı binada oturan Şürkan T.\'yi (36) \"Burada oturmanı istemiyoruz\" diyerek uyarıp, sürekli rahatsız ettiği, bu nedenle çıkan kavgada öldürüldüğü ileri sürüldü.

Olay, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Mekke Caddesi\'nde meydana geldi. Stüdyo dairelerin bulunduğu sitede oturan Şükran T.\'yi iddiaya göre aynı binada oturan Ali Yarar, \"Bu apartmanda oturma\" diyerek uyarıp, sürekli rahatsız etmeye başladı. Şükran T. de durumu ağabeyleri Hasan T. (30), Köksal T. (42) ve Aşır T.\'ye (32) söyledi. 3 kardeş yanlarına akrabaları Ali N.\'yi (19) de alarak tüfekle ve sopalarla siteye gitti. Site önünde Ali Yarar ve Şükran T.\'nin ağabeyleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali N.\'nin elinde bulunan pompalı tüfeği almaya çalışan Ali Yarar, tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Yarar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen Hasan T., Köksal T., Aşır T. ve Ali N.\'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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KOZCAĞIZ DERESİ TAŞTI, YOL ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN\'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmur, baraj inşaatının devam ettiği Kozcağız Deresinin taşmasına yol açtı. Dere kenarındaki Kozcağız-Kumluca yolu, su altında kalarak ulaşıma kapandı.

Kentte dünden bu yana devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 23.3 kilogram yağış düştü. Yağmur, Bartın Irmağının kolu olan Kozcağız Deresi üzerinde Kozcağız Barajı\'nın inşa edildiği alanda taşkına yol açtı. Dere kenarındaki Kozcağız-Kumlucu beldeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, su altında kaldı. Yaklaşık 60 metrelik bölümü suyla kaplanan yol ulaşıma kapandı. Jandarma, yolda önlem alarak sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kapanan yol

-Baraj inşaatından detay

-Jandarma ve karayolları ekipleri

-Sel suları detay

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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ÇALIP, KAZA YAPTIĞI MİNİBÜSÜN SAHİBİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GAZİANTEP\'te, çaldığı iddia edilen minibüsle kaza yapan Hamza Altun (19), araç sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece Eyüpsultan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin K. dün akşam saatlerinde kendisine ait minibüsü sokağa park ederek evine gitti. İlerleyen saatlerde sokağa gelen Hamza Altun, kapısını zorlayarak açtığı minibüsle kaçarken aydınlatma direğine çarptı. Gürültüye uyanan Hüseyin K., kaza yapan minibüsün kendisine ait olduğunu fark ederek, evden aldığı bıçakla olay yerine gitti. Hüseyin K., minibüsün sürücü koltuğunda gördüğü Altun\'la tartışmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre, Hamza Altun üzerindeki tabancayı çıkarınca Hüseyin K. elindeki bıçakla Altun\'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Altun, yaklaşık 200 metre sonra yere yığıldı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Hamza Altun\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Altun\'un cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Hüseyin K.\'yi gözaltına alan polis, minibüste yaptığı incelemede bulduğu, olayda kullanılan bıçak ile Altun\'a ait olduğu düşünülen tabancaya el koydu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli tıp kurumu

- Adli tıp kurumu önündeki kalabalık

- Cenaze aracını gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

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TAKSİ DURAĞI KUNDAKLANDI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı taksi durağı kundaklandı, durak kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Bulvarı üzerindeki Birecik Parkı içerisinde bulunan taksi durağında sabaha karşı dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sabaha karşı iş yerine gelen taksici Zeynel Çolak, taksi durağının kullanılmaz hale geldiğini belirterek, \"Alkollü olduğunu öğrendiğimiz bir kişi gelip yakmış. Üşüdüğü için sanırım camları kırmış. İçeri girmiş battaniye çalmış, sonra da yakıt döküp yakmış. İtfaiyede gelip söndürmüş\" dedi.

3 taksicinin çalıştığı durağı kundaklayan A.O. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Taksi durağından ve çevreden görüntü

- Taksi durağı şoförü Zeynel Çolak röp.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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ŞEHİT AİLELERİ TORBA YASADAN MEMNUN

SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Resmi Gazete\'de yayımlanan torba yasada şehit aileleri ve gazilerin bazı sorunlarının giderildiğini belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, dernek binasında düzenlendiği basın toplantısında dün itibariyle \'Torba Yasa\' adı altında yürütülen Kanun Hükmüne Kararname (KHK) ile şehit aileleri ve gazilerine yönelik çeşitli çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Resmi Gazete\'de Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olan gazilere yönelik çalışmaların olduğunu ifade eden Hızal, şöyle dedi:

\"Gazilerimiz yaralandıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladığı ortamda, hizmetli kadrolarında çalışması talep ediliyordu. Bbu yönetmelikle birlikte şu anda ilköğretim ve ortaöğretimde olan gazilerimiz, hizmetli kadrosundan çıkartılıp devlet memuru olarak bundan sonraki süreç içerisinde görevlerine devam edecekler. Bunun yanı sıra sivil havacılık güvenliğiyle ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla Milli Güvenlik Havacılık Kurulu\'nda da bir kurul oluşturulacak. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki şehit ailelerimiz ve gazilerimizin bu kurumlarda istihdamları sağlanacak. Bu anlamda hem terörle mücadeledeki gazilerimiz, hem de 15 Temmuz gazilerimiz bu haktan faydalanacaktır.\"

\"ORTEZ VE PROTEZLE ALAKALI SIKINTIMIZ KALMADI\"

Sağlık Bakanlığı\'nın şehit aileleri ve gazilerine yönelik yönetmenliğinde değişiklik yaptığını söyleyen Hızal, \"Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı\'nın bir yönetmeliğinde değişiklik oldu. Bu değişiklikle birlikte şu anda gazilerimizin ortez (İşlevini kısmen veya tamamen kaybetmiş uzuvların performansını arttırmak ve daha fazla kullanılabilir hale getirmek amacıyla vücuda takılan yardımcı cihazlar) ve protezleri için dışarıdan yapılan ödemeler noktasında sıkıntılarımız vardı ve bu sıkıntılar da giderildi. Gazilerimizin ortez ve protezleriyle alakalı hiçbir sorun ve sıkıntımız kalmadı. Bu sıkıntılarımızı devletin yetkilileriyle paylaşıyoruz. Bu sıkıntılarımızı dile getiriyoruz\" ifadelerini kullandı.

\'ÖTV\'DEN MUAF MÜJDESİ BEKLİYORUZ\'

Halen bazı eksiklerin olduğunu da aktaran Hızal, \"Biz özellikle çıkan torba yasada gazilerimize ikinci iş hakkının tanınması ve ÖTV ile ilgili yapılan düzenlemeler var. Bu düzenlemeler yapılırken gazilerimizin de ÖTV\'den muaf tutulmasıyla ilgili ciddi anlamda taleplerimiz vardı. Tabi bu çıkan torba yasada yine bunu göremedik. Biraz üzüntümüz var. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde, 10 Aralık\'ta Cumhurbaşkanımız ilimize geldiği zaman biz kendilerine burada konuyu aktaracağız. Sivas\'ta kendilerinden gazilerimize yönelik, şehit ailelerimize yönelik özel müjdeler bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Dernek binasından görüntüler

-Başkanın açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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GENÇ KIZ EVLENDİRİLME KORKUSUYLA ÇATIYA ÇIKTI

ŞANLIURFA\'da, özel güvenlik görevlisi sınavını kazanamayınca babası tarafından evlendirilmek istendiği iddia edilen H.Ç. (20), çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Elinde tuttuğu ekmek bıçağı ile çatıda intihar edeceğini söyleyen genç kız, polisler tarafından ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde Onikiler Mahallesi\'nde meydana geldi. Lise mezunu H.Ç., özel güvenlik görevlisi olabilmek için sınava girdi. Babası, sınavı kazanamayan genç kızı, evlendirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine korkuya kapılan genç kız, elinde bıçakla 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Babasının kendisine güvenmediğini, bu yüzden ölmek istediğini söyleyen genç kızı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler önlem alırken, polisler de çatıya çıkarak genç kızla konuşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda ikna olan genç kız elindeki bıçağı attı ve ardından polisler tarafından çatıdan indirildi. H.Ç., hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürülürken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Geç kızın bıçakla evin çatısına çıkması

- Polis ekiplerinin gelmesi

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesi

- Genç kızı polis ekipleri ikna etmesi

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Sağlık ekiplerinin genç kıza müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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