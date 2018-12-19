DHA YURT BÜLTENİ - 6

1)RİZE\'DEKİ SALDIRI OLAYINDA 4 POLİS AÇIĞA ALINDI

RİZE\'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal’ın yaralandığım silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 polis memuru açığa alındı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rize Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem’de görevli 4 polis memuru açığa alındı. Müfettişlerin özel kalem personelinin de ifadelerine başvurduğu öğrenildi. Olay, 11 Aralık\'ta, Eminettin Mahallesi\'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü\'ne geldi. Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni kazanan Sarıcaoğlu, tayin istemiyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi\'nin makam odasına girdi.

Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı\'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile bu sırada makam odasında bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı. Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans da Emniyet Müdürlüğü\'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da ameliyat edildi. Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Ercan Polat ile Yiğit Can Köksal\'ın tedavileri sürüyor.

RİZE/DHA

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2)ANAMUR\'U YİNE HORTUM VURDU

MERSİN\'in Anamur ilçesinde iki hafta ara ile muz seraları, çilek tarlaları ve zeytin bahçelerini yerle bir ederek yaklaşık 15 milyon lira zarara neden olan hortum bu kez de Antalya-Mersin karayolunda etkili oldu.Dün saat 21.00 sularında deniz ile D-400 karayolu arasında kalan Batıyarma bölgesinde oluşan hordum seralara zarar verdi. 3 muz sera yerle bir oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Ziraat Odası bölgede incelemelerde bulundular. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, zararın büyük olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Yıkılan seralardan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Röpler

- Yerdeki muz hevengi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 3 Dk. Boyut: 120 MB.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),(DHA)

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3)ÖZAL\'IN PAPAĞANI \'CABBAR\'A EŞ ARIYOR

Antalya\'da sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın papağanı \'Cabbar\'ı 24 yıldır besleyen turizmci Metin Suna, yavru almak için eş aradığını söyledi. Suna, papağanına işkence yapan Murat Özdemir\'in görüntülerini izlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, \"O işkenceyi kendisine çektirmek lazım\" dedi.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi\'nde oturan Metin Suna, 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın ölümünün ardından sahiplendiği 44 yaşındaki papağan \'Cabbar\'a, 24 yıldır bakıyor. Evinde özel bir yer yaptığı Cabbar\'la her gün sohbet eden Suna, papağanını ağzıyla besliyor. Ceviz ve antepfıstığı verdiği papağanına \'baba\' ve \'anne\' kelimelerini söylemeyi de öğreten Suna, yalnız yaşadığı evinde tek sırdaşının papağanı olduğunu söyledi.

CABBAR\'A EŞ ARIYOR

Cabbar\'la aralarında sıkı bir dostluk oluştuğunu, zaman zaman eş olması için getirdiği dişi papağanlarla Cabbar\'ın anlaşamadığını aktaran Metin Suna, papağanının çok kıskanç olduğunu, diğer kuşlara zarar verecek kadar sinirlendiğini söyledi. Yeniden bir eş arama çalışmalarına başladıklarını söyleyen Suna, \"24 yıldır beraberiz, çocuğumdan ayırt etmem. Gittiğim her yere götürürüm. Cabbar\'ımdan bir yavru almak isterim onun için bir dişi papağan arayışı içerisindeyiz. Bulursak anlaşabilirsek oğlum Cabbar\'a eş olarak alıp besleyeceğim\" dedi.

MURAT ÖZDEMİR\'E ELEŞTİRİ

Özel bir televizyon kanalındaki aşçılık yarışmasına katıldıktan sonra diskalifiye edilen Murat Özdemir\'in papağanına yaptığı işkence görüntülerine de tepki gösteren Metin Suna, papağana yapılan işkencenin kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını söyledi. Özdemir\'in \'Alkollüydüm, hatırlamıyorum\' açıklamasının bahane olduğunu aktaran Suna, \"O yaptığı işkenceyi kendisine çektirmek lazım. Görüntüleri izleyince tüylerim diken diken oldu. Papağanın kabiliyeti varsa konuşur, yoksa konuşturmak için böyle işkence yapılmaz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Papağandan detaylar

- Metin Suna\'nın papağanı ağzıyla beslemesi

- Papağanın ceviz ve fıstığı kırıp yemesi

- Papağanın baba ve anne demesi

- Genel detaylar

- Röp: Metin Suna

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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4)BELKIS, DOKTOR OLUP BAĞIŞÇISININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

ANTALYA\'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki çocuğun bağışlanan karaciğeriyle yaşama tutunan Belkıs Göv (10), \"Doktor olup bağışçımın hayalini gerçekleştireceğim\" dedi.

Konya Rebii Karatekin Ortaokulu 5\'inci sınıf öğrencisi Belkıs Göv\'e, 1 yıl önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede siroz hastalığı teşhisi konuldu. Hemen tedavisine başlanan Belkıs\'ın durumunun her geçen gün ağırlaşması üzerine doktorları, karaciğer nakli önerdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'ne ailesiyle birlikte gelen Belkıs\'a anne Yasemin (27) ve babası güvenlik görevlisi Serkan Göv (34) bağışçı olmak istedi. Anne babanın tıbbi nedenlerle verici olamayacağı anlaşılınca bağışçı arayışına gidildi.

\'CAN\'IM OLUR MUSUNUZ\'

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi\'nde, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Bekleme Sırası\'na alınan Belkıs Göv, kontrol için geldiği organ nakil merkezinin duvarlarında gördüğü \'Can\'ım olur musunuz\' afişinin altında fotoğraf çektirip, bağışçı bulunması için dua etti ve dilekte bulundu. Belkıs Göv, trafik kazası sonrası getirildiği hastanede beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki bir çocuğun bağışlanan karaciğeriyle yaşama tutundu.

\'SEVİNCİ HÜZNÜ AYNI ANDA YAŞADIM\'

Dualarının 15 gün sonra kabul gördüğünü, telefonla gelen \'organ bulundu\' haberiyle anladığını söyleyen küçük Belkıs, \"Sevinci ve hüznü aynı anda yaşadım. Organları bağışlanan, benim gibi hayalleri olan bir çocukmuş. Doktor olmayı istiyormuş. Onun karaciğeri ile hayata tutundum, artık ben de onun hayallerinin peşinden gidip onun istediği gibi bir doktor olmak için çalışacağım. Hayallerini ben gerçekleştireceğim\" dedi.

\'ELİ ÖPÜLESİ İNSANLAR\'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, küçük Belkıs\'a 29 Kasım günü nakil operasyonunu gerçekleştirdiklerini, şimdi ise taburcu ettiklerini söyledi. Organları bağışlayan ailenin, Akdeniz\'in gururu eli öpülesi insanlar olduğunu aktaran Prof. Dr. Aydınlı, \"Acılarını bir kenara bırakıp çocuğunun organını bağışlayan insanlar bence bu ülkenin en gururlu ve onurlu insanlarıdır\" dedi.

Prof. Dr. Aydınlı, \"Bu yıl itibariyle 11 çocuğa karaciğer nakli yaptık. Bunların yedisi organları bağışlanan çocuklarımızdan aldığımız organlarla gerçekleştirilen nakiller. Çocuklarımız rahatsız, bizler çocuklarımızın sağlığına kavuşması için organ bağışı istiyoruz. Bu çağrılarımız karşılıksız kalmıyor. Ülkemiz insanlarına bu durum anlatılabildiğinde karşılığı olacağına inanıyorum. Pediatrik nakiller özellikle sıkıntılı ve zor nakillerdir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, bu tür ameliyatların kolaylıkla yapılabildiği bir merkezdir\" diye konuştu.

2018\'DE 30 ÇOCUĞA BÖBREK 11 ÇOCUĞA KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal ise Belkıs Göv\'ün 5-6 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde takiplerinin yapıldığını belirterek, \"Anne ve babası tıbbi engeller edeniyle verici olamadı. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bekleme Sırası\'na kaydettik. Kısa süre sonra da beyin ölümü gerçekleşen başka bir çocuğun organı Belkıs Gök\'e nakledildi. Belkıs merkezimize geldiğinde duvardaki afişler onun dikkatini çekti ve afişler önünde fotoğraf çektirmek istedi. Bu yıl sloganımız olan \'Can\'ım olur musun\' yazılı afişimizin önünde fotoğraf çektirdi. Bundan 15 gün sonra dileği yerine geldi\" dedi.

Organ bekleyen çok sayıda çocuk olduğunu kaydeden Bilal, \"Merkezimizde çocuk hastalara önemli sayıda nakil gerçekleştiriyoruz. 2018 yılı içinde 30 çocuğa böbrek nakli gerçekleştirdik. Bunların yarısı beyin ölümü gerçekleşen çocuklardan bağışlanan organlarla yapıldı. 11 çocuğa karaciğer nakli yaptık. Bu nakillerin de yüzde 70\'i beyin ölümü gerçekleşen çocuklardan yapılan bağışlarla gerçekleşen nakiller. Tüm çocuklarımızın sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını istiyoruz. Fakat kaybedilen çocuklarımızın organları bağışlanırsa Belkıs gibi organ bekleyen çok sayıda çocuğa umut olarak, can olarak dönüyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Organ nakil merkezi dış plan görüntüsü

Anne ve küçük Belkis\'ın görüntüsü

RÖP 1: Belkıs Göv

RÖP 2: Nilgün Bilal ( Organ Nakil Koordinasyon birim Sorumlusu )

RÖP 3: Prof. DR. Bülent Aydınlı ( A.Ü Hastanesi Başhekimi )

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Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)



