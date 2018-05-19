DHA YURT BÜLTENİ - 6

Atatürk anıtındaki HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini devirdi



Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtında düzenlenen programın ardından elinde Türk bayrağıyla gelen bir kadın, HDP çelengini parçaladı, CHP çelengini de devirdi.

Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Meydanı\'nda kutlandı. Programa Kaymakam Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı\'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, CHP ve Ak Parti çelenkleri bırakıldı. HDP Tekirdağ İl Başkanlığı üyeleri ise resmi programın ardından Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Oluşturulan yürüyüş korteji, çelenk programının ardından Cumhuriyet Parkı\'na kadar yürüdü.

ÇELENKLERİ YERE ATTI

Kutlama programından bir süre sonra elinde Türk bayrağı ile Atatürk Meydanı\'na gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, üzerinde HDP Tekirdağ İl Örgütü yazılı çelengi yere atıp parçaladı. Çelengin üzerinde zıplayan kadın daha sonra CHP\'nin çelengini de yere atarak, \"Ne işi var bunun, burada. Türkiye\'mize göz koyuyorlar, vatanımıza göz koyuyorlar. Ne işleri var burada. Bir sahip çıkmıyorlar Türkiye\'mize, düşmanlarla beraber oluyorlar. Benim torunlarım çocuklarım nasıl büyüyecek burada. Ne biçim iş bu be?\" diyerek anıttın uzaklaştı. Ak Parti Tekirdağ milletvekili aday adaylarından Sedat Turan ve İsmet Albayrak, yerdeki CHP çelengini kaldırarak yerine bıraktı.Polis, kadının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının çelenklere saldırısı

-HDP çelengini parçalaması

-CHP çelengini devirmesi

-Kadının konuşması

-Vekil aday adaylarının çelengi kaldırması

-Genel görüntüler

Haber:Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

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Antalya\'da 19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya\'da Cumhuriyet Meydanı\'ndaki çelenk sunma törenin ardından öğrencilerin kortej yürüyüşü ve Antalya Spor Salonu\'ndaki etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmayla başlayan törene CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Böcek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MUSTAFA KEMAL\'İN ASKERLERİYİZ SLOGANI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün çelenginin ardından aralarında CHP, İYİ Parti, Eğitim İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, DİSK, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve çok sayıda meslek odası ile sivil toplum örgütü adına çelenkler Atatürk Anıtı\'na sunuldu. Öğrencilerin Türk bayrakları taşıdığı Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törende CHP\'liler \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganı attı.

BİR ÖĞRENCİ BAYILDI

Hava sıcaklığının 30 derece kaydedildiği Antalya\'da nem oranı ise yüzde 60\'a ulaştı. Sıcak hava ve bunaltıcı nem, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki tören sırasında bir erkek öğrencinin baygınlık geçirmesine neden oldu. Fenalaşan öğrenci, arkadaşları tarafından yere yatırıldı. Törene katılan öğrencinin annesi de panik yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Ambulansa alınan öğrenciye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

\'19 MAYIS GELECEK DEMEK\'

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından bir lise öğrencisi şiir okudu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise şunları söyledi: \"Bugün Mustafa Kemal\'in Samsun\'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu\'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99\'uncu yıl dönümü. O gün Samsun\'da vatanperver insanları selamlayan Mustafa Kemal Atatürk\'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de çağdaş değerle, milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gelecek demektir.\"

ÖĞRENCİLERDEN KORTEJ

Mehter takımının da gösteriler sunduğu meydandaki törenin ardından ise öğrencilerden oluşan kortej, Antalya Spor Salonu\'na kadar yürüdü. Spor salonu önü ve bahçesindeki etkinliklere ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti\'li Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ile öğrenciler katıldı. Buradaki etkinliklerde öğrencilerin sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetleri gezildi. Vali Karaloğlu ve Başkan Türel, masa tenisi de oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tören alanından görüntü

- Alana çelenk koyarken görüntü

- Protokoldan görüntü

- Yürüyüşten görüntü

- Vali Münir Karaloğlu ve Belediye Başkanı Menderes Türel\'den görüntü

- Münir Karaloğlu ve Belediye Başkanı Menderes Türel\'in masa tenisi oynaması

- Vali ve Belediye Başkanı alanı gezerken görüntü

272 MB /// 2.27 (HD)

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Mersin’de coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Mersin’de, 19 Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, özel sporcuların halk oyunları gösterisi ile sürdü. Öğrenciler şiir okurken, halkoyunları ve sporcuların trambolin gösterileri ilgi gördü. Katılımcıların Türk bayraklarını taşıdığı tören, karate ekibinin gösterisiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Alanda bulunanlardan görüntüler

- Gösterilerden genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'29\" BOYUT: 188,48MB

Haber-Kamera:Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Tokat\'ta 19 Mayıs törenle kutlandı

Tokat\'ta 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda yapılan törenle kutlandı.

Kentteki kutlamalar sabah saatlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra İl Müdürü Cemil Çağlar ve beraberindeki yüzlerce öğrenci yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Stadyumu’na kadar yürüdü. Stattaki kutlama programına Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile devam etti. Törende, halk oyunları ekipleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kulüpleri gösteri yaptı. Kutlama programında yöreye özgü \'Ellik\' halayı çeken zihinsel engelli öğrenciler ise izleyenlerin ilgi odağı oldu. Program öğrencilerin çeşitli gösterileri ile son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kutlama programından görüntü

-Engelli öğrencilerin halayı

-Sporcuların gösterileri

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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Siirt\'te, 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Siirt\'te, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlandı.

Siirt\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı eski Hükümet Konağı önünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara, Vali vekili Aziz Onur Aydın, Garnizon Komutan vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Siirt Belediye Başkan vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Baro Başkanı Nizam Dilek ile çok sayıda davetli katıldı. Kutlama programında, öğrencilerin sergilediği çeşitli gösterilerle coşkulu anlar yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, vatandaşlara karanfil dağıttı. Daha sonra yapılan judo, taekwondo ve jimnastik gösterimi büyük bir beğeni ile izlendi. Tören, halk oyunları gösterileri ile sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Törene katılanlar

- Öğrencilerin gösterileri

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Batman\'da 19 Mayıs töreninde nefes kesen gösteri



Batman\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gençlerin sergilediği gösteriler nefes kesti.

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Batman\'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle çoşkuyla kutlandı. Kutlamalara, Vali Ahmet Deniz, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda, öğrencilerin kılıç gösterisi büyük ilgi topladı. 8 yaşındaki Çınar Şinioğlu\'nun oynadığı zeybek oyunu ilgiyle izlenirken, akrobatik dans gösterileri büyük beğeni topladı. Kutlamalar kapsamında, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Vali Ahmet Deniz tarafından verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Törene katılanlar

- Törenden görüntü

- Kılıç gösterim

- Zeybek oyunu gösterimi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

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Ordu’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Ordu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Ordu’nun Altınordu ilçesinde Atatürk Parkı’nda ki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, protokol temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma programıyla başlayan kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiir okunması, halk oyunları ve spor gösterisinin ardından, spor etkinliklerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’in konuşması

-Protokolden görüntü

-Törenden görüntü

-Kutlama etkinliklerinden görüntü

-Öğrencilere ödülleri verilirken görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3.44 Dk ) (BOYUT: 224 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)

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Göksu Deltası\'ndaki yangın sürüyor

Mersin\'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası\'nda dün çıkan yangın sürüyor.

Deltadaki sazlık alanda dün başlayan yangına bölgenin bataklık olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale edemedi. Sazlık alanda süren yangının daha fazla alana yayılmaması için ekipler önlem aldı. Yangının kendiliğinden sönmesi beklenirken, hasar tespit çalışmasının sonra yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay

SÜRE:01\'07\" BOYUT:81,7MB

Haber-Kamera:Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)

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Irmakta kaybolan 5 yaşındaki çocuk aranıyor

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle pikniğe gittikleri Manavgat Irmağı\'na düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun aranıyor.

Manavgat\'ta bir otelde çalışan İbrahim Vurkun, eşi ve çocuklarıyla dün Bucakşeyhler Mahallesi yakınlarında Manavgat Irmağı kenarında piknik yapmaya gitti. Saat 16.00 sıralarında ırmak kenarında oynayan çocuklardan Samet Durmuş Vurkun\'un ayağı kayarak ırmağa düştü. Kardeşlerinin bağırması üzerine olayı gören baba İbrahim Vurkun, oğlunun peşinden ırmağa atladı. Debisi yüksek olan ırmakta Samet Durmuş Vurkun gözden kaybolurken, oğlunu arayan baba ise bir ağaca tutunarak kurtuldu. Baba Vurkun olay yerine çağrılan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından ırmaktan çıkarıldı. Kayıp Samet Durmuş Vurkun\'un bulunması için çalışma başlatıldı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Bu sabah saatlerinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma su altı arama timleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ırmak kenarında yeniden arama çalışması başlattı. Samet Durmuş Vurkun\'un arama çalışmaları sürerken, ailesi ise endişeli şekilde ekipleri izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Irmakta arama çalışması (cep telefonu)

- Aramadan fotoğraflar

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Özel güvenlikçinin çalışma izninin iptaline mahkemeden ret



Diyarbakır\'da bir kamu kuruluşunda silahsız özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan R.N.Ç.\'nin güvenlik kartı ve çalışma izni, yenileme başvurusu yaptığı Diyarbakır Valiliği tarafından, kendisinin PKK/KCK terör örgütü adına kurye-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu, iki kardeşinin de terör suçundan yargılandığını belirtilerek iptal edildi. İdare Mahkemesi ise R.N.Ç.\'nin bir örgütle ilişiğine dair herhangi bir işlem kaydına rastanmadığını, yakınlarının görüş ve eylemleri gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmeyeceğini belirterek, Valilik kararının kaldırılmasına karar verdi. R.N.Ç.\'nin avukatı Erhan Ürküt, kararın güvenlik soruşturmalarına ilişkin davalarda, emsal nitelikte olduğunu söyledi.

Diyarbakır\'daki bir kamu kuruluşunda silahsız özel güvenlik görevlisi olarak çalışan R.N.Ç., kimlik kartının yenilenmesi için 8 Haziran 2017 günü Diyarbakır Valiliği\'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Valilik, R.N.Ç. hakkında Emniyet Müdürlüğü\'nden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamında bilgi talep etti. İstihbarat Şubesi\'nden gönderilen yazıda, R.N.Ç.\'nin, PKK/KCK terör örgütü adına kurye-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu, iki kardeşinin ise farklı örgütlerle bağlıntısı olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

KARTI VE ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLDİ

İstihbarat raporu üzerine Diyarbakır Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonu, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle R.N.Ç.\'nin özel güvenlik kimlik kartı ile çalışma iznini iptal etti. Kimlik kartının yenilenmesi için yaptığı başvurunun ardından işinden olan R.N.Ç., avukat Erhan Ürküt aracılığıyla kararın kaldırılması için dava açtı. Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi\'ne verdiği dilekçesinde Valilik kararının; hukuki dayanaktan yoksun ve keyfi olduğunu belirten Ürküt, \"Müvekkilimin herhangi bir örgüte üyeliği, iltisakı, irtibatı olduğuna dair yargı kararı, belge veya ihbar yoktur. Çalıştığı süre boyunca idari ve adli soruşturma geçirmemiştir\" dedi.

VALİLİK: ÇOK YÖNLÜ İNCELEME YAPILMAKTADIR

Davayı kabul eden Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi, Diyarbakır Valiliği\'nden savunma istedi. Davacı hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğu belirtilen savunma dilekçesinde, \"Araştırma yapılırken sadece ilgilinin yargılandığı dosyalara bakılmayıp, çok yönlü bir inceleme yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olması halinde özel güvenlik kimlik kartı ve çalışma izni başvuruları hakkında idareye takdir hakkı tanınmıştır. Dava konusu işlemde hukuka aykırılık yoktur\" denildi.

VALİLİK KARARI İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, bunun üzerine R.N.Ç. hakkındaki değerlendirmeye dayanak alınan bilgi ve belgelerin, ilgili kurumlardan istenmesine karar verdi. Gönderilen cevabi yazıda R.N.Ç.\'nin iki kardeşinin, iki farklı örgüt suçundan yargılandığı, kendisi hakkında ise adli işlem veya soruşturma bulunmadığı bildirildi. Bunun üzerine mahkeme, R.N.Ç.\'nin özel güvenlik kimlik kartı ve çalışma izninin iptal edilmesine dair kararın kaldırılmasına hükmetti. Valiliğin savunma dilekçesinde; R.N.Ç.\'nin PKK/KCK terör örgütü adına kurye/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğunun iddia edildiğini belirten mahkeme, bu değerlendirmeye dayanak alınan bilgi ve belgelerin dosyaya sunulamadığı gibi, davacı hakkında başlatılmış herhangi bir adli işlem veya soruşturmaya da rastlanılmadığını kaydetti.

VALİLİK KARARINDA HUKUKA UYARLIK YOK

Arşiv araştırmalarında, R.N.Ç.\'nin terör örgütleriyle ilişiği konusunda herhangi bir işlem kaydına rastanmadığı belirtilen kararda, davacının kardeşlerinin çeşitli terör örgütlerine üyeliğinden bahisle, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Yakınlarının görüş ve eylemleri gerekçe gösterilerek, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmeyeceğini belirten mahkeme, R.N.Ç.\'nin terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan oluşumlara, iltisakı veya irtibatı olduğunu ortaya koyan, hukuken kabul edilebilir somut bir tespitin ortaya konulamadığını kaydetti. Mahkeme, soruşturmanın olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle özel güvenlik kimlik belgesi ve çalışma izninin iptaline yönelik tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını kaydetti. Kararın güvenlik soruşturmalarına takılan kişiler için emsal nitelikte olduğunu söyleyen avukat Erhan Ürküt, \"OHAL Komisyonu\'nun eli bu karar ile güçlenmiştir. OHAL Komisyonu\'nun, birçok geri dönüşü bu karara dayanarak vermesi gerekiyor. Ayrıca taşeron işçileri için de emsal nitelikte bir karar. KHK ile ihraç edilen ve taşeron işçileri gibi birçok mağdur neden ihraç edildiğini bilmediğini, ancak ailesinden ve akrabalarından bir ksımının yasa dışı örgütler içinde yer aldığını, bu gerekçe ile ihraç edildiklerini düşündüklerini söylemişti. Artık birçoğunun bu kaygısı giderilmiş oldu\" dedi.

Haber:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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8\'inci sınıf öğrencisi, Go-kart aracı yaptı

Van\'ın Erciş ilçesi Beyazıt İlköğretim Okulu 8\'inci sınıf öğrencisi Yasin Tukuç (14), yaptığı projeyle su motorundan yıllardır hayalini kurduğu Go-kart yaptı.

Beyazıt İlköğretim okulu 8\'nci sınıf öğrencesi Yasin Tukuç, 3 arkadaşının da yardımıyla Go-kart araç yapmaya karar verdi. Yıllırdır hayalini kurduğu aracı yapmak için işe koyulan Tukuç. hazırladığı projeleyi sınıf öğretmeni Mehmet Mustafa Güler\'e gösterdi. Öğretmeninden de destek alarak projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başlayan Tukuç, ilk olarak aracın motorunu jeneratörden yapmaya karar verdi. Ancak başarılı olamayınca daha sonra su motorundan yaptı. Yıllardır hayalini kurduğu Go-kart aracı yaptığını söyleyen, Tukuç, \"Aracı yaptığım için çok mutluyum. Çok zor şartlarda yaptım. Bu çalışmayı yaparken, sınıf arkadaşlarım ve bir makine mühendisinden küçük destekler aldım. Babama böyle bir proje üzerinde çalıştığımı söylediğimde inanamamıştı. Ama ben bunu başardım. Babamın da bana destekleri oldu. Önceleri aracın motorunu jeneratör motoru ile yapmaya karar verdim ama maalesef başarılı olamadım. Daha sonra babamın da yardımı ile su motoruyla denemeye karar verdik ve başardık. Çok güzel bir çalışmaydı. Amacım bundan sonra da bu çalışmaları geliştirip, profesyonel işler yapmak, uçak veya farklı araçlar yapmak istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aracın hareket görüntüsü

-Öğrenciler ile röportaj

-Sınıf Öğretmeni ile röportaj

-Detaylar

SÜRE: 1 DAKİKA 36,BOYUT: 181 MB

Haber:Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)