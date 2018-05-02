DHA YURT BÜLTENİ - 6

Rus çıkarma gemisi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti

Çanakkale Boğazı\'ndan geçen, askeri malzeme yüklü güvertesi kamufle edilmiş, Rus donanmasına ait, 152 borda numaralı \'Nikolai Filchenkov\' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, Akdeniz\'e doğru yol aldı.

Rusya\'nın Karadeniz filosuna kayıtlı, askeri malzeme yüklü çıkarma gemisi \'Nikolai Filchenkov\', Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı. Geminin güvertesindeki askeri malzemelerin kamufle edilmesi dikkat çekti. Ege Denizi\'nden saat 09.00\'da Çanakkale Boğazı\'na giren çıkarma gemisi, saat 10.40\'ta Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağdaki \'Dur yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Askeri malzeme yüklü Rus çıkarma gemisi, önce Ege Denizi’ne açılacak, ardından Akdeniz\'e inmek üzere yola devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale boğazından geçen Rus çıkarma gemisi

-Genel ve detay

Görüntü süresi 48 saniye. 25 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin bölünme protestosu

Eskişehir\'de fakülte binası önünde toplanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi\'nin bölünmesine tepki gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki Fen Fakültesi önünde toplanan yaklaşık 200 öğrenci, üniversitenin bölünerek Eskişehir Teknik Üniversitesi\'nin kurulmasının planlandığını belirterek buna karşı olduklarını söyledi. Öğrenciler, harflerle \'Anadoluya dokunma\' ve \'Üniversiteme dokunma\' yazısı oluşturdu. Fakülte kantin bahçesini balonlarla da süsleyen öğrenciler gitar çalıp şarkı söyledi. Bazı akademisyenlerin de destek verdiği protesto etkinlinde öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Mutluay şunları kaydetti: \"Tasarıyla birlikte üniversitenin belirli bölümleri kurulacak Eskişehir Teknik Üniversitesi kapsamına alınmasından dolayı Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri olarak bu durumu kabul etmek istemiyoruz. Bizler Anadolu Üniversitesi\'ni büyük emekler vererek kazanmış öğrenciler olarak üniversitemizin bize sağladığı avantajların gasp edilmesinin karşısında duruyoruz. Protokoller Anadolu Üniversitesi ile yapıldığından Erasmus, Mevlana, Farabi gibi değişim programlarından, özellikle laboratuarlı bölümler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları, istenen sürede edinebilecek altyapıya sahip olamayacağından, öğretim kadrosunun, yeterli desteği alamaması üzerine istenen akademik düzeyde kalamayacağından, alan dışı sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, alanındaki faaliyetlere ortam yaratarak gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerini canlı tutan uygun altyapı kalmayacağından, sadece 1 liraya günde üç öğün yemek, kütüphanede çorba hizmetinden faydalanamayacağımızdan, üniversitede elde ettiğimiz sosyal çevreden mahrum bırakılacağından ve daha birçok imkanın elimizden alınıyor olmasından dolayı mecliste oylanacak olan yasanın kabul edilmesini istemiyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Kantin bahçesinde toplanan öğrencilerin

-Öğrencilerin ellerindeki dövizlerin görüntüsü

-Öğrencilerin balonlarla süsledikleri kantin bahçesinin görüntüsü

-Öğrencilerin alkışlı protestosu

-Öğrencilerin şarkı söylemesi

-Gitar çalarak şarkı söyleyen öğrencinin görüntüsü

-Öğrenciler adına Tuğçe Mutluay\'ın basın açıklamasını okuması

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

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Mezuniyet törenlerinde bomba paniği

Konya\'da Selçuk Üniversitesi Kampüsü\'nde bulunan kültür merkezinde mezuniyet törenleri sırasında bomba paniği yaşandı. Öğrenciler ve aileleri polis tarafından tahliye edildi ve eğitimli köpekle salonda yapılan aramada herhangi bir bomba unsuruna rastlanılmadı.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampüsü\'nde meydana geldi. Edebiyat Fakültesi\'ndeki bazı bölümlerin mezuniyet töreninin düzenlendiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'nde bomba olduğuna dair ihbar yapıldı. Bunun üzerine öğrenciler ve aileleri, polis tarafından tahliye edildi. Kültür merkezi çevresi güvenlik şeridi çekilip, kimsenin yaklaşmasına izin verildi. Bomba imha uzmanı ve eğitimli köpekle salon içinde ve çevresinde arama yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir bomba unsuruna rastlanılmadı. Panik içinde bahçede bekleyen öğrenci ve aileler, tekrar salona alınıp, törenler kaldığı yerden devam etti.

Görüntü Dökümü:

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- Öğrenci ve ailelerin panikle bahçede beklemesi

- eğitimli köpekle kültür merkezi çevresinde arama yapılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Bursa\'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanırken, arka koltukta bulunan arkadaşı ise hayatını kaybetti. Kaza sırasında sürücünün kasklı, yolcunun ise kasksız olduğu belirlendi.

Kaza, Bursa-İzmir karayolunun Bakırköy kavşağında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İnce’nin (27) kullandığı 16 EDV 19 plakalı motosiklet, Kazım Çoban (23) idaresindeki 44 PS 162 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, başında kask bulunan sürücü Ahmet İnce ile arka koltukta bulunan ve kask takmadığı belirlenen Bayram Yurduseven yola savruldu. Bayram Yurduseven, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kafasında kask bulunan motosiklet sürücüsü Ahmet İnce ise ağır yaralı olarak ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İnce, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Yerde yatarken görüntü

-Araç ve motordan görüntü

-Çekiciye yüklenirken görüntü

-Kaza yerinde inceleme yapan ekipler

BOYUT: 161 MB SÜRE:3,10

Haber:Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

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Polis intihardan vazgeçirdi

Adıyaman\'da, çocuğuna mama alacak parası olmadığı için intihar etmek istediğini söyleyerek 10 katlı inşaatın çatısına çıkan S.U., polis tarafından ikna edilerek indirildi. Polisler, kendi aralarında topladıkları parayı da S.U.\'ya verdi.

Olay, dün gece Mimar Sinan Mahallesi\'nde meydana geldi. 10 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyleyen S.U.\'nun sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak S.U.\'nun bulunduğu çatıya çıktı. S.U., çatıda kendisiyle konuşan polislere bir çocuğu bulunduğunu, işsiz olduğunu, çocuğuna mama alamadığı için intihar etmek istediğini anlattı. Polisler de iş bulması ve çocuğuna bakabilmesi için yardımcı olacaklarını söyleyerek S.U.\'yu ikna etti. Polisler, S.U.\'yu çatıdan indirdikten sonra da kendi aralarında topladıkları parayı mama alması için verdi.

Polislere teşekkür eden S.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polislerin ikna etmesi

- Gözaltına alınması

- Şüphelinin ağlaması

- Şüpheli götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Fünye ile patlatılan şüpheli bavuldan çöp çıktı

Adıyaman\'da, polisin ihbar üzerine fünye ile patlattığı bavuldan çöp çıktı.

Olay, dün gece Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü karşısında bulunan yol üzerinde boş bavul görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, yolu yaya ve araç ulaşımına kapattı. Alınan önlemlerin ardından bavul, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan ve içerisinden çöp çıkan bavulu, yola bırakan kişi aranıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerindeki bavul

- Bavulun fünye ile patlatılması

- Bavuldaki çöpler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)



