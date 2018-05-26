DHA YURT BÜLTENİ - 5

Bursa’da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı(Görüntü Ekiyle Yeniden)

Bursa\'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte meydana gelen heyelan ve selin hasarı, sabah ortaya çıktı. Sel nedeniyle çok sayıda evi su bastı, çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Heyelanda 5 araç toprak altında kalırken, sabah saatlerinde kontrollü olarak açılan Bursa- Orhaneli karayolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, sel ve heyelanın neden olduğu hasarın tespiti için çalışma başlattı.

Bursa\'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan, zaman zaman doluya dönüşen sağanak, hayatı felç etti. Uludağ\'ın eteklerinden gelen yağmur suları sele neden oldu. Sağanak nedeniyle Bursa- Orhaneli karayolunun 5 ayrı noktasında heyelan meydana geldi. Karayolu trafiğe kapanırken, biri kamyon 5 araç, kaya ve toprak yığınları altında kaldı, onlarca araçta da hasar oluştu. Ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar, araçlarda mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Bursa Arama Kurtarma (BAKUT), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdüğü çalışmalarla kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen kumanya da vatandaşlara ulaştırıldı.

YOL, GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve BUSKİ\'ye ait yaklaşık 50 iş makinesi, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Sabaha kadar süren çalışmalarla yol kısmen ulaşıma açıldı. Ancak Bursa-Orhaneli karayolu, yeni bir heyelan tehlikesine karşı ulaşıma kapatıldı. Jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Heyelan altında kalan 5 aracın çıkarılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sağanak ve dolu nedeniyle bölgedeki meyve ve sebze bahçeleri de zarar gördü. Ekili birçok tarım arazisi, su altında kaldı.

PARA VE ZİYNET EŞYALARI GİTTİ

Selde, Bursa-Orhaneli karayolu üzerindeki merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyünde çok sayıda evi su bastı, iki evin duvarı çöktü. Selde evi kullanılmaz hale gelen Hasan Yıldız (67) ağlayarak, \"Perişan oldum. Evim kullanılamaz hale geldi. Biriktirdiğim 3 bin TL\'ye yakın para ve bir miktar ziynet eşyaları da sel suları ile gitti. Ne yapacağımızı, nerede kalacağımızı bu işin altından nasıl çıkacağımızı bilmiyorum\" dedi.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı 800 haneli Taşpınar köyünde ise 3 koyun telef oldu birçok evde su baskınları yaşandı.

METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Uludağ\'da metrekareye en az 50 kilogram yağmur düştüğünü, sağanak sırasında Bursa- Orhaneli karayolunun 5 ayrı noktasında heyelan meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, \"Saat 02.00 itibari ile mahsur kalanlar kurtarıldı. Yol kısmen açıldı. Yaşanabilecek tehlike nedeniyle karayolu kapatıldı. Sevindirici olan can kaybının olmaması\" denildi.

Yetkililer, sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede hasar tespiti için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Heyelan bölgesinden görüntüler

-Görevliler yolun açılmayacağını söylemesi

-Hasar gören araçlar

-Vatandaşlar ile röp

-Doğancı köyünden görüntüler

-Gece yapılan çalışmalar

-Yardımların dağıtılması

Haber:Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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Aranan PKK\'lı, Kuşadası\'nda yakalandı

Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.\'nin Germencik ilçesinden minibüsle Kuşadası\'na geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yeniköy Mahallesi yakınlarında oluşturulan kontrol noktasında minibüsü durdurdu. Kimlik kontrolünde Ö.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber:Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

Adana\'da bir apartman inşaatında bekçilik yapan Kasım Tarınç (70), kulübenin içerisinde ölü olarak bulundu.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi\'nde yapımı devam eden bir apartman inşaatının sahiplerinden Musa Balıkçı, cep telefonuyla aradığı inşaatta gece bekçiliği yapan emekli Kasım Tarınç\'a uzun süre ulaşamadı. Bunun üzerine inşaata gelen Balıkçı, bekçi kulübesi içerisindeki Kasım Tarınç\'ı hareketsiz olarak buldu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tarınç\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarınç\'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilirken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Bekçi kulübesinden görüntüler

- Olay yerine gelen polislerden görüntü

- Polislerin olay yerinde incelemede bulunması

- Polis aracından görüntü

- İnşaattan genel görüntü

SÜRE:47\" BOYUT:48MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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Başkan Sözlü\'den sahurda itfaiyecilere ciğer kebabı ikramı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve ailesi, itfaiye çalışanlarıyla birlikte sahurda ciğer kebabı yedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen sahur programına, Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep, kızı Asena ve oğlu Oğuzhan Sözlü ile birlikte katıldı. Sahurda geleneksel olarak sabahları kahvaltıda tüketilen ciğer kebabı için kurulan mangalın başına geçen Hüseyin ve Zeynep Sözlü çifti, hünerlerini sergiledi. Elleriyle ciğer kebabı pişiren Hüseyin Sözlü, itfaiye görevlilerinin çok önemli görevler üstlendiğini söyledi.

İTFAİYE ÇALIŞANLARIYLA OTURDU

Mangalın ardından kurulan masalarda itfaiye görevlileriyle birlikte sahur yapan Hüseyin Sözlü, şunları kaydetti:\"Özel bir sahur bugün. İtfaiye çalışanlarıyla, mesai arkadaşlarımızla Ramazan ayının manevi ikliminde bir dayanışma ortamında buluştuk. Vardiyalı çalışan ya da gece masaisinde olan arkadaşlarımızla yer yer sahur yapıyorum. Bugün de İtfaiye Daire Başkanlığımızın çalışanlarıyla sahurda buluştuk. Nihayetinde bizim esas büyük ailemiz, Adana\'ya hizmet noktasında işbirliği yaptığımız değerli mesai arkadaşlarımız. Bugün onların misafiriyiz aslında. Onlar bizi ağırlıyor, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim itfaiye personeli Adana\'da kritik görevi yapan arkadaşlarımızdır. İtfaiye teşkilatımızın donanımı, Türkiye\'nin en yüksek teknolojiyi barındıran, fizi altyapısı çok güçlü. Arkadaşlarımız da bu konuda oldukça başarılı.\"

Görüntü Dökümü

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- Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü çalışanları selamlarken

- Başkan Hüseyin Sözlü ciğerleri tuzlarken

- Başkan Sözlü ve eşş Zeynep Sözlü şişleri mangala dizerken

- Başkan Sözlü ile röp

- Başkan Sözlü ve eşi Zeynep Sözle yemek yerken

- İtfaiye çalışnları yemek yerken

- Yemek yenirken genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'21\" BOYUT:265MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Güneysu\'dan Afrin’e anlamlı yardım

Rize’nin Güneysu ilçesinde düzenlenen iftar organizasyonun ardından ‘Güneysu\'dan Afrin\'e Yardım Köprüsü’ kampanyası kapsamında toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

Güneysu Kaymakamlığı ve ilçe belediyesince başlatılan \"Güneysu\'dan Afrin\'e Yardım Köprüsü\" projesi kapsamında, hayırsever iş adamları ve ilçe halkının desteğiyle çeşitli giyim eşyaları ile çaydan oluşan gıda malzemesi toplandı. Kampanya kapsamında ilçe protokolü ile vatandaşlar Güneysu Merkez Camii avlusunda düzenlenen iftar yemeğinde biraraya geldi. Vatandaşlar ve katılımcılar cami avlusundaki zeminde bağdaş kurup oruçlarını açtı. İftarın ardından toplanan yadım malzmeleri, TIR\'a yüklenerek dualar eşliğinde Suriyelilere ulaştırılmak üzere Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.

\'KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLACAĞIZ\'

Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün, Güneysu\'nun yardım konusunda kendine layık olanı yerine getirdiğini söyledi. Düzgün, \"Bu çalışmalar sonucunda gıda ve giyecek kampanyası düzenledik. Güneysu hemşehrilerimiz ekmeğini yarıya bölerek bizlere ulaştıkları paralarla Hatay\'dan çeşitli gıda malzemeleri aldık ve bu yardımlarla birlikte Afrin\'e ulaştıracağız. Ülkemizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu tür organizasyonlarda Güneysu olarak bu işi başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızında desteği ile topladığımız gıda ve giysiler yerine ulaşacaktır. Bir nebze de olsa oradaki kardeşlerimize bir destek olacağına inanıyorum\" dedi.

\'NAKDİ, GİYSİ VE GIDA YARDIMI YAPILDI\'

Belediye Başkanı Halil Turan ise, Suriyeli\'lerin zor zamanlarında yanlarında olmak istediklerini belirterek, \"Kaymakamlığımız ve belediyemizin öncülüğünde başlatılan kampanyaya tüm Güneysu halkı destek verdi. Bu kampanya kapsamında 69 bin lira nakdi para toplandı. Bir tır dolusu da giysi ve gıda maddesi toplayarak bölgeye göndermiş olduk.\" diye konuştu. Konuşmalar ardından dualarla yardım TIR\'ı uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların iftar hazırlığı

-Dua yapılması

-Kaymakam Düzgün’ün açıklamaları

-Başkanı Halil Turan’ın konuşması

-Detaylar

HABER KAMERA: AYTEKİN KALENDER/RİZE,(DHA)

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Konyaaltı sahilinde ve deniz dibinde temizlik yapıldı

İtalya Çevre Koruma Örgütü tarafından, tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle her yıl düzenlenen \'Akdeniz\'i Temiz Tutalım Kampanyası\' Antalya\'da hayat buldu. Etkinlik çerçevesinde Akdeniz\'de kıyısı bulunan tüm ülkeler mayıs ayında ve aynı isimle, aynı amaç doğrultusunda kampanyaya katılıyor.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Antalya Şubesi gönüllüleri tarafından \'Akdeniz\'i Temiz Tutalım Kampanyası\' kapsamında Konyaaltı sahilinde temizlik çalışması yapıldı. Kampanyaya destek vermek amacıyla Konyaaltı 1 Nolu Beach Park\'ta toplanan gönüllüler sahil bandı ile deniz dibinde temizlik yaptı. Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve TURMEPA Antalya Şube Başkanı Osman Ayık, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram ile bazı dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu etkinliğe Ersoy İlkokulu öğrencileri de destek verdi.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Antalya Şubesi Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, 21 ülkede aynı zamanda ve aynı isimle 1995 yılından bu yana devam eden bir etkinlik olduğunu hatırlatarak, “Amacımız denizi ve çevresini temizleyerek, bu konuda halkımız bilinçlendirmek, kamuoyu yaratmaktır. Denizi temizlemenin en kolay yolu eğitimdir. Biz de TURMEPA olarak eğitimlere çok önem veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız anlaşma gereği 2019-2021 eğitim ve öğretim yıllarında okullarda denizi sevdirmeyi ve denizi kirletmemeyi öğrencilerimize öğretmeye çalışacağız\" dedi. Ünlü, geçen yıl deniz dibinde yapılan temizlikte 450 kilo atık çıktığını sözlerine ekledi. Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ise Antalya\'nın 640 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olduğuna dikkati çekti. Amaçlarının deniz ve sahil şeridinde insanlarda bir bilinç oluşturmak olduğunu kaydeden Ateş, \"Yıllardır süren bu faaliyete destek veren herkese teşekkür ediyorum. Antalya gerçekten her yönü ile güzel bir yer. Antalya\'mızı, kıyılarımızı ve denizi korumalıyız. Gelecek kuşaklara iyi bir çevre bırakmalıyız. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getiresini bekliyoruz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler ve TURMEPA gönüllüleri sahilde temizlik çalışması yaparken, dalgıçlar da deniz dibinde çalışma yaptı. Sahilden ve deniz dibinden toplanan pet şişe başta olmak üzere yaklaşık 40 torba dolusu çöp, görevlilerce çöp depolama alanına taşındı.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahilin öğrenciler ve katılımcılar tarafından temizlenmesi

-RÖP 1: İzzet Ünlü

-RÖP 2: Nurettin Ateş (Antalya vali yardımcısı )

-Dalgıçların dalış yapmaları

-Dalgıçların çıkardığı atıkların görüntüsü

-Detaylar

354 MB /// 03.13 // HD

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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(Özel) - Kırlangıç yuvaları, inşaatı durdurdu

Adıyaman\'ın Çelikhan ilçesinde TOKİ tarafından yapımı süren konutlara 200\'e yakın kırlangıç yuva yaptı. Kuşların yumurtlama dönemi olması nedeniyle ve yuvaların bozulmaması için inşaat çalışmalarına ara verildi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Çelikhan\'da bir süre önce 252 konutun yapımı için temel atıldı. Konutların yapımı sürerken B bloktaki çatı saçaklarının altına geçen hafta başında kırlangıçlar yuva yaptı. Yaklaşık 200 kırlangıcın yuva yapıp yumurtlama dönemine girdiğini gören firma görevlileri, B bloktaki çalışmaları durdurdu. Kuşların yumurtlama dönemi olması nedeniyle ve yuvaların bozulmaması için inşaat çalışmasına ara verilmesi takdirle karşılandı. İnşaat Mühendisi Ramazan Taşpınar, kuşların yumurtlama döneminin ardından çalışmalara devam edeceklerini belirterek, \"TOKİ inşaatında yaklaşık 200 tane kırlangıç yuvası var. Bu yuvalardan dolayı dış cephede frang bakımlarında şu an çalışma yapmıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı farklı bloklara yoğunlaştırıyoruz. B bloğumuzda hemen hemen hepsinde kırlangıç yuvası olduğu için şu anda inşaata geçici olarak ara verdik. İnşaat alanında da bu yuvalara zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- TOKİ konutları

- Kırlangıç kuşları

- Kuşların yuvalarına girmesi çıkması

- Konutlarda çalışan işçiler

- Çalışması durdurulmuş konutlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Van kedilerine özel havuz

VAN\'ın en önemli simgeleri arasında bulunan, namı Türkiye sınırlarını aşan, farklı göz rengi ve yüzmeye olan ilgileriyle bilinen Van kedileri için özel tasarlanmış yüzme havuzları yapılıyor. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedi evinin ihtiyaçlarının gün geçtikçe farklılaştığını, bundan dolayı 3 yüzme havuzu yaptıklarını ve bunların bitme aşamasında olduğunu, böylelikle kedilerin bu yıl havuz keyfi yaşayabileceklerini söyledi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği\'nin 2018 yılı \'En iyi hizmet ödülü\'ne layık görülen, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, bir yeniliğe daha imza atıyor. Farklı göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri, cana yakınlığı, aslan yürüyüşü, tilki benzeri kuyruğu ve suya düşkünlüğüyle insanları kendine hayran bırakan Van kedileri için Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ne bağlı Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde özel tasarımlı, 3 adet ısıtmalı havuz yapılıyor. Bu havuzlar sayesinde kediler yaz, kış yüzebilecek. Ayrıca uygulama merkezine yapılan tadilatla kedi evi 5 yıldızlı merkez konforuna ulaşıyor.

Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedi evinin ihtiyaçlarının gün geçtikçe farklılaştığını belirterek, \"Van Kedisi Araştırma Merkezi 1992 yılında kurulan bir yer. Burası kurulduğu zaman ne mühendis nasıl bir proje çizeceğini biliyordu ne de o zamanki arkadaşlar bunun nasıl bir seyir izleyeceğini biliyordu. Dolayısıyla gün geçtikçe de buranın ihtiyaçları farklılaştı. Dünyada kedi evi diye bir mimari proje yok. Her şeyinizi yaşayarak ve tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Van kedisi, yüzmeyi seven tek hayvan, dolayısıyla Van kedilerinin olduğu yerde mutlaka bir yüzme havuzunun olması gerekiyor. O zamanki arkadaşlar bunu düşünememiş, bu da bizim bir hayalimizdi. Eğer Van kedisi suyu seviyorsa, eğer öyle bir iddiamız varsa, Van kedilerinin yüzebildiğini insanlara gösterebilmemiz gerekiyordu\" dedi.

KEDİ EVİ OLARAK 5 YILDIZI HAK EDİYORUZ

Prof. Dr. Abdullah Kaya, kediler için 3 ayrı havuz yapıldığını ve kedi evinin bir bütün olarak tadilattan geçirildiğini de söyledi. Prof. Dr. Kaya, \"Biz Van kedisi araştırma merkezinde hem erkekler, hem dişiler hem de yavrular için 3 adet havuz yaptırıyoruz. Kedilerimiz genelde kapalı alanda duruyor ve yaz aylarında çok sıcak oluyor. O yüzden bu kedilerin yazın serinlemesi gerekiyor. Kedilerin artık yazın serinleme imkanları var. Kediler havuza girebilecek, serinleyebilecek. Havuzlarımız hem yaz, hem de kış için tasarlandı. Araştırma merkezimize havuzunda eklenmesiyle 5 yıldızı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Eğer hayvanlar için bir yere yıldız verecek makam varsa biz onu hak ediyoruz. Her geçen gün ziyaretçimiz artıyor. Biz binamızı buna göre tadilattan geçirmek zorunda kalıyoruz. Gezme yollarımız 1 metre yapılmış, 1 metre de iki kişi yan yana yürümekte zorluk çekiyor. Araştırma ve uygulama merkezimizin gezinti yollarını ve alanlarını çepeçevre yeniliyoruz. 1 ya da 1.5 ay içerisinde çalışmalarımız bitecek, dört dörtlük bir merkez haline geleceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Kedi Evinin girişinden görüntü

-Kedi evinde yapılan tadilattan görüntüler

-Kediler için yapılan havuzlardan görüntüler

-Havuzların yapılmasından detaylar

-Kedilerden genel ve detay görüntüler

-Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ile ropörtaj

-Kedi evi ve yapılan havuzlardan görüntüler

-Kedi evinin dışarıdan ve tabelasından görüntü

SÜRE: 3 DAKİKA 53 SANİYE

BOYUT: 434 MB

Haber: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

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Antalya\'da deniz keyfi

Antalya\'da hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar ve yabancı misafirler soluğu Konyaaltı Sahili\'nde aldı.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 25 derece, nem oranının ise yüzde 54 kaydedildiği turizm kenti Antalya\'da, vatandaşlar ve turistler yenilenen Konyaaltı Sahili\'nde deniz keyfi yaptı. Çocuklarıyla sahile gelen pek çok vatandaş yüzerken bazıları da şezloglarda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denizde yüzenlerden görüntü

-Sahilde oturanların görüntüsü

-Kıyıda yüzen küçük çocukların görüntüsü

-Güneşlenenlerden görüntü

Sahilden drone görüntüsü

304 MB ///02.45 // HD

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



