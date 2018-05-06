DHA YURT BÜLTENİ - 5

Bıçaklanan çocuk, bahçe kapısı kilitli olduğu için sedyeyle duvarın üzerinden geçirildi

Karaman\'da, arkadaşlarıyla öğrenim gördüğü okulun bahçesinde oynayan Ahmet Güler (13), kimliği belirsiz bir çocuğun saldırısı sonucu bacağından bıçaklanarak yaralandı. Güler, hafta sonu nedeniyle bahçe kapısının kilitli olması üzerine, sedyeyle bahçe duvarı üzerinden geçirilerek ambulansa alındı.

Olay, bugün 09.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Piri Reis Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Ahmet Güler, arkadaşlarıyla okulun bahçesinde oynadığı sırada belirlenemeyen nedenle yanlarına gelen grubun içindeki bir çocuğun bıçaklı saldırısı uğradı. Sol bacağından yaralanan Güler, kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine arkadaşları polis ve sağlık görevlilerini çağırdı. Güler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hafta sonu nedeniyle bahçe kapısının kilitli olması üzerine, sedyeyle bahçe duvarı üzerinden geçirilerek ambulansa alındı. Bu sırada oğlunun bıçaklandığını duyup gelen ve sinir geçiren anne Pınar Güler, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Yaralı Güle, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü :

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-Yaralı çocuğun yardım beklemesi

-Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin duvardan atlayarak çocuğun yanına gelmesi

-Polislerin çocuğa olayı sorması çocuktan bilgi alması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi yaralı çocuğun sedyeye bağlanması

-Yaralı çocuğun sedye ile okul duvarının üzerinden dışarıya çıkarılışı

-Yaralı çocuğun ambulansa alınışı sırasında annesinin koşarak olay yerine gelmesi ve panik anları

-Genel detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Aynı bölgede iki gün arayla beton mikseri ve TIR kazası



Elazığ’da, iki gün önce seyir halinde olan beton mikserinin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak petrol istasyonuna girdiği mevkide, bu kez bir TIR kazası meydana geldi.

Elazığ\'ın Kovancılar ilçesinden, şehir merkezi istikametine giden yolda, 2 gün önce bir beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak, petrol istasyonuna girdi. Yan dönerek, kontrolsüz bir şekilde petrol istasyonuna giren beton mikseri, yanına kadar geldiği akaryakıt pompasına çarpmadan durdu .Faciadan kıl payı dönülen olaydan iki gün sonra aynı noktada bu kez bir TIR kazası meydana geldi. Kovancılar ilçesinden Elazığ\'a gitmekte olan TIR, dün saat 21.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya girdi. Yine aynı petrol istasyonunun büyük tehlike yaşadığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anından görüntü

-Genel ve detay

Haber:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

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Gelibolu\'da Hıdırellez coşkusu

Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesinde Hıdırellez kutlamaları sahilde yapıldı. Yüzlerce kişi, taşlarla dilediklerinin şekillerini yapıp, hayalleri için dua etti, ateş üstünden atladı.

Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez, Gelibolu ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Ateş yakıp üstünden atlayan yüzlerce kişi, gün doğarken Hamzakoy ve Feneraltı Mevkiilerinde sahile indi. Deniz kıyısında toplanan Gelibolulular, yüzlerini deniz suyuyla yıkayıp, dua etti. Daha sonra, taşlarla sahip olmak istedikleri ev, araba ve çocukları simgeleyen şekilleri yaptı. Evlenmek isteyen gençler ise hayırlı nasipler dileyip, sevdiklerinin resimlerini çizdiler. Dilek tutup, dua etti. Çok sayıda kişi daha sonra topladıkları taşları denize attı.Yaşadıkları İstanbul\'dan eşinin memleketi olan Gelibolu\'ya gelerek Hıdrellezi kutlayan Müzeyyen Taş, “Gelibolu’nun 36 yıldır geliniyim. Ama ilk defa Gelibolu\'da bir hıdrellez kutluyorum. Aslen İzmirliyim. İzmir\'de kordonda hep eğlenceler yapardık, ama ilk defa Gelibolu\'da bu güzelliği, bu neşeyi, bu coşkuyu görüyorum. Çok mutlu oldum” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Taşlarla dilediklerinin şekillerini yapan vatandaşlar

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve detay



Haber:Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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Güvenlik görevlisi olduğu üniversitede öğrenim görüyor

Gümüşhane Üniversitesi\'nde 8 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Yaşar (40), 3 yıl önce girdiği sınavla, aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü kazandı. Yaşar, gündüz çalışırken, akşamları da ikinci öğretimle eğitimini sürdürüyor.

Gümüşhane Üniversitesi’nde (GÜ) 2010 yılında özel güvenlik görevlisi olarak işe başlayan İbrahim Yaşar, 3 yıl önce aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü kazandı. Üniversiteye kaydını yaptıran Yaşar, gündüz çalışıyor, akşamları da ikinci öğretimle derslere giriyor. Yaşar, derslerdeki başarısıyla da dikkat çekiyor. Üniversite yönetimi de bu azmi nedeniyle vardiyaları, ders saatlerini aksatmayacak şekilde ayarlayarak Yaşar’ın derslere kayıpsız girmesine yardımcı oldu.

‘KIZIMA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM’

Kızına örnek olmak ve insanlarla daha iyi bir iletişim kurabilmek için iletişim fakültesinde okumayı tercih ettiğini ifade eden İbrahim Yaşar, “Görevimiz itibariyle çevremizde üniversite okuyan veya üniversite mezun olan kişiler var. Muhatap olduğumuz kişilerle daha iyi bir iletişim kurmak için iletişim fakültesi eğitimi almayı düşünüyordum. Benim bir kızım var. Tek çocuğum zaten. Her yönüyle beni örnek alıyor. Eğitimde de beni örnek alacağını düşündüğüm ve bir üniversite mezunu babası olması için de liseli öğrenciler gibi ders çalışarak bu bölümü kazandım. Kızımın da gidebileceği en son ilim; hangi boyut varsa oraya kadar her türlü desteği sağlayacağımö dedi.

\'TATLI BİR YORGUNLUK\'

Belli bir vardiyada çalıştığını söyleyen Yaşar “Hem güvenlik görevlisi olarak öğrenciye bakışım, hem de öğrencinin güvenlik görevlisine olan bakışını iyi biliyorum. Bu benim için bir avantaj. Güvenlik görevlisi olduğum için belli bir vardiya sisteminde çalışıyorum. Eğitimimiz birinci ve ikinci öğretim şeklinde oluyor. Vardiya değişimlerime göre derslerime giriyorum. Nöbeti aksatmayan bir akış sağlandı. Üniversite yöneticilerimiz bu konuda bana gereken sağduyuyu gösterdiler. Teşekkür ediyorum. Yoruluyorum ama bu tatlı bir yorgunlukö diye konuştu.

‘BİZLERE ÖRNEK OLUYOR’

Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi İsmet Şimşek de aynı sınıfta öğrenim gördüğü Yaşar’ın kendilerine örnek olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:“Halil Ağabey ile aynı sınıfta olmak bizler için bir avantaj. Onun hem çalışması, hem okuması bizler için örnek davranış. Bizim de onu örnek alıp daha iyi derslerimize sarılmamız gerekiyor. Halil Ağabey, bu yaşında okumanın ne demek olduğunu bizlere çok iyi anlatıyor. Derslerinde başarılı ve arkadaşlarıyla arası çok iyi. Derslerde yorumlamalarıyla örnek aldığımız biri oldu. Kendisini gerçekten çok seviyoruz. Dışarıda ve sınıfta olsun, bizlere ağabeylik yapıyor. Bizlerin onu örnek alması gerektiğini düşünüyorumö Üniversitede özel güvenlik çalışanı Orhan Sarı ise meslektaşı Halil İbrahim Yaşar’ın 3 yıldır birlikte çalıştıklarını kaydederek, Yaşar’ın çalışma ile okuma gayretine hayran kaldığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Üniversiteden görüntü

-Yaşar\'ın çalışması

-Röpler

-Yaşar\'ın derslere girmesi

-Genel ve detay

Haber:Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)

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Adıyaman’da, 102 robot yarıştı

Adıyaman’da, düzenlenen ‘Robiyaman’ robot yarışmasında 296 öğrenci 102 robot ile yarışa katıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve GAP Bölgesinde bulunan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak\'tan 47 okul, 296 öğrenci 102 robot ile kıyasıya yarıştı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen yarışmaya; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Kaba ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğrenciler ve veliler katıldı. Bilgisayar programlamasıyla yapılan motor ve sensörlerin yerleştirildiği robotlar ile yerde oluşturulan uzun ve kısa çizgiler üzerinden kaymadan en kısa süre içinde bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Amaçlarının öğrencilerin becerilerini geliştirmek ve teşvik etmek olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, \"İlkini düzenlediğimiz Adıyaman\'da robot yarışmasında Gap Bölgesi katılıyor. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak\'tan 47 okul, 296 öğrenci 102 robot katılıyor. Burada zevkli bir mücadele olacak. Adıyaman\'ı tanımış olacaklar ve yarışma sonucunda giderken buradan çok güzel şeyler götürecekler seneye daha büyük bir organizasyon düşünüyoruz. Üretkenliğini tetikleyerek problem çözme ve psikomotor becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine olanak sağlamak, yaşayarak öğrenme yoluyla bilginin kalıcılığını arttırmak\" diye konuştu. Yarışmada dereceye girenler ise Çizgi İzleyen kategorisinde Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi üçüncülüğü, hızlı çizgi İzleyen kategorisinde ise Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti. \'Tasarla Çalıştır\' kategorisinde ise M. Hüsnü Özyeğin Lisesi birinci, Bilgi Anadolu Lisesi ikinci, Esentepe Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Temalı kategorisinde ise Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi birinci, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi ikinci oldu.

Yarışma sonunda ise dereceye giren öğrencileri tebrik eden Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, ödülleri dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öğrenciler robotlarını yarıştırması

- Milli Eğitim Müdürü ile röp.

- Robotların ayarlanması

- Öğrencilerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Çukurova’nın kuşları fotoğraflandı

Mersin\'de düzenlenen Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı\'na katılan 100 doğa fotoğrafçısı Çukurova\'nın 250 kuşunu fotoğrafladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarsus Orman Okulu ve Birdpx Allı Turna Fotoğraf Grubu’nun ortaklığıyla gerçekleştirilen Çukurova’nın Kuşları Kuş Gözlem ve Fotoğraf Kampı sona erdi. 28 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kamp kapsamında Göksu Deltası, Tuzla, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde Türkiye kuş türleri listesinde yer alan 484 türden 250’si fotoğraflandı. Kampta özellikle yerli türlerden Turaç, İzmir Yalıçapkını, Alaca Yalıçapkını, ilkbaharda üremeye gelenlerden Zeytin Mukallidi, Büyük Cılıbıt, Kara Leylek, Çeltikçi ile rastrantısal sürpriz türlerden Karaayaklı Martı, Sürmeli Kumkuşu ve Deniz Düdükçünü gibi kuş çeşitleri fotoğrafçıları heyecanlandırdı. Kampı kapsamında Tuzla’ya giden fotoğrafçılar tarafından misinaya sarılmış halde bulunan bir flamingoya rastlayan fotoğrafçılar kuşun hayatının kurtararak Adana Av Koruma’ya teslim etti. Fotoğrafçıları kampı kapsamında çekilen fotoğraflar ile \'Çukurova’nın Kuşları\' kitabı oluşturulacak. Tarsus Orman Okulu Genel Koordinatörü Hakan Şeker, kampın bir çok fotoğrafçıyı bir araya getirmesinin yanı sıra okul öncesi ve ilkokul çocuklarına eğitimi uygulamasının da yapıldığını belirtti. Allı Turna Fotoğraf Grubu’nun kurucusu İhsan Çiçek Birdpx olarak bu yıl 2\'nci kamplarını yaptıklarını ifade ederek, “Kampımızı geçen yıl Şanlıurfa Birecik’te kampımızı yapmıştık. Burada bize çok güzle imkanlar sağlanmış. Sadece bu yörenin Türkiye’nin kuş merkezi olduğunu herkesin bunu çok iyi bilmesi, özellikle Göksu Deltası’na Tuzla’ya ve diğer kuş bölgelerine sahip çıkılması, doğaya sahip çıkılması benim en büyük dileğim ve temennim. Bunun için biz mücadele edeceğiz ve ediyoruz. Kampı organize eden tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum\" dedi. Etkinlik çerçevesinde Tarsus orman Okulu’nda çocuklara doğa ve kuşlar hakkında eğitim veren Uzman Biyolog ve Kuşbilimci Lale Aktay \"Etkinlik çerçevesinde ben burada çocuklarla bir araya gelerek kuşlar ve doğa hakkında yaptığımız çeşitli etkinliklerle farkındalıklarını arttırmaya çalışıyorum. Bölgemiz bilindiği üzere kuşlar açısından oldukça zengin. Çukurova zaten her yönüyle oldukça bereketli bir alan ve bu kuşlar açısından, kuşların göç yolları açısından oldukça önemli. Arkadaşlarımız sahada bu çeşitliliğin tadına varırken, biz de çocuklarla bunu mevcut alan içerisinde gerçekleştiriyoruz. Buraya katkı sağlayan ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kuş gözlemcilerinin görüntüsü

-Kamufle gözlemciler

-Kuş görüntüsü

-Kuşun ötmesi

-Tarsus Orman Okulu Genel Koordinatörü Hakan Şeker\'in konuşması

-Allı Turna Fotoğraf Grubu’nun kurucusu İhsan Çiçek\'in konuşması

-Uzman Biyolog ve Kuşbilimci Lale Aktay\'ın konuşması

-Çekilen bazı kuşların fotoğrafları

(BOYUT: 278 MB) (SÜRE: 03,39 MB)

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), 11. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninde 2 bin 69 öğrenci kep atmanın heyecanını yaşadı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde yapılan törene ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, akademisyenler, idareciler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun öğrencilerin yürüyüşünün ardından selamlama konuşması yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol, mezun olan öğrenci arkadaşlarını tebrik etti. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da mezun öğrencilere hayatları boyunca başarılar diledi. Rektör Ayrancı, “Sizleri görünce mezuniyetimi hatırladım. O gün yaşadığım heyecan hala dün gibi aklımda eminim sizlerde ilk gününüzü hatırlıyorsunuz ve bugünü unutmayacaksınız. 4 yıllık mezuniyet heyecanının son bir yıllık diliminde sizlerle beraber olabildik. Sizlere güvenli, saygın bir ilim ortamı sağlamaya çalıştık. Buradan mezun olduğunuzda başınız dik ÇAKÜ mezunuyum diyebilirsiniz. Türkiye’nin en çok konuşulan üniversitelerinden birinden mezun oluyorsunuz. Bu gururu sizlerle birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Şu anda Çankırı’dan tüm dünyaya seslenme imkanına sahibiz. Bu başarıda sizin katkınız çok büyük\" dedi. Rektör Ayrancı’nın konuşmasının ardından mezun olacak öğrenciler kep atmanın mutluluğu yaşadı.Öğrenciler aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Görüntü dökümü:

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-öğrencilerin yürüyüşü

-öğrencilerin kep atması

-Rektörün konuşması

-detaylar

Haber:Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)