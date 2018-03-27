DHA YURT BÜLTENİ - 5

Pülümür Vadisi\'nde PKK\'lı teröristlerle çatışma/EK

7 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 PKK\'lının öldürüldüğünü, trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolunun da açıldığı açıklamasında bulundu. Yazılı açıklamada şöyle denildi: \"İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz kırsalında icra edilen operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolu tekrar trafiğe açılmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.\"

Haber:TUNCELİ,(DHA)

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Afyonkarahisar\'a şehit ateşi düştü(Görüntü Ekiyle Yeniden)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış\'ın şahadet haberi Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesindeki ailesine ulaştı.

Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Şehidin Şuhut ilçesinde oturan babası Ali ve annesi Şifa Imış\'a şahadet haberi verildi. Şehit haberini alan yakınları ve komşular da ailenin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.

Şehit İbrahim Imış\'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin evinden görüntü

- Taziye çadırından görüntü

- Dua edilmesi

- Detaylar

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HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2’si kamu görevlisi 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 79 kilo esrar, 13 kilo bonzai, 1810 uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu hap tozu, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyona 272 polis katıldı, 5 narkotik dedektör köpeği, 1 helikopter ve 2 drone da kullanıldı. Operasyon kapsamında 2’si halen kamu görevlisi olarak çalışan 22 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 79 kilo esrar, 13 kilo bonzai, 1810 uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu hap tozu, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyondan görüntüler

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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Bu kursu tamamlayanın işi hazır

Antalya\'da İş-Kur destekli aşçı yardımcılığı kursuna gelenler günlük 25 lira destek alırken, daha kurs bitmeden iş sahibi olma imkanı yakalıyor.

Kepez\'deki Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi\'nde açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan 25 kursiyer, kursa katıldıkları için günlük 25 lira ücret alıyor. İş-Kur destekli kursta usta aşçı Ahmet Yıldırım\'dan ders alan kursiyerler, iş garantili kurs olduğu için burayı tercih ettiklerini söyledi. Yine İş-Kur\'un verdiği ödenekle yiyecek malzemeleri alınan kursiyerler, teorik eğitim alıp ardından uygulamaya koyuluyor. Yaptıkları yemekleri de burada yiyen kursiyerler, hem harçlıklarını alıyor hem meslek öğreniyor.

ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDUĞU ALANDAN İŞ BULAMAYINCA

Kursiyerlerden Mevsim Tanrıverdi (23) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu, ancak kendi alanında iş bulamadığını söyledi. Mutfağa eğilimi olduğunu belirten Tanrıverdi, “Bu alanda şansını denemek istedim o yüzden bu kursa katıldım. Bir yerde çalışmayı deneyeceğim. Öğreneceğim çok şey var. Evde uygulamaya çalışıyorum\" dedi.

HEDEFİ PASTANE AÇMAK

Sema Sarıoğlu (37) da mutfağa küçüklükten beri ilgisi olduğunu ve bunu ileri seviyeye çekmek istediğini kaydetti. Sarıoğlu, “Daha önce çıraklık eğitimi almıştım. Bu yıl kalfalık eğitimi alıyorum. Hayalimde kendime ait küçük bir pastane ya da ev yemekleri yapan bir yer var. Kendimi bu konuda geliştiriyorum. Geçen yıl aldığım kurs sayesinde bir otelde çalıştım. Bu yıl da teklifler alıyorum\" diye konuştu.

OTELLER MEZUN OLMADAN İŞ TEKLİFİ YAPIYOR

Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi\'nde Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı da kursun 450 saat sürdüğünü söyledi. Kursiyerlerin önce İş-Kur\'a başvurarak kayıt yaptırdığını dile getiren Çarkçı, şöyle konuştu:

“Günlük 25 lira harçlık alıyorlar. Antalya turizm şehri olduğu için bu alanda kalifiye eleman ihtiyacı var. Bu ara elemanları bu kurslarla sağlıyoruz. 18-40 yaş aralığında başvuru alınıyor ve bazı elemelerden geçiyor. Oteller bizi arayarak bu kalifiye elemanları işe almak istiyor. Kursu tamamlayan her öğrenci iş bulabiliyor. İşveren, \'ne iş olsa yaparım\'dan ziyade elinizde belge ve kalifiye eleman olup olmadığına bakıyor. Bu kursun Antalya şartlarında oldukça geçerliliği var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kursiyerlerden detay

- Kursiyerlerin yemek yapması

- Kursiyerlerden detay

- Röp: Kursiyeler

- Röp: Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi\'nde Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

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Rize kavurması ile kahvaltı geleneği

RİZE\'deki bir lokantada yarım asırdır kahvaltıda \'Rize kavurması\' geleneği sürüyor. Her sabah 08.30’da düzenli olarak çıkan kavurma ile kahvaltı etmek isteyen, aralarında çevre illerden gelenlerin de bulunduğu kişiler lokantaya akın ediyor. Lokanta, Rize’yi ziyaret eden siyasetçi, iş adamı ve sanatçıların da uğrak yeri haline geldi. Ünü ülkeye yayılan Rize kavurması için Ticaret Borsası da tescil başvurusu yaptı.

Rize\'de lokantacılık yapan Reyhanoğlu ailesi yarım asırdır kahvaltıda başlattığı \'Rize kavurması\' geleneğini sürdürüyor. Özel seçilen ve aşçılar tarafın işlenen etler, tarihi kuzine üzerinde bakır tencerede tereyağında pişiriliyor. Pişirilme süresi ve ilave soru ile enfes bir lezzete dönüşen kavurma hazır hale getiriliyor. Her sabah 08.30’da düzenli olarak çıkan kavurma ile kahvaltı etmek isteyen, aralarında çevre illerden gelenlerin de bulunduğu kişiler lokantaya akın ediyor. Lokanta, Rize’yi ziyaret eden siyasetçi, iş adamı ve sanatçıların da uğrak yeri haline geldi. Ünü ülkeye yayılan \'Rize kavurması\' için Ticaret Borsası da harekete geçti. Rize\'de, yapılışı ve tadı ile sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan Rize kavurması için Rize Ticaret Borsası, Türk Patent Enstitüsü\'ne Coğrafi İşaret başvurusunda bulundu.

\'RİZE\'DE KAHVALTIDA KAVURMA YENİR\'

\'Rize kavurması\' lezzetini üne kavuşturan lokantanın işletmecisi İsmail Reyhanoğlu, dedelerinden aldıkları geleneği yaşattıklarını belirterek kavurmanın özel bir yöntemle hazırlanarak pişirildiğini söyledi. Reyhanoğlu, \"Kavurmayı odun ateşinde 52 yılık kuzinede bakır tencerede pişiriyoruz. Kavurmanın ünü Rize’yi aştı, Türkiye’yi aştı, Avrupa’ya sıçradı. İnsanlar medyadan, televizyondan kavurmayı görüp paylaşıyorlar. Görenlerde bizi arayarak \'Kavurma yemeye geleceğiz\' diyorlar. Kavurmanın en büyük özelliği ise aldığımız etin kalitesi ve ustalarımızın marifetidir. Birde diğer özelliği sabah kahvaltısında yenmesidir. Liman Lokantası olarak kahvaltının kültürünü değiştirdik. Genelde yenilen zeytin, peynir, reçel yerine artık müşterilerimiz kavurma yemeyi tercih ediyor. Rize’de kahvaltıda kavurma yenir. ö dedi.Lokanta aşçısı Haydar Çelik de lezzetli kavurmanın nasıl hazırlandığını anlattı. Çelik,\"Her eti kavurma da kullanmayız. Kaburga etinden yapılır. Sırf tereyağı tencereye konur, ardından soğanı kavrulur. Eti konulur su verdikçe yeniden et ilave ederiz. Tencere dolduktan sonra suyunu alırız. O suyla beraber pişmez. Suyunu aldıktan sonra yağını ilave ederiz. Üzerindeki sebzesini koyarak tekrar fırına veririz. Bir saat fırında pişer dinlendirip servis ederiz.ö ifadelerini kullandı. Lokantaya gelenlerde leziz kavurma ile kahvaltı yapmayı tercih ettiklerini söylüyor. Rize’de sabahları kavurma yemenin geleneksel bir adet olduğunu belirten Ramazan Yılmaz, “Rize kavurması lokum gibi yumuşak ve lezzetli. Bu kadar lezzetli nasıl oluyor diye merak ediyorum? Rize’de yıllardır bilinen, yapılan bir gelenek. Özellikle sabahları tüketiyoruz. Rizeli olmayanlara bu biraz tuhaf gelebilir. \'Sabah sabah kavurma yenir mi?\' diyebilirler. Ama denemelerini tavsiye ederimö dedi. İstanbul\'dan Rize\'ye kavurma yemeğe geldiğini anlatan Ahmet YIlmaz da \"Bu kavurmanın lezzeti ile yıllar önce tanışmıştım. Aklımda çıkmıyordu. Arkadaşlarla İstanbul\'dan kalkıp kavurmaya yemeye geldik.\" dedi.Şaban Ali Meral ise 40 yıldır kavurma ile kahvaltı yaptığını belirterek bu lezzetten vazgeçemediğini belirtti.

RİZE KAVURMASI

Kavurma dendiğinde eti pişirip saklama yöntemi ardından sofralarda tüketim akıllara geliyor. Ancak Rize Kavurması hem bu özelliği hem de pişirilip günlük olarak tüketimi ile öne çıkıyor. Rize’de, 1900 yılların başlarında, yörük olarak gelen göçebe halkların hayvancılıkla uğraşması ve kışın tüketmek için hazırladığı bir karışım ile Rize kavurması ortaya çıktı. Hayvanları kesip imal edilen, bir nevi bilinen çoban kavurmaya benzeyen tarzda pişirilip, daha sonra tüketmek için metal kap içerisine hava almayacak şekilde kapatılan ve bu şekilde uzun müddet bozulmadan durabilen bir gıda maddesi ortaya çıktı. 1927 yıllarda ticaretine başlanan bu enfes ötesi tat şimdi sofraların vazgeçilmezi konumunda.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kavuma detayları

-Servis edilmesi

-Usta ve sahibi ile röp.

-Müşterilerle röp.

Haber: Aytekin KALENDER Kamera: Bayram Ali SARI RİZE,(DHA)

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Baba mesleği fotoğrafçılığı 68 yıldır sürdürüyor

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde 68 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu (77), gelişen teknolojiye ayak uydurarak mesleğini devam ettirirken, eski fotoğrafları ve fotoğraf makinelerini müze haline getirdiği işyerinde sergiliyor. Orhan Saatçioğlu\'nun arşivinde, Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın\'ın 1950\'li yılların sonunda Keşan\'da memur olan babası Ahmet Sayın ile sinema sanatçısı Türkan Şoray\'ın babası Halit Şoray\'ın da siyah-beyaz fotoğrafları yer alıyor.

Keşan\'da 1927 yılında babası İsmail Saatçioğlu tarafından kurulan fotoğraf stüdyosunda 9 yaşından bu yana 68 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu, gelişen teknolojiye ve ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. 1950 yılından bu yana fotoğrafçılık yaptığını belirten Saatçioğlu, \"Babam İsmail Saatçioğlu fotoğraf stüdyosunu 1927 yılında açmış. 91 yıldır bu işyeri açık. Gece-gündüz çalışırım. Bu işinde uzmanıyım. Eski sistemi çok iyi biliyorum. Bu konuda uzmanım. ama yeni sistemi de öğrendim. Dijital olarak baskı yapabiliyorum. Tabi fotoğrafçılığın eski durumu kalmadı. Teknoloji ilerledikçe, meslekte farklı bir hal aldı. Eski işler bitti. Bende artık keyfi olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Sabah saat 07.00\'de gelirim, akşam saat 16.00\'da kapatırım\" dedi.

\'ÇEKTİĞİM FOTOĞRAFLARA BAKTIKÇA GURURLANIYORUM\'

Orhan Saatçioğlu, 91 yıldır hizmet veren işyerinin Keşan\'ın tarihine ışık tutan eski fotoğraflar ve makinelerle bir müze görüntüsüne kavuştuğunu ifade ederek, şunları söyledi: \"Hayatımızı bu işe verdik ve bu işten her şeyimizi kazandık. 2 oğlum var. Ama onlara bu mesleği yaptırmadım. İstanbul\'da ithalat işi yapıyorlar. Fotoğrafçı olduğuma pişman değilim. Güzel ve zevkli bir meslek. Ancak benden sonra devam etmeyecek. Ama çektiğim fotoğraflara baktıkça gururlanıyorum\"

EMEL SAYIN VE TÜRKAN ŞORAY\'IN BABALARININ FOTOĞRAFLARINI SERGİLİYOR

Orhan Saatçioğlu\'nun işyerinde sergilediği arşivinde, Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın\'ın 1950\'li yılların sonunda Keşan\'da memur olan babası Ahmet Sayın ile sinema sanatçısı Türkan Şoray\'ın babası Halit Şoray\'ın da siyah-beyaz fotoğrafları yer alıyor. Orhan Saatçioğlu ayrıca işyerinde 123 yıllık tarihe sahip olan antika fotoğraf makinesi olmak üzere birçok makineyi de sergiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Antika ve eski fotoğraf makineleri

-Siyah beyaz eski fotoğraflar

-Emel Sayın ve Türkan Şoray\'ın babalarının fotoğrafları

-Fotoğrafçı genel ve detay gör.

-Orhan Saatçioğlu röp.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)