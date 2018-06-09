DHA YURT BÜLTENİ - 4

ESKİ KAYINBİRADERİNE SİLAHLI SALDIRIDA TANIMADIĞI KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

KONYA\'nın Selçuklu ilçesinde Çetin Dakım (33), tüfekle ate ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım\'ı (35) yaraladı, yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü\'yü (25) öldürdü. Gözaltına alınan Dakım, aynı zamanda amcasının oğlu olan Gökhan Dakım\'ı eşiyle boşanmasından sorumlu tuttuğu için saldırıyı düzenlediğini, ölen Sinan Ünlü\'yü ise tanımadığını söyledi.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi\'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, kargocu arkadaşı Sinan Ünlü ile başka yerde alkol aldıktan sonra araçla gazinolar bölgesine geldi. Bu sırada aynı bölgede bulunan Çetin Dakım, aracından tüfeğini alıp, amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi Gökhan Dakım ile Sinan Ünlü\'ye doğru ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Sinan Ünlü\'nün sırt ve karın bölgesine, Gökhan Dakım\'ın ise karnı ve bacağına isabet etti. Yaralanan iki arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sinan Ünlü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren Gökhan Dakım\'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan Çetin Dakım, suç aleti tüfekle birlikte merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi\'nde araç içerisinde yakalandı.

BOŞANMADAN KAYINBİRADERİNİ SORUMLU TUTMUŞ

Emniyete götürülen Çetin Dakım, ifadesinde, \"Gökhan benim kuzenim olur. Onun kız kardeşiyle evliydim. Bir yıl önce eşimle boşandık. Boşanmadan dolayı Gökhan\'ı sorumlu tuttum. Aramızda husumet başladı. Sabah da Gökhan\'ı orada gördüm. Aracımda bulunan tüfekle ateş ettim. Hedefim Gökhan\'dı. Ölen Sinan\'ı daha önceden tanımıyorum\" dedi.

Çetin Dakım\'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin emniyete götürülmesi

- Olay yeri detay

- Genel ve detaylar

Haber: Tolga YANIK - Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)

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(ÖZEL) DÜNÜRÜNÜ KUMA ALMAK İSTEDİ, KARŞI ÇIKAN EŞİNİ HASTANELİK ETTİ



ŞANLIURFA\'nın Halfeti ilçesinde Hasan Y., gönül ilişkisi yaşadığı dünürü Zekiye A.\'yı 8 çocuğunun annesi eşi Elif Y.\'nin (46) üzerine kuma getirmek istedi. Elif Y. buna karşı çıkınca Hasan Y., sokak ortasında parke taşıyla eşini dövüp, burnunu ısırdı. Başına ve eline 23 dikiş atılan Elif Y., savcılığa başvurup eşinin tutuklanmasını istedi.

?Halfeti\'de Halk Eğitim Merkezi\'nde usta kuaför öğreticisi olan Elif Y., 28 yıllık eşi Hasan Y.\'nin kendisini gelinin annesi Zekiye A. ile aldattığını öğrendi. Hasan Y., eşine, Zekiye A.\'yı kuma getirmek istediğini söyledi. Elif Y., karşı çıkınca eşinin şiddetine maruz kaldı. Şikayet üzerine savcılık tarafından bir süre evden uzaklaştırma cezası verilen Hasan Y., geçen hafta sokak ortasında Elif Y.\'yi dövdü. Eşinin parke taşıyla vurup, burnunu ısırdığı Elif Y, baygın halde Halfeti Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Elif Y.\'nin başına ve eline 23 dikiş atıldı. Taburcu olan Elif Y., ölüm korkusu yaşadığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

\'BENİ VEYA KIZLARIMI ÖLDÜRECEK\'

Yaşadıklarını anlatan Elif Y. \"Kocamın, gelinimin annesiyle beni aldattığını öğrendim. Daha sonra eşim bu durumu kabul edip, bu kadını benim üzerine kuma getireceğini söyledi. Bende bu durumu kabul etmediğim için sürekli bana şiddet uygulamaya başladı. O kadının yönlendirmesiyle kocam iyice bizim üzerimize gelmeye başladı. Eşim, önce bu kuma olayına karşı çıkan kızımı dövdü, sonra beni kilit taşıyla kafamı yardı. Bununla yetinmeyip burnumu ısırdı. Elimi taşla ezdi. 17 dikiş kafamda, 6 dikiş de elimde var. Can güvenliğim olmadığı için çok korkuyorum. Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Geç kalınmadan devletimiz bize sahip çıksın. Bu adamı bir an önce yakalasınlar. Aksi takdirde beni veya kızlarımı öldürecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suç duyurusu için adliyeye gelen Elif Y.

- Yaşadıklarını anlatan Elif Y.

- Başına ve eline atılan dikişleri gösteren Elif Y.

- Evde çocuklarıyla birlikte olan Elif Y.

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

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SEFER AYCAN: MHP NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA, ERDOĞAN DA O KADAR GÜÇLÜ OLACAK

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin Meclis\'te olması gerektiğini ve seçim çalışmalarında vatandaşların da oylarını Devlet Bahçeli\'ye vereceklerini söylediğini belirterek, \"Bunun kimseye bir zararı yok. AKP\'ye zararı yok, onlara da faydası var. MHP ne kadar güçlü olursa, Recep Tayyip Erdoğan da o kadar güçlü olacaktır, kuracağı hükümet de o kadar güçlü olacaktır\" dedi.

Sefer Aycan, Kahramanmaraş\'ta partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşklatı\'nca verilen sahur davetinde gazetecilerle bir araya geldi. MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar ile milletvekili adayı Fatih Mehmet Ceyhan\'ın da yer aldığı sahurda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aycan, MHP olarak Cumhur İttifakı\'nın kurucusu olduklarını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin sürekli kendilerini \'Cumhur İttifakı\'na zarar verecek taraf biz olmayalım. Herhangi bir açıklama ile bu ittifakı bozucu söylemler içerisinde olmamaya özen gösterelim\' diyerek uyardığını söyledi.

\'İTTİFAKIN BOZULMASI İÇİN UĞRAŞIYORLAR\'

Bahçeli\'nin bu ittifakın seçimden sonra da en az bir 5 yıl daha sürmesini istediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da aynı düşüncede olduğunu ve hatta 2023, 2053, 2071 yıllarını dile getirdiğini ifade eden Aycan, \"Üstte böyle birlik ve beraberlik var, böyle bir niyet var ama birileri bundan rahatsız oluyor. Birileri bunu kaşıyorlar, MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki ittifakın bozulması için uğraşıyorlar. Mesela ne diyorlar? Neymiş efendim; MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin ittifak yapması ve seçime birlikte girmesinden dolayı güya, Güneydoğu\'daki Kürt kökenli kardeşlerimiz oy vermeyecekmiş, bundan rahatsızmış gibi laflar. Bu tamamen MHP\'ye karşı düşmanca bir tavırdır. Biz, zaten böyle bir ayrımı doğru bulmuyoruz. MHP, insanları diline göre ya da mezheplerine göre asla ayırmaz. Bu, Başbuğumuz Alparslan Türkeş\'ten beri hassas olduğumuz bir konudur. MHP; PKK\'ya karşı, terör örgülerine karşı, Türkiye\'yi bölmek isteyen, Türkiye Cumhuriyeti\'ne zarar vermek isteyen herkese düşmandır ama farklı diller konuşan kardeşlerimizle asla bir husumetimiz yoktur. Hepsini aynı düzeyde görüyoruz. MHP\'yi böyle göstermek, tamamen MHP\'ye olan düşmanlığın getirdiği bir durumdur\" diye konuştu.

\'BİR KISMI, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ\'NE YAKIN\'

İnsanları ayrımlara tabi tutmanın aynı zamanda Anayasa\'ya aykırı ve bölücülük olduğunu ifade eden Sefer Aycan şöyle devam etti:

\"Bunu kim söylüyorsa suç işliyor demektir. Bu kişilerin bir kısmı, Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne yakın insanlar. Bunların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. MHP düşmanlığıyla veya MHP düşmanlığı şeklinde yola çıkmış olanların aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi\'ne de zarar verdiğini belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanına da zarar veriyor bu aslında. Buna bir an önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından müdahale edilmesini ve buna fırsat verilmemesini bekliyoruz. Başka bir rahatsızlığı olanlar da var tabii, karın ağrıları var bazılarının. MHP\'nin bu şekilde güçlenmesi, siyasete yön vermesi ve etkili olmasından, halkın da bunu desteklemesinden rahatsız olanlar var. Ve bu rahatsızlığı nedeniyle sanki MHP\'yi dışlamak için, MHP\'nin büyümesini engellemek için birtakım kişiler, bunların art niyetli kişilerin olduğunu düşünüyorum, tamamen ittifakı bozmak için söylenmiş sözler olarak değerlendiriyorum ve bu oyuna gelmemek gerekir.\"

\'TBMM\'DE OYLAR DEVLET BAHÇELİ\'YE DİYORLAR\'

Bu sözleri söyleyenlerin MHP ile AK Parti\'yi birbirine düşürmeye çalışan insanlar olduğunu ve bununla ilgili son 2 gündür Devlet Bahçeli\'nin de uyarılarda bulunduğunu kaydeden Aycan, şunları söyledi:

\"Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin milletvekillerinin buna dikkat etmesi gerekir, fırsat vermemesi gerekir. Bu söylemleri paylaşmak ya da sahada bu husumetle hareket etmek çok tehlikeli bir olgudur. Bizim kimseye bir zararımız yok, tersine herkese faydamız var. Ve Meclis\'te hep denilen şu değil midir; \'Meclis\'te MHP olmalı\'. Göstermelik olmasın istiyoruz biz. Yıllardır verdiğimiz bu emeğin karşılığını da görmek istiyoruz. İnşallah bu seçim ödüllenecek ve beklediğimiz oyu alacağız diye düşünüyoruz çünkü meydanlar öyle gösteriyor. Eğer bizi yanıltmıyorlarsa bugün herkes Genel Başkanımızın duruşundan dolayı \'TBMM\'de oylar Devlet Bahçeli\'ye\' diyorlar. Bunun kimseye bir zararı yok. AKP\'ye zararı yok onlara da faydası var. MHP ne kadar güçlü olursa Recep Tayyip Erdoğan da o kadar güçlü olacaktır, kuracağı hükümet de o kadar güçlü olacaktır.\"

\'8-0 DEĞİL, 4-4 OLSUN\'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan son olarak, Kahramanmaraş\'ta tamamen kendilerini yok sayan bir yaklaşımı da doğru bulmadıklarını belirterek, \"Biz başkaları gibi \'8-0\' demiyoruz. Yani bizi tamamen yok sayan bir yaklaşımı da doğru bulmuyoruz. \'Cumhur İttifakı 8-0 olsun ama kardeşçe de bölüşelim. Bu, 4-4 olsun\' diyoruz. Bunu da milletimiz öyle istiyor, en azından bir denge olsun istiyor. İnşallah bu sandığa yansıyacak ve gerçekleşecek diye bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sefer Aycan ve parti yönetimi

- Sefer Aycan\'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİDEN SURİYELİ SAYISI 40 BİNİ AŞTI

KİLİS\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler\'in sayısı 40 bini aştı.

Ülkelerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli\'nin geçişi devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geceden gelen Suriyeliler, sabah geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra otobüslerle Suriye\'ye götürülüyor. İşlemleri tamamlanarak ülkesine geçiş yapan Suriyeli sayısının 40 bini aştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadırda bekleyen Suriyeliler

- Uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler

- Kuyrukta bekleyen Suriyeliler

- Çadırların görüntüsü

- Suriyelilerin geçişlerinden görüntüler

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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İZMİR\'DE MADENİ YAĞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen bir kamyonun kasasındaki plastik tanklarda ve bir işyerinde yapılan aramada kaçak madeni yağ ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün (cuma) saat 08.00\'de, Yazıbaşı Mahallesi\'nde şüphe üzerine bir kamyonu durdurup kontrol etti. Aracın kasasındaki plastik tanklar içinde, 14 bin 500 litre kaçak madeni yağ ele geçirildi. Araç şoförü N.T. gözaltına alındı. Soruşturmasını sürden jandarma ekipleri, yağın üretildiği tesisi de buldu. İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Ayrancılar Karakol Komutanlığı ekiplerince tesise yapılan baskında, 16 bin litre daha kaçak madeni yağ ele geçirildi. Burada da işletmeci H.D. ile S.H.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürüdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(JANDARMA KAMERASI)

- Tesise yapılan operasyondan görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, DHA)

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POLİSTEN KAÇMAK İSTEDİ, KANALA UÇTU

MERSİN’de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

Bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesinde durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, ara sokaklarda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

Araçtan çıkıp bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışan ve ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada 2 çuval içerisinde 69 kilo esrar bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kanaldaki otomobilin görüntüsü

- Araçtan düşen esrar çuvalının görüntüsü

- Kaza alanından görüntü

- Polis çuvalları açarken

- Çuvaldan çıkan torbalardaki esrar görüntüsü

- Polis içindeki torbaları çıkartırken

- Emniyette esrarın görüntüsü

(BOYUT: 292,56 MB) (SÜRE:02,36 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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ZAP SUYU\'NDA DÜNYA ŞAMPİYONLARININ GÖZETİMİNDE RAFTİNG EĞİTİMİ

Çukurca karayolu boyunca devam eden ve ilkbahar aylarında coşkulu bir şekilde akan Zap Suyu\'nda dünya şampiyonlarının gözetiminde rafting eğitimi veriliyor. Kaymakamlık, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu\'nun işbirliği ile verilen eğitime 200 sporcu katılıyor. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, bölgeyi turizm merkezi haline getirmek istediklerini, bu etkinliklerin de tanıtıma büyük yarar sağladığını söyledi.

Zap Suyu\'ndaki rafting eğitimine Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayça, Hakkari Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Reşit Güldal ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı ile çeşitli spor kulüplerine üye gençler katıldı. Rafting eğitimleri, 2017 yılında Dünya Şampiyonu olan Türk Rafting Milli Takımı oyuncuları Onur Memoğlu ve Doğuş Önçırak gözetiminde verildi. Temel rafting konuları, nehir güvenliği, rafting yarışma kuralları ile teorik ve uygulamalı eğitimler alan sporcular, bindikleri botlarla kendilerini Zap Suyu\'na bıraktı. Zap Suyu üzerinde rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular, büyük performans sergiledi. Kaymakam Ayca da sporcularla aynı botlara binip raftig yaptı. Sporcular, Zap Suyu\'nu bütün Türkiye\'ye tanıtmayı amaçladıklarını, bütün doğaseverleri Hakkari\'ye beklediklerini söyledi.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yapılan bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Ayca, \"Raftingi, Çukurca\'da sürekli yapılan bir spor haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu düşünceyle ilçede rafting eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz\" dedi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ise Zap Deresi\'nde güzel bir etkinliğe şahit olduklarını belirtti. Zap\'ın çok önemli bir bölge olduğunu ve turizme kazandırılması gerektiğini dile getiren Başkan Yardımcı, şöyle konuştu:

\"Ülkemizin sıfır noktasındayız ve biz ülkemizin her yerinde rafting yaptırmak istiyoruz. \'Ben \'Hakkari\'ye gidiyorum\' dediğimde, çoğu arkadaşım \'Hayır, gitme.\' dediler. Ben onlara \'gideceğim\' dedim. Hakkari gerçekten turizm potansiyeli yüksek, çok önemli bir ilimiz. Herkes buraya gelecek, turistlerin gelmesi için biz buradayız. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz muhteşem bir Türkiye Şampiyonası yapılacak burada. Uluslararası şampiyona yapma hedefimiz de var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dünya şampiyonları eğitmenlerin, sporculara rafting ile ilgili eğitim vermeleri

- Çukurca Kaymakamı Temel Ayça\'nın açıklaması

- Fikret Yardımcı\'nın açıklaması

-Sporcuların zap suyunda rafting yapmaları

-Zapta zor anlar yaşayan sporcular

-Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ

