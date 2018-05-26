DHA YURT BÜLTENİ - 4

1 - Şemdinli\'de kalekola saldıran 2 PKK\'lı öldürüldü (2)

Şemdinli\'de kalekolu yapılan saldırı ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Hakkari Valiliği açıklama yaptı.

İçleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, \"Şemdinli ilçesi, Altınsu Mahallesi Elde mevkii olarak isimlendirilen bölgede, henüz yapımı devam eden kalekol inşaatına PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca 3 adet roket atılmıştır. Atılan roketler sonucunda herhangi bir zaiyatın olmadığı teshit edilmiştir. Arazide yapılan iz takibi sonucu 2 bölücü örgüt mensubu ile Şemdinli İncesi mevkiinde sıcak temas sağlanmış ve 2 bölücü terör örgütü kensubu Polis Özel Hareket tarafından etkisiz hale getirilmiştir.\" mesajını yayınladı.

Valilik açıklaması şöyle:

\"26.05.2018 günü saat:00.35 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Mahallesi Elde Mevkii olarak isimlendirilen bölgede, henüz yapımı devam eden kalekol inşaatına PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca 3 adet roket atılmıştır. Atılan roketler sonucunda herhangi bir zayiatın olmadığı tespit edilmiştir.Eylemi gerceklestiren bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için polis özel harekat unsurları tarafından başlatılan operasyonda arazide yapılan iz takibi sonucu sıcak temas sağlanmış ve 1 bayan 1 erkek olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bolgede asker, jandarma ve polis tarafindan geniş çaplı operasyon ve arama faaliyetleri devam etmekte olup, mevcut ise diger teror orgutu mensuplarının da yakalanmaları için İHA deetekli yogun faaliyetlere devam edilmektedir.\"

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2 - Kamyonda 105 kilo eroin ele geçirildi

VAN\'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 105 kilo 29 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde bulunan Nakliyeciler Sitesi\'ndeki bir kamyonda, şüphe üzerine arama yaptı. Narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramada, kamyon kasasındaki özel bölmelerde 199 paket halinde 105 kilo 29 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamyonda yayılan arama

-Dedektör köpek \'Alfa\' ile yapılan aramalardan görüntü

-Eroin zulasının bulunması ve açılması

-Ele geçirilen eroinin Emniyet Müdürlüğünde teşhir edilmesi

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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3 - Beyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep, yardım bekliyor

ZONGULDAK, (DHA)- KASTAMONU\'da hidrosefali (Beyinde sıvı birikmesi) hastalığı teşhisi konan 7 aylık Zeynep bebek için gerekli olan beyin şantını maddi imkansızlıklar nedeniyle alamayan ailesi, yardım bekliyor.

Kastamonu\'da inşaat işlerinde çalışan Mehmet Ali Yetkin (35) ile İlknur Yetkin\'in (29) 7 aylık bebekleri Zeynep Yetkin\'e 3 ay önce hidrosefali hastalığı teşhisi kondu. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gören Zeynep bebek için doktorlar, beyninde biriken sıvının dışarı atılması için beyin şantı takılmasını kararlaştırdı.

Baba Mehmet Ali Yetkin, doktorların, devletin karşıladığı beyin şantının kızına uygun olmadığını, bu nedenle yurt dışından ithal edilmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Önerilen şantın çok pahalı olduğunu belirten Mehmet Ali Yetkin, maddi gücünün bunu karşılayacak durumda olmadığını kaydetti. Para değil, sadece doktorun söylediği beyin şantının alınmasını istediğini ifade eden Mehmet Ali Yetkin, şöyle konuştu:

?\"Çocuğumun beyninde sıvı biriktikçe fenalaşıyor. Beyin şantı takılması gerek. Doktorlar bebeğime takılacak şantın yurt dışından ithal olması gerektiğini söyledi. Medikalcinin bana söylediği fiyat 4 bin Euro\'yu buluyor. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Ben para istemiyorum, sadece bu istenen medikal ürün alınsın yeter. Kesinlikle para istemiyorum. Biri çıksın, bu tedavi masraflarını karşılaşın, kızım sağlığına kavuşsun, yeter.\"

Görüntü Dökümü

-Yetkin ailesinin sahilde yürümesi

-Çocuktan detaylar

-Bankta oturmaları

-Mehmet Ali Yetkin ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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4 - 6 yılda iki gözünden 103 ameliyat oldu

ANTALYA\'da doğumundan itibaren iki gözünden 103 ameliyat geçiren ve sol gözünü kaybeden Sedat Tümkaya (6), kararmak üzere olan sağ gözüne ışık olacak yardım elini bekliyor.

İşçi Emin Fasih (36) ve ev kadını Nahide Tümkaya (35) çiftinin tek çocukları Sedat\'ın doğumdan itibaren ömrü hastanelerde geçti. Henüz yaşını doldurmamışken iki gözündeki küçük lekeleri fark eden ailesi, minik Sedat\'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürerek muayene ettirdi. Doktorlar gözdeki lekelerin katarakta bağlı olduğunu ve Sedat\'ın göz tansiyonunun aşırı derecede yüksek olduğunu söyledi.

6 YILDA 103 AMELİYAT

Sedat 2 yaşına geldiğinde aile ameliyat için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne başvurdu. Ameliyatla sol gözüne mercek takılan Sedat, bu kez Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde sağ gözüne tüp takılması gerektiği, aksi halde sağ gözde görme yetisini kaybedeceği söylendi. Tedavi için çareler arayan aile, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir, Gaziantep, Manisa ve Bursa\'da özel hastanelere de başvurdu. Minik Sedat, 6 yılda 103 ameliyat geçirdi. 2016 yılında sol gözde görme yetisini tamamen kaybeden Sedat\'ın sağ gözünün görme oranı da yüzde 20\'ye düştü.

Özel bir klinikte 4 bin 500 TL\'ye yaptırdığı özel mercekli gözlükle sağ gözün görme oranını bir miktar artırdıklarını belirten Emin Fasih Tümkaya, bakımı zor olduğu için oğlunu okula da gönderemediğini anlattı. Tedavi sürecinde hastanelere gidip gelmekten hem maddi hem psikolojik olarak çok yıprandıklarını, artık güçlerinin kalmadığını belirten Emin Fasih Tümkaya, oğlunun görebilmesi için 6 yılda yardımlar ve birikimleri dahil 200 bin TL\'ye yakın para harcadıklarını söyledi.

\'GÖREBİLEN TEK GÖZÜNÜ KURTARMAK İÇİN 20 BİN TL\'YE İHTİYAÇ VAR\'

Asgari ücretle çalışıp ancak geçinebildiklerini belirten Tümkaya, “Oğlumun gören tek gözünü kurtarmak için tüp takılması gerekiyor. Tüp takılınca görme oranı biraz daha artacak ve tansiyonu normale inecek. Bu ameliyat için 20 bin TL isteniyor ancak benim bunu karşılayacak durumum artık kalmadı\" dedi.

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen Sedat ise tek arkadaşı muhabbet kuşu \'Maviş\' ile moral buluyor. Okula gitmek istediğini belirten Sedat, “İki gözümün de görmesini istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne ve Sedat oda içinde görüntüsü

Sedat\'ın görüntüsü

RÖP 1: Emin Fasih Tümkaya ( Baba )

RÖP 2: Sedat Tümkaya

Ailenin birlikte görüntüsü

Küçük Sedat\'ın görüntüsü

Sedat muhabbet kuşu ile birlikte görüntüsü

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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5 - Kaçkar Dağı zirvesinde mezuniyet coşkusu

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölümü öğrencileri için sıra dışı bir mezuniyet töreni düzenlendi. 3 bin metre rakımlı karla kaplı Kaçkar Dağı zirvesinde çıkıp kamp yapan öğrenciler, cübbe giyip kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi bölümünde öğrenim gören öğrenciler, gelenekselleştirdikleri mezuniyet törenini bu yıl Kaçkar Dağı zirvesinde gerçekleştirdi. Yaban Hayatı Ekolojisi öğrencileri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya eşliğinde tırmandıkları 3 bin rakımlı Kaçkar Dağı zirvesinde kamp kurdu. Zorlu doğa şartlarında 4 günlük kamplarını tamamlayan öğrenciler, karla kaplı zirvede yapacakları mezuniyet törenleri için hazırlıklara başladı. Karla kaplı zirvede oluşturulan alandaki törende bölüm başkanı Başkaya ile cübbe giyip kep takan öğrenciler adına bölüm birincisi Cennet Yıldırım konuşma yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler kar yağışı eşliğinde kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Mezuniyetlerini, alışılagelmişin dışında farklı bir organizasyonla kutlayan öğrenciler, muhteşem manzaranın da keyfini çıkarttı. Tören, öğrencilerin Türk bayrağıyla birlikte anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

\'FARKLI MEZUNİYET TÖRENİ YAPTIK\'

KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, farklı bir mezuniyet töreni yaptıklarını belirterek, \"Öğrencilerimiz artık lüks salonlarda takım elbise, topuklu ayakkabı ile mezun olmak istemiyorlar. Eğitim gördükleri dağlarda yaban hayvanları eşliğinde kamp kurup mezuniyet kepi fırlatmak onları çok mutlu ediyorö dedi.

\'UNUTULMAZ ANLAR YAŞADIK\'

Eğitimleri kapsamında kamp kurdukları Kaçkar Dağı zirvesinde mezuniyet töreni gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkaya, “Her yıl öğrencilerimizle beraber son arazi kampımızı Kaçkar’da yapıyoruz. Kamplar çok eğlenceli geçiyor. Öğrencilerimiz dağdan dönmek istemiyorlar. Son kampımızın özelliği ise orada mezuniyet töreni yapıyor olmamız. Mezuniyet konuşmalarımız oluyor. Kep atma töreni yapıyoruz. Kep fırlatmanın yanında, bir de bölümde simgeleşmiş pars pençesi atma hareketimiz var. Onları yapmak öğrencilerimiz için ayrı bir gurur vesilesi. Bu yıl Kaçkar Dağı\'nda yaptığımız mezuniyet töreninde karlı ve çok güzel bir görsellik vardı. Mayıs ayında yağan kar eşliğinde mezuniyet töreni yapmak unutulmaz anlara ve güzel duygulara sebep oldu\" diye konuştu.

\'RÜYA GİBİ MEZUNİYET\'

Bölüm birincisi Cennet Yıldırım ise rüya gibi bir törenle mezun olduğunu anlatarak “Sürekli arazideyiz. 3 bin metrelerde mezuniyet töreni yapmak inanılmaz güzeldi. Lapa lapa kar yağıyordu, pamuk gibi. Her yer bembeyaz. Biz orada keplerimizi taktık, cübbelerimizi giydik. Törenimiz adeta rüya gibiydi. İnsanlar şehirlerde en lüks yerlerde yapıyorlar. Biz ise dağda ayılarla, keçilerle, dağ horozları ile kekliklerle mezuniyet töreni yaptık. İnanılmaz güzeldiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dağda kurulan kampın görüntüleri

Karda yürüyüş

Mezuniyet töreni ve kep fırlatma

Röportajlar ve detaylar

HABER: ALEYNA BAYRAM KAMERA: SELÇUK BAŞAR (DHA)