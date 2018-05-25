DHA YURT BÜLTENİ - 4

Lastiği patlayan tır köprüden düştü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp 10 metre yüksekliğindeki köprüden düşen TIR\'ın şoförü yaralandı.

Kaza, İzmir-Balıkesir karayolu ayrımında meydana geldi. Aykut Y. yönetimindeki 10 Y 6863 plakalı TIR, köprülü kavşaktan geçerken lastiğinin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan TIR, 10 metre yüksekten Balıkesir-İzmir istikametine ayrılan yola düştü. TIR’ın içinde sıkışan Aykut Y. itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak, Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı. TIR\'ın yakıt deposundan sızan mazot etrafa yayıldı. Kkarayolları ekipler yola kum dökerek temizleme çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından hurda yığınına dönen TIR kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yola düşen TIR’dan detay görüntü

-TIR’ın kaldırıma çalışması

-Karayolları ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN-Sefer TALAY / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

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FETÖ\'den yakalanan 26 asker ankesörlü telefonlarla görüşmüş (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 26 kişinin ankesörlü telefon üzerinden haberleştiği belirlendi. Polis, şüphelilerin, görüşme yaptığı 2 bin telefon kaydını incelemeye aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, açığa alınan ve halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabahın ilk ışıklarıyla baskın yapıldı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLA GÖRÜŞME

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, birbirleriyle ankesörlü telefonlar ile iletişim kurduğu ortaya çıktı. Adana, Ankara, İstanbul, Siirt, Aydın, Balıkesir, Mersin, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Kırklareli\'de bulunan 3\'ü yarbay, 3\'ü binbaşı, 1 yüzbaşı, 3\'ü teğmen ve 16\'sı astsubay olan şüphelilerin görüşmelerini ankesörlü telefonlarla yaptığı belirlendi. Polis, 2 bin görüşmeyi incelenmeye aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Polis ayrıca haklarında yakalama kararı verilen 4 şüpheliyi de arıyor.



Görüntü Dökümü:

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilişi

-Genel ve detay

Süre: 01\'17\" Boyut: 78,6 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Kar maskeli işyeri hırsızı Kepçe kulaklarından yakalandı

Kayseri\'de son 1 ay içinde 16 iş yerine girerek soygun yapan 25 yaşındaki Serkan Kartal son hırsızlık girişiminde yakayı ele verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polisi son 1 ay içinde Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet, İnecik, Küçükali, Battalgazi, Esenyurt, ve Tacettin Veli mahallerinde bulunan iş yerlerinde farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. 16 iş yerinde yapılan incelemede hırsızın maske ve eldiven taktığı belirlendi. Hırsızlık olaylarında hiçbir parmak izi bırakmayan şüpheliyi polis güvenlik kamerasında yaptığı titiz incelemelerde vücut yapısı, yürüyüş biçimi, bir olayda kulaklarının kepçe şeklinde görünmesi ve başının sol tarafında 3-4 santim kelliğin olduğu belirlenmesi üzerine çalışma hırsızlık şüphelisinin 40 hırsızlık suçundan kaydı bulunan Serkan Kartal olduğunu belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Kartal\'ın evine baskın düzenlendi. Evinde yapılan aramada demir kesme aleti, keser, suçta kullanılan kıyafetler, maske ve eldivenler bulundu. Daha önceki hırsızlık girişiminde ayağı kırılan Kartal, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine ayağı alçılı olarak polis nezaretinde getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarılan suç makinesi hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- 40 suç kaydı bulunan Hırsız\'ın sağlık kontrolünden çıkarılışı

- Hastane görüntüsü

- Güvenlik kamera fotoğrafları

- Diğer detay görüntüler

1 dakika 02 saniye / 102 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

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Kaçak sigaraları kamyona böyle gizlemişler

Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu bir kamyonun hidrolikle kaldırılan dorsesinin alt kısmında toplam 35 bin 560 paket bandrolsuz kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak sigaralar ile ilgili Batman Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Batman il Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından PKK terör örgütünün fınans kaynakları arasında bulunan sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında; 24 Mayıs 2018 tarihinde Hasankeyf İlçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde 1 araçta yapılan aramada zula tabir edilen özel bölümde gizlenmiş 25 bin 670 paket MM marka, 2 bin 290 paket JJ marka, 2 bin 280 paket Zumerret marka, 2 bin 590 paket Prestige marka, 2 bin 670 paket Gauloıses marka ve 60 paket Esse marka olmak üzere toplam 35 bin 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. Sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında; 2018 yılı içerisinde icra edilen faaliyetler sonucunda toplamda 81 bin 286 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gece yakalanan kamyon

-Kamyonun dorsesinin hidrolikle kalkması

-Dorsenin alt kısmına gizlenmiş sigara paketleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

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(Özel) - Meyan şerbeti almak için sıra bekliyorlar

Şanlıurfa\'da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbetinden almak isteyenler, iftar öncesi saatlerce kuyrukta bekliyor.

Kentte oruç tutan ve iftarını birçok hastalığa iyi geldiği ve özellikle hazmı kolaylaştırdığına inanılan meyan şerbeti içerek açmak isteyen vatandaşlar, Sarayönü Mahallesi\'nde yıllardır meyan şerbeti satan Abdullah Çulhan\'ın (66) iş yerinde uzun kuyruk oluşturuyor. Doğal meyan kökü bitkisinden üretilen temiz ve hijyene dikkat edildiğinde bazı hastalıklara iyi geldiği belirtilen meyan kökü şerbeti, sıcak havada ve Ramazan aylarında bölge insanlarının en önemli içeceklerin başında yer alıyor. Şanlıurfa\'da ana cadde ve sokaklarda seyyar satıcılar ve şerbetçi dükkanlarında satılan şerbetin fiyatının uygun olması nedeniyle her bütçeye hitap ediyor. Gündüz hava sıcaklığının 34 derecelerde olan kentte iftara yakın saatlerde vatandaşlar, kent merkezinde bilinen bazı şerbetçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kentte yıllardır meyan şerbeti yapan Abdullah Çulha, bölgede meyan şerbetinin çok sevildiğini ifade ederek, günde yaklaşık 1 ton şerbet satıldığını belirtti. 35 yıldır meyan kökünden şerbet yaptığını ifade eden Çulha, şerbetin hazırlanmasında temizliğe ve kaliteye önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:\"Biz yerli doğal meyan kökü kullanıyoruz. Özellikle Ramazan\'da satışlarımız artıyor. Ne kadar müşteri gelirse gelsin herkese yetecek kadar şerbetimiz var. Şerbetimize herhangi bir katkı maddesi karıştırmıyoruz. Farklı yörelerden ve topraklardan getirttiğimiz meyan köklerini kullanıyoruz. Meyan kökü şerbetinin susuzluğu gidermesinin yanı sıra mide, bağırsak, idrar yolu enfeksiyonlarına da çok iyi geliyor. Bu şerbeti almak için gelenlerin çoğu ise bunu şifa niyetine içiyor. Yaklaşık 1 litre kadar olan 1 poşet meyan şerbeti 2,5 liradan satılıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şerbetçi önünde uzun kuyrukların oluşması

- Vatandaşların meyan şerbeti alması

- Şerbet ustası Abdullah Çulha ile röportaj

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 433 MB

Haber-Kamera:Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA(DHA)

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Ağaçların tünel oluşturduğu yola büyük ilgi

Karabük ile Bartın yolu arasında sağlı sollu ağaçların adeta tünel oluşturduğu yol büyük ilgi görüyor. Evlenen çiftler, yoldan geçenler araçlarını durdurarak fotoğraf çekiliyor.

Karabük-Bartın yolunun Nebioğlu Köyü mevkiinde sağlı sollu ağaçların adeta tünel oluşturduğu yol görenleri büyülüyor. Sürücüler araçlarını durdurup manzarayı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirirken, yol boyunca müthiş manzaranın tadını çıkarıp keyifli bir yolculuk yapıyor. Gelin ve damatların da dış mekan çekimleri için en çok tercih ettiği mekanların başında yer alıyor. Şeyda Nur Şen(24) ve Fatih Şen( 27) çifti de fotoğraf çekilmek için yola geldi. Trafiği kontrol eden yeni evli çiftler orta şeritte durup poz verdiler. Şeyda Nur Şen, \"Arkadaşlarımızın vasıtasıyla tanıştık. Burası güzel. Yaz kış doğa. Hoşumuza gidiyor. Araçların gelip gitmesi çekimleri zorluyor’’ dedi. Fatih Şen ise, \"Tehlikeli ama katlanacağız bazı şeyleri\" diye konuştu. Fotoğrafçı Akif Demir, \"Burası çiftlerimiz tarafından çok seviliyor. Özellikle böyle tünel şeklinde olması bir tercih sebebi. Karabük, Bartın hatta diğer illerden ve ilçelerden fotoğraf çekilmeye gelenler var. Amasra\'ya giden herkes fotoğraf çekiliyor. Sürücüler bize yardımcı oluyorlar. Araçlar yavaşlıyor, duruyor burada. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık\" dedi.Yolda aracını durdurup eşiyle fotoğraf çekilen Sezai Gökmen ise, \"Çok güzel bir manzara. Türkiye\'de eşi benzeri yok. Araç gelmezse fotoğraf çekiliyoruz. Elbette tehlikeli\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yoldan detay (Drone görüntüsü)

-Gelin ve damadın fotoğraf çekilmesi, araçların geçmesi ve durması

-Akif Demir röp

-Sezai Gökmen röp

Süre:(04.46) Boyutu:(530 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

