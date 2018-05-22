DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kuzey Irak Şehitleri memleketlerine uğurlandı

Irak\'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan uzman çavuşlar Mehmet Türken ve Musa Sayan, Hakkari\'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, sınırın diğer taarfından Awdalkevi dağı bölgesinde, operasyon yürüten güvenlik güçlerine, PKK\'teröristler tarafındanr ateş açıldı. Saldırıda 2 uzman çavuş şehit oldu. Şehitler, 2 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Türken (29) ile Mersin nüfusuna kayıtlı evli 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan (28) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı Mehmet Nurallah Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı. Törene küçük çocuklarıyla katılan şehit uzman çavuşların eşleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit eşlerini, kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Törende şehitler için saygı duruşundu bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dualar okundu. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan şehit uzman çavuşlar Mehmet Türken ile Musa Sayan, toprağa verilmek üzere memleketleri Kırıkkale ve Mersin\'e uğurlanmak üzere helikopterle Van\'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehitlerin naaşı tören alanına getirilmesi

- Şehitlerin öz geçmişleri okunması

- Şehitler için dua edilmesi

- Genel Detay

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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Artvin\'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı (3)

KAYIP 1 KİŞİ DAHA BULUNDU

Artvin\'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri\'ne uçan 08 AR 685 plakalı otomobilde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında kaza yerinden 2 kilometre uzaklıkta sürücü Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi\'nin (44) cesedine ulaşıldı. AFAD ve deniz polisi dalgıç ekipleri, cesedi sudan kıyıya çıkardı. Kazada kaybolan Selim Aksakal\'ı (65) arama çalışmaları ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri detayları

-Cesedin kıyıya çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN,(DHA)

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Erdoğan talimat verdi; Sarabosna\'daki Osmanlı Şehitliği yeniden düzenleniyor

Bosna Hersek\'in Başkenti Saraybosna\'da bulunan Osmanlı Şehitliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın düzenlenmesi talimatı üzerine TİKA tarafından çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin (UETD) Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da pazar günü düzenlediği Olağan Genel Kurulu\'nda Avrupa\'da yaşayan Türklerle bir araya geldi. Erdoğan, Saraybosna ziyareti sırasında Bosan Hersek\'in ilk cumhurbaşkanı Aliye İzzetbegoviç\'in Kovaçi Şehitliği\'ndeki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovaci Şehitliği\'nin hemen yanında bulunan Osmanlı Şehitliği\'ni de görünce, burasının yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın talimatının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA), Saraybosna\'daki Osmanlı Şehitliği\'nde çalışmalara başladı. Balkanlar\'dan sorumlu TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, \"Bu mezarlıkla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız bakanımıza bu mezarlığın yeniden çevre düzenlemesinin yapılmasıyla ilgili talimat verdiler. Burası 1500\'lü yıllardan beri mezarlık olarak kullanılan bir yer. 1878\'lerde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde park yapılmış. Daha sonra 1992 yılında da çok sayıda şehit var ki bunların bir an önce defnedilmesi lazımdı. Aliya\'nın(İzzetbegovic) da yattığı şehitlik 1992\'den sonra yapılmış. Stalingrad Belediyesi şehri ile bugün görüşmelerimizi tamamlayacağız. Buradaki mezar taşlarının tarihi eser niteliği var. Koruma Kurulu\'nun iznini aldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz. Önce çevre duvarı, ağaçlandırma, mezar taşlarının onarımı dahil daha güzel bir hale getireceğiz. Bugünden itibaren çalışmalarımız başladı. Saraybosna\'da birçok restorasyon faaliyetimiz tamamlandı. İnşallah çok kısa bir sürede burayı da tamamlayacağız. Başçarşı\'daki taşların düzenlenmesi gibi burayı da gerçekleştireceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Saraybosna\'daki Osmanlı Şehitliği

-Şehitlikteki mezarlardan görüntüler

-Kırık mezar taşları

-Aliya İzzetbegovic\'in de mezarının bulunduğu şehitlik

-İzzetbegovic\'in mezarı

-Şehitliği ziyaret edenler

-TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin ile röp

-Birol Çetin\'in incelemeleri

-Muhabir anonsu

-Saraybosna\'daki TİKA\'nın binası

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Enver ALAS-Gurbet GÖKÇE-Can EROK-Özgür Deniz KAYA/EDİRNE,(DHA)

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Temizlik yaparken 40 Bin 600 TL\'yi çöpe attı

Kırıkkale\'de Mehtap Yumuş (33), evinde bayram temizliği yaparken içerisinde 40 Bin 600 TL olan yastığı çöp poşeti içerisine koyarak çöpe attı.

Kent merkezi Bağlarbaşı Mahallesi\'nde oturan Mehtap Yumuş, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi evinde temizlik yaptı. Ancak Mehtap Yumuş, eşiyle birlikte yıllardır birikim yaptığı ve içerisinde 40 Bin 600 TL olan yastığın içinde ki paraları unutunca poşete koyarak çöpe attı. Bir süre sonra yastığın içinde para olduğunu hatırlayan Mehtap Yumuş, para dolu poşeti attığı çöpe gitti. Burada poşeti bulamayan Mehtap Yumuş, durumu eşi Deniz Yumuş ile birlikte polise bildirdiler. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık masası ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Ekipler güvenlik kameralarından para dolu poşeti çöpten geri dönüşüm maddeleri toplayan yabancı uyruklu bir kadının aldığını tespit etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrası ekipler yabancı uyruklu kadını bularak para dolu poşete el koydu. Polis ekipleri daha sonra parayı tekrar Yumuş Ailesine teslim etti. Deniz Yumuş, \"Ben nakliyecilik yaparak geçiniyorum. Eşim temizlik yaparken yanlışlıkla yastığı ve paraları çöp poşetine dolduruyor. Ardından da çöpe atmış. Biz de polis arkadaşlara durumu bildirdik. Oradaki kamera kayıtlarından yabancı uyruklu kişilerin aldığını tespit ettiler. Polisler gün geçmeden de buldular. Tüm hırsızlık büro amirliği ekiplerine teşekkür ederimö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Paraların emniyetteki görüntüsü

-Polislerin paraları sayması

-Deniz Yumus ile röportaj

-Detaylar

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Muhtardan, Belediye binası önünde traktörlü eylem

Manisa\'nın Salihli ilçesinin Caferbey Mahallesi Muhtarı Sezai Ocak, mahallerine yapılmak istenen katı atık transfer istasyonuna tepkisini, traktörü ile merdivenleri aşıp, Salihli Belediye binasının önüne çıkarak gösterdi. Alkollü olduğu öne sürülen Ocak, polis merkezine götürülüp, ifadesine başvuruldu.

Salihli\'nin kırsal Caferbey Mahallesi\'ne Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılmak istenen katı atık transfer istasyonuna tepkiler sürüyor. Mahallerindeki hayvanlarını otlattıkları meranın çöp transfer istasyonu yapılmasını istemediklerini belirten köylüler daha önce eylem yapıp, tepkilerini dile getirmelerine rağmen sonuç alamadı. Çöp transfer istasyonu yapılması halinde mahallelerinde kamyon trafiği yaşanacağını ve bu kamyonlardan akan pis suların kötü kokulara neden olacağını ileri süren mahallelinin tepkisi daha da artarken, dün (pazartesi) ilginç bir eylem yaşandı. Caferbey Mahallesi Muhtarı Sezai Ocak, 45 VT 795 plakalı traktörü ile saat 21.30 sıralarında Salihli Belediyesi önüne geldi. Güvenlik görevlisinin şaşkın bakışları arasında Ocak, Belediye binasının önündeki merdivenleri traktörü ile çıktı. Ardından da Belediye binasının kapısı önüne traktörünü park etti. Belediyenin güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Polis, alkollü olduğu öne sürülen Ocak\'ı, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Traktör ise Belediye görevlileri tarafından merdivenlerden güçlükle indirildi. Ardından çağrılan çekiciye yüklenen traktör bir otoparka götürüldü. Ocak\'ın kaç promil alkollü olduğu konusunda bilgi verilmezken, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye binasının önündeki traktör

-Traktörün belediye binası önündeki merdivenlerden indirilmesi

Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Bağış toplayarak okuluna kitaplık yaptı

Zonguldak\'ta İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Şimal Alkaç(14), kütüphanesi olmayan okuluna topladığı bağışlarla kitaplık kurarak, 226 kitap aldı.

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu öğrencisi Şimal Alkaç, kütüphanesi olmayan okulunda ev şeklinde kitaplık yapılmasını sağladı. Şimal Alkaç, kitaplığın içini kitapla doldurmak için çevresinde bağış kampanyası başlattı. Kısa sürede 3 bin lira toplayan Şimal Alkaç, edebiyat ve hikaye olmak üzere 226 kitap satın aldı. Şimal Alkaç ve arkadaşları, alınan kitapları kitaplığa dizdi. Şimal Alkaç, mezun olmadan önce okuluna güzel bir hediye bırakmak için bu projeyi gerçekleştirdiğini söyledi. Kitapevi için bağış toplamaya devam edeceğini ifade eden Şimal Alkaç, \"Okulumuzda kütüphane yoktu. Bir kitap evi kazandırdık. Arkadaşlarımla yaptık bunu. Bağışlarla alınan kitaplarla kitapevini dolduruyoruz. Burada daha çok edebi eserlere yer verdik. 100 temel eser var. Kitapevini okulun girişine koyacağız. Öğrenciler içinden kitap alabilecek. Okuduktan sonra geri getirecek. Ben bu yıl mezun oluyorum. Okuluma böyle bir eser kazandırdığım için çok mutluyum. Benden sonra okulumda eğitim görecek arkadaşlarıma en güzel hediyeyi bıraktığımı düşünüyorum. Başka okullara da bu tür kitapevleri yapmak istiyorum. Bunlar için bağış bekliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kitaplıktan detay

-Kitaplardan detay

-Şimal Alkaç\'ın kitapları dizmesi

-Şimal Alkaç ile röp.

Süre: (6.01) Boyut: (674 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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Sokak hayvanlarına 5 bin ekmek dağıttı

Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde Nejdet Demirat (52), İstanbul\'dan bir hayvanseverin gönderdiği 5 bin ekmek ve pideyi, arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarına dağıttı.

Tavşanlı’da Necdet Demirat, İstanbul\'da oturan hayvansever Nafiz Hekim\'in sokak hayvanlarına verilmek için bir kamyonetle kendisine 5 bin ekmek ve pide gönderdiğini söyledi. Kendisinin de zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan köpeklere yiyecek götürdüğünü belirten Necdet Demirat, ekmekleri Kütahya kent merkezi yakınları, Tavşanlı ilçesi ile Tepecik beldesi, Çardaklı ve Ömerbey mahallerindeki kırsal bölgelerde bulunan sahipsiz köpeklere dağıttıklarını söyledi. Demirat, \"Şu anda tahmini olarak binin üzerinde sahipsiz köpek doğumu var bölgede. Bunlar kırsaldaki sahipsiz canlarımız. İstanbul\'dan gönderilen ekmekleri bunlara verdik. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü Tavşanlı\'nın kırsal bölgelerine bu köpekler atılmış. Bunlar bizim sahipsiz canlarımız. Herkesin sahip çıkması gerekir.\"

Görüntü dökümü:

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-Ekmeklerin görüntüsü,

-Nejdet Demirat\'ın ekmekleri sokak köpeklerine verirken,

-Nejdet Demirat\'ın konuşması,

-Demirat\'ın kırsal kesimdeki yavru köpeklerin bulunduğu yere ekmek ve kuru mama götürmesi

-Köpeklerin ekmek, pide ve simit ile kuru mamaları yerken çekilen görüntü

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)/DHA



