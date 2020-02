DHA YURT BÜLTENİ - 4

Amanos Dağları\'ndaki yangın sürüyor, 100 hektar kül oldu

Hatay’ın Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde Amanos Dağları\'nda çıkan yangın, üçüncü günde de kontrol altına alınamazken, toplam 100 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.

Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınaman yangına Arsuz Orman İşletme Şefliği, Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme yangın söndürme ekipleri Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ve Belediye Başkanı Nazım Culha, bölgede inceleme yaptı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, yangının nasıl çıktığının araştırıldığını söyledi. Culha, \"3 gündür devam eden aşırı rüzgâr, arazinin engebeli oluşu ve ulaşım güçlüğü nedeniyle müdahale etmek zorlaşıyor. Hem havadan hem de karadan tüm itfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için seferber olmuş durumda. Zorlukla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor\" dedi.

DEAŞ şüphelisi, Gaziantep terör saldırısında tutuklanmış

Adana\'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde eylem yapacağı iddiasıyla yakalanan DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 8\'i Türk 7\'si Suriyeli, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet Ali B. \'nin ise 1 Mayıs 2016\'da 2 polisin şehit olduğu, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü\'ne yapılan terör saldırısında yakalanıp, 2 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde terör örgütü DEAŞ\'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 7\'si Suriye uyruklu, 8\'ü Türk 15 şüpheli gözaltına alındı.

TERÖR SALDIRISINDA CEZA ALMIŞ

Polisin Yeşilbağlar Mahallesi\'nde yaptığı baskında DEAŞ şüphelilerinden birinin evinin duvarında, \'Allah kafiri sevmez\' yazdığı görüldü. Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği, görüntüleri ise evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği ortaya çıkarıldı. Polis, operasyonla aldığı 8\'i Türk 7\'si Suriyeli, 15 şüpheliyi sorguladı. Şüphelilerden Muhammet Ali B.\'nin, Gaziantep\'te taksicilik yaparak geçimini sağladığı, 1 Mayıs 2016\'da 2 polisin şehit olduğu, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü\'ne yapılan terör saldırısında yakalanıp, 2 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Ayrıca Muhammet Ali B\'nin terör örgütü DEAŞ adına ders ve sohbet faaliyetleri düzenlediği de iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Varto\'da PKK operasyonunda 6 tutuklama



Muş\'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanan 20 kişiden 6\'sı, tutuklandı.

Varto ilçesi Toklu Jandarma bölgesine bağlı köylerde PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri, Bulanık- Varto yolunun kesilmesi olayına karıştıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın önceden belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda, 20 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede şüphelilerden 6\'sı tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Haber:Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)

===========================================

Liseli, annesinden habersiz aldığı otomobille ölüme neden oldu

Adana\'da annesinin otomobilini habersiz alarak gezmeye çıkan lise öğrencisi, ehliyetsiz Oğuz G.\'nin (17), yaya geçidinde Fatma Ballı\'ya (73) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 31 Mart\'ta merkez Çukurova ilçesindeki Kenan Evren Bulvarı üzerinde meydana geldi. Annesi Zahide G.\'ye ait 01 EIJ 41 plakalı otomobili ailesinden habersiz alan lise 3\'üncü sınıf öğrencisi Oğuz G., arkadaşı A.C.K. ile gezmeye çıktı. Oğuz G., Kenan Evren Bulvarı\'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Fatma Ballı\'ya çarptı.

KAZA KAMERADA

Kazada, Fatma Ballı yaşamını yitirirken gözaltına alınan Oğuz G., \"En fazla 55 kilometre hızla gidiyordum. Yaya çapraz şekilde yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Korna ile uyarmama rağmen rağmen koşmaya devam etti. Fren yaptım ancak lastiklerin havası inik olması nedeniyle duramayarak çarptım. Hemen yanına gittim ve ambulansı aradım\" diye kendini savundu. Pişman olduğunu söyleyen Oğuz G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

EHLİYETİ DE YOK

Kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkarken soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, ehliyetsiz sürücü Oğuz G., hakkında \'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma\' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 1\'inci Çocuk Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, Oğuz G.\'nin ehliyetsiz olduğuna ve annesinden habersiz otomobili aldığına yer verildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Çelikhan\'da fuhuş operasyonu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından fuhuş ihbarı üzerine Pınarbaşı beldesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda para karşılığı fuhuş yaptığı saptanan G.Ç. ve Ü.T. ile bu kişilere yer temin eden A.Y. gözaltına alındı. İfadesi alınan G.Ç. ve Ü.T. serbest bırakılırken, A.Y.\'nin ise \'fuhşa aracılık ve yer temin etmek\' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Adana\'da uyuşturucuya taviz yok/EK

Adana polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde son bir ayda 82 mahalleye yaptığı şok baskınlarda 359 kişiyi yakaladı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde şok operasyon düzenledi. Son bir ayda 82 mahallede operasyon düzenleyen ekipler, 359 şüpheliyi yakaladı. Yapılan baskınlarda ise, 275 kilo 315 gram eroin, 281 kilo 850 gram esrar, 343 bin 810 adet uyuşturucu hap, 211 kök hit keneviri, 273 gram kokain, 4 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçerildi. Ayrıca zanlıların üzerinde ise uyuşturucu satışından temin edilen 38 bin 335 lira para bulundu. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 80\'ı tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.

792 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucuyla mücadeleye hassasiyet gösterdiklerini belirten Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Yıldız, \"Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız\" dedi. Ayrıca Yıldız, 8 aylık süre zarfın 792 uyuşturucu satıcısının tutuklandığınıda sözlerine ekledi.

Parmağına saplanan merdivenin vidası ile hastaneye böyle getirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, meyve ağaçlarının seyreltme çalışmasını yaparken parmağına ahşap merdivenin vidası saplanan Erdem Çan, merdiven ile birlikte devlet hastanesine getirildi. Çan\'ın parmağına saplanan vida çağrılan itfaiye görevlisinin yardımı ile çıkartıldı.

İnegöl\'e bağlı Ortaköy Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Erdem Çan, meyve ağaçlarını seyreltmek için ahşap merdivenle ile çalışırken görülmez kazanın kurbanı oldu. Eline merdivenin vidası saplanan Çam, acılar içersinde kıvranmaya başladı. Haber verilmesi sonucu gelen 112 Sağlık ekipleri vidayı çıkartamayınca çareyi merdiveni testere ile kesip küçülttükten sonra kalan bölümü ile Çam’ı, hastaneye getirmekte buldu. Merdivenin kesilmesinden sonra Çam, parmağa saplanan vidanın olduğu küçük bir merdiven ile hastaneye getirildi. Çiftçinin parmağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çam\'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

ATM\'de bulduğu parayı sahibine teslim etti

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde Enkan Ertaş, banka ATM’sinde bulduğu parayı polisler aracılığıyla sahibine teslim etti.

Gölbaşı\'nda Erkan Ertaş, dün akşam saatlerinde işlem yapmak için gittiği ATM’de bin 440 lira para unutulduğunu gördü. Ertaş, parayı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüp polislere teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, parayı ATM’de unutan kişinin Murat Özalp olduğunu belirledi. Emniyet Müdürlüğüne çağrılan Murat Özalp’a parası verildi. Parasını alan Murat Özalp duyarlılığından dolayı Erkan Ertaş’a teşekkür etti.

Suriye savaşının felç bıraktığı kadınlar fizik tedavi ile hayata tutunuyor

Suriye\'deki iş savaş sırasında çeşitli saldırılara maruz kalarak felç olan ve normal hayatlarını sürdüremeyen kadınlar, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Suriyelilere ait Akademik Fizik Tedavi Merkezi\'nde sağlıklarına kavuşturuluyor.

Suriye\'de, süren iç savaşta yaralanarak felç kalıp bakıma muhtaç hale gelen Suriyeli kadınlar, kendi ayakları üzerinde durmaları için tedavi ediliyorlar. Suriyeli kadınlardan Hiam Ramazan, yaşadığı Şam\'da evlerine düşen iki füzenin etkisi ile ayaklarından yaralandığını ve felç kaldığını söyledi. Yatağa mahkum kalan ve 2 yıl süreyle 2 kızı ile birlikte Şam\'da cezaevinde yattığını anlatan Ramazan, daha sonra serbest kaldığını ve İdlib\'e getirildiğini belirerek, \"Merkezde tedavi görüyorum. Normal hayatıma devam edeceğim. Tedavim iyi gidiyor. Bu arada bizleri kabul ederek canımızın kurtulmasını sağlayan ve bizleri kabul eden Türkiye\'ye, tedavimi yapan doktorlara teşekkür ediyorum\" dedi.

GÜNLÜK 120 KADINA TEDAVİ UYGULANIYOR

Akademik Fizik Tedavi Merkezi Müdürü Fizyoterapist Dr Ali Hassan, hayırsever ve çeşitli derneklerin desteği ile açtıkları merkezde günde 120 kadına hizmet verdiklerini, tedavilerini yaptıklarını söyledi. Hasta kadınları kendilerine ait iki araçla günlük rutin olarak merkeze getirip seans sonucu tekrar götürdüklerini ifade eden Hassan, \"Bize gelen kadınların tamamı savaş sırasında çeşitli saldırılarda felç kalanlar. Onlara sahip çıkmak, yatağa mahkum kalmalarını önlemek amacıyla merkezimizde fizik tedavilerini yapıyoruz. Çoğunun durumu ağır ve ciddiydi, tedaviler olumlu sonuç veriyor. Hatta kadınlar kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösteriyorlar. Merkezimizde Suriyeli gönüllü 17 fizyoterapist görev yapıyor. Hepimizin amacı bu durumda olan kadınları hayata bağlamak ve başkalarına muhtaç olmaktan kurtarmaktır\" diye konuştu.

Ordu, 1 milyon turist hedefinde iddialı

Ordu’nun büyükşehir olması ve havalimanının açılmasıyla dev projeler tek tek gerçekleşirken, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da hızla artıyor. Geçen yıl 70 bini yabancı olmak üzere 705 bin turistin ziyaret ettiği kentti, bu yıl 1 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’de; doğal güzelliği, yaylaları, dere ve şelaleleriyle büyük ilgi çeken Ordu’da, Ordu-Giresun Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte, kentin turizm potansiyelinde büyük artış yaşandığı gözlendi. Kentte havalimanıyla ulaşım kolaylığı sağlanması ve Ordu’nun büyükşehir olmasıyla birlikte, dev projelerde tek tek hayata geçiriliyor. 2016’da 602 bin 466 turistin ziyaret ettiği Ordu’yu, 2017’de 70 bini yabancı olmak üzere 705 bin turist ziyaret etti. Ordu, bu yıl ise 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, özellikle yerli turistler tarafından Doğu Karadeniz bölgesinin çok ciddi bir şekilde ziyaret edilmeye başladığını belirterek, “Ulaşımı rahat, konaklama sayısı fazla olan yerler biraz daha fazla tercih ediliyor. Ordu’da mutlaka tercih ediliyor. Merkez, Ünye, Fatsa gibi, Çambaşı yaylası dışındaki yerleşim alanlarında insanlar geziyorlar. Çambaşı yaylası, Gölköy Ulugöl, Aybastı Perşembe yaylası var. Yol ve çevre anlamında güzel buralar. Buraların artık ciddi şekilde özel teşviklerle yatırımcıya devredilmesi lazım. Çünkü gelecek yıllardaki bütün yatırımlar, tüm sistem artık özel sektör üzerinden yürümeye başladı. ORSİAD kuruluşumuz var, Çambaşı yaylasına otel yapacak, turizme çok katkı sağlayacak. Markaları çeşitlendirebilirsek, Boztepe’yi biraz daha cazibe merkezine getirebilirsek, yada Ulugöl, Perşembe yaylasında hareketlenmeyi sağlayabilirsek daha iyi olur diye düşünüyoruz. ” dedi.

FUAR ALANI İSTİYORUZ

Ordu’da ki bütün acente ve otellerin fuar alanı istediklerini, bunun sağlanması halinde kentte hedeflenen turist potansiyeline, gerçek rakamlar üzerinden daha kolay ulaşılabileceğini de belirten Ali Aydın, “Ordu’ya yapılacak 10 bin metre karelik fuar alanı kente büyük katkı sağlayacaktır. Bu Ordu merkez olmayabilir, havalimanına yakın Gülyalı olabilir, Giresun’un bir bölgesinde olabilir, hiç önemli değil. Fuar alanı Ordu-Giresun Havalimanı’nın her hangi bir yerine, sağına soluna konuşlandırıldığı takdirde her iki ilinde, ortak paydada ekonomik anlamda çok aşırı derecede gelir kaydedeceğini çok rahat şekilde görüyoruz. Özellikle Ordu otellerinden bahsediyorum, ciddi anlamda yükselişteler. 4-5 yıldız alan oteller Türkiye’de ki otellerin çok üstündeler. Ordu’da her sene yapılan fuarımız var. Buda başarılı, katkı veriyor. Ancak ulusal anlamda büyük organizasyonları buraya getirebilmek için 7-8 bin metre karelik kapalı alanlar haline getirip çok ciddi şekilde üst düzeyde yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

MENA ZİRVESİ KATKI SAĞLAYACAK

Ali Aydın, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin turizm potansiyelini Türkiye ve Karadeniz pazarına çekmek ve kültürel işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla 3-5 Mayıs tarihleri arasında Ordu ve Giresun illerinde düzenlenecek olan 2. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi’nin de bölge turizmine ciddi katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bacadan aşağıya düşen martıyı, apartman görevlisi kurtardı

Samsun’da 8 katlı bir binanın bacasından aşağıya düşen martıyı, apartman görevlisi kurtarıp, apartmanın dışına çıkartarak serbest bıraktı.

Samsun’un İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartmanın kazan dairesinde kaloriferi yaktığında bir ses duyan apartman görevlisi Ali Yavuz (50), hemen kazan dairesinin baca ile bağlantılı olan kısmındaki kapağı açarak içinde bir martının olduğunu fark etti. Duman ve isten dolayı üzeri siyah olan martıyı hemen kazan dairesinin içerisinden çıkartan Yavuz, martıyı apartman dışına çıkarttı. Burada meraklı vatandaşların sorularını cevaplayan apartman görevlisi Yavuz, daha sonra martıyı evin karşısında bulunan Öğretmenevi’nin bahçesinden saldı. Kazan dairesine düştüğü için siyah renge boyanan martı uçtuktan sonra gözlerden kayboldu. Vatandaşlar da martıyı kurtaran apartman görevlisine teşekkür etti. Kazan dairesinde bir kus sesi duyduğunu belirten Apartman görevlisi Ali Yavuz, “Havaların soğuk olması nedeniyle kazanı akşamları hafif de olsa yakmaya çalıştım. Kazanı yaktığımda bacadan düşen hayvan dumandan dolayı tıkırtısını duydum. Bende hayvanın dumandan zehirlenmemesi ve ölmemesi için oradan aldım ve dışarıya götürüp oradan saldım. Hayvanı canlı kurtarmış olduk” dedi.

