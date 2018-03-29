DHA YURT BÜLTENİ - 4

Afrin\'de yaralanan uzman çavuş, hastanede şehit oldu

Suriye\'nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hafta önce tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit(23) şehit oldu.

Suriye\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı. Olayda ağır yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavisi devam eden Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen\'in ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Acı haber Ankara\'daki hastanede bir haftadır bekleyen yakınlarına verildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Necmetin Yiğit’in babası Mustafa Yiğit’i 5 yıl önce kaybettiği, annesi Gülcan Yiğit\'le birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit\'in cenazesi yarın Niksar ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Gökçeli beldesinde toprağa verilecek.



Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Mandalina kavgasında ömür boyu hapsi isteniyor

Bursa’da pazarda alışveriş yaparken sıradan verilmeyen mandalina yüzünden tartıştığı satıcı Ömer Dönmez\'i ve Nuri Mutlu\'yu yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol\'un yargılanmasına başlandı. Hakkında yaraladığı her iki kişi için ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezasaları istenen Erol, \"Üzgünüm, özür diliyorum\" dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Gökdere Pazar yerinde geçen Ekim ayında meydana geldi. Polis memuru olarak görev yaparken iki sene önce emekli olan Gürkan Erol (47), Pazar yerinde Ömer Dönmez’e (36) ait tezgahtan mandalina almak istedi. Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra bir kilo mandalina istedi. Bu sırada Erol, madalinaların istediği yerden verilmediğini gerekçe göstererek Ömer Dönmez ve arkadaşı Nuri Mutlu i (42) le tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce ruhsatsız tabancasını çıkartan kızgın müşteri, tezgahta satış yapan Ömer Dönmez‘i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu’yu ise ayaklarından yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yakalanan Gürkan Erol ise tutuklandı. Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Ömer Dönmez\'i yaraladığı için \"Kasten adam öldürmeye teşebbüs\" suçundan ömür boyu, \"Kasten yaralamak\" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gürkan Erol\'un yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmasında, satın almak istediği mandalinanın istediği sıradan verilmemesi nedeniyle ömer Dönmez ile tartıştığını daha sonra aralarında kavga çıktığını söyleyen Gürkan Erol, \"Bana sopa ile saldırdılar. Dövdüler. Kendimi korumak içni silahımı çekip rast gele ateş edince ikisini yaraladım. Üzgünüm ve özür diliyorum\" dedi. Nuri Mutlu\'nun koltuk değnekleri ile gelip Gürkan Erol\'dan şikayetci olduğu yarglama eksik evrakların tamamlanması, tanıkların dinlenmesi için ertelenirken sanığın tahliye istemi kabul edilmedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların taşınması,

-Tanıkların ifadeleri,

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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(Özel)-Bakan ve milletvekilleri bu liseden yetişiyor

Tokat\'ta 1884 yılında eğitim öğretimine başlayan Gaziosmanpaşa Lisesi kentin en önemli eğitim kurumlarının başında yer alıyor. Türkiye genelinde tarihi 100 lise arasında 14\'üncü sırada yer alan lisenin mezun ettikleri arasında eski bakanlar ile çok sayıda milletvekili ve bürokrat bulunuyor. Okulunu ziyaret eden eski Devlet Bakanlarından Metin Gürdere, \"Bize öğrencilik yıllarımızda hocalarımız \'Çocuklar geleceğin valileri, milletvekilleri, bakanları sizler olacaksınız\' derlerdi\" dedi.

Kent merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Lisesi kentin en önemli eğitim kurumlarının başında yer alıyor. 1884 yılında eğitim öğretime başlayan Gaziosmanpaşa Lisesi, şu ana kadar 50 binin üzerine mezun verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda Türkiye genelinde tarihi 100 lise 14\'ncü sırada yer alan lisenin mezun ettikleri arasında üç bakan, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda bürokrat bulunuyor. 1962 yılında Gaziosmanpaşa Lisesi\'nde mezun olan ve 17, 18 ve 20\'nci dönem Tokat Milletvekilliği yapan ve 1997-99 tarihleri arasında Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Metin Gürdere, mezun olduğu okulu ziyaret ederek eski fotoğraflara baktı. Gürdere, liseden mezun olduğu sınıfına giderek, lise dönemindeki sırasına oturak öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Okul yıllarını anlatan Gürdere, son sınıfa kadar derslerini iyi olduğunu fakat lise son sınıfa notlarının biraz düştüğünü söyledi. Gürdere, \"Ava meraklıydım. Aklım fikrim avda, bir yanda topta bir yandan da kızlar derken son sınıfta notlarım biraz daha düşüktü ama üniversite sınavını da kazanmayı başardım\" dedi. Gürdere liseden çok sayıda bakan, bürokrat mezun olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: \"Anadolu\'nun ilk liselerinden biri, ama benim yaşadığım dönemlerden hatırladığım öğretmenlerimiz çok saygıdeğer insanlar idi. Buradan mezun olanlar belli bir makamlara geldikten sonra makamın hakkını verme konusunda yanlış iş yapmadılar. Bulundukları makamları doldurdular. Muhtemelen hocalarımızın bizim üzerimizde etkisi, eğitim öğretim kadar bize verdikleri kişilik de çok önemliydi. 12 Eylül dönemi öncesinde Cevdet Aykan ağabeyimiz, Ali Şevki Erek ağabeyimiz Ömer Dedeoğlu ağabeyimiz, Metin Somuncu milletvekili oldu. 12 Eylül sonrasında Anavatan Partisi\'nden ben oldum. Selim Koçaker, Orhan Diren oldu. Milletvekilliği dışında mesela Anayasa Mahkemesi Başkanlarından Yekta Göngör Özden bizim dönemlerden. Diğer dönemlerden pek çok profesör arkadaşımız mezun oldu. Okul iyi eğitim, iyi öğrenim geleneği ile bu ülke için çok önemli insanlar yetiştirdi.\"

TAVSİYELERDE BULUNDU

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gürdere, \"Bize öğrencilik yıllarımızda hocalarımız \'Çocuklar geleceğin valileri, milletvekilleri, bakanları sizler olacaksınız\' derlerdi. Bizler de üzerimize almaz idik. Ama gün geldi öyle oldu. Benim de çocuklara söyleyeceğim şudur. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Geleceğin milletvekilleri, bakanları, valileri, yüksek bürokratları sizler olacaksınız. Ama bir makama gelmek önemli değil. O makama gelince hazırlıklı olmak. O makamın hakkını verebilmek önemli. Makamın hakkını verebilmek için önceden hazırlıklı olmak lazım\" dedi. Gaziosmanpaşa Lisesi Müdür Yardımcısı Ayhan Sancak da lisenin Türkiye\'de tarihi geçmişi en eski liselerden biri olduğunu söyledi. Okulun 1884 yılında açıldığını hatırlatan Sancak, \"Daha sonra 5 yıllık idadiye dönüştürülmüş. 5 yıldan sonra karma lise haline getirilmiş, 1936 yılında şu anda içerisinde bulunduğumuz binası onarım gördükten sonra lise haline dönüştürüldü. Bugüne kadar yaklaşık 50 binin üzerinde mezunumuz var. Mezun ettiklerimiz arasında bakan, milletvekili, bürokrat, belediye başkanı var. Ayrıca çok sayıda sporcu yetiştirdi okulumuz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görnütüler

-Metin Gürdere\'nin okulu ziyareti

-Eski fotoğraflar ve notlara bakması

-Sınıfında sırasına oturması ve öğrencilerle sohbeti

-Müdür yardımcısının açıklamaları

-Detaylar

(665 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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Araçta mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Adana\'da hafif ticari aracın motor kısmında mahsur kalan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sarıçam İlçesi\'ndeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde Tolgahan Aydın, hafif ticari aracının motor kısmında bir yavru köpek gördü. Girdiği yerde sıkışan yavru köpeği çıkaramayan Aydın, itfaiyeden yardım istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekibinin aracın motor kısmında mahsur kalan yavru köpeği kurtarma çalışmasından görüntüler

- Köpeğin çıkarılması

- Köpeği seven itfaiye eri

SÜRE:01\'20\" BOYUT:82 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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Burdur\'da öğretmenlik konuşuldu

Burdur\'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmen Okullarının 170\'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında \'2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında eğitimi ve öğretmenliği yeniden düşünmek\' konulu panel düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Unesco- Türkiye Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Adnan Boyacı\'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, MAKÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Karaca, MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, eğitimin kişi ve toplum hayatının en önemli olgusu olduğunu söyledi. Sandıkçı, \"Tarih sahnesinde eğitime önem veren toplumların nasıl gelişip parladığını görmekteyiz. Eğitimden uzaklaşan toplumların da tarih sahnesinden hazin bir şekilde kaybolduğunu görmekte ve yaşamaktayız\" dedi. Doç. Dr. Adnan Boyacı, \"Sınıfında, okulunda, muhitinde büyük adam olmak diye bir şey var. Biz buna \'lider öğretmenler\' diyoruz. \'Gelenek ve kültürel kodlarımız içinde öğretmen nedir\' diye sorduğumuzda herkesin biraz feyz aldığı, daha da önemlisi saygı duyduğu ve içinde bulunduğu toplumda, muhitte ve çevresinde etrafını etkileyen kişilerdir. Öğretmenlik mesleki ve teknik yönleri güçlü bir uzmanlık alanıdır, biz öğretmenleri uzunca yıllar bir lider olarak yetiştirdik\" diye konuştu. Yeni dünya düzeninde en iyi satılabilir alanın bilgi olduğunu vurgulayan Boyacı, şöyle dedi: \"Hangi bilgi? Teknolojiye dönüştürülüp kullanılabilen bilgi. Dünyadaki yeni güç alanı bilgi ise güçle siz ekonomide para satın alıyorsanız, siyasette güç satın alıyorsanız, uluslararası ilişkilerde etki satın alıyorsanız o zaman eğitim sistemlerinizi bu katma değeri üretebilecek insanları yetiştirecek şekilde tasarlananız lazım.\" Türkiye\'nin genç bir nüfus yapısına sahip olduğunu anlatan Boyacı, şunları söyledi: \"17.7 milyon Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı öğrenci, 1 milyon öğretmen, 6.5 milyon da yüksek öğretim öğrencisi var. Bunu nüfusa oranladığınız zaman toplam nüfusun 3\'te 1\'inden fazlası ya öğretmen ya öğrenci, her 3 kişiden 1\'i ya öğretmen ya öğrenci. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir nüfus yapısı yok. Buna velileri ekleyin nüfusun yarısı oluyor. Demek ki genç bir nüfusumuz var ve bu potansiyel kapasiteyi barındırıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan detay

- Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı\'nın konuşması

- Adnan Boyacı\'nın konuşması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Askerin ihtiyaçları için seferber oldular

Hatay\'ın Payas ilçesinde Toplum Hizmetlerini Destekleme Derneği koordinasyonunda kaymakamlık ve belediyenin de destek verdiği, \"Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Milletimiz Askerimizin Yanında\" kampanyası başlatıldı.

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde Kaymakam Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda kampanya tanıtıldı. Payas Toplum Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Nurcan Özcan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Lojistik Destek Komutanlığı\'na ‘İhtiyacınız nedir?’ diye bir soru yönelttiklerini belirterek, “Şimdi bizler bir kampanya yapıyorsak, önce ihtiyacın ne olduğunu belirlememiz gerektiğini ve o ihtiyaca göre bir çalışma yapmamız gerektiğini düşündük. Toplanacak nakit yardımlarla ilgili fabrikalarla da gerekli pazarlığı yaparak askerimize o istedikleri gerçek ihtiyaçlarını, banyo yapacakları su tankları temin edip kendilerine hibe etmeyi düşünüyoruzö dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünden daha güçlü imkanlara sahip olduğunun altını çizen Payas Belediye Başkanı Bekir Altan da, “Ancak operasyonel kabiliyetleri çerçevesinde bazı ihtiyaç olan maddelere de ulaşabilmek noktasında biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, bu çerçeveden dolayı da ihale yapmak mecburiyetinde oldukları için o kanun gereği bazen o ihtiyaçlar gecikebiliyor. İşte geciktiği için o süreci ortadan kaldırabilmek, Türk milletinin o yardımseverliğini daha organizeli yapıp hedefe daha isabetli ulaştırabilmek noktasında böyle bir gayret içerisine girdi arkadaşlarımız. Herkes kendi imkanları ölçüsünde destek olursa, askerimize gerçek manada destek olmuş olurö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Dernek başkanı Nurcan Özcan’ın konuşması

-Belediye Başkanı Bekri Altan\'ın konuşması

-Kaymakam Polat Kara’nın konuşması

-Toplantıya katılanlar

SÜRE: 5,32 sn

Haber:Ufuk AKTUĞ/Sedat İSKENDEROĞLU-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Gönüllü tiyatrocular gündüz işte, akşam sahnede

Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'nda farklı meslek gruplarından gönüllü oyuncular görev yapıyor. Muhasebeci, kadın kuaförü, öğrenci, sağlık çalışanı gibi meslek gruplarından gönüllü tiyatrocular gündüz işlerini yaparken, akşam ise sahneleyecekleri oyun için prova yapıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Şehit Tiyatrosu\'nda aralarında kapı tamircisi, gazeteci, öğretmen, muhasebeci, bankacı, kadın kuaförü, üniversite öğrencisi, belediye çalışanı, sağlık personeli ve gümüşçü gibi farklı mesleklerde çalışan gönüllü oyuncular görev yapıyor. Gündüzleri mesleklerini icra eden gönüllü tiyatrocular, akşam olduğu zaman oyunlarına hazırlanıyor. Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas\'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren gönüllü tiyatrocular büyük bir özveriyle oyunlarını sahnelemek için çalışıyor.

20 GÖNÜLLÜ OYUNCU VAR

9 yıldır Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'nda sanat yönetmeni olarak görev yapan Hasan Hüseyin Elmas, gönüllü oyuncularla gurur duyduğunu söyledi. 20 kişilik oyuncu kadrosunun tamamının gönüllü tiyatroculardan oluştuğunu aktaran Elmas, Afyonkarahisar halkının da tiyatroyu çok sevdiğini belirtti. Görev süresi boyunca 200\'e yakın gönüllü tiyatro oyuncusuyla çalıştığını aktaran Elmas, \"Yeni oyunumuza 20 oyuncumuzla hazırlanıyoruz. Seçmeler yapıyoruz. Birçok meslek dalından kadın, öğretmen, doktor, avukat, psikolog, muhasebeci, belediye işçisi, kapı tamircisi, gazeteci arkadaşlarımız gönüllü olarak tiyatromuzda bulunuyor. Bu arkadaşlarımızla birlikte tiyatro yapıyoruz\" dedi.

\'İNANILMAZ BİR TİYATRO SEYİRCİSİ VAR\'

Afyonkarahisar halkının tiyatroya olan bakışının her geçen gün değiştiğine ve tiyatroseverlerin sayısının arttığına dikkati çeken Elmas, sahneledikleri tiyatro oyunlarıyla büyük beğeni topladıklarına işaret etti. Elmas, \"Bundan 9 yıl önce tiyatro bu kadar bilinmiyordu. Şu anda tiyatroya inanılmaz bir rağbet var. Afyonkarahisar\'da inanılmaz bir tiyatro seyircisi oluştu. Bu yan tiyatro gruplarının oluşmasından ve devlet tiyatrolarının sıklıkla gelmesinden anlaşılıyor. Afyonkarahisar\'da nerede bir tiyatro yapılıyorsa salon tıka basa dolu oluyor\" diye konuştu.

\'TİYATRO SEVGİSİ ÖMÜRBOYU SÜRER\'

Gönüllü oyunculardan serbest muhasebeci ve mali müşavir Zafer Seçme, tiyatroda bulunmak ve sahnede olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu anlattı. 12 yıldır Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'nda gönüllü oyuncu olarak yer aldığını söyleyen Seçme, şöyle dedi:\"Gönüllü tiyatrocu olarak tiyatro sahnelerinde olmaktan çok mutluyum. Günün stresini attığımız güzel bir ortam. Tiyatro sahnesinin tozunu alan kişi tiyatroya daha çok bağlanır ve içerisinden çıkmaz. Tiyatro sevgisi ömür boyu sürer. Tiyatroda olmaktan ve bulunmaktan çok mutluyum.\"

\'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM\'

Gündüzleri kadın kuaförü olarak kendi iş yerinde çalışan Metin Kayacan da tiyatronun bir gönül işi olduğunu ve gönül verilmeden başarı sağlanamayacağını vurguladı. Kuaförlüğün yanı sıra uzun yıllardır tiyatroda görev aldığını belirten Kayacan, tiyatro yapmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi. Kayacan, \"Tiyatroya gönül veren ve yapmanın sevincini yaşayan birisiyim. Belediye Şehir Tiyatrosu gönüllü oyuncusu olarak birçok oyunda yer aldım. Tiyatro yapmayı istiyordum ve yapıyorum. İçimizde varmış. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gönüllü tiyatrocuların iş yerlerinden detay

- Gönüllü tiyatrocular sahnede çalışırken

- Gönüllü tiyatrocular arkadaşlarını izlerken detay

- Zafer Seçme\'nin konuşması

- Metin Kayacan\'ın konuşması

- Sanat Yönetmeni Hasan Elmas\'ın konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)