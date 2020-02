DHA YURT BÜLTENİ - 3

Şemdinli\'de kalekola saldıran 2 PKK\'lı öldürüldü



Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde bulunan polis kalekoluna bir grup PKK\'lı terörist roketataralı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada, 1\'i kadın 2 terörist öldürüldü.

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyünde gece meydana geldi. Bir grup terörist, ilçe girişine yeni yapılan polis kalekoluna roketatarlı saldırıda bulundu. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Özel hareket polislerinin de olay yerine gelmesi üzerine kısa sürede sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada , 1\'i kadın 2 PKK\'lı terörist ölü ele geçirilirken, bölgede ise geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Haber:ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)

============================================

Manisa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı



Manisa merkezli olarak 20 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin TSK içerisinde yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen ve asker imamlarıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, Manisa merkezli 20 ilde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheliden 23\'ü gözaltına alındı. Çeşitli illerden yakalanarak gözaltına alınan üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 23 kişi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, diğer 14 kişinin yakalanması içinde alışmaların devam ettiği belirtildi.

Haber:İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

=========================================

Bayram için 10 bin Suriyeli ülkesine döndü

Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli’den 10 bini geçiş yaptı.

Suriyeliler, Kilis Valiliği\'nin izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. İşlemleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin verilen ve online randevu sistemine kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli\'den 10 bininin ülkesine geçtiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Suriyelilerin görüntüsü

- Çadırlarda kuyruk

- Yapılan röportaj

- Guruplar halinde gelişi

- Çadırdaki yoğunluk

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 252 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

=========================================

Bisiklet hırsızı tutuklandı

Adana’da apartman girişindeki bisikleti çalan Murat Ş. (33) tutuklandı.

Olay, Sarıçam ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan bir vatandaş, 500 liraya satın aldığı bisikletinin çalındığını polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip hırsızın kimliğini saptadı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Sorgusunda hırsızlık suçlamasını kabul eden Murat Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının Adana Emniyet\'inden çıkarılması

- Polis aracına götürülmesi

**Güvenlik Kamerası**

- Zanlının apartman girişine girmesi

- Apartmanın içine girmesi

- Bisiklet ile birlikte apartmandan çıkması

- Bisiklete binip apatman girişinden çıkması

SÜRE:01\'44\" BOYUT:106MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

=========================================

Kocaeli Çölyak Hastaları Yaşam Derneği Başkanı Atar: Glütensiz yiyecekler çok pahalı

Kocaeli Çölyak Hastaları Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, çölyak hastalarının zor şartlar altında yaşadığını belirterek, \"Glütensiz yiyecekler çok pahalı. Bizim ürünlerimiz, normal ürünlere göre 10-15 kat daha pahalı. Çölyak hastaları için yiyeceklerin daha uygun fiyatlarda satışa sunulmasını istiyoruz\" dedi.

Bağışıklık sisteminin bazı tahıllarda bulunan \'Glüten\' e tepki göstermesi sonucu bağırsaklarda hasar oluşmasına neden olan çölyak hastalığının her 100 kişiden 1\'inde görüldüğünü söyleyen Kocaeli Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, \"Çölyak ince bağırsak hastalığıdır. Buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan glüten adlı proteine karşı ömür boyu hassasiyettir. İnce bağırsakla sınırlı kalmaz, tüm sistemleri de etkileyebilir. Çocukluktan erişkinliğe her yaşta görülebilir. Her 100 kişiden 1 kişi çölyak tanısı almıştır yada tanı almayı beklemektedir. Belirtileri arasında uzun süreli ishaller, karın ağrısı, kansızlık, B12 vitamini düşüklüğü, D vitaminleri, folik asitler çocuklarda özellikle boy kısalığı, karnın öne doğru şişmesi, kansızlık, kemik erimesi ve kesinlikle tekrarlayan hanımlarda da düşüklerdir\" dedi.

ÖMÜR BOYU GLÜTENSİZ DİYET YAPIYORLAR

Çölyak hastalarının bir ilacı bulunmadığını ve hayatları boyunca diyet yapmaları gerektiğini belirten Atar, \"Bu hastalığın tek tedavi yöntemi ömür boyu diyettir. Hasta demiyoruz bizim bir ilacımız yok. Bizim tedavimiz ömür boyu glütensiz diyettir. Devlet çölyak hastalarının yaş grubuna göre, şu anda 78.5 lira ile 108.5 lira arasında değişen fiyatlarda, hesaplarına para yatırarak destek oluyor. Bu paraları da glütensiz gıda almakta bireyler kullanıyor. Glütensiz yiyecekler çok pahalı. Bizim ürünlerimiz, normal ürünlere göre 10-15 kat daha pahalıdır. Hasta olmayan bir vatandaşın 50 kuruşa aldığı çubuk krakeri, biz 11.5 liraya alırız. Normalde ekmek 1,25 TL ise biz 7-10 lira değişken fiyatlara göre alırız. Tabi ki anneler genelde bunu evde yapmayı tercih ediyorlar ki, ekonomik olarak biraz daha tutumlu olmaları açısından. Biz Kocaeli\'nin biraz daha şanslı olduğunu düşünüyoruz. Eğer ekonomik durumunuz varsa iki tane glütensiz ürün satan işletmemiz var. Bu iki işletmeye de gidip buralarda yemek yeme şansını bulabiliyoruz. Çölyak hastalığı bulaşıcı değildir. Çölyak genetik geçişli bir hastalıktır. Çölyak hastaları için yiyeceklerin daha uygun fiyatlarda satışa sunulmasını ve bu kişilere yönelik lokanta sayısının arttırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

YİYECEKLERİMİZİ YANIMIZDA TAŞIYORUZ

Çölyak hastası olması nedeniyle çok zorluklar çektiğini söyleyen Gamze Kara, \"Doktora gittiğimde, doktor çölyak hastası olduğumu ve bununla yaşamam gerektiğini söyledi. İlk başlarda çok büyük zorluklar çektim hala da çekiyorum. Restoran ve kafelerde gidip rahat rahat yemek yiyemiyoruz. Yiyeceklerimizi yanımızda götürmek zorunda kalıyoruz. Maddi manevi yönde çok büyük sıkıntılarımız var. Kızım da 5 yıldır çölyak hastası. Genetik bir yatkınlık var\" dedi. Kızının çölyak hastası olduğunu belirten Saadet Öztufan, \"Benim kızım 5 yıldır çölyak hastası, bunun yanında psikolojik olarak sorunlar yaşadık. Okulda bazı arkadaşları çok iyi yönde yaklaştı, bazıları yaklaşmadı. Neden yemiyorsun, yesen ne olur ölür müsün? gibi sorular soruyorlar. Ne kadar psikolojisini düzeltmeye çalışsak da, bazen görüyorum içine kapanık, kimseyle diyaloga girmek istemeyen bir çocuğa dönüştü\" diye konuştu. Çölyak hastalarına yardımcı olmak için market açtıklarını söyleyen Emir Demir ise, \"Eşimle birlikte ben de çölyak hastasıyız. Çölyak hastalarına yardımcı olmak için market lokanta açtık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Başkan Nesrin Atar ile röp

-Çölyak hastalarıyla röp

-Glütensiz ürünler satışı yapan işletme sahibi röp

-Glütensiz ürünlerden detaylar

HABER:Ergün AYAZ-KAMERA:UĞUR AYDIN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

=========================================

Antik kente sponsor ol, vergiden düş

Antalya kent merkezine 20 dakika uzaklıktaki Perge Antik Kenti\'nin ayağa kaldırılması için iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden sponsor desteği bekleniyor. Vergi iadesinde kullanılabilecek sponsorluk desteğiyle Güney Hamamı, çeşmeler, Roma Kapısı gibi 9 eser için 880 bin TL aranıyor.

Antalya\'da bu yıldan itibaren kültürel ve tarihi değerlerin de turizmde öne çıkarılması amacıyla ilk defa Perge Antik Kenti tema olarak belirlenerek, 2018 yılı turizmde \'Perge Yılı\' ilan edildi. Yorgun Herakles, yurtdışına kaçırıldıktan sonra İsviçre\'den geri getirilen Herakles Lahdi\'nin de aralarında olduğu Antalya Müzesi\'ndeki binlerce eserin çıkartıldığı Perge Antik Kenti\'ni, bu yıl 4 milyon turistin ziyareti hedefleniyor. Antik kentte, sütunlu caddelerin ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan \'Perge\'de Dikili Bir Sütunun Olsun\' kampanyasının yanı sıra, antik kentteki diğer önemli tarihi eserlerin restorasyonu için de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü sponsorluk destekleri bekliyor.

LİSTE YAYIMLANDI

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Perge Antik Kenti\'ndeki tarihi yapıların restorasyonuna destek için 5228 Sayılı \'Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı KHK\'de Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun\' ve Bakanlığın Kültürel Alanlardaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge\' kapsamında, Perge arkeolojik kazısında yürütülen işlerle ilgili liste yayımlandı. Listede sponsorluk desteği beklenen eserler tamamlandığında orijinal hallerindeki gibi restorasyonları tamamlandıktan sonra alacakları şekillerin fotoğrafları da bulunuyor.

9 ESER İÇİN 880 BİN TL

Listede sponsor olunabilecek toplam 9 proje ve uygulama için 880 bin TL sponsorluk desteği belirlendi. Buna göre tarihi eserler ve sponsorluk ücretleri şöyle: “F2 Çeşmesi için 100 bin TL. Güney Hamamı Propylonu için 25 bin TL. F3 Çeşmesi için 100 bin TL. Tetrapylon için 5 bin TL. Macellum Yapısı için 45 bin TL. Güney Hamamı Propylonu için 25 bin TL. Roma Kapısı için 30 bin TL. Demetrius-Apollonios Takı onarımı için 250 bin TL. Batı Nekropolü üst örtüsünün yenilenmesi için 300 bin TL.\"

VERGİ İADESİ VE REKLAM

Restorasyonlara sponsor olan firma, kişi veya sivil toplum örgütlerinin isimleri Perge kazısı sponsorları ana levhasında yer alacak. Ayrıca antik kentin reklam ve iletişim faaliyetleriyle basın duyurularında da kullanılacak. Kazı başkanlığınca yapılacak harcamalar, Maliye Bakanlığı birimlerince onaylandıktan sonra destekleyene vergi iadesinde kullanacağı belge verilecek.

PERGE ANTİK KENTİ

Antalya\'nın 18 kilometre doğusunda, Aksu ilçe sınırlarında, bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapan antik kent Perge\'deki akropolisin Tunç Çağı\'nda kurulduğu düşünülüyor. Helenistik dönem boyunca eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılan Perge, aynı zamanda Yunan matematikçi Apollonius\'un da memleketi. Hitit İmparatorluğu, Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Perge Antik Kenti, çok zengin tarihi değere sahip. Antalya Müzesi\'nde sergilenen birçok eşsiz eserin çıkarıldığı Perge\'de hem kazı çalışmaları hem de tarihi kalıntıların restorasyonu yoğun şekilde devam ediyor. Antik kentte tiyatro, stadyum, agora, sütunlu cadde, Helenistik kapı, Güney hamamı gibi büyük bölümleri ayakta olan eserler dikkat çekiyor. Perge Antik Kenti, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'ne de eklendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Perge antik kent drone görüntü

-Antik kent sütunlardan görüntü

-Genel drone görüntü

262 MB /// 02.24 // HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)