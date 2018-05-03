DHA YURT BÜLTENİ - 3

Dünyanın en büyük gemisi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti



ÜRKAKIM Doğalgaz Boru Hattı’nın Rusya- Kırklareli arasındaki deniz geçişi inşaatı için 10 aydır Karadeniz’de bulunan, boru hattını tamamlayıp Hollanda’ya doğru yola çıkan dünyanın en büyük inşaat gemisi \'Pioneering Spirit\', İstanbul Boğazı’nın ardından bugün de Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dev geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, ‘TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı \'Pioneering Spirit\', Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi saat 06.00 sıralarında Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Saat 08.00’de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu güçlükle dönen gemiye römorkörler eşlik etti. Gemi, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü\'nde dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen dev gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-10\', \'Kurtarma-9\' ve \'Kurtarma-4\' romörkörleri ile Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.Dev geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahilde dev geminin geçişini meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.Dev geminin Çanakkale Boğazı\'nı geçişi 5 saat sürdü.

Görüntü Dökümü

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-İnşaat gemisi \'Pioneering Spirit\'ten görüntü

-Geminin Çanakkale Boğazı\'ndan geçişi

-Genel ve detay

Haber:Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Bolu\'da art arda 2 deprem



Bolu\'da sabaha karşı iki dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.8 ve 4.0 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın verilerine göre, saat 05.30\'da merkez üssü Bolu olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde olan bu depremden 2 dakika sona, bu kez bölge 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı. Bu depremin derinliği de 9.45 kilometre olarak ölçüldü. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise ilk depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü ise Yeşilçele köyü olarak saptadı. Enstitü, ikinci depremin büyüklüğünü de 3.8, merkez üsünü ise Çukurören köyü olarak açıkladı.

Haber:Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Gaybubet evinde yakalanan koca tutuklandı, eşine ev hapsi

Adana\'da FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evi\'ne düzenlenen operasyonda, örgütün üniversite öğrencilerinden sorumlu olan karı- koca yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Seyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi\'nde örgütün \'gaybubet evi\' olduğu tespit edilen adrese, 22 Nisan\'da operasyon düzenledi. Baskında Abdulkadir K. (33) ile eşi Şule K. (31) yakalandı. Polis, ayrıca şüphelilerin cep telefonlarında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' tespit etti. Yapılan araştırmada Abdulkadir K.\'nin öğrenci evlerinden, eşi Şule K.\'nin ise üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Sorgularında susma haklarını kullanan şüphelilerden Abdulkadir K. tutuklandı, eşi Şule K.\'ye ise ev hapsi verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlıların Adiltıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması

- Zanlıların polis aracına bindirilmesi

- Adli tıp birimi tabelası



SÜRE:01\'02\" BOYUT:63,2

HABER:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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Adana\'da uyuşturucuya taviz yok

Adana polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde son bir ayda 82 mahalleye yaptığı şok baskınlarda 359 kişiyi yakaladı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde şok operasyon düzenledi. Son bir ayda 82 mahallede operasyon düzenleyen ekipler, 359 şüpheliyi yakaladı. Yapılan baskınlarda ise, 275 kilo 315 gram eroin, 281 kilo 850 gram esrar, 343 bin 810 adet uyuşturucu hap, 211 kök hit keneviri, 273 gram kokain, 4 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçerildi. Ayrıca zanlıların üzerinde ise uyuşturucu satışından temin edilen 38 bin 335 lira para bulundu. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 80\'ı tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.

792 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucuyla mücadeleye hassasiyet gösterdiklerini belirten Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasonların kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Yıldız, \"Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız\" dedi. Ayrıca Yıldız, 8 aylık süre zarfın 792 uyuşturucu satıcısının tutuklandığınıda sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız konuşması

- Ele geçirilen narkotik madde görüntülüri

- Ele geçirilen tabanca görüntüsü

- Narkotik maddenin aramalarda bulan narkotik köpeği

- Detay ve genel görüntü



SÜRE:\'04\'16\" BOYUT:260 MB

HABER:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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Gölbaşı Gölü kıyısı çiftlerin fotoğraf çekim merkezi oldu

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesine ismini veren Gölbaşı Gölü kıyısı, baharın gelişiyle ortaya çıkan güzel manzarası nedeniyle, hayatlarını birleştiren çiftlerin fotoğraf çekim merkezi oldu.

Yaşamlarını birleştiren çiftler, ilk fotoğraflarını Gölbaşı Gölleri kıyısında doğal ortamda çektirmenin mutluluğunu yaşıyor. Ünü sınırları aşan göl kıyısına çevre illerden de gelin ve damatlar gelerek bol bol fotoğraf çektiriyor. 49 bin nüfusa sahip Gölbaşı ilçesinde yeni evlenecek çiftler stüdyo yerine doğa ve mekan fotoğrafını tercih ederek soluğu göl kenarındaki Doğa parkı, Altınlı Köprü ve Kara Mağara\'dan alıyor. Doğal mekanların fotoğraf çekimi için alternatif mekanlar olduğunu söyleyen düğün fotoğrafçısı Ali İrendeli, \"Gölbaşı’nda genelde gölümüz bizlere fotoğraf çekimleri için doğal ve harika bir imkan sağlıyor. Ayrıca göl kenarındaki tarihi mekanlar çiftlerimize çekim yaptığımız yerlerdir. Çekimlerimizde Gölbaşı’nın simgelerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çevrede başka doğal bir göl olmadığı için genellikle yakın çevremizdeki il ve ilçelerden de Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi düğün fotoğrafı çektirmek için gelen gelin ve damatlarımız var\" dedi. Düğün fotoğraflarını Gölbaşı Gölü kıyısında çektiren gelin Kübra Gündüz, \"Burasını doğal bir ortam olduğu için seviyorum, çok güzel fotoğraflar çektirdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göl kenarında gelin ve damadın fotoğraf çekimleri

-Fotoğrafçı Ali İrendeli’nin konuşması

-Gelinin konuşması

-Damadın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

Haber: Ahmet KORKMAZ-Kamera: ADIYAMAN,(DHA)

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Burdur\'da okuma günleri etkinliği

Burdur\'da düzenlenen okuma günleri etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve veliler okul bahçesinde kitap okudu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu\'nda okuma günleri etkinliği düzenlendi. Okul bahçesindeki \'Okuma bahçesi\' olarak düzenlenen alandaki etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Kamu- Sen İl Başkanı Orhan Akın, Okul Müdürü Recep Nalcı ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Müdürü Recep Nalcı, \"Güzel bir etkinlik oldu. Okuma bahçemizi öğretmen, öğrenci, velilerimiz ve hayırseverlerimizin katkısıyla oluşturduk. Okuma bahçesi geçici bir bahçe değil. Öğrencilerimiz okul kapanıncaya kadar bu bahçeden faydalanabilecek\" dedi. Türkçe öğretmeni Osman Yetkin Özkan da \"Artık sınıflarımız ve kütüphanemiz bize dar gelmeye başladı. Bahar aylarıyla birlikte öğrencilerimizi bahçeye çıkaralım diye bir etkinlik düzenledik. Etkinliği düzenlemede katkısı olan herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Öğrenci, öğretmen ve veliler okuma bahçesinde bir süre kitap okudu. Öğrenciler okulun melodika takımının sunduğu kısa dinletiden sonra MAKÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin çaldığı müzik eşliğinde eğlendi. Üç gün sürecek okuma günlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik Burdur Gölü kenarında Uçurtma Şenliği ve okuma etkinliğiyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kitap okuyan öğrenciler

- Kitap okuyan veliler

- Okuma bahçesinden detay

- Recep Nalcı ile röportaj

- Kitap okuyan öğrenciler

- Osman Yetkin Özkan ile röp.

- Kitap okuyan öğretmenler

229 MB /// 03.52\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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Mayıs ayında, Kurtik Dağı\'nda kayak yapıyorlar



Muş’un deniz seviyesinden 3 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı, Çavuş Tepe mevkiinde mayıs ayına gelinmesine rağmen hala kayak yapılıyor. Bu mevsimde Türkiye\'nin hiçbir yerinde kayak yapacak kadar kar olmadığını söyleyen kayak severler, Kurtik Dağı\'na kayak tesisi kurulmasını istiyor.

Kurtik Dağı\'na eylül ayı sonlarında karın düşmeye başladığını haziran ayında da kalktığını belirten kayak antrenörü Fırat Çelik, bu mevsimde bile yer yer 1,5 metre karın bulunduğunu söyledi. Arkadaşları ile birlikte çıktıkları Kurtik Dağı\'nda kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkardıklarını ifade eden Çelik, \"Kurtik Dağı\'na mutlaka kayak tesisi yapılmalı. Yaklaşık 8 ay karın kalkmadığı Kurtik Dağı\'nda 1,5 kilometre uzunluğunda doğal pist bulunmakta. Çevremizdeki kayak tesislerinde kar aylar öncesinden kalkarken, burada hala bir metrenin üzerinde kar var. Bu dağ mutlaka kış turizmine kazandırılmalıdır\" diye konuştu. Türkiye Kayak Federasyonu hakemi Murat Pektaş ise \"Türkiye\'deki tüm kayak merkezlerinde şu an kayak yapılamıyor. Ama Kurtik Dağı bu imkanı bize sağlıyor. Arkadaşlarla toplanıp buraya geldik. Kayaklarımızı sırtımıza alıp zirveye kadar yürüdük. Daha sonra kayarak aşağı indik. Çok güzel bir duygu. Buraya mutlaka kayak tesisi yapılarak turizme kazandırılmalı\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kayak pistinden detaylar

-Kayakçıların kayakla kayması

-Kayakçıların zirvede Türk Bayrakları ile kayması

-Röportaj

-Yoldaki kar görüntüsü

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)

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Tokat\'tan Katar\'a \'bez sucuk\' ihracatı

Tokat\'ta üretimi yapılan yöreye özgü bez sucuklar, iç piyasanın yanı sıra Katar\'a ihraç ediliyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilen sucuklar, ısıl işlem görmeden geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor.

Tokat\'ta 1925 yılında Mustafa İçeloğlu\'nun kent merkezinde kurduğu et, sucuk ve pastırma imalatını oğlu Salih İçeloğlu 1973 yılında devralarak babasının mesleğini devam ettirdi. Torunu Muharrem İçeloğlu ise dedesinin mesleğini geliştirerek Tokat Organize Sanayi bölgesinde et ürünleri fabrikası kurdu. 2009 yılında bez sucuğu geliştiren İçeloğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu\'ne başvurarak ürün tescili aldı. Yurtdışına açılan firma Katar\'a bu yıl 1 ton 200 kilo bez sucuk ihracatı gerçekleştirdi.

\'TÜRKİYE\'DE OLMAYAN BİR ÜRÜNÜ YAPIYORUZ\'

İlk olarak yerel pazara açıldıklarını söyleyen Muharrem İçeloğlu, \"Tokat merkez ve ilçelerinde pazar ağlarını kurduk. Onun akabinde ilçeler ve iller arası satışlarımıza başladık. Daha sora bölgesel olarak kurumsal firmalar ile çalışmaya başladık. Şu anda geçen hafta Katar\'a ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Ürünlerimizi deneme amaçlı gönderdik ve çok beğenildi. Türkiye\'de olamayan bir ürünü yapıyoruz. Bez sucuk diğerlerinden farklı bir ürün\" dedi.

\'DEDEMİZİN YAPTIĞI STANDARTLARDA\'

Bez sucuğun diğer sucuklardan farklı olduğunu ifade eden İçeloğlu, \"Bez sucuk tamamen fermantasyon geçirmiş bir üründür. Fermante olmuş bir üründür. Biz doğal yollarla fermantasyon yapıyoruz. Diğer sucuklar ise içine kültür katılarak ya da farklı katkı maddeleri katılarak fermante ediliyor. Biz ise mayalama yönetimi ile eski geleneksel yöntemle, dedemizin yaptığı standartlarda yapıyoruz. Piyasada bulunan sucukların bir çoğu ısıl işlem görmüş sucuk formunda çıkıyor. Diğer sucuklar 3-4 günde piyasa çıkarken ve tamamen ticari olarak düşünülürken, biz sağlığa zarar vermeden eski geleneksel yöntemleri düşünerek daha sağlıklı ürünler çıkartmayı hedefliyoruz\" dedi.İçeloğlu, ihracatı artırmayı ve diğer ülkelere de açılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Fabrkadan görüntüler

-Üretüem aşaması

-Bez sucukların görüntüleri

-İşletme sahibinin konuşmaları

(438 mb- HD)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Kadınlar işledikleri el emeği ürünleri halı sahada sergiledi

Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan kadınlar, kaymakamlığın desteklediği proje kapsamında rettikleri ürünleri halı sahada sergileyerek, satışa sundu. Kaymakam Murat Şener, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslara katılan ev kadınlarının istihdamına yönelik proje kapsamında üretilen ürünlerin satılabileceği yerlerin tahsis edileceğini söyledi.

Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde, ev kadınlarına ek gelir sağlamak için, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde el becerileri kursu açıldı. Beytüşşebap Kaymakamlığı\'nın desteklediği kursa katılan kadınlar, hazırladıkları ürünleri ilçedeki halı sahada sergiledi. Serginin açılışı, Kaymakam Murat Şener ile çok sayıda davetlinin katılımıyla, davul zurna eşliğinde gerçekleşti. Projedeki amaçlarının kadınlara istihdam sağlamak olduğunu belirten Kaymakam Murat Şener, kadınların ürettikleri ürünlerinin satışını yapmak için yeni iş yerlerini açacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Halı sahada kurdelenin kesilmesi

-Kadınların sergilediği ürünler

-Sergiye katılanlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)

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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Trabzon\'da, Atatürk Alanı’nda çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atatürk Alanı’nda dün akşam saatlerinde bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar kendi çabaları ile indirmeyi başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Alana gelen ekipler, merdiven yardımıyla ağaçtan kediyi alarak indirdi. Kurtarılan kedi gözden kayboldu. Kediyi kurtaran itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekipleri detayı

-Kedinin kurtarılması

-Kedinin gözden kaybolması

Haber-Kamera: Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA)



